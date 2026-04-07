Обновление Firefox 149.0.2 с устранением уязвимостей и зависания панели инструментов

Доступен корректирующий выпуск Firefox 149.0.2, в котором устранена 41 уязвимость. Все уязвимости вызваны проблемами при работе с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. Не связанные с безопасностью изменения: Устранена ошибка, приводящая к прекращению реагирования панели инструментов на клики мышью после перетаскивания вкладки в Linux-системах с Wayland.

Исправлена проблема с некорректным выводом на печать некоторых элементов страниц, таких как выпадающие меню и определённые стили.

Решена проблема с показом неверной информации на страницах с ошибками, без отображения кода ошибки, возвращённого сервером.

Устранено аварийное завершение, возникавшее при использовании некоторых ключей или возможностей WebAuthn для двухфакторной аутентификации.

Исправлено некорректное смещение текста внутри SVG-графики.

Решена проблема с неработой функции "Send to device", при её вызове из секции открытия вкладки на странице Firefox View.



