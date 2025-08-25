The OpenNET Project / Index page

Доступны анализатор трафика Zeek 8.0 и сетевой сканер Nmap 7.98

25.08.2025 07:31

Опубликован релиз системы анализа трафика и выявления сетевых вторжений Zeek 8.0.0, ранее распространявшейся под именем Bro. Zeek представляет собой платформу для анализа трафика, ориентированную в первую очередь на отслеживание событий, связанных с безопасностью, но не ограничивающуюся этим применением. Код системы написан на языке С++ и распространяется под лицензией BSD.

Платформой предоставляются модули для анализа и разбора различных сетевых протоколов уровня приложений, учитывающие состояние соединений и позволяющие формировать подробный журнал (архив) сетевой активности. Предлагается предметно-ориентированный язык для написания сценариев мониторинга и выявления аномалий с учётом специфики конкретных инфраструктур. Система оптимизирована для использования в сетях с большой пропускной способностью. Предоставляется API для интеграции со сторонними информационными системами и обмена данными в режиме реального времени.

В новом выпуске Zeek:

  • Добавлена возможность настройки идентификаторов сетевого потока (Flow Tuple) через плагины. Для исключения коллизий при разделении потоков в сложных сетях, помимо IP-адресов, номеров портов и протокола, теперь можно учитывать дополнительный контекст, например, теги VLAN или идентификаторы инкапсулированного трафика для VXLAN и Geneve.
  • Доведён до готовности к применению на рабочих системах новый кластерный бэкенд на базе ZeroMQ, определяющий метод взаимодействия между узлами кластера и формат сериализации данных. По умолчанию продолжает использоваться бэкенд Broker, но в будущем запланирован переход на бэкенд ZeroMQ по умолчанию, который позволяет обойтись без прокси при распространении по узлам широковещательных сообщений. Упрощён сбор телеметрии о работе кластера, позволяющей отслеживать нагрузку на узлы, независимо от используемого бэкенда.
  • Добавлен парсер для протокола СУБД Redis и обеспечено ведение лога перехваченных операций.
  • В анализаторе SMTP реализована поддержка извлечения из трафика почтовых сообщений (RFC 822) и их передачи в анализатор файлов, что может использоваться для сохранения перехваченных электронных писем на диске в виде файлов в формате .eml.
  • В анализатор FTP добавлена поддержка расширения AUTH TLS.
  • В анализаторе DNS реализовано распознавание записей NAPTR.
  • В анализатор PPPoE добавлена возможность вывода идентификаторов сеансов.
  • Вместо раздельных логов analyzer.log и dpd.log задействован общий лог analyzer.log.
  • Генератор парсеров для разбора протоколов и файлов обновлён до версии Spicy 1.14, в которой предложены новые оптимизации и обеспечено удаление неиспользуемых параметров функций.
  • Предоставлена возможность изменения формата ведения лога, используя пакет logschema (например, можно использовать JSON или CSV вместо традиционных текстовых логов).
  • Для сборки проекта теперь требуется компилятор с поддержкой стандарта C++20. В качестве минимально поддерживаемых версий заявлены GCC 10, Clang 8 и Visual Studio 2022.



Дополнительно можно отметить релиз сканера сетевой безопасности Nmap 7.98, предназначенного для проведения аудита сети и выявления активных сетевых сервисов. Код проекта поставляется под лицензией NPSL (Nmap Public Source License), основанной на лицензии GPLv2, которая дополнена рекомендациями (не требованиями) по использованию программы OEM-лицензирования и покупке коммерческой лицензии, если производитель не желает открывать код своего продукта в соответствии требованиями копилефт-лицензии или намерен интегрировать Nmap в продукты, несовместимые с GPL.

В версии Nmap 7.98 в основном присутствуют исправления ошибок. Например, устранены аварийные завершения при использовании nmap c некоторыми VPN-интерфейсами. Из функциональных изменений выделяется добавление NSE-обвязок для использования функций libssh2 в скриптах автоматизации действий с Nmap. Оптимизирована работа резолвера DNS. В библиотеку tls.lua добавлена поддержка шифров, применяемых в TLSv1.3, включая постквантовые наборы шифров. Обновлены версии OpenSSL 3.0.17, Lua 5.4.8 и Npcap 1.83, задействованные в готовых сборках.

