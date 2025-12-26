Проект Phoenix развивает современный X-сервер, написанный на языке Zig

|
1.2, Аноним (2), 13:45, 26/12/2025
Т.е. с одной стороны хотят фичи, а с другой совместимость? Будет непросто, мягко говоря, но та же хлибра сильно тормозится об внутрянки ксорга и нужно поддержки проприетарных дров невидии и икс-дров под всякое старое, так что может и выгорит.
1.3, Аноним (3), 13:55, 26/12/2025
Любители возродить иксы забывают одну вещь: нужно уговорить всех подряд остаться на иксах: производителей видеокарт, разрабов тулкитов, разрабов ДЕ и каждого отдельно взятого разработчика каждого отдельно взятого приложения (да!) То есть мало "сделать иксы great again". Это только 1% от всех усилий. Остальные 99% времени уйдут на уговаривание всех подряд, что "пусть даже вяленый это хорошо, но поддержите наш нескучный икс-сервер позязя. Ну позязя! ну че вам стоит, а?"
2.7, Аноним (7), 14:08, 26/12/2025
>Любители возродить иксы забывают одну вещь: нужно уговорить всех подряд остаться на иксах: производителей видеокарт, разрабов тулкитов, разрабов ДЕ и каждого отдельно взятого разработчика каждого отдельно взятого приложения (да!) То есть мало "сделать иксы great again". Это только 1% от всех усилий.
Любители забывают, что можно сделать слой совместимости с wayland. Как сделали с виндовс :)
3.25, anonymous (??), 14:58, 26/12/2025
> что можно сделать слой совместимости с wayland
wayland не существует, это миф. Есть набор библиотек и расширения. Есть композиторы, которые написаны поверх wayland. У гнома и кедов - это разные композиторы. И они не совместимы между собой.
Соответственно ты не можешь сделать слой совместимосит с wayland. Ты можешь сделать слой совместимости с гномами или слой совместимости с кедами. Поэтому разработчики и ненавидят вейланд.
4.28, Аноним (28), 15:12, 26/12/2025
>wayland не существует, это миф
html не существует - это миф. Есть браузеры, которые написаны поверх html
2.9, Bottle (?), 14:10, 26/12/2025
Ты так говоришь, будто бы вяленый работает.
Все побухтят и вернутся на кресты.
2.11, Аноним (11), 14:13, 26/12/2025
Не нужно: драйверы видеокарт работают через интерфейсы DRM и GBM, а для одного модного тулкита будет реализована поддержка протокола Wayland. А что два модных DE завязались на собственные реализации дисплейного сервера — так это их проблемы, на них свет клином не сошёлся и без них полным полно софта (в т.ч. от них).
2.24, Аноним (24), 14:56, 26/12/2025
> нужно уговорить всех подряд остаться на иксах: производителей видеокарт
а производителей SSD и клавиатур не надо уговаривать?
1.4, Аноним (4), 13:57, 26/12/2025
Отличная новость. Свободная лицензия, безопасный и, что не менее важно, удобный язык в отличие от Rust. Глядишь со временем передут на него, когда костыли Wayland уже окончательно его поломают.
>Для запуска приложений, поддерживающих только Wayland, планируют реализовать встроенную поддержку данного протокола или задействовать внешние прослойки
Wayback из коробки?
2.5, Аноним (5), 13:58, 26/12/2025
> безопасный и, что не менее важно, удобный язык
Zig совершенно небезопасный для памяти язык. Это скорее Си нового поколения.
3.10, IdeaFix (ok), 14:11, 26/12/2025
ИИ-асистент проще оттранслирует Си в Зигу, других причин для использования Зиги не было.
3.12, Аноним (12), 14:20, 26/12/2025
У зига нет футганов как у C и unsafe {} (привет двойному листу в недавнем CVE ядра), поэтому на низкоуровневом это лучший компромисс (безопаснее только Fil-C, но там жуткие потери в производительности, что для такого проекта критично).
Более того, borrow checker в роадмапе до 1.0 ( https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=64506 ), поэтому безопасность зига это вопрос времени.
3.15, Аноним (12), 14:23, 26/12/2025
cargo это npm-рак; у языков не должно быть пакетных менеджеров.
У зига пакетный менеджер такой же, что и в Go (где это ключевая фича языка)
1.20, Аноним (-), 14:43, 26/12/2025
>В рамках проекта Phoenix предпринята попытка создания с нуля нового X-сервера
Но зачем? Эпоха X Window System завершается.
2.23, Аноним (23), 14:55, 26/12/2025
Наоборот - всё только начинается! Этот проект - будущее графики в Linux! Тем более после того, как Wayland с треском провалился.
1.21, дохтурЛол (?), 14:50, 26/12/2025
> В Phoenix также изменено поведение при обработке строк - по умолчанию используется UTF-8
Ох и зря они на юникод-по-дефолту переходят, как мне кажется.
1.26, Аноним (24), 14:58, 26/12/2025
> При этом в протокол X11 планируют добавить новые расширения, учитывающие современные тенденции, такие как поддержка HDR, корректная поддержка многомониторных конфигураций (раздельные фреймбуферы для каждого монитора), возможность указания DPI в привязке к мониторам, адаптивное изменение частоты обновления монитора (VRR), защиту от появления разрывов при выводе (tearing).
Падажи, вейленд-фанбои на опеннете говорили что это невозможно. А хотя... вейленд-фанбои на опеннете мало чего понимают и композиторы не пишут, так что доверять их словам не стоит.
|