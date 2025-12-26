Проект Phoenix развивает современный X-сервер, написанный на языке Zig

В рамках проекта Phoenix предпринята попытка создания с нуля нового X-сервера, не использующего наработки X.org Server и нацеленного на создание современной альтернативы, расширяющей протокол X11 и предоставляющей возможности для совместимости с Wayland. На текущем этапе развития Phoenix пока не готов к повседневному использованию, но уже позволяет организовать работу с простыми приложениями, использующими для вывода графики GLX, EGL или Vulkan, при вложенном запуске Phoenix поверх существующего X-сервера. Код написан на языке Zig и распространяется под лицензией GPLv3.

В Phoenix не намерены реализовывать всю функциональность протокола X11, доступную в X.org Server, и поддерживать устаревшее оборудование. Например, вместо полной поддержки элементов протокола X11 для работы со шрифтами планируют добавить только базовые операции, востребованные в реальных приложениях. Вместо поддержки классических X.Org-видеодрайверов, для вывода графики используются Linux DRM (Direct Rendering Manager) и Mesa GBM (Generic Buffer Management).

Предполагается, что урезание функциональности не скажется на возможности запуска находящихся в обиходе приложений, даже тех, что используют GTK2. Подобный подход позволит существенно упростить реализацию, сохранив совместимость с программами, выпущенными в течение последних 20 лет, а также обеспечить работу на оборудовании, не старше 15-20 лет.

При этом в протокол X11 планируют добавить новые расширения, учитывающие современные тенденции, такие как поддержка HDR, корректная поддержка многомониторных конфигураций (раздельные фреймбуферы для каждого монитора), возможность указания DPI в привязке к мониторам, адаптивное изменение частоты обновления монитора (VRR), защиту от появления разрывов при выводе (tearing). В Phoenix также изменено поведение при обработке строк - по умолчанию используется UTF-8, а ISO Latin-1 применяется только при явном указании данной кодировки.

Для повышения безопасности приложения в Phoenix по умолчанию изолируются друг от друга и могут взаимодействовать и получать доступ к чужим окнам или событиям ввода только после явного подтверждения полномочий через специальный диалог или предоставлении прав при запуске. Для сохранения совместимости со старыми X11-клиентами, вместо вывода ошибок в случае отсутствия должных полномочий будут передаваться пустые данные. Глобальные комбинации клавиш будут работать только при удержании клавиши модификатора или предоставления отдельных прав доступа.

Для запуска приложений, поддерживающих только Wayland, планируют реализовать встроенную поддержку данного протокола или задействовать внешние прослойки, такие как 12to11.



