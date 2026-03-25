Проект Pine64 представил умные часы PineTime Pro

2.8 , Аноним ( 6 ), 12:00, 25/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Да никто не пользуется. Все сидят под раскладушками на пнях с ненаглядным и ведут чинные беседы с местными тараканами.

2.9 , Аноним ( 1 ), 12:02, 25/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Накой они нормальному человеку нужны. Для нотификаций с телефона.

Напр. я не люблю когда телефон трезвонит. Он практически всегда на беззвучном режиме.

Вибра мимо, потому что телефон не всегда в кармане, а может быть в рюкзаке и кармане куртки. А пропустить вибрацию на запястье довольно сложно.

Плюс там есть превью сообщения/звонка, по которому сразу можно понять стоит ли вообще лезть за телефоном. > Главное от розетки далеко не отходить. Я свои заряжаю раз в три недели. Правда они наверное не такие "уменые" как эти, но мне больше и не нужно.

3.12 , Жироватт ( ok ), 12:13, 25/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Рекомендую осилить добавленную в ведроид 8?+ (у некоторых вендоров - как бы не с 4.4+) фичу, как DnD с белыми списками.

2.10 , Жироватт ( ok ), 12:03, 25/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну а вдруг ты устал и сам это не заметил, а электронная мамка в смартфоне заметит и напомнит, что: ты хочешь кушать, надень шапочку - тебе холодно, ты хочешь попить, тебе срочно надо выйти про(б/з)деться из-за своего кудахтера на улицу... Или ты потерялся в ЦПКиО имени Шай-Хулудова, прямо на боковой аллее, нужно срочно найти выход на главную и к ларьку с пивасом! Ну, где в принципе еще работает GPS без скремблинга. Или если ты вылысыпыдыст, то тебе срочно надо посмотреть карту мира на вот этом вот экране, с треком и социальными сердечками. А затем отправить в социалочку постик с треком - все в онлайне должны видеть, что что сделал это! Или ты настолько погряз в онлаен-жизни, что тебе нужны прямо все уведомления: а не то позвонит тебе твоя жирл, а ты не ответишь - и она уйдёт от тебя. Или мамка, если не сможет дозвониться, возьмёт и убьёт. Или нужно получить предупреждение, что сова из дуолингвы уже с ножом и уже где-то рядом.

