Опубликована платформа LibreQoS 2.0 для управления и оптимизации трафика

После двух лет разработки доступен выпуск платформы LibreQoS 2.0, предназначенной для организации справедливого распределения имеющейся полосы пропускания между пользователями и снижения негативных эффектов, возникающих из-за промежуточной буферизации пакетов (Bufferbloat) сетевым оборудованием. Платформа может использоваться провайдерами или администраторами частных сетей для оптимизации потоков трафика, поддержания задержек на минимальном уровне и распределения полосы пропускания с учётом приоритетов. Код проекта написан на языках Си, JavaScript, Python и Rust, и распространяется под лицензией GPLv2. Платформа устанавливается на сервер, размещаемый между граничным маршрутизатором провайдера и базовым маршрутизатором локальной сети. LibreQoS позволяет снизить задержки и повысить надёжность работы интерактивных сеансов, игр, платформ online-обучения, VoIP-трафика и видеовызовов в условиях большой нагрузки на сеть, например, из-за загрузки некоторыми пользователями фильмов в несколько потоков или активности любителей torrent-ов (LibreQoS решает проблему с заиканием видеовызовов, когда кто-то в той же сети начинает загружать 4K-видео). Применение LibreQoS снижает доступную одному пользователю пиковую пропускную способность, но зато даёт возможность значительно уменьшить задержки и справедливо распределить ресурсы между всеми участниками обмена данных. LibreQoS базируется на применении системы управления сетевыми очередями CAKE (Common Applications Kept Enhanced) и планировщика пакетов fq_codel (Fair Queuing Controlled Delay), а также использует eBPF и XDP (Express Data Path) для выполнения обработчиков на уровне сетевого драйвера с возможностью прямого доступа к DMA-буферу пакетов. Алгоритм CAKE спроектирован для замены и упрощения сложной иерархии дисциплин обработки очередей пакетов, способен выжать максимально возможную пропускную способность и предоставить минимальный уровень задержек даже на самых медленных каналах связи с провайдером и при работе на маломощных устройствах. Проект также предоставляет средства для отслеживания задержек между отправкой запроса и получением ответа (RTT, round-trip time), в привязке к отдельным пользователям, точкам доступа и сайтам. Для анализа состояния разработан web-интерфейс, дающий возможность наглядно оценить трафик в сети, проследить изменение нагрузки и задержек, выявить наиболее активных пользователей. Возможно создание гибких иерархических схем ограничения трафика и интеграция с UISP и Splynx для маппинга топологий и клиентов. Выпуск LibreQoS 2.0 посвящён Дэйву Тахту (Dave Taht), скоропостижно скончавшемуся год назад в возрасте 59 лет. Дэйв руководил разработкой LibreQoS и был сооснователем проекта Bufferbloat, создателем дистрибутива CeroWrt и автором многочисленных RFC, связанных с обработкой сетевых очередей. Ключевые изменения в версии LibreQoS 2.0: Модернизирован web-интерфейс оператора, в котором расширены возможности диагностики сетевых проблем и добавлены новые отчёты и графики.

В режиме древовидного просмотра (Tree view) обеспечено отображение иерархической структуры сети, улучшена обработка топологии и детализировано поведение узлов.

Добавлены новые инструменты диагностики проблем, позволяющие анализировать состояние сетевых очередей, отслеживать потоки трафика, наглядно представлять трафик в виде диаграмм Санки, выполнять мониторинг повторных передач пакетов (retransmit) и визуализировать циклы приёма-передачи TCP (RTT).

Добавлены новые режимы визуализации карт и потоков трафика, добавлен анализатор автономных систем (ASN Analysis).

Улучшена интеграции с системами организации взаимодействия с клиентами (CRM) и системами управления сетью (NMS). Добавлена поддержка интеграции с UISP, Splynx, Netzur, VISP, WISPGate, Powercode и Sonar.

Улучшены возможности для ограничения пропускной способности (shaping), связанные с управлениям очередями и использованием TreeGuard и StormGuard для предотвращения перегрузок.

Улучшены мониторинг состояния планировщика и информирование о критических проблемах.



