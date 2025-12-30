Уязвимость в Net-SNMP, допускающая удалённое выполнение кода

В пакете Net-SNMP, реализующем протоколы SNMP v1, SNMP v2c и SNMP v3, выявлена уязвимость (CVE-2025-68615), позволяющая добиться удалённого выполнения кода на сервере, использующем сервис snmptrapd для приёма и обработки trap-сообщений от устройств. По умолчанию сервис принимает запросы на 162 UDP-порту и запускается с правами root. Проблеме присвоен критический уровень опасности (9.8 из 10). Атака может быть совершена без прохождения аутентификации.

Уязвимость вызвана некорректной проверкой размера OID ("trapOidLen >= 0" вместо "trapOidLen > 0") перед копированием указанных в пакете данных в буфер фиксированного размера. Передача специально оформленных пакетов приводит к записи данных за границу буфера trapOid, что может быть эксплуатировано для выполнения кода атакующего с правами под которыми выполняется процесс snmptrapd. Уязвимость устранена в обновлениях Net-SNMP 5.9.5 и 5.10.pre2. В качестве дополнительной защиты рекомендуется заблокировать доступ из внешних сетей к UDP-порту 162 на межсетевом экране.



