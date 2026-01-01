Компания Hewlett-Packard прекратила штатную поддержку операционной системы HP-UX

|
|
|
|2.9, LaunchWiskey (ok), 11:03, 01/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Есть такое «легаси», которое работает куда лучше новомодных аджайло-юниттестнутых поделок современной AIT индус-трии. И пусть это «легаси» и дальше живёт и работает!
|
|2.17, Аноним (17), 12:44, 01/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> И пусть старое легаси останется в прошлом.
И пусть каждое новое поколение его переоткрывало, круговорот легаси в природе.
|
|1.2, зомбированный (?), 09:49, 01/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
ia64 не выдержала конкуренции с AMD64, не потому что из-за более высокой производительности AMD64, а потому что ia64 не пустили на Home PC...
|
|
|
|2.3, Энтомолог_русолог (ok), 10:07, 01/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
|
Потому что не было обратной совместимости с x86, а пользователи PC это тебе не пользователи Маков которым можно сказать «все, старые проги не работают, смиритесь»
|
|
|
|3.7, Аноним (7), 10:31, 01/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Потому что не было обратной совместимости с x86
Ну вообще была...
>Itanium processors released prior to 2006 had hardware support for the IA-32
>architecture to permit support for legacy server applications, but performance for IA-32
>code was much worse than for native code and also worse than the performance of
>contemporaneous x86 processors. In 2005, Intel developed the IA-32 Execution Layer
>(IA-32 EL), a software emulator that provides better performance. With Montecito,
>Intel therefore eliminated hardware support for IA-32 code.
|
|
|
|4.11, RM (ok), 11:27, 01/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Игры не шли :)
А вообще "почти", но не полной совместимости не хватило ни os/2 ни dr-dos, например, что бы потеснить.
|
|1.10, Аноним (10), 11:16, 01/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Проблема итаниума в позиционировании. Он дорогой и для Энтерпрайз Аля остальные риски...
Главное слово дорогой! Именно это и покончило с ним.
|
|
|
|2.19, Аноним (19), 12:51, 01/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Проблема что за софт они вообще там использовал что им нужен был именно чпукс и этот процессор?
|
|1.14, Аноним (14), 11:56, 01/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
После всего кошмара, через который я прошёл, пытаясь заставить новую модель принтера HP печатать заправленным картриджем, такой компании как HP для меня больше не существует.
|
|1.18, Аноним (19), 12:49, 01/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Хорошие новости в новом году. Чпуксц конец, кто ими пользовался не молодец.
|