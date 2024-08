Выпуск сетевых анализаторов Wireshark 4.4.0 и Zeek 7.0.0

Опубликован релиз новой стабильной ветки сетевого анализатора Wireshark 4.4. Программа поддерживает более тысячи сетевых протоколов и несколько десятков форматов захвата трафика. Предоставляется гибкий интерфейс для создания фильтров, захвата трафика, анализа сохранённых дампов и инспектирования пакетов. Поддерживаются такие расширенные возможности, как пересборка порядка следования пакетов, выделение и сохранение содержимого файлов, передаваемых с использованием разных протколов, воспроизведение VoIP и RTP-потоков, расшифровка IPsec, ISAKMP, Kerberos, SNMPv3, SSL/TLS, WEP и WPA/WPA2. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Ключевые новшества Wireshark 4.4.0: Добавлена поддержка автоматического переключения профилей с настройками. Пользователь может привязать фильтр отображения к профилю и в случае открытия файла с захваченным трафиком, подпадающего под фильтр, автоматически будет задействован связанный с ним профиль.

Добавлена поддержка Lua 5.3 и 5.4. Прекращена поддержка Lua 5.1 и 5.2.

В фильтрах отображения улучшена поддержка строковых значений (появилась возможность строкового представления числовых полей).

Предоставлена возможность определения функции фильтра в виде плагинов, по аналогиями с парсерами файлов и модулями разбора протоколов.

Добавлена операция "Edit > Copy > Display filter as pcap filter" для преобразования фильтров отображения в pcap-фильтры с эквивалентными полями.

Улучшены многие графические диалоги, модернизированы графики ввода/вывода, потоков трафика, VoIP-вызовов и TCP-потоков.

Разрешено определение собственных столбцов, для формирования которых могут использоваться любые операции над полями (функции фильтров, арифметические вычисления, логические операции, модификаторы протоколов и т.п.).

Разрешено определение собственных полей вывода для "tshark -e", используя операции над имеющимися полями.

Добавлена поддержка сборки с библиотекой zlib-ng вместо zlib для работы со сжатыми файлами.

Добавлена поддержка протоколов и форматов: Allied Telesis Resiliency Link (AT RL), ATN Security Label, Bit Index Explicit Replication (BIER), Bus Mirroring Protocol, EGNOS Message Server (EMS), Galileo E1-B I/NAV, IBM i RDMA Endpoint (iRDMA-EDP), IWBEMSERVICES, MAC NR Framed (mac-nr-framed), Matter Bluetooth Transport Protocol (MatterBTP), MiWi P2P Star, Monero, NMEA 0183, PLDM, RDP authentication redirection virtual channel protocol (rdpear), RF4CE Network Layer (RF4CE), RF4CE Profile (RF4CE Profile), RK512, SAP Remote Function Call (SAPRFC), SBAS L1 Navigation Message, Scanner Access Now Easy (SANE), TREL, WMIO, ZeroMQ Message Transport Protocol (ZMTP).

Устранена уязвимость (CVE-2024-8250), приводящая к аварийному завершению при обработке специального оформленных пакетов. Дополнительно можно отметить релиз системы анализа трафика и выявления сетевых вторжений Zeek 7.0.0 , ранее распространявшейся под именем Bro. Zeek представляет собой платформу для анализа трафика, ориентированную в первую очередь на отслеживание событий, связанных с безопасностью, но не ограничивающуюся этим применением. Платформой Zeek предоставляются модули для анализа и разбора различных сетевых протоколов уровня приложений, учитывающие состояние соединений и позволяющие формировать подробный журнал (архив) сетевой активности. Предлагается предметно-ориентированный язык для написания сценариев мониторинга и выявления аномалий с учётом специфики конкретных инфраструктур. Система оптимизирована для использования в сетях с большой пропускной способностью. Предоставляется API для интеграции со сторонними информационными системами и обмена данными в режиме реального времени. Код системы написан на языке С++ и распространяется под лицензией BSD. В новом выпуске Zeek: Переработан фреймворк Telemetry, используемый для накопления и экспорта статистики (например, число открытых соединений и интенсивность запросов). Вместо агрегирования метрик на конечных узлах с их направлением на отдельный управляющий узел, в новой версии для сбора метрик с узлов задействован механизм определения сервисов на базе Prometheus.

Генератор парсеров для разбора протоколов и файлов обновлён до версии Spicy 1.11, в которой изменено представление кода в памяти, повышена надёжность работы, улучшена обработка потери пакетов, расширена поддержка битовых полей и ускорена работа (для некоторых протоколов прирост производительности достигает 30%).

Добавлена поддержка движка оптимизации скриптов ZAM (Zeek Abstract Machine), позволяющего повысить производительность Zeek-скриптов благодаря компиляции узлов синтаксического дерева в более эффективно исполняемую низкоуровневую форму.

Предложены новые анализаторы протоколов QUIC и LDAP, построенные с использованием генератора парсеров Spicy.

Обеспечена корректная обработка проброса на более новые версии протокола HTTP.

Улучшен анализ WebSocket.

Добавлена поддержка отложенной записи в лог.