Выпуск сетевого анализатора Wireshark 4.6.0

После года разработки опубликован релиз новой стабильной ветки сетевого анализатора Wireshark 4.6. Программа поддерживает более тысячи сетевых протоколов и несколько десятков форматов захвата трафика. Предоставляется графический интерфейс для создания фильтров, захвата трафика, анализа сохранённых дампов и инспектирования пакетов. Поддерживаются такие расширенные возможности, как пересборка порядка следования пакетов, выделение и сохранение содержимого файлов, передаваемых с использованием разных протоколов, воспроизведение VoIP и RTP-потоков, расшифровка IPsec, ISAKMP, Kerberos, SNMPv3, SSL/TLS, WEP и WPA/WPA2. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Ключевые новшества Wireshark 4.6.0: В меню "Statistics" в секцию графиков добавлен режим "Plots". В отличие от ранее доступного режима "I/O Graphs" вместо гистограмм, отражающих изменение усреднённых данных во времени, в режиме "Plots" статистика визуализирует распределение фактических значений, что делает более заметными повторяющиеся закономерности.

Графики "I/O Graph" оптимизированы для показа на экранах с низким разрешением.

Добавлена поддержка сжатия захватываемых потоков трафика во время записи, а не во время ротации уже записанного файла. Для работы с сжимаемыми на лету потоками в TShark можно использовать опцию "--compress".

Добавлена возможность копирования списка пакетов в формате HTML (в меню добавлен пункт "Edit > Copy > as HTML").

В меню "View" добавлена опция для ручного повторного разбора пакетов (Redissect Packets), который можно использовать в случае изменения ключа шифрования или DNS-хоста, связанного с IP-адресом.

Реализована возможность экспорта сертификатов X.509, используя меню "File > Export Objects" в Wireshark и опцию "--export-objects" в TShark.

Добавлена поддержка дешифровки NTP-пакетов, передаваемых с использованием протокола NTS (Network Time Security).

При декодировании пакетов MACsec предоставлена возможность использования модуля разбора (dissector) MKA.

В модулях разбора трафика HTTP и HTTP/2 добавлена поддержка содержимого, сжатого с использованием алгоритма Zstandard.

В диалог "Follow Stream" добавлена возможность отслеживания идентификаторов потоков MPEG 2 (Transport Stream PID) для извлечения звука и видео для последующего воспроизведения.

В диалогах "Conversations" и "Endpoints table" добавлена поддержка протокола DNP 3 (Distributed Network Protocol 3).

Добавлена поддержка пометки потоков HTTP2, передаваемых в сеансах 3GPP поверх сетевых интерфейсов 5G.

На платформе Linux предоставлена возможность использования для захвата трафика BPF-расширений "inbound", "outbound" и "ifindex", скомпилированных через диалог "Compiled Filter".

В Lua API добавлена поддержка функций Libgcrypt для симметричного шифрования.

Добавлена поддержка декодирования форматов файлов RIFF (Resource Interchange File Format) и TTL.

Добавлена поддержка протоколов и форматов: Asymmetric Key Packages (AKP), Binary HTTP, BIST TotalView-ITCH (BIST-ITCH), BIST TotalView-OUCH (BIST-OUCH), Bluetooth Android HCI (HCI ANDROID), Bluetooth Intel HCI (HCI INTEL), BPSec COSE Context, BPSec Default SC, Commsignia Capture Protocol (C2P), DECT NR+ (DECT-2020 New Radio), DLMS/COSEM, Ephemeral Diffie-Hellman Over COSE, Identifier-Locator Network Protocol (ILNP), LDA Neo Device trailer (LDA_NEO_TRAILER), Lenbrook Service Discovery Protocol (LSDP), LLC V1, Navitrol (мессенджер), Network Time Security Key Establishment Protocol (NTS-KE), Ouster VLP-16, Private Line Emulation (PLE), RC V3, RCG, Roughtime, SBAS L5 Navigation Message, SGP.22 GSMA Remote SIM Provisioning (SGP.22), SGP.32 GSMA Remote SIM Provisioning (SGP.32), SICK CoLA, Silabs Debug Channel, Universal Measurement and Calibration Protocol (XCP), USB Picture Transfer Protocol (USB-PTP), VLP-16, vSomeIP Internal Protocol (vSomeIP).

Для macOS вместо отдельных пакетов для архитектур Arm и Intel подготовлены универсальные сборки.

В сборках для macOS и Windows реализована возможность принудительного включения тёмного или светлого режима, независимо от системных настроек. Библиотека Qt в сборках для Windows и macOS обновлена до версии 6.9.3 (ранее поставлялся выпуск 6.5.3). Прекращена поддержка AirPcap и WinPcap, вместо которых следует использовать Npcap.

В число обязательных зависимостей включена библиотека libxml2.



