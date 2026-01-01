Компания Hewlett-Packard прекратила штатную поддержку операционной системы HP-UX

Истекло время штатного сопровождения последней редакции UNIX-системы HP-UX, выпускаемой компанией Hewlett-Packard для оборудования на базе архитектуры PA-RISC (HP 9000) и Intel Itanium (HPE Integrity). Стандартная поддержка ветки ОС HP-UX 11i v3, выпущенной в феврале 2007 года, завершилась для серверов HPE Integrity 31 декабря 2025 года (для серверов HP 9000 стандартная поддержка прекращена в 2021 году). Расширенная поддержка HP-UX 11i v3 будет осуществляться до 31 декабря 2028 года. Расширенная поддержка HP-UX 11i v2 (HP 9000 и Integrity) и HP-UX 11i v1 (HP 9000) истекла 31 декабря 2025 года.

Процессоры Itanium были представлены компанией Intel в 2001 году, но архитектура ia64 не выдержала конкуренции с AMD64, главным образом из-за более высокой производительности AMD64 и более гладкого перехода с 32-разрядных процессоров x86. В итоге, интересы Intel сместились в пользу процессоров x86-64, а уделом Itanium оставались серверы HP Integrity, приём заказов на которые был прекращён в 2021 году одновременно с прекращением поставки чипов Itanium компанией Intel.



