The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск сетевого анализатора Wireshark 4.6.0

09.10.2025 09:18

После года разработки опубликован релиз новой стабильной ветки сетевого анализатора Wireshark 4.6. Программа поддерживает более тысячи сетевых протоколов и несколько десятков форматов захвата трафика. Предоставляется графический интерфейс для создания фильтров, захвата трафика, анализа сохранённых дампов и инспектирования пакетов. Поддерживаются такие расширенные возможности, как пересборка порядка следования пакетов, выделение и сохранение содержимого файлов, передаваемых с использованием разных протоколов, воспроизведение VoIP и RTP-потоков, расшифровка IPsec, ISAKMP, Kerberos, SNMPv3, SSL/TLS, WEP и WPA/WPA2. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

Ключевые новшества Wireshark 4.6.0:

  • В меню "Statistics" в секцию графиков добавлен режим "Plots". В отличие от ранее доступного режима "I/O Graphs" вместо гистограмм, отражающих изменение усреднённых данных во времени, в режиме "Plots" статистика визуализирует распределение фактических значений, что делает более заметными повторяющиеся закономерности.
  • Графики "I/O Graph" оптимизированы для показа на экранах с низким разрешением.
  • Добавлена поддержка сжатия захватываемых потоков трафика во время записи, а не во время ротации уже записанного файла. Для работы с сжимаемыми на лету потоками в TShark можно использовать опцию "--compress".
  • Добавлена возможность копирования списка пакетов в формате HTML (в меню добавлен пункт "Edit > Copy > as HTML").
  • В меню "View" добавлена опция для ручного повторного разбора пакетов (Redissect Packets), который можно использовать в случае изменения ключа шифрования или DNS-хоста, связанного с IP-адресом.
  • Реализована возможность экспорта сертификатов X.509, используя меню "File > Export Objects" в Wireshark и опцию "--export-objects" в TShark.
  • Добавлена поддержка дешифровки NTP-пакетов, передаваемых с использованием протокола NTS (Network Time Security).
  • При декодировании пакетов MACsec предоставлена возможность использования модуля разбора (dissector) MKA.
  • В модулях разбора трафика HTTP и HTTP/2 добавлена поддержка содержимого, сжатого с использованием алгоритма Zstandard.
  • В диалог "Follow Stream" добавлена возможность отслеживания идентификаторов потоков MPEG 2 (Transport Stream PID) для извлечения звука и видео для последующего воспроизведения.
  • В диалогах "Conversations" и "Endpoints table" добавлена поддержка протокола DNP 3 (Distributed Network Protocol 3).
  • Добавлена поддержка пометки потоков HTTP2, передаваемых в сеансах 3GPP поверх сетевых интерфейсов 5G.
  • На платформе Linux предоставлена возможность использования для захвата трафика BPF-расширений "inbound", "outbound" и "ifindex", скомпилированных через диалог "Compiled Filter".
  • В Lua API добавлена поддержка функций Libgcrypt для симметричного шифрования.
  • Добавлена поддержка декодирования форматов файлов RIFF (Resource Interchange File Format) и TTL.
  • Добавлена поддержка протоколов и форматов:
    • Asymmetric Key Packages (AKP),
    • Binary HTTP,
    • BIST TotalView-ITCH (BIST-ITCH),
    • BIST TotalView-OUCH (BIST-OUCH),
    • Bluetooth Android HCI (HCI ANDROID),
    • Bluetooth Intel HCI (HCI INTEL),
    • BPSec COSE Context,
    • BPSec Default SC,
    • Commsignia Capture Protocol (C2P),
    • DECT NR+ (DECT-2020 New Radio),
    • DLMS/COSEM,
    • Ephemeral Diffie-Hellman Over COSE,
    • Identifier-Locator Network Protocol (ILNP),
    • LDA Neo Device trailer (LDA_NEO_TRAILER),
    • Lenbrook Service Discovery Protocol (LSDP),
    • LLC V1,
    • Navitrol (мессенджер),
    • Network Time Security Key Establishment Protocol (NTS-KE),
    • Ouster VLP-16,
    • Private Line Emulation (PLE),
    • RC V3,
    • RCG,
    • Roughtime,
    • SBAS L5 Navigation Message,
    • SGP.22 GSMA Remote SIM Provisioning (SGP.22),
    • SGP.32 GSMA Remote SIM Provisioning (SGP.32),
    • SICK CoLA,
    • Silabs Debug Channel,
    • Universal Measurement and Calibration Protocol (XCP),
    • USB Picture Transfer Protocol (USB-PTP),
    • VLP-16,
    • vSomeIP Internal Protocol (vSomeIP).
  • Для macOS вместо отдельных пакетов для архитектур Arm и Intel подготовлены универсальные сборки.
  • В сборках для macOS и Windows реализована возможность принудительного включения тёмного или светлого режима, независимо от системных настроек. Библиотека Qt в сборках для Windows и macOS обновлена до версии 6.9.3 (ранее поставлялся выпуск 6.5.3). Прекращена поддержка AirPcap и WinPcap, вместо которых следует использовать Npcap.
  • В число обязательных зависимостей включена библиотека libxml2.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.wireshark.org/blog...)
  2. OpenNews: Выпуск сетевых анализаторов Wireshark 4.4.0 и Zeek 7.0.0
  3. OpenNews: Доступен SELKS 10, дистрибутив для создания систем обнаружения вторжений
  4. OpenNews: Выпуск системы индексации сетевого трафика Arkime 5.0
  5. OpenNews: Google опубликовал OSV-Scanner, сканер уязвимостей, учитывающий зависимости
  6. OpenNews: Доступны анализатор трафика Zeek 8.0 и сетевой сканер Nmap 7.98
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64024-wireshark
Ключевые слова: wireshark
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


 Добавить комментарий
Имя:
E-Mail:
Текст:

Партнёры:
PostgresPro
Inferno Solutions
Hosting by Hoster.ru
Хостинг:

Закладки на сайте
Проследить за страницей 		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
Добавить, Поддержать, Вебмастеру