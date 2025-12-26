The OpenNET Project / Index page

Проект Phoenix развивает современный X-сервер, написанный на языке Zig

26.12.2025 12:58

В рамках проекта Phoenix предпринята попытка создания с нуля нового X-сервера, не использующего наработки X.org Server и нацеленного на создание современной альтернативы, расширяющей протокол X11 и предоставляющей возможности для совместимости с Wayland. На текущем этапе развития Phoenix пока не готов к повседневному использованию, но уже позволяет организовать работу с простыми приложениями, использующими для вывода графики GLX, EGL или Vulkan, при вложенном запуске Phoenix поверх существующего X-сервера. Код написан на языке Zig и распространяется под лицензией GPLv3.

В Phoenix не намерены реализовывать всю функциональность протокола X11, доступную в X.org Server, и поддерживать устаревшее оборудование. Например, вместо полной поддержки элементов протокола X11 для работы со шрифтами планируют добавить только базовые операции, востребованные в реальных приложениях. Вместо поддержки классических X.Org-видеодрайверов, для вывода графики используются Linux DRM (Direct Rendering Manager) и Mesa GBM (Generic Buffer Management).

Предполагается, что урезание функциональности не скажется на возможности запуска находящихся в обиходе приложений, даже тех, что используют GTK2. Подобный подход позволит существенно упростить реализацию, сохранив совместимость с программами, выпущенными в течение последних 20 лет, а также обеспечить работу на оборудовании, не старше 15-20 лет.

При этом в протокол X11 планируют добавить новые расширения, учитывающие современные тенденции, такие как поддержка HDR, корректная поддержка многомониторных конфигураций (раздельные фреймбуферы для каждого монитора), возможность указания DPI в привязке к мониторам, адаптивное изменение частоты обновления монитора (VRR), защиту от появления разрывов при выводе (tearing). В Phoenix также изменено поведение при обработке строк - по умолчанию используется UTF-8, а ISO Latin-1 применяется только при явном указании данной кодировки.

Для повышения безопасности приложения в Phoenix по умолчанию изолируются друг от друга и могут взаимодействовать и получать доступ к чужим окнам или событиям ввода только после явного подтверждения полномочий через специальный диалог или предоставлении прав при запуске. Для сохранения совместимости со старыми X11-клиентами, вместо вывода ошибок в случае отсутствия должных полномочий будут передаваться пустые данные. Глобальные комбинации клавиш будут работать только при удержании клавиши модификатора или предоставления отдельных прав доступа.

Для запуска приложений, поддерживающих только Wayland, планируют реализовать встроенную поддержку данного протокола или задействовать внешние прослойки, такие как 12to11.

  • 1.2, Аноним (2), 13:45, 26/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Т.е. с одной стороны хотят фичи, а с другой совместимость? Будет непросто, мягко говоря, но та же хлибра сильно тормозится об внутрянки ксорга и нужно поддержки проприетарных дров невидии и икс-дров под всякое старое, так что может и выгорит.
     
  • 1.3, Аноним (3), 13:55, 26/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Любители возродить иксы забывают одну вещь: нужно уговорить всех подряд остаться на иксах: производителей видеокарт, разрабов тулкитов, разрабов ДЕ и каждого отдельно взятого разработчика каждого отдельно взятого приложения (да!) То есть мало "сделать иксы great again". Это только 1% от всех усилий. Остальные 99% времени уйдут на уговаривание всех подряд, что "пусть даже вяленый это хорошо, но поддержите наш нескучный икс-сервер позязя. Ну позязя! ну че вам стоит, а?"
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:08, 26/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Любители возродить иксы забывают одну вещь: нужно уговорить всех подряд остаться на иксах: производителей видеокарт, разрабов тулкитов, разрабов ДЕ и каждого отдельно взятого разработчика каждого отдельно взятого приложения (да!) То есть мало "сделать иксы great again". Это только 1% от всех усилий.

    Любители забывают, что можно сделать слой совместимости с wayland. Как сделали с виндовс :)

     
     
  • 3.25, anonymous (??), 14:58, 26/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > что можно сделать слой совместимости с wayland

    wayland не существует, это миф. Есть набор библиотек и расширения. Есть композиторы, которые написаны поверх wayland. У гнома и кедов - это разные композиторы. И они не совместимы между собой.

    Соответственно ты не можешь сделать слой совместимосит с wayland. Ты можешь сделать слой совместимости с гномами или слой совместимости с кедами. Поэтому разработчики и ненавидят вейланд.

