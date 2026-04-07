Обновление Firefox 149.0.2 с устранением уязвимостей и зависания панели инструментов

07.04.2026 22:15 (MSK)

Доступен корректирующий выпуск Firefox 149.0.2, в котором устранена 41 уязвимость. Все уязвимости вызваны проблемами при работе с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.

Не связанные с безопасностью изменения:

  • Устранена ошибка, приводящая к прекращению реагирования панели инструментов на клики мышью после перетаскивания вкладки в Linux-системах с Wayland.
  • Исправлена проблема с некорректным выводом на печать некоторых элементов страниц, таких как выпадающие меню и определённые стили.
  • Решена проблема с показом неверной информации на страницах с ошибками, без отображения кода ошибки, возвращённого сервером.
  • Устранено аварийное завершение, возникавшее при использовании некоторых ключей или возможностей WebAuthn для двухфакторной аутентификации.
  • Исправлено некорректное смещение текста внутри SVG-графики.
  • Решена проблема с неработой функции "Send to device", при её вызове из секции открытия вкладки на странице Firefox View.


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65163-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:28, 07/04/2026 [ответить]  
    		• –3 +/
    > 41 уязвимость. Все уязвимости вызваны проблемами при работе с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти.

    Не забывайте, что это люди делают ошибки, а С/C++ вообще никак не виноваты. Раст не нужен.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:43, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Так же не стоит забывать что Сишники привыкли думать головой. И ошибок в управлении памятью не допускают!
    А вот любители раста разучились думать головой, так как за них думает компилятор.
    Получается ошибки управления памятью в С программах появляются изза любителей раста.
     
  • 2.10, Аноним (10), 22:54, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Раст не нужен.

    Раст родился в недрах Мозилы. И внутри FF есть код на рсте.

     
  • 2.21, Аноним (21), 00:02, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мы-то помним, главное - чтобы ты сам об этом не забывал.
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:32, 07/04/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    > Все уязвимости вызваны проблемами при работе с памятью

    Круто. То есть их всех можно было бы избежать используя раст? И при этом, кто-то имеет наглость заявлять, что он не нужен.

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 23:19, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будьте на шаг впереди, используйте FDE:
    https://www.firefox.com/ru/channel/desktop/developer/
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:34, 07/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    >Устранена ошибка, приводящая к прекращению реагирования панели инструментов на клики мышью после перетаскивания вкладки в Linux-системах с Wayland.

    не прошло и 10 лет, где там вулкан?

     
     
  • 2.4, Аноним (2), 22:38, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Просто те, у кого система поддерживает Wayland не будут использовать Firefox вместо Chrome.
     
     
  • 3.5, Аноним (3), 22:42, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас декодирование видео через вулкан сделают и у фф не останется ни одного пользователя на линуксе. Это плохо, хромоног жуткая блоатварь с кучей не контролируемой пользователем малвари.
     
  • 2.9, Аноним (10), 22:53, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > где там вулкан?

    Подожди, там ещё с кликами мышки не разобрались. Вейленд - это вам не Иксы.

     

  • 1.7, Аноним (10), 22:50, 07/04/2026 [ответить]  
    		• –3 +/
    > ошибка, приводящая к прекращению реагирования панели инструментов на клики мышью после перетаскивания вкладки в Linux-системах с Wayland

    Прошло 18 лет разработки вейленда: проблемы с мышью. В Иксах такой ошибки нету.

     
     
  • 2.18, Rev (ok), 23:43, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так это круговорот кривых графических и UI-подсистем в Линукс.
    Каждые 25 лет линуксоиды признают, что графика там является кучей **вна и начинают писать её заново.
     

  • 1.11, Аноним (11), 22:57, 07/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    transferred OffscreenCanvas toDataURL() drops RFP randomization key (aOffscreenDisplay branch passes VoidCString)
    https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=2022615
     
     
  • 2.14, Аноним (3), 23:19, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    WebGL, как я понимаю, нет ни одной причины включать его в фф. Ломаются только сайты вроде windy.com -- не велика потеря.
     
     
  • 3.16, Аноним (3), 23:26, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При этом earth.nullschool.net вон замечательно без webgl работает, т.е. это вопрос негодного кода.
     
  • 2.17, Аноним (11), 23:34, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут должны хещи сходиться https://canvasblocker.kkapsner.de/test/test.html - offscreen Test / offscreen Worker Test - Вы хоть поняли о чем баг?
     
     
  • 3.19, Аноним (11), 23:51, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    русский он не грамотный после института
     
     
  • 4.20, Аноним (11), 23:57, 07/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и это хорощо я поддерживаю опускание в пропасть
     

  • 1.22, Аноним (11), 01:15, 08/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    Вот еще один ученый из россии:

    https://moluch.ru/archive/615/134420

    Надеюсь скоро ему связь обрубят.

     
     
  • 2.28, Аноним (13), 02:06, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://opennet.ru/53520-https
     

  • 1.23, Ананоним (?), 01:17, 08/04/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    41 уязвимость? Шо, ржавый не помог?
     

  • 1.24, Аноним (24), 01:28, 08/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    Пишут, что зависал в линуксе? Не знаю, не видел. Линукса нет и ничего не зависает.
     
     
  • 2.25, Аноним (11), 01:46, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Wayland вроде говорят такое было. x11 xfce уже где то с 2021 года все стабильно работает. И раньше все ok было. Просто я в начале первых на альтлинукс сидел а там у них полная профнепригодность.
     
     
  • 3.27, Аноним (11), 01:53, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    черепанов у них такой есть который со Школьным дистрибутивом возиться ~10 гигабайт, так этот черепанов бывший работник какого-то там банка соответственно психика нарушена - он там постоянно что-то дергает и ломает
     
     
  • 4.29, Аноним (11), 02:06, 08/04/2026 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     

