The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Gentoo опубликовал системный образ с ядром GNU Hurd

01.04.2026 16:50 (MSK)

Проект Gentoo подготовил экспериментальный системный образ с ядром GNU Hurd и опубликовал скрипты для самостоятельной сборки образа и облегчения дальнейшей разработки Hurd-порта. На будущее запланированы релизы stage и автоматизированная сборка образов, а также достижение паритета с Gentoo Linux на системах x86-64.

Желающие могут попробовать готовый образ Gentoo GNU Hurd, запустив его с использованием QEMU: 


   $ wget https://distfiles.gentoo.org/experimental/x86/hurd/hurd-i686-preview.qcow2.sig
   $ wget https://distfiles.gentoo.org/experimental/x86/hurd/hurd-i686-preview.qcow2
   $ gpg --verify hurd-i686-preview.qcow2.sig hurd-i686-preview.qcow2
   $ qemu-system-i386 -drive file=hurd-i686-preview.qcow2,format=qcow2 -m 2G -net user,hostfwd=tcp:127.0.0.1:2222-:2222 -net nic,model=ne2k_pci --enable-kvm -M q35

Логин: root, пароль: gnuhurdrox. После логина можно запустить sshd с помощью "./setup-net.sh" и "/etc/init.d/sshd restart".

В первоапрельском анонсе проект также заявил о переходе на использование GNU Hurd в качестве основного ядра. Указано, что долгое время ядро Linux было источником нестабильности, но, несмотря на экспериментальный статус порта, GNU Hurd оказался более надёжным, и Gentoo планирует избавиться от ядра Linux к концу 2026 года.

Дополнение 1: Gentoo также анонсировал перевод форумов c phpBB на платформу Discourse с легковесной темой оформления, стилизованной под классический phpBB2.

Дополнение 2: Перевод форума на Discourse назван первоапрельской шуткой, на самом деле проект мигрирует с движка phpBB2 на phpBB3. Заявления о задействовании ядра Hurd по умолчанию также помечено как шутка, но сам порт и сборки реальны.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.gentoo.org/news/20...)
  2. OpenNews: Вариант дистрибутива Guix c ядром GNU Hurd адаптирован для 64-разрядных систем
  3. OpenNews: В Debian GNU/Hurd обеспечена сборка 75% пакетов Debian
  4. OpenNews: Релиз Debian GNU/Hurd 2025
  5. OpenNews: Релиз GNU Hurd 0.9
Автор новости: 12yoexpert
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65119-gentoo
Ключевые слова: gentoo, hurd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (41) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:26, 01/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    давно пора, а то все линь и линь :(
     
  • 1.3, Аноним (3), 17:31, 01/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +15 +/
    И правда наступает момент, когда GNU Hurd может стать альтернативой GNU Linux, который все больше идет куда-то не туда.
     
     
  • 2.38, mndtr0 (?), 00:10, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Хорошая первоапрельская шутка. А почему GNU/Hurd, а не FreeBSD?
     
     
  • 3.52, Аноним (52), 10:30, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все знания выставлены напоказ
     
  • 3.59, _ (??), 17:40, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Because if they give the promise to switch to FreeBSD ... it would be not a joke, but rather a threat! ;-p
     
  • 3.65, slep (?), 07:10, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Патамушта https://wiki.gentoo.org/wiki/Gentoo_FreeBSD
     

  • 1.4, Аноним (4), 17:36, 01/04/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.6, Аноним (6), 17:47, 01/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А какой софт с этим поделием совместим? Где глянуть?
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 18:32, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=64727
     
  • 2.30, Аноним (30), 20:18, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    cowsay должен работать
     
  • 2.62, уп (?), 20:54, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любой POSIX-совместимый.
     

  • 1.7, Аноним (7), 17:51, 01/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что у него там по производительности в этом хурде. Или эти микроядра хороши только когда бенчмарков нет?
     
     
  • 2.53, уп (?), 10:32, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Когда тебе нужна высокая производительность, ты используешь ASIC, а не general-purpose OS, где безопасность важнее потери нескольких процентов в бенчмарках.
     

  • 1.11, 12yoexpert (ok), 17:55, 01/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    они ещё планируют выкинуть свой форум и перейти на Discourse

    сами данные в Discourse вряд ли получится мигрировать, поэтому их просто выкинут

    Но зато у Discourse есть нейронка, всё равно её уже натаскали на данных форума и всего интернета, по идее должна всё правильно выдавать без проблем


    https://www.gentoo.org/news/2026/04/01/forums-upgrade.html

     
     
  • 2.15, Аноним (7), 18:10, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен, телега была бы лучше
     
     
  • 3.17, Аноним (20), 18:26, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ээх... а отечественным пользователям как быть? Придётся и в MAX канал вести.
     
     
  • 4.19, Аноним (7), 18:31, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Отечественным нужна МылоОсь, с докой в меилру.
     
     
  • 5.26, Аноним (26), 19:42, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И это научно обосновано. Ибо имел место многовековой естественный отбор. Против генетики не попрёшь.
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 7.40, Аноним (40), 00:14, 02/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    Одни татаро-монголы чего стоят!
     
  • 2.18, iPony128052 (?), 18:31, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Я уже не понимаю, где шутки, а где не.
     
     
  • 3.21, Аноним (20), 18:34, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Завтра видно будет.
     
  • 3.31, 12yoexpert (ok), 20:37, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а я не знаю, с чем председатель взял, что топик - шутка

    отсебятина, в оригинале этого нет

     

  • 1.16, Аноним (20), 18:20, 01/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    В каждой шутке есть доля шутки.
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 18:45, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –13 +/
    Генту напомнила о своём существовании. Пожалуй и это можно счесть за шутку.
     

  • 1.24, Аноним (24), 18:57, 01/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    > Gentoo опубликовал системный образ с ядром GNU Hurd

    GNU Hurd сам по себе шутка. Неудачная.
    Зато отлично показывает уровень проектов под крылов FSF.

     
     
  • 2.55, Аноним (52), 10:35, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Hurd - осмысленное ядро с академическим подходом к проектированию.
    Linux - затянувшаяся домашняя работа одного студента.
     
     
  • 3.57, Аноним (57), 12:25, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Hurd - осмысленное ядро с академическим подходом к проектированию.

    Но поддержку х64 они осилили только в 2025 или 26м.
    И то она одном ядре))

    > Linux - затянувшаяся домашняя работа одного студента.

    У которой есть одно неоспоримое достоинство - она работает, в отличие от сабжа.

     
     
  • 4.63, Аноним (63), 22:46, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Работает. Но исключительно благодаря широчайшей поддержке коммьюнити. Без энтузазистов и корпов Линус просто сгинул бы в аналах ИТ.
     
  • 4.68, максат (?), 23:59, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, дружище, с таким подходом тебе Виндовс надо.
    Она тоже работает и ещё получше Линукса.
     

  • 1.25, Энтомолог_русолог (ok), 19:14, 01/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    А те кто постарше еще помнять, что была попытка Gentoo kFreeBSD, которая провалилась
    Думаете с Hurd будет иначе?
     
     
  • 2.39, Аноним (39), 00:10, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не буду об этом думать, буду посмотреть.
     

  • 1.44, Аноним (-), 02:33, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > перевод форумов c phpBB на платформу Discourse с легковесной темой оформления

    Как хорошо же, когда первое апреля. Над подобными новостями смеёшься, а не плачешь.

     
  • 1.46, Аноним (46), 06:25, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда поддержка systemd?
     
     
  • 2.56, Аноним (56), 12:17, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С GNU/Hurd впридачу будет идти Shepherd.
     

  • 1.49, Аноним (49), 08:55, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Hurd после десятилетий разработки до сих пор не умеет в x86_64?
     
     
  • 2.50, Аноним (49), 08:57, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотя нет, уже умеет примерно с прошлого года.
     

  • 1.51, Ю.Т. (?), 09:26, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Дата публикации!
     
     
  • 2.58, Аноним (58), 13:23, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    528 Мб ради шутки? Нет,  это не шутка.
     
     
  • 3.61, Ю.Т. (?), 19:47, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 528 Мб ради шутки? Нет,  это не шутка.

    Исошка - часть шутки.

     

  • 1.60, Аноним (60), 18:26, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Слишком прожорливая система получилась, 365 метров памяти голая консоль жрет. Linux гораздо компактнее.
     
  • 1.66, Аноним (66), 08:02, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы это было реальностью. Только браузерам не писано.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру