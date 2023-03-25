Docker Hub отменил решение об упразднении бесплатного сервиса Free Team

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|2.9, www2 (??), 09:16, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Такие мелочи заставляют задуматься - а стоит ли испытывать судьбу?
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|3.11, Аноним (11), 09:39, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Экономика говорит что невозможно бесконечно долго держать такие объёмы информации. Если хранение 1 гига стоит компании 1 цент. То уже через 100 лет хранение будет стоить 1 доллар. И уж рано или поздно точно перекроет капитальные расходы. Особенно если число халявщиков больше да еще и растет быстрее чем число платящих пользователей. Нельзя вечно датировать рынок. И нельзя вечно быть стартапом у которого цель привлечь как можно больше пользователей. Пользователи рано или поздно кончатся.
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|4.12, Аноним (12), 09:42, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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1 доллар через сто лет будет стоить 0.00001 нынешних цента, если экономика останется инфляционной.
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|5.15, Аноним (11), 09:49, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Даже если экстраполировать существующую инфляция за 100 лет в сша. 1 современный доллар приблизительно стоил 10 центов 100 лет назад. Вот про рубль ты правильно говоришь.
Но законы физики ты все равно не обманешь. Если ты что-то хранишь то ты должен за это платить. Если тебе за это не заплатили ты с дыркой от бублика остался.
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|6.24, Аноним (24), 10:41, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Про рубль ты не прав. Исторически в России никогда не было свободного рынка. Что в царские времена, что во времена СССР, что сегодня рынок был монополизирован в руках узкого круга людей. Эта маленькая группа сверхбогатых ВРУЧНУЮ контроллировала курс рубля.
Ценность денег в его способности легко конвертироватся. За границей рубль можно поменять только в больших городах где много туристов и в специально отведённых местах местах. За рубль невозможно ничего купить. А Доллар или Евро любой прохожий возьмёт на ура.
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|7.26, Аноним (11), 11:10, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Если ты считаешь что у денег, который управляются вручную нет инфляции у меня для тебя плохие новости. Если бы все было так просто они бы установили стоимость такую чтобы было больше чем у проклятых капиталистов. Но есть один ньюанс.
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|8.32, пох. (?), 13:09, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Погоди, погоди, что не так - я про царские времена хреново помню, времена другие... текст свёрнут, показать
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|7.33, Аноним (33), 13:12, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А в США вручную управляет ФРС, кучка сверхбогатых. Даже не государство.
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|7.35, sergey (??), 13:44, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ага, как же. Попробуй где-нибудь в Польше (член ЕС, между прочим) купить что-нибудь за евро. Нет, нужно сперва обменять на злотый в специально отведённом месте. Я уж не говорю про Россию.
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|7.38, Бывалый Смузихлёб (??), 14:44, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я тебе больше того скажу: в любых странах не-третьего-мира, что-то официально купить можно лишь за местную валюту
В РФ это рубль
В США - доллар сша
В Канаде - канадский доллар( в австралии - соотв австралийский )
В Еврозоне - евро
А то что на западе обменников валют мало - так это и неудивительно. Многие из тех стран в принципе очень отсталые в плане финтеха. Там даже банкоматы ещё поискать надо а уж о переводах за что-то по номеру телефона многие даже не мечтают - до сих пор шлют чеки по почте( и их иногда спирают и обналичивают ). А ведь я я сейчас говорю про сша и канаду
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|8.42, Аноним (42), 15:08, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
В Японии говорят с банками и банкоматами всё очень плохо, сервис в РФ относитель... текст свёрнут, показать
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|6.34, Аноним (34), 13:22, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Но законы физики ты все равно не обманешь. Если ты что-то хранишь то ты должен за это платить. Если тебе за это не заплатили ты с дыркой от бублика остался.
обмануть - нет, но поставить на службу - да
меняются не тока методы сжатия информации но и физические носители которые стали более компактными и дешовными. Разве хранение информации за последние 40 лет не удешевилось на несколько порядков ?
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|6.39, Бывалый Смузихлёб (??), 14:50, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть косвенный способ оценить инфляцию доллара( ибо прямых немного - многие валюты пересчитываются относительно доллара, соотв и "жрут" долларовую инфляцию, ещё и свою добавляют ) - это изменение стоимости унции золота в долларах.
Унция золота количественно как была, так и осталась. А вот сколько за неё дают зелени - как раз и позволяет оценить инфляцию
Итак, до 1933-го, стоимость золота была фиксированной - $ 19,35 / унцию
Сейчас - где-то $1980 / унцию
Кэп замечает обесценивание зелёных рублей в ~100 раз ?)
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|4.22, пох. (?), 10:13, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Экономика говорит что невозможно бесконечно долго держать такие объёмы информации.
ну почему же - сравни с шитхабом или шитляпом. там куда больше. держатся. Еще и в arctic vault показушно копируют - штоббыло (читать оттуда как я понимаю можно только в большой теории и что там вообще сохраняется [ли] - никто и не проверял давно) а там далеко не один цент.
Пользователи не кончатся. Вот насчет желающих заплатить - мнения расходятся.
Подозреваю что шитхаб и шитляп оба убыточны, а вот насчет докера не уверен. И объемы существенно меньше, и спрос больше (поскольку это законченный продукт хранится а не недоделка).
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|5.27, Аноним (11), 11:11, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Может все эти вихляния докера как раз связаны с желанием уже продаться подороже тем же майкам. Но видимо из-за проблем и всяких там SVB все отменилось и как раз включили заднюю.
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|6.28, пох. (?), 11:19, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем? Продаваться подороже принято когда скоро подешевеет.
Будущее докерхаба пока - совершенно безоблачное. "Пили, пьем и будем пить!"
Такие вещи принято после продажи творить а не до. Но явно что-то пошло не так.
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|1.3, Аноним (3), 08:07, 25/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Рыночек немножечко не понял этого их решения, так что им пришлось все отменить.
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|2.5, пох. (?), 08:30, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Загадка в том чего именно им рыночек порешил. Поскольку они вообще-то монополисты, и докер намеренно изуродован так чтобы в нем было в принципе невозможно сделать pull по имени пакета не из докер-хлапа. (ой, ну разумеется исключительно от заботы о вашей безопастносте... вы можете скачать НЕ ТОТ пакет! Тем более что подписи не предусмотрены.) Не знаю, что там у редгада, но поскольку 99 процентов этих двеляперс-девелоперс сидят на винде - у них именно оригинальный докер, где это намертво забито в код и никакими настройками не переопределить.
Поэтому баба с возу - кобыле легче. Не хотите платить за инфраструктуру - собирайте образ у себя как нибудь. А выкладывать все равно будете на докерхап, потому что больше некуда.
Но на самом деле нравится-не нравится - платить бы стали, потому что "сломаицца пайплайн!"
и это сейчас единственный источник бабла самого докера - потому что ненужных разработчиков и прочий человеческий мусор оттуда уволили два года назад.
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|4.17, пох. (?), 09:51, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну я для кого разжевывал? Пакету в твоей убунте - есть. Докеру как явлению - на которое уже завязано все на свете - нет.
Т.е лично ты можешь хоть на кожанной флейте играть вместо докера.
А если чья-то разработка выкладывается в виде докер-образа - то кроме докер-хаба альтернативы нет. Никто не будет под тебя подстраиваться, вручную вбивать урлы твоего суперрепо, тем более никто не будет качать архивы и тем более уж - собирать (впрочем, большинство нынешнего девляпса несобираемо - FROM: scratch и ADD 18Gofshittar.gz)
Юзер просто сделает docker pull твойчудопроект (ну или поищет в интуитивно приятном веб интерфейсе докерхаба по имени). Если не найдет - "наверное какой-то нерабочий проект, посмотрим какие есть другие похожие".
И обучить необучаемых разработчиков (сидящих, напомню, в венде и венде) пользоваться другой инфраструктурой тоже невозможно, проще этих убить и новых нанять. А дешевле - заплатить за сервис.
Так что бизнес-план был понятный и единственно возможный нынче - я не очень понимаю, чего они заднюю включили. Кто-то дал грант перекрывший все затраты?
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|5.23, Аноним (23), 10:39, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> И обучить необучаемых разработчиков (сидящих, напомню, в венде и венде) пользоваться другой инфраструктурой тоже невозможно, проще этих убить и новых нанять.
И здесь я полностью с тобой согласен! Потому - начинай с себя!
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|4.40, Бывалый Смузихлёб (??), 14:53, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Назови десяток
Я, например, вообще только по этой новости узнал, что, оказывается, размещение на дыркерхабе было оказывается платным с исключением для некоторых
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|3.14, Aleksey (??), 09:48, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Похоже что автор docker видел издалека? :)
Гвоздями там ничего не прибито. pull/push можно сделать откуда/куда угодно. Альтернатив registry масса, даже gitea поддерживает. И самому докеру альтернативы есть, хотя бы podman или crio.
А учитывая эти качели, крупным парням, которые не берут в аренду степлер (отсылка к старому анекдоту), запустить собственное хранилище жизненно важно.
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|4.18, Аноним (11), 09:53, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Если у этих кого-то раньше не было денег на то чтобы собирать у себя. Зачем им сейчас собирать у себя? Если альтернативы такие хорошие чего на них никто не сидит? Так много вопросов, так мало ответов.
Если бы то что ты говоришь хотя бы от части правда, ни одного возмущения по поводу платного докера не было бы. Всем было бы тупо пофиг.
