Docker Hub отменил решение об упразднении бесплатного сервиса Free Team

Осадочек остался

Загадка в том чего именно им рыночек порешил. Поскольку они вообще-то монополисты, и докер намеренно изуродован так чтобы в нем было в принципе невозможно сделать pull по имени пакета не из докер-хлапа. (ой, ну разумеется исключительно от заботы о вашей безопастносте... вы можете скачать НЕ ТОТ пакет! Тем более что подписи не предусмотрены.) Не знаю, что там у редгада, но поскольку 99 процентов этих двеляперс-девелоперс сидят на винде - у них именно оригинальный докер, где это намертво забито в код и никакими настройками не переопределить. Поэтому баба с возу - кобыле легче. Не хотите платить за инфраструктуру - собирайте образ у себя как нибудь. А выкладывать все равно будете на докерхап, потому что больше некуда. Но на самом деле нравится-не нравится - платить бы стали, потому что "сломаицца пайплайн!" и это сейчас единственный источник бабла самого докера - потому что ненужных разработчиков и прочий человеческий мусор оттуда уволили два года назад. Докеру альтернативы нет?

Ну я для кого разжевывал? Пакету в твоей убунте - есть. Докеру как явлению - на которое уже завязано все на свете - нет. Т.е лично ты можешь хоть на кожанной флейте играть вместо докера.

А если чья-то разработка выкладывается в виде докер-образа - то кроме докер-хаба альтернативы нет. Никто не будет под тебя подстраиваться, вручную вбивать урлы твоего суперрепо, тем более никто не будет качать архивы и тем более уж - собирать (впрочем, большинство нынешнего девляпса несобираемо - FROM: scratch и ADD 18Gofshittar.gz)

Юзер просто сделает docker pull твойчудопроект (ну или поищет в интуитивно приятном веб интерфейсе докерхаба по имени). Если не найдет - "наверное какой-то нерабочий проект, посмотрим какие есть другие похожие". И обучить необучаемых разработчиков (сидящих, напомню, в венде и венде) пользоваться другой инфраструктурой тоже невозможно, проще этих убить и новых нанять. А дешевле - заплатить за сервис. Так что бизнес-план был понятный и единственно возможный нынче - я не очень понимаю, чего они заднюю включили. Кто-то дал грант перекрывший все затраты? > И обучить необучаемых разработчиков (сидящих, напомню, в венде и венде) пользоваться другой инфраструктурой тоже невозможно, проще этих убить и новых нанять. И здесь я полностью с тобой согласен! Потому - начинай с себя!

Назови десяток

Я, например, вообще только по этой новости узнал, что, оказывается, размещение на дыркерхабе было оказывается платным с исключением для некоторых

Похоже что автор docker видел издалека? :) Гвоздями там ничего не прибито. pull/push можно сделать откуда/куда угодно. Альтернатив registry масса, даже gitea поддерживает. И самому докеру альтернативы есть, хотя бы podman или crio. А учитывая эти качели, крупным парням, которые не берут в аренду степлер (отсылка к старому анекдоту), запустить собственное хранилище жизненно важно.

Если у этих кого-то раньше не было денег на то чтобы собирать у себя. Зачем им сейчас собирать у себя? Если альтернативы такие хорошие чего на них никто не сидит? Так много вопросов, так мало ответов. Если бы то что ты говоришь хотя бы от части правда, ни одного возмущения по поводу платного докера не было бы. Всем было бы тупо пофиг.

там не в деньгах дело. Эксперты опеннета оказались очередными васянами, "собирающими у себя" потому что кроме них это никому и не нужно, и считающими себя умнее и грамотнее всех. Ни одной строчки мной написанного они не поняли.

Ты еще имеешь шансы - перечитай сначала и подумай, что там написано. Нет альтернативы хабу. Так задумано. Именно по этой причине докер инк радостно выгнала на мороз бесполезных разработчиков самого докера - от них денег ноль, расходы одни. И себе оставила как раз то чему замены нет. очередной парад придypков опеннета. Уже двое неумеющих понимать написанное прибежали похвастаться что они умнее меня. Я - видел не издалека. Вы - феноменально т-пы. Можно откуда угодно, но если указать ТОЛЬКО имя - без адреса никому неведомого твоего васянского репо - то будет ТОЛЬКО докерхаб. Никакими конфигами это не переделать, это фирменная пакость от разработчиков. Люди привыкли (и в редмяхмд вычитали) работать именно так. Если ты что-то не для себя и трех васянов выложишь не на докерхаб - тебя никто и никогда просто не найдет. Возникает вопрос, а нафига кому-то находить очередной образ какого-нибудь php с набором extension-ов, нужных конкретному Васяну для конкретного внутреннего проекта? А таким хламом забита половина докерхаба. А билд-инфраструктура недешевая так-то. Так что желание оставить на бесплатном тарифе только опенсорс-проекты понятно. Другое дело, что сделали они это, как это у них обычно получается, через задницу (мы сначала отключим free teams, а потом через полгода рассмотрим твою анкету), потому и вышло то, что вышло. Еще одна проблема - в том, что сам Docker нарушает принцип composition over inheritance, и сделать композицию из нескольких образов без ребилда образа не выйдет. (Нет, docker-compose не поможет в случае, если нужен набор расширений/модулей, как в случае с php или apache. Был кривой костыль с volumes_from, да и тот в compose v3 не работает.) Так что приходится билдить там, где этого можно было легко избежать.

> А таким хламом забита половина докерхаба. А билд-инфраструктура недешевая так-то. такой небось васян from: scratch архивчиком раскатывает.

билд-инфраструктура не страдает. А вот адские поделки того же brainwash...ой, jetbrains - с пачкой адовых жабоприложений внутри одного (с-ка, ну кто вот вас так учит?) контейнера - это вот да. За такое грех и не содрать три шкуры. > кривой костыль с volumes_from он не кривой, он правильный - это докер кривой и independed volumes в нем были и остались кривыми и недоделанными - поэтому, видимо, и из компостера выкинули как неадекватные - я третьего пока не видал, но оно и раньше было с предупреждением что мусорит артефактами и вообще не нать тебе оно. Напоминаю что никто уже ничего не поправит потому что докеринк разработчиков выкинула за борт. Ну вот зато докерхапу есть на чем подзаработать немножко деньжат, хостя еще один (сто тыщу стотыщ) образ собранный из трех. Что пошло не так со сбором честно заработанного бабоса - одни малообоснованные предположения. > и докер намеренно изуродован так чтобы в нем было в принципе невозможно сделать pull по имени пакета не из докер-хлапа Странно, я всегда пользовался сторонними реестрами, и самим докерхабом, притом одновременно. > 99 процентов этих двеляперс-девелоперс сидят на винде Ты ведь тоже, ещё и нахваливаешь свой вантуз со всех сторон. > у них именно оригинальный докер, где это намертво забито в код и никакими настройками не переопределить. У меня в оригинальном докере и докер-десктопе настройки хранятся в ~/.docker/config.json Лечись, дядя, и вали нафег с опеннета.