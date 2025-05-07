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Выпуск сканера сетевой безопасности Nmap 7.96

07.05.2025 09:40

После года разработки опубликован выпуск сканера сетевой безопасности Nmap 7.96, предназначенного для проведения аудита сети и выявления активных сетевых сервисов. Код проекта поставляется под лицензией NPSL (Nmap Public Source License), основанной на лицензии GPLv2, которая дополнена рекомендациями (не требованиями) по использованию программы OEM-лицензирования и покупке коммерческой лицензии, если производитель не желает открывать код своего продукта в соответствии требованиями копилефт-лицензии или намерен интегрировать Nmap в продукты, несовместимые с GPL.

Основные изменения:

  • Добавлены новые идентификаторы версий приложений, операционных систем и сервисов. Расширено число определяемых сетевых протоколов, например, добавлена поддержка IP-протокола с номером 255 (зарезервирован).
  • В состав включены новые NSE-скрипты для обеспечения автоматизации различных действий с Nmap: targets-ipv6-eui64 для генерирования IPv6-адресов на основа MAC-адреса, mikrotik-routeros-version для получения сведений о маршрутизаторах MikroTik и mikrotik-routeros-username-brute для подбора имён пользователей (CVE-2024-54772) на маршрутизаторах MikroTik.
  • В GUI Zenmap добавлен тёмный режим оформления, включаемый через настройку "Profile->Toggle Dark Mode" или параметр window::dark_mode в zenmap.conf.
  • В Ncat изменён применяемый по умолчанию режим закрытия соединений и добавлена опция "-q" для задержки перед выходом после окончания (EOF) стандартного ввода (stdin). Обеспечена совместимость со всеми движками Nsock (--nsock-engine=iocp или --nsock-engine=poll) на платформе Windows.
  • В Nsock улучшено управление списком событий.
  • В Nmap реализована возможность одновременного указания списка проверяемых хостов в командной строке и через файл (ранее, в подобном случае сканировались только хосты из файла, а хосты из командной строки игнорировались).
  • В Nmap обеспечена отправка DNS-запросов по определению имён хостов в параллельном режиме. Сканирование по большим спискам имён хостов теперь выполняется заметно быстрее (раньше на определение имён 1 миллиона хостов тратилось 49 частов, а теперь чуть больше часа).
  • В готовых сборках обновлены версии Lua 5.4.7, libssh2 1.11.1, libpcap 1.10.5, libpcre 10.45.

  1. Главная ссылка к новости (https://nmap.org/...)
  2. OpenNews: Выпуск сканера сетевой безопасности Nmap 7.95
  3. OpenNews: Лицензия сканера безопасности NMAP признана несовместимой с Fedora
  4. OpenNews: Sourceforge прекратил подмену файлов неактивных проектов. Nmap выявил перехват своего аккаунта
  5. OpenNews: Выпуск сетевых анализаторов Wireshark 4.4.0 и Zeek 7.0.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63198-nmap
Ключевые слова: nmap
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Обсуждение (4) RSS
  • 1.13, Аноним (-), 15:50, 07/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Такими темпами DDoS скоро станет одним из методов санкций, т.е. легализируют где-то за рубежом. Но в целом, если появилось nvme, то почему бы и не выполнять запросы параллельно? Хотя наверное далеко не все готовы к этим изменениям. Интересно, а ведь поисковых систем не так много. А было бы много - вопрос подняли. Проблема очередности и идентификации.
     
     
  • 2.14, 1 (??), 16:13, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а вот фраза про поисковые системы -- это к чему? если к параллельному разрешению имен в ip-адреса, то это мимо.
     
     
  • 3.22, Аноним (-), 18:30, 07/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.21, Седой гном (?), 18:10, 07/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    я свой полирую свой пистон.
    А что делаешь ты, анон?
     

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