Проект Pine64 представил умные часы PineTime Pro

1.1, Аноним (1), 11:52, 25/03/2026 [ответить]
Мда...
Те что слева - это PineTime с размерами 37.5mm x 40mm x 11mm
Размер тех что справа будет почти 50мм.
И они еще толще выглядят на фото (т.е больше 11мм???).
Это на какие руки оно рассчитано?
А потом будут удивляться низким продажам.
1.4, Аноним (4), 11:55, 25/03/2026 [ответить]
Я не знаю, кто вообще этими часами пользуется. Накой они нормальному человеку нужны. Главное от розетки далеко не отходить.
2.8, Аноним (6), 12:00, 25/03/2026 [ответить]
Да никто не пользуется. Все сидят под раскладушками на пнях с ненаглядным и ведут чинные беседы с местными тараканами.
2.9, Аноним (1), 12:02, 25/03/2026 [ответить]
> Накой они нормальному человеку нужны.
Для нотификаций с телефона.
Напр. я не люблю когда телефон трезвонит. Он практически всегда на беззвучном режиме.
Вибра мимо, потому что телефон не всегда в кармане, а может быть в рюкзаке и кармане куртки. А пропустить вибрацию на запястье довольно сложно.
Плюс там есть превью сообщения/звонка, по которому сразу можно понять стоит ли вообще лезть за телефоном.
> Главное от розетки далеко не отходить.
Я свои заряжаю раз в три недели. Правда они наверное не такие "уменые" как эти, но мне больше и не нужно.
3.12, Жироватт (ok), 12:13, 25/03/2026 [ответить]
Рекомендую осилить добавленную в ведроид 8?+ (у некоторых вендоров - как бы не с 4.4+) фичу, как DnD с белыми списками.
2.10, Жироватт (ok), 12:03, 25/03/2026 [ответить]
Ну а вдруг ты устал и сам это не заметил, а электронная мамка в смартфоне заметит и напомнит, что: ты хочешь кушать, надень шапочку - тебе холодно, ты хочешь попить, тебе срочно надо выйти про(б/з)деться из-за своего кудахтера на улицу...
Или ты потерялся в ЦПКиО имени Шай-Хулудова, прямо на боковой аллее, нужно срочно найти выход на главную и к ларьку с пивасом! Ну, где в принципе еще работает GPS без скремблинга.
Или если ты вылысыпыдыст, то тебе срочно надо посмотреть карту мира на вот этом вот экране, с треком и социальными сердечками. А затем отправить в социалочку постик с треком - все в онлайне должны видеть, что что сделал это!
Или ты настолько погряз в онлаен-жизни, что тебе нужны прямо все уведомления: а не то позвонит тебе твоя жирл, а ты не ответишь - и она уйдёт от тебя. Или мамка, если не сможет дозвониться, возьмёт и убьёт. Или нужно получить предупреждение, что сова из дуолингвы уже с ножом и уже где-то рядом.
1.11, Аноним (11), 12:10, 25/03/2026 [ответить]
Чуваки которые рассказывали "я купил себе кассио! у него батарея 10 лет держит!!" вы где))?
Без вашего ценного мнения даже cpaчь не начнется)
2.15, Жироватт (ok), 12:20, 25/03/2026 [ответить]
Тут мы. Можно было бы напомнить, что часы работать должны от одной батарейки годами, а не день-два, но смысл?
Тут же каждый второй - прафессиональный, но очень бедный спартцмэн, который вместо специализированных медицинских приборов носит босотовые сенсоры в таких вот часах (и которые реально показывают погоду, с такими-то погрешностями).
Или каждый первый - бизнеьмен (или мелкий менеджер), который не может пропустить ни единого уведомления со смартфона, а потому вынужден таскать вибрирующий браслет, вместо свободы положить смартфон в куртку/в рюкзак и не проверять его каждые 5 минут.
Или каждый третий - профессиональный выживатор-картограф, который готов отслеживать все свои треки и определять позицию по гпс, ходя через местный полуторагектарный лесок с асфальтовыми тропинками.
|