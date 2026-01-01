The OpenNET Project / Index page

Компания Hewlett-Packard прекратила штатную поддержку операционной системы HP-UX

01.01.2026 09:29

Истекло время штатного сопровождения последней редакции UNIX-системы HP-UX, выпускаемой компанией Hewlett-Packard для оборудования на базе архитектуры PA-RISC (HP 9000) и Intel Itanium (HPE Integrity). Стандартная поддержка ветки ОС HP-UX 11i v3, выпущенной в феврале 2007 года, завершилась для серверов HPE Integrity 31 декабря 2025 года (для серверов HP 9000 стандартная поддержка прекращена в 2021 году). Расширенная поддержка HP-UX 11i v3 будет осуществляться до 31 декабря 2028 года. Расширенная поддержка HP-UX 11i v2 (HP 9000 и Integrity) и HP-UX 11i v1 (HP 9000) истекла 31 декабря 2025 года.

Процессоры Itanium были представлены компанией Intel в 2001 году, но архитектура ia64 не выдержала конкуренции с AMD64, главным образом из-за более высокой производительности AMD64 и более гладкого перехода с 32-разрядных процессоров x86. В итоге, интересы Intel сместились в пользу процессоров x86-64, а уделом Itanium оставались серверы HP Integrity, приём заказов на которые был прекращён в 2021 году одновременно с прекращением поставки чипов Itanium компанией Intel.

  • 1.1, iPony128052 (?), 09:44, 01/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    С новым счастьем, с новым софтом. И пусть старое легаси останется в прошлом.
     
     
  • 2.9, LaunchWiskey (ok), 11:03, 01/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть такое «легаси», которое работает куда лучше новомодных аджайло-юниттестнутых поделок современной AIT индус-трии. И пусть это «легаси» и дальше живёт и работает!
     
     
  • 2.12, зомбированный (?), 11:29, 01/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я желаю возрождения архитектуры z80 и элт мониторов!
     
  • 2.17, Аноним (17), 12:44, 01/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И пусть старое легаси останется в прошлом.

    И пусть каждое новое поколение его переоткрывало, круговорот легаси в природе.

     

  • 1.2, зомбированный (?), 09:49, 01/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    ia64 не выдержала конкуренции с AMD64, не потому что из-за более высокой производительности AMD64, а потому что ia64 не пустили на Home PC...
     
     
  • 2.3, Энтомолог_русолог (ok), 10:07, 01/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Потому что не было обратной совместимости с x86, а пользователи PC это тебе не пользователи Маков которым можно сказать «все, старые проги не работают, смиритесь»
     
     
  • 3.4, другой дед (?), 10:15, 01/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да, наши Core 2 Duo просто так не отменишь.
     
     
  • 4.8, Аноним (8), 10:58, 01/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Итаник старше коры дуба.
     
  • 4.15, Аноним (15), 12:14, 01/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/IA-64
     
  • 3.7, Аноним (7), 10:31, 01/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Потому что не было обратной совместимости с x86

    Ну вообще была...

    >Itanium processors released prior to 2006 had hardware support for the IA-32
    >architecture to permit support for legacy server applications, but performance for IA-32
    >code was much worse than for native code and also worse than the performance of
    >contemporaneous x86 processors. In 2005, Intel developed the IA-32 Execution Layer
    >(IA-32 EL), a software emulator that provides better performance. With Montecito,
    >Intel therefore eliminated hardware support for IA-32 code.

     
     
  • 4.11, RM (ok), 11:27, 01/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Игры не шли :)

    А вообще "почти", но не полной совместимости не хватило ни os/2 ни dr-dos, например, что бы потеснить.

     

  • 1.5, Аноним (5), 10:24, 01/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Исходники чпукса откроют теперь?
     
  • 1.10, Аноним (10), 11:16, 01/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Проблема итаниума в позиционировании. Он дорогой и для Энтерпрайз Аля остальные риски...

    Главное слово дорогой! Именно это и покончило с ним.

     
     
  • 2.16, Аноним (15), 12:39, 01/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Факт:
    https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Intel_Itanium_processors
     
  • 2.19, Аноним (19), 12:51, 01/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема что за софт они вообще там использовал что им нужен был именно чпукс и этот процессор?
     
     
  • 3.20, Аноним (15), 12:56, 01/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Расчёты.
    Суперкомпьютер Columbia дебютировал в ноябре 2004 года как второй по мощности суперкомпьютер в списке TOP500:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Columbia_(supercomputer)
     
     
  • 4.21, Аноним (19), 13:08, 01/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жаль, конечно, этих добряков.
     
  • 2.23, pofigist (?), 13:36, 01/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Его главная проблема - VLIW архитектура
     

  • 1.14, Аноним (14), 11:56, 01/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    После всего кошмара, через который я прошёл, пытаясь заставить новую модель принтера HP печатать заправленным картриджем, такой компании как HP для меня больше не существует.
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 13:46, 01/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Делов-то, помучайся с принтерами Canon. Там вообще ужос.
     

  • 1.18, Аноним (19), 12:49, 01/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошие новости в новом году. Чпуксц конец, кто ими пользовался не молодец.
     

