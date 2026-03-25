Проект Pine64 представил умные часы PineTime Pro

25.03.2026 11:27 (MSK)

Сообщество Pine64, занимающееся созданием открытых устройств, анонсировало модель умных часов PineTime Pro, поставляемую с развиваемой проектом открытой прошивкой InfiniTime. В отличие от старой модели PineTime, новый вариант построен на базе собственного чипа и оснащён AMOLED-экраном, GPS, кнопкой-крутилкой (Digital Crown) на боковой грани и новыми датчиками, включая датчик для оценки уровня кислорода в крови. Для продления времени автономной работы реализована возможность отключения питания отдельных компонентов.



  • 1.1, Аноним (1), 11:52, 25/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Мда...
    Те что слева - это PineTime с размерами 37.5mm x 40mm x 11mm
    Размер тех что справа будет почти 50мм.
    И они еще толще выглядят на фото (т.е больше 11мм???).
    Это на какие руки оно рассчитано?

    А потом будут удивляться низким продажам.

     
  • 1.3, Аноним (3), 11:54, 25/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Зачем https://pine64.org блочат по IP?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:58, 25/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 2.14, Аноним (14), 12:19, 25/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Все открыватся. Да и кто может блочить такой ревурс?
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:55, 25/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Я не знаю, кто вообще этими часами пользуется. Накой они нормальному человеку нужны. Главное от розетки далеко не отходить.
     
     
  • 2.8, Аноним (6), 12:00, 25/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Да никто не пользуется. Все сидят под раскладушками на пнях с ненаглядным и ведут чинные беседы с местными тараканами.
     
  • 2.9, Аноним (1), 12:02, 25/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Накой они нормальному человеку нужны.

    Для нотификаций с телефона.
    Напр. я не люблю когда телефон трезвонит. Он практически всегда на беззвучном режиме.
    Вибра мимо, потому что телефон не всегда в кармане, а может быть в рюкзаке и кармане куртки. А пропустить вибрацию на запястье довольно сложно.
    Плюс там есть превью сообщения/звонка, по которому сразу можно понять стоит ли вообще лезть за телефоном.

    > Главное от розетки далеко не отходить.

    Я свои заряжаю раз в три недели. Правда они наверное не такие "уменые" как эти, но мне больше и не нужно.

     
     
  • 3.12, Жироватт (ok), 12:13, 25/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Рекомендую осилить добавленную в ведроид 8?+ (у некоторых вендоров - как бы не с 4.4+) фичу, как DnD с белыми списками.
     
  • 2.10, Жироватт (ok), 12:03, 25/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну а вдруг ты устал и сам это не заметил, а электронная мамка в смартфоне заметит и напомнит, что: ты хочешь кушать, надень шапочку - тебе холодно, ты хочешь попить, тебе срочно надо выйти про(б/з)деться из-за своего кудахтера на улицу...

    Или ты потерялся в ЦПКиО имени Шай-Хулудова, прямо на боковой аллее, нужно срочно найти выход на главную и к ларьку с пивасом! Ну, где в принципе еще работает GPS без скремблинга.

    Или если ты вылысыпыдыст, то тебе срочно надо посмотреть карту мира на вот этом вот экране, с треком и социальными сердечками. А затем отправить в социалочку постик с треком - все в онлайне должны видеть, что что сделал это!

    Или ты настолько погряз в онлаен-жизни, что тебе нужны прямо все уведомления: а не то позвонит тебе твоя жирл, а ты не ответишь - и она уйдёт от тебя. Или мамка, если не сможет дозвониться, возьмёт и убьёт. Или нужно получить предупреждение, что сова из дуолингвы уже с ножом и уже где-то рядом.

     

  • 1.5, Жироватт (ok), 11:55, 25/03/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
  • 1.7, Аноним (7), 12:00, 25/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Теперь осталось ценник в x10 сделать и продавать "не мамонтам".
     
  • 1.11, Аноним (11), 12:10, 25/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Чуваки которые рассказывали "я купил себе кассио! у него батарея 10 лет держит!!" вы где))?
    Без вашего ценного мнения даже cpaчь не начнется)
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 12:18, 25/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 2.15, Жироватт (ok), 12:20, 25/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Тут мы. Можно было бы напомнить, что часы работать должны от одной батарейки годами, а не день-два, но смысл?
    Тут же каждый второй - прафессиональный, но очень бедный спартцмэн, который вместо специализированных медицинских приборов носит босотовые сенсоры в таких вот часах (и которые реально показывают погоду, с такими-то погрешностями).
    Или каждый первый - бизнеьмен (или мелкий менеджер), который не может пропустить ни единого уведомления со смартфона, а потому вынужден таскать вибрирующий браслет, вместо свободы положить смартфон в куртку/в рюкзак и не проверять его каждые 5 минут.
    Или каждый третий - профессиональный выживатор-картограф, который готов отслеживать все свои треки и определять позицию по гпс, ходя через местный полуторагектарный лесок с асфальтовыми тропинками.
     

