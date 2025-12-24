The OpenNET Project / Index page

Доступен дистрибутив для создания сетевых хранилищ OpenMediaVault 8.0

24.12.2025 22:50

После почти двух лет с момента формирования прошлой значительной ветки опубликован стабильный релиз дистрибутива OpenMediaVault 8.0, позволяющего быстро развернуть сетевое хранилище (NAS, Network-Attached Storage). Проект OpenMediaVault основан в 2009 году после раскола в стане разработчиков дистрибутива FreeNAS, в результате которого наряду с основанным на FreeBSD классическим FreeNAS было создано ответвление, разработчики которого поставили перед собой цель перевести дистрибутив на ядро Linux и пакетную базу Debian. Для загрузки подготовлены установочные образы OpenMediaVault для архитектуры x86_64 (1.4 ГБ).

Дистрибутив OpenMediaVault рассматривает в качестве приоритетных направлений разработки расширение поддержки встраиваемых устройств и создание гибкой системы установки дополнений. По сравнению с FreeNAS, достаточно сильно переработан механизм установки дополнений, вместо смены "прошивки" целиком для обновления OpenMediaVault используются штатные средства обновления отдельных пакетов и полноценный инсталлятор, позволяющий выбирать необходимые компоненты в процессе установки.

Управляющий web-интерфейс OpenMediaVault написан на PHP и отличается загрузкой данных по мере необходимости при помощи технологии Ajax без перезагрузки страниц (web-интерфейс FreeNAS написан на языке Python с использованием фреймворка Django). В интерфейсе присутствуют функции организации совместного доступа к данным и разделения привилегий (в том числе поддержка ACL). Для мониторинга можно использовать SNMP (v1/2c/3), кроме того присутствует встроенная система отправки уведомлений о проблемах на email (включая отслеживание состояния дисков через S.M.A.R.T. и контроль работы системы обеспечения бесперебойного питания).

Из связанных с организацией работы хранилища базовых сервисов можно отметить: SSH/SFTP, FTP, SMB/CIFS, клиент DAAP, RSync, клиент BitTorrent, NFS и TFTP. В качестве файловой системы можно использовать EXT3, EXT4, XFS и JFS. Так как дистрибутив OpenMediaVault изначально нацелен на расширение функциональности через подключение дополнений, отдельно развиваются плагины с реализацией поддержки AFP (Apple Filing Protocol), сервера BitTorrent, сервера iTunes/DAAP, LDAP, iSCSI target, UPS, LVM и антивируса (ClamAV). Поддерживается создание программных RAID (JBOD/0/1/5/6) с использованием mdadm.

Основные новшества:

  • Пакетная база обновлена до Debian 13.
  • Инструментарий для управления частотой CPU и режимами энергопотребления cpufrequtils заменён на linux-cpupower.
  • Изменены RPC-вызовы UserMgmt::enumerateSystemUsers, UserMgmt::enumerateUsers, UserMgmt::enumerateAllUsers и UserMgmt::getUserList, которые теперь по умолчанию возвращают только базовую информацию о пользователях и группах, а для получения расширенных сведений требуют выставления параметра "detail". Изменение позволило существенно ускорить работу данных вызовов.
  • В уведомлении об изменении конфигурации обеспечен показ списка обновлённых модулей.
  • На страницу обновления системы добавлена информация о старых версиях обновляемых пакетов.
  • В настройках chrony по умолчанию задействована директива "pool" вместо "server".
  • Для беспроводных соединений налажена поддержка аутентификации WPA3 (SAE).
  • При установке в существующих системах с Debian оставлена только поддержка архитектур AMD64 и ARM64.
  1. Главная ссылка к новости (https://www.openmediavault.org...)
  2. OpenNews: Доступен дистрибутив для создания сетевых хранилищ OