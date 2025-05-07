После года разработки опубликован выпуск сканера сетевой безопасности Nmap 7.96, предназначенного для проведения аудита сети и выявления активных сетевых сервисов. Код проекта поставляется под лицензией NPSL (Nmap Public Source License), основанной на лицензии GPLv2, которая дополнена рекомендациями (не требованиями) по использованию программы OEM-лицензирования и покупке коммерческой лицензии, если производитель не желает открывать код своего продукта в соответствии требованиями копилефт-лицензии или намерен интегрировать Nmap в продукты, несовместимые с GPL. Основные изменения: Добавлены новые идентификаторы версий приложений, операционных систем и сервисов. Расширено число определяемых сетевых протоколов, например, добавлена поддержка IP-протокола с номером 255 (зарезервирован).

В состав включены новые NSE-скрипты для обеспечения автоматизации различных действий с Nmap: targets-ipv6-eui64 для генерирования IPv6-адресов на основа MAC-адреса, mikrotik-routeros-version для получения сведений о маршрутизаторах MikroTik и mikrotik-routeros-username-brute для подбора имён пользователей (CVE-2024-54772) на маршрутизаторах MikroTik.

В GUI Zenmap добавлен тёмный режим оформления, включаемый через настройку "Profile->Toggle Dark Mode" или параметр window::dark_mode в zenmap.conf.

В Ncat изменён применяемый по умолчанию режим закрытия соединений и добавлена опция "-q" для задержки перед выходом после окончания (EOF) стандартного ввода (stdin). Обеспечена совместимость со всеми движками Nsock (--nsock-engine=iocp или --nsock-engine=poll) на платформе Windows.

В Nsock улучшено управление списком событий.

В Nmap реализована возможность одновременного указания списка проверяемых хостов в командной строке и через файл (ранее, в подобном случае сканировались только хосты из файла, а хосты из командной строки игнорировались).

В Nmap обеспечена отправка DNS-запросов по определению имён хостов в параллельном режиме. Сканирование по большим спискам имён хостов теперь выполняется заметно быстрее (раньше на определение имён 1 миллиона хостов тратилось 49 частов, а теперь чуть больше часа).

В готовых сборках обновлены версии Lua 5.4.7, libssh2 1.11.1, libpcap 1.10.5, libpcre 10.45.



