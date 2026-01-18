Выпуск nvtop 3.3.0, утилиты для мониторинга GPU и аппаратных ускорителей

Опубликован выпуск консольной утилиты nvtop 3.3.0, предназначенной для интерактивного мониторинга работы GPU и аппаратных ускорителей. Утилита позволяет наглядно отслеживать нагрузку, потребление памяти и изменение частоты GPU, а также просматривать процессы, наиболее активно нагружающие GPU. Поддерживаются GPU и ускорители компаний AMD, Apple (M1, M2), Google (TPU), Huawei (Ascend), Intel (i915/Xe), NVIDIA, Qualcomm (Adreno), Broadcom (VideoCore), Rockchip, MetaX и Enflame. Возможно отслеживание на одном экране работы сразу нескольких чипов.

В новой версии реализована поддержка AI-ускорителей Enflame GCU (General Computing Unit) и Rockchip NPU, а также GPU MetaX. Улучшена поддержка GPU Mali, AMD и NVIDIA. Расширены сведения о памяти в сводном отчёте. Добавлена комбинация CTRL + L для сброса интерфейса. Добавлена более наглядная метрика нагрузки, вычисляемая как процент текущей нагрузки от максимальной нагрузки. Добавлен график энергопотребления для Intel Battelmage.