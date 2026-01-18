The OpenNET Project / Index page

Выпуск nvtop 3.3.0, утилиты для мониторинга GPU и аппаратных ускорителей

18.01.2026 11:25 (MSK)

Опубликован выпуск консольной утилиты nvtop 3.3.0, предназначенной для интерактивного мониторинга работы GPU и аппаратных ускорителей. Утилита позволяет наглядно отслеживать нагрузку, потребление памяти и изменение частоты GPU, а также просматривать процессы, наиболее активно нагружающие GPU. Поддерживаются GPU и ускорители компаний AMD, Apple (M1, M2), Google (TPU), Huawei (Ascend), Intel (i915/Xe), NVIDIA, Qualcomm (Adreno), Broadcom (VideoCore), Rockchip, MetaX и Enflame. Возможно отслеживание на одном экране работы сразу нескольких чипов.

В новой версии реализована поддержка AI-ускорителей Enflame GCU (General Computing Unit) и Rockchip NPU, а также GPU MetaX. Улучшена поддержка GPU Mali, AMD и NVIDIA. Расширены сведения о памяти в сводном отчёте. Добавлена комбинация CTRL + L для сброса интерфейса. Добавлена более наглядная метрика нагрузки, вычисляемая как процент текущей нагрузки от максимальной нагрузки. Добавлен график энергопотребления для Intel Battelmage.



Обсуждение (4) RSS
  • 1.3, Аноним (3), 12:42, 18/01/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    Мне мониторить температуру не приходится: если ГПУ нагревается, я это физически чувствую, проходя мимо системника (без шуток).
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:53, 18/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нагревается любой GPU, но не надо путать температуру и выделяемую мощность.
     
     
  • 3.6, 12yoexpert (ok), 13:15, 18/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты думаешь, он мощность ощущает?
     

  • 1.5, crandel (ok), 13:03, 18/01/2026 [ответить]  
    		• +/
    >The MEM display currently shows just VRAM (which is the carveout of system memory). However amdgpu will use VRAM or GTT interchangeably on APUs. That is this isn't really useful for most APU users.

    Detect that an APU is in use and add the two together.

    Теперь на встройках AMD наконец-то видно GTT память. Приходилось amdgpu_top постоянно юзать

     

