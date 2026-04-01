Gentoo опубликовал системный образ с ядром GNU Hurd

Проект Gentoo подготовил экспериментальный системный образ с ядром GNU Hurd и опубликовал скрипты для самостоятельной сборки образа и облегчения дальнейшей разработки Hurd-порта. На будущее запланированы релизы stage и автоматизированная сборка образов, а также достижение паритета с Gentoo Linux на системах x86-64.

Желающие могут попробовать готовый образ Gentoo GNU Hurd, запустив его с использованием QEMU:

$ wget https://distfiles.gentoo.org/experimental/x86/hurd/hurd-i686-preview.qcow2.sig $ wget https://distfiles.gentoo.org/experimental/x86/hurd/hurd-i686-preview.qcow2 $ gpg --verify hurd-i686-preview.qcow2.sig hurd-i686-preview.qcow2 $ qemu-system-i386 -drive file=hurd-i686-preview.qcow2,format=qcow2 -m 2G -net user,hostfwd=tcp:127.0.0.1:2222-:2222 -net nic,model=ne2k_pci --enable-kvm -M q35

Логин: root, пароль: gnuhurdrox. После логина можно запустить sshd с помощью "./setup-net.sh" и "/etc/init.d/sshd restart".

В первоапрельском анонсе проект также заявил о переходе на использование GNU Hurd в качестве основного ядра. Указано, что долгое время ядро Linux было источником нестабильности, но, несмотря на экспериментальный статус порта, GNU Hurd оказался более надёжным, и Gentoo планирует избавиться от ядра Linux к концу 2026 года.

Дополнение 1: Gentoo также анонсировал перевод форумов c phpBB на платформу Discourse с легковесной темой оформления, стилизованной под классический phpBB2.

Дополнение 2: Перевод форума на Discourse назван первоапрельской шуткой, на самом деле проект мигрирует с движка phpBB2 на phpBB3. Заявления о задействовании ядра Hurd по умолчанию также помечено как шутка, но сам порт и сборки реальны.



