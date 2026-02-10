Docker предоставил бесплатный доступ к защищённым образам контейнеров

Компания Docker объявила о предоставлении бесплатного доступа к коллекции защищённых образов контейнеров DHI (Docker Hardened Images), насчитывающей более тысячи минималистичных сборок на базе Alpine и Debian c готовыми преднастроенными окружениями для запуска различных приложений, инструментариев, runtime и платформ. Образы распространяются под лицензией Apache 2.0 и сопровождаются силами Docker.

Использование DHI-образов упрощает работу по поддержанию безопасности инфраструктуры, так как за исправление уязвимостей в базовом содержимом образов и оперативную подготовку обновлений отвечают сотрудники Docker, а пользователям остаётся лишь заботится о безопасности своих приложений и дополнительно установленных зависимостей. Для защиты от атак через компрометацию зависимостей (Supply Chain), используемых в предоставляемых образах, содержимое образов собирается из исходного кода с использованием контролируемых пространств имён, проведением рецензирования и "периодом охлаждения" перед доставкой новых версий.



