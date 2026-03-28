Выпуск сканера сетевой безопасности Nmap 7.99

28.03.2026 14:07 (MSK)

Опубликован выпуск сканера сетевой безопасности Nmap 7.99, предназначенного для проведения аудита сети и выявления активных сетевых сервисов. Код проекта поставляется под лицензией NPSL (Nmap Public Source License), основанной на лицензии GPLv2, которая дополнена рекомендациями (не требованиями) по использованию программы OEM-лицензирования и покупке коммерческой лицензии, если производитель не желает открывать код своего продукта в соответствии требованиями копилефт-лицензии или намерен интегрировать Nmap в продукты, несовместимые с GPL.

Среди изменений:

  • Добавлены новые идентификаторы версий приложений, операционных систем и сервисов.
  • Обновлены используемые библиотеки OpenSSL 3.0.19, libpcap 1.10.6, libpcre2 10.47, liblinear 2.50, zlib 1.3.2.
  • Для распространения графического интерфейса Zenmap вместо rpm-пакетов задействован универсальный формат whl, который может быть установлен на любых системах с Python 3.
  • На платформе Windows реализована поддержка сканирования поверх виртуальных VPN-интерфейсов, таких как OpenVPN TAP.
  • Улучшена совместимость сборочного процесса с различными платформами.
  • В NSE-скрипт http-internal-ip-disclosure, предназначенный для выявления внутреннего адреса web-сервера через отправку запроса HTTP/1.0 без заголовка Host, добавлена поддержка IPv6 и HTTPS, а также повышена точность обработки ответов.


  • 1.3, Аноним (3), 15:26, 28/03/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    7.99...Я внезапно стал согласен с Линусом по поводу номеров версий.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 16:23, 28/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точку убрать - и совсем красиво будет.
     

