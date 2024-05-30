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Docker Hub начал блокировать доступ из России

30.05.2024 12:39

Сайт Docker Hub, предоставляющий каталог и репозиторий образов контейнеров для системы Docker, перестал принимать запросы с российских подсетей. Попытка открытия ресурса теперь приводит к выводу ошибки "403 Forbidden" с пояснением, что доступ ограничен, так как американская компания обязана выполнять требования законодательства США по экспортному контролю. При этом в списке блокируемых регионов перечислены только Куба, Иран, Северная Корея, Республика Крым, Судан и Сирия.

Законодательство США, регулирующее экспорт, запрещает предоставлять резидентам находящихся под санкциями стран коммерческие сервисы или сервисы, которые могут использоваться в коммерческих целях. При этом ограничения экспорта не распространяются на публично доступное открытое ПО, что, например, позволяет GitHub не ограничивать доступ пользователей из санкционных стран к публичным репозиториям и не запрещать персональные коммуникации. Компания Docker пока не прокомментировала ситуацию с блокировкой Docker Hub.

Дополнение: Для обхода блокировки можно использовать зеркала и прокси huecker.io, mirror.gcr.io, daocloud.io и dockerhub.timeweb.cloud.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Docker Hub отменил решение об упразднении бесплатного сервиса Free Team
  3. OpenNews: GitHub обновил правила, касающиеся торговых санкций
  4. OpenNews: В Docker Hub выявлено 1600 вредоносных образов контейнеров
  5. OpenNews: 19.4% из 1000 самых популярных контейнеров Docker содержат пустой пароль root
  6. OpenNews: Взлом инфраструктуры Docker Hub с возможной компрометацией связанных репозиториев
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61274-docker
Ключевые слова: docker
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 13:52, 30/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Ссылка на обращения из текста об блокировке тоже заблокирована)
    https://hub.docker.com/support/contact/
     
  • 1.6, тоже Аноним (ok), 14:38, 30/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    https://dockerhub.timeweb.cloud/
     
  • 1.7, НяшМяш (ok), 14:39, 30/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > При этом в списке блокируемых регионов перечислены только Куба, Иран, Северная Корея, Республика Крым, Судан и Сирия.

    Шаблон на сервере не обновили. В интернете много скриншотов ответов техподдержки, где уже перечислена Россия. А зеркала и прокси не заставили себя долго ждать - https://huecker.io/, https://dockerhub.timeweb.cloud/

     
     
  • 2.15, koblin (ok), 15:37, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отлично, только кто гарантирует, что образы на этих зеркалах не патченые?
    Лучше на своей vps поднять прокси. У всех же есть vps где нибудь в нидерландах для доступа к запрещенке
     

  • 1.9, Минона (ok), 14:56, 30/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Следующий будет ГитХаб ?
     
     
  • 2.10, Фонтан Энтропии (ok), 15:03, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Похоже на то
     

  • 1.12, crypt (ok), 15:19, 30/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    все, что нужно было знать о докере. момент истины настал десять лет спустя.
     



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