     
     
  • 4.28, Аноним (28), 15:12, 26/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >wayland не существует, это миф

    html не существует - это миф. Есть браузеры, которые написаны поверх html

     
  • 2.8, IdeaFix (ok), 14:09, 26/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто затащат во фрибсд и всё... ну и в опенмандриву.
     
  • 2.9, Bottle (?), 14:10, 26/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты так говоришь, будто бы вяленый работает.
    Все побухтят и вернутся на кресты.
     
     
  • 3.19, Xasd9 (?), 14:35, 26/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    это вы думаете шаз какой щаз год?
     
  • 2.11, Аноним (11), 14:13, 26/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не нужно: драйверы видеокарт работают через интерфейсы DRM и GBM, а для одного модного тулкита будет реализована поддержка протокола Wayland. А что два модных DE завязались на собственные реализации дисплейного сервера — так это их проблемы, на них свет клином не сошёлся и без них полным полно софта (в т.ч. от них).
     
  • 2.24, Аноним (24), 14:56, 26/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > нужно уговорить всех подряд остаться на иксах: производителей видеокарт

    а производителей SSD и клавиатур не надо уговаривать?

     

  • 1.4, Аноним (4), 13:57, 26/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Отличная новость. Свободная лицензия, безопасный и, что не менее важно, удобный язык в отличие от Rust. Глядишь со временем передут на него, когда костыли Wayland уже окончательно его поломают.

    >Для запуска приложений, поддерживающих только Wayland, планируют реализовать встроенную поддержку данного протокола или задействовать внешние прослойки

    Wayback из коробки?

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:58, 26/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > безопасный и, что не менее важно, удобный язык

    Zig совершенно небезопасный для памяти язык. Это скорее Си нового поколения.

     
     
  • 3.10, IdeaFix (ok), 14:11, 26/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    ИИ-асистент проще оттранслирует Си в Зигу, других причин для использования Зиги не было.
     
  • 3.12, Аноним (12), 14:20, 26/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У зига нет футганов как у C и unsafe {} (привет двойному листу в недавнем CVE ядра), поэтому на низкоуровневом это лучший компромисс (безопаснее только Fil-C, но там жуткие потери в производительности, что для такого проекта критично).
    Более того, borrow checker в роадмапе до 1.0 ( https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=64506 ), поэтому безопасность зига это вопрос времени.
     
     
  • 4.14, Аноним (12), 14:21, 26/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ссылка отклеилась: https://github.com/ziglang/zig/issues/2301
     
  • 2.13, Аноним (13), 14:20, 26/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    cargo/rust гораздо удобнее zig
     
     
  • 3.15, Аноним (12), 14:23, 26/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    cargo это npm-рак; у языков не должно быть пакетных менеджеров.
    У зига пакетный менеджер такой же, что и в Go (где это ключевая фича языка)
     

  • 1.18, Аноним (18), 14:32, 26/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Может ещё xfree86 откопать? Нужно больше фрагментации!
     
  • 1.20, Аноним (-), 14:43, 26/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >В рамках проекта Phoenix предпринята попытка создания с нуля нового X-сервера

    Но зачем? Эпоха X Window System завершается.

     
     
  • 2.23, Аноним (23), 14:55, 26/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Наоборот - всё только начинается! Этот проект - будущее графики в Linux! Тем более после того, как Wayland с треском провалился.
     
     
  • 3.27, Аноним (11), 15:06, 26/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Куда и когда провалился? Где было слышно треск?
     

  • 1.21, дохтурЛол (?), 14:50, 26/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В Phoenix также изменено поведение при обработке строк - по умолчанию используется UTF-8

    Ох и зря они на юникод-по-дефолту переходят, как мне кажется.

     
  • 1.26, Аноним (24), 14:58, 26/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > При этом в протокол X11 планируют добавить новые расширения, учитывающие современные тенденции, такие как поддержка HDR, корректная поддержка многомониторных конфигураций (раздельные фреймбуферы для каждого монитора), возможность указания DPI в привязке к мониторам, адаптивное изменение частоты обновления монитора (VRR), защиту от появления разрывов при выводе (tearing).

    Падажи, вейленд-фанбои на опеннете говорили что это невозможно. А хотя... вейленд-фанбои на опеннете мало чего понимают и композиторы не пишут, так что доверять их словам не стоит.

     

