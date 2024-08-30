Выпуск сетевых анализаторов Wireshark 4.4.0 и Zeek 7.0.0

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Опубликован релиз новой стабильной ветки сетевого анализатора Wireshark 4.4. Программа поддерживает более тысячи сетевых протоколов и несколько десятков форматов захвата трафика. Предоставляется гибкий интерфейс для создания фильтров, захвата трафика, анализа сохранённых дампов и инспектирования пакетов. Поддерживаются такие расширенные возможности, как пересборка порядка следования пакетов, выделение и сохранение содержимого файлов, передаваемых с использованием разных протколов, воспроизведение VoIP и RTP-потоков, расшифровка IPsec, ISAKMP, Kerberos, SNMPv3, SSL/TLS, WEP и WPA/WPA2. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.
Ключевые новшества Wireshark 4.4.0:
- Добавлена поддержка автоматического переключения профилей с настройками. Пользователь может привязать фильтр отображения к профилю и в случае открытия файла с захваченным трафиком, подпадающего под фильтр, автоматически будет задействован связанный с ним профиль.
- Добавлена поддержка Lua 5.3 и 5.4. Прекращена поддержка Lua 5.1 и 5.2.
- В фильтрах отображения улучшена поддержка строковых значений (появилась возможность строкового представления числовых полей).
- Предоставлена возможность определения функции фильтра в виде плагинов, по аналогиями с парсерами файлов и модулями разбора протоколов.
- Добавлена операция "Edit > Copy > Display filter as pcap filter" для преобразования фильтров отображения в pcap-фильтры с эквивалентными полями.
- Улучшены многие графические диалоги, модернизированы графики ввода/вывода, потоков трафика, VoIP-вызовов и TCP-потоков.
- Разрешено определение собственных столбцов, для формирования которых могут использоваться любые операции над полями (функции фильтров, арифметические вычисления, логические операции, модификаторы протоколов и т.п.).
- Разрешено определение собственных полей вывода для "tshark -e", используя операции над имеющимися полями.
- Добавлена поддержка сборки с библиотекой zlib-ng вместо zlib для работы со сжатыми файлами.
- Добавлена поддержка протоколов и форматов:
- Allied Telesis Resiliency Link (AT RL),
- ATN Security Label,
- Bit Index Explicit Replication (BIER),
- Bus Mirroring Protocol,
- EGNOS Message Server (EMS),
- Galileo E1-B I/NAV,
- IBM i RDMA Endpoint (iRDMA-EDP),
- IWBEMSERVICES, MAC NR Framed (mac-nr-framed),
- Matter Bluetooth Transport Protocol (MatterBTP),
- MiWi P2P Star,
- Monero,
- NMEA 0183,
- PLDM,
- RDP authentication redirection virtual channel protocol (rdpear),
- RF4CE Network Layer (RF4CE),
- RF4CE Profile (RF4CE Profile),
- RK512, SAP Remote Function Call (SAPRFC),
- SBAS L1 Navigation Message,
- Scanner Access Now Easy (SANE),
- TREL,
- WMIO,
- ZeroMQ Message Transport Protocol (ZMTP).
- Устранена уязвимость (CVE-2024-8250), приводящая к аварийному завершению при обработке специального оформленных пакетов.
Дополнительно можно отметить релиз системы анализа трафика и выявления сетевых вторжений Zeek 7.0.0 , ранее распространявшейся под именем Bro. Zeek представляет собой платформу для анализа трафика, ориентированную в первую очередь на отслеживание событий, связанных с безопасностью, но не ограничивающуюся этим применением. Платформой Zeek предоставляются модули для анализа и разбора различных сетевых протоколов уровня приложений, учитывающие состояние соединений и позволяющие формировать подробный журнал (архив) сетевой активности. Предлагается предметно-ориентированный язык для написания сценариев мониторинга и выявления аномалий с учётом специфики конкретных инфраструктур. Система оптимизирована для использования в сетях с большой пропускной способностью. Предоставляется API для интеграции со сторонними информационными системами и обмена данными в режиме реального времени.
Код системы написан на языке С++ и распространяется под лицензией BSD.
В новом выпуске Zeek:
- Переработан фреймворк Telemetry, используемый для накопления и экспорта статистики (например, число открытых соединений и интенсивность запросов). Вместо агрегирования метрик на конечных узлах с их направлением на отдельный управляющий узел, в новой версии для сбора метрик с узлов задействован механизм определения сервисов на базе Prometheus.
- Генератор парсеров для разбора протоколов и файлов обновлён до версии Spicy 1.11, в которой изменено представление кода в памяти, повышена надёжность работы, улучшена обработка потери пакетов, расширена поддержка битовых полей и ускорена работа (для некоторых протоколов прирост производительности достигает 30%).
- Добавлена поддержка движка оптимизации скриптов ZAM (Zeek Abstract Machine), позволяющего повысить производительность Zeek-скриптов благодаря компиляции узлов синтаксического дерева в более эффективно исполняемую низкоуровневую форму.
- Предложены новые анализаторы протоколов QUIC и LDAP, построенные с использованием генератора парсеров Spicy.
- Обеспечена корректная обработка проброса на более новые версии протокола HTTP.
- Улучшен анализ WebSocket.
- Добавлена поддержка отложенной записи в лог.