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|5.20, пох. (?), 09:59, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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там не в деньгах дело. Эксперты опеннета оказались очередными васянами, "собирающими у себя" потому что кроме них это никому и не нужно, и считающими себя умнее и грамотнее всех.
Ни одной строчки мной написанного они не поняли.
Ты еще имеешь шансы - перечитай сначала и подумай, что там написано.
Нет альтернативы хабу. Так задумано. Именно по этой причине докер инк радостно выгнала на мороз бесполезных разработчиков самого докера - от них денег ноль, расходы одни. И себе оставила как раз то чему замены нет.
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|4.19, пох. (?), 09:56, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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очередной парад придypков опеннета. Уже двое неумеющих понимать написанное прибежали похвастаться что они умнее меня.
Я - видел не издалека. Вы - феноменально т-пы.
Можно откуда угодно, но если указать ТОЛЬКО имя - без адреса никому неведомого твоего васянского репо - то будет ТОЛЬКО докерхаб. Никакими конфигами это не переделать, это фирменная пакость от разработчиков.
Люди привыкли (и в редмяхмд вычитали) работать именно так.
Если ты что-то не для себя и трех васянов выложишь не на докерхаб - тебя никто и никогда просто не найдет.
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|5.29, Аноним (29), 12:13, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Возникает вопрос, а нафига кому-то находить очередной образ какого-нибудь php с набором extension-ов, нужных конкретному Васяну для конкретного внутреннего проекта? А таким хламом забита половина докерхаба. А билд-инфраструктура недешевая так-то.
Так что желание оставить на бесплатном тарифе только опенсорс-проекты понятно. Другое дело, что сделали они это, как это у них обычно получается, через задницу (мы сначала отключим free teams, а потом через полгода рассмотрим твою анкету), потому и вышло то, что вышло.
Еще одна проблема - в том, что сам Docker нарушает принцип composition over inheritance, и сделать композицию из нескольких образов без ребилда образа не выйдет. (Нет, docker-compose не поможет в случае, если нужен набор расширений/модулей, как в случае с php или apache. Был кривой костыль с volumes_from, да и тот в compose v3 не работает.) Так что приходится билдить там, где этого можно было легко избежать.
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|6.30, пох. (?), 12:39, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А таким хламом забита половина докерхаба. А билд-инфраструктура недешевая так-то.
такой небось васян from: scratch архивчиком раскатывает.
билд-инфраструктура не страдает.
А вот адские поделки того же brainwash...ой, jetbrains - с пачкой адовых жабоприложений внутри одного (с-ка, ну кто вот вас так учит?) контейнера - это вот да. За такое грех и не содрать три шкуры.
> кривой костыль с volumes_from
он не кривой, он правильный - это докер кривой и independed volumes в нем были и остались кривыми и недоделанными - поэтому, видимо, и из компостера выкинули как неадекватные - я третьего пока не видал, но оно и раньше было с предупреждением что мусорит артефактами и вообще не нать тебе оно.
Напоминаю что никто уже ничего не поправит потому что докеринк разработчиков выкинула за борт.
Ну вот зато докерхапу есть на чем подзаработать немножко деньжат, хостя еще один (сто тыщу стотыщ) образ собранный из трех. Что пошло не так со сбором честно заработанного бабоса - одни малообоснованные предположения.
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|3.16, Аноним (23), 09:50, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> и докер намеренно изуродован так чтобы в нем было в принципе невозможно сделать pull по имени пакета не из докер-хлапа
Странно, я всегда пользовался сторонними реестрами, и самим докерхабом, притом одновременно.
> 99 процентов этих двеляперс-девелоперс сидят на винде
Ты ведь тоже, ещё и нахваливаешь свой вантуз со всех сторон.
> у них именно оригинальный докер, где это намертво забито в код и никакими настройками не переопределить.
У меня в оригинальном докере и докер-десктопе настройки хранятся в ~/.docker/config.json Лечись, дядя, и вали нафег с опеннета.
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|1.10, Аноним (11), 09:33, 25/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Прощупали хомячков в одном месте. Чето они стали разбегаться. Теперь их попробуют прижать в другом месте и посмотрят что будет.
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|2.21, пох. (?), 10:06, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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у докеринк место было ровно одно. Все остальные пассивы они сбросили несколько лет назад.
Единственное что у них есть на продажу - это вот те самые ресурсы докерхаба.
Возможно посчитали тех кто заплатил и решили сделать жестдобройволи - типа, доход копеечный, все кто платят не копейки и так давно на платной подписке, а эти ж теперь еще и техподдержку задергают и бухгалтерию.
Но как-то не верится.
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|1.25, Аноним (25), 10:52, 25/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Тем, кто использовал этот бесплатный тариф стоит серьезно задуматься. Это не отмена, а просто отсрочка, чтобы ты мог неспешно свалить. Доверия им уже нет.
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