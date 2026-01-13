Microsoft открыл код среды разработки XAML Studio

Компания Microsoft объявила об открытии кода проекта XAML Studio, предоставляющего среду для быстрого проектирования интерфейса пользователя и разработки графических приложений на базе языка разметки XAML, применяемого в .NET Framework. Код XAML Studio написан на языке C# и открыт под лицензией MIT. Дальнейшая разработка XAML Studio как открытого проекта будет вестись под крылом некоммерческой организации .NET Foundation.

Среда разработки включает в себя интерактивный редактор кода, позволяющий на лету создавать интерфейс, наглядно оценивать изменения интерфейса по мере редактирования XAML-кода и взаимодействовать с разрабатываемым приложением как с отдельно запущенной программой. В состав также входит отладчик и редактор для привязки данных.

Открытый код соответствует выпуску XAML Studio 1.1. На основе этого кода уже началась разработка ветки XAML Studio 2, в которой будет реализованы средства для проектирования интерфейса на базе Fluent UI, возможности для загрузки изображений и данных, панель для редактирования и инспектирования свойств, панель для визуальной навигации по свойствам и их состоянию.