Microsoft открыл код среды разработки XAML Studio

13.01.2026 09:44

Компания Microsoft объявила об открытии кода проекта XAML Studio, предоставляющего среду для быстрого проектирования интерфейса пользователя и разработки графических приложений на базе языка разметки XAML, применяемого в .NET Framework. Код XAML Studio написан на языке C# и открыт под лицензией MIT. Дальнейшая разработка XAML Studio как открытого проекта будет вестись под крылом некоммерческой организации .NET Foundation.

Среда разработки включает в себя интерактивный редактор кода, позволяющий на лету создавать интерфейс, наглядно оценивать изменения интерфейса по мере редактирования XAML-кода и взаимодействовать с разрабатываемым приложением как с отдельно запущенной программой. В состав также входит отладчик и редактор для привязки данных.

Открытый код соответствует выпуску XAML Studio 1.1. На основе этого кода уже началась разработка ветки XAML Studio 2, в которой будет реализованы средства для проектирования интерфейса на базе Fluent UI, возможности для загрузки изображений и данных, панель для редактирования и инспектирования свойств, панель для визуальной навигации по свойствам и их состоянию.



  • 1.1, Аноним (1), 10:27, 13/01/2026 [ответить]  
    		• –2 +/
    C# - лучший язычок в мире! УРА!
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:49, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В том то и дело что язычок. Просто переписанная а них джава без нормальной поддержки линукса.
     

  • 1.2, Аноним (4), 10:48, 13/01/2026 [ответить]  
    		• +2 +/
    Эти майки свистят про кроссплатформу, но при этом не имеют штатной поддержки линукса ни в WPF ни в WinForms ни в MAUI. Зачем тогда нужен С#?
     
  • 1.3, kravich (ok), 10:49, 13/01/2026 [ответить]  
    		• +/
    Не нужно
     
     
  • 2.6, Аноним (4), 10:51, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очередной нескучный вебфреймфорк под электрон.
     

  • 1.5, Sm0ke85 (ok), 10:51, 13/01/2026 [ответить]  
    		• +/
    Не нужОн...
     
     
  • 2.7, Аноним (4), 10:51, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты полностью и безоговорочно прав.
     

  • 1.8, Двачер (?), 10:52, 13/01/2026 [ответить]  
    		• +/
    Присмотритесь, у них там на картинке /Assets/LlamaCircle.png : это что же получается: у них там в Майкрософте тысячи программистов, триллионы долларов, а кружочек.png им Llama рисует, да?!... :)
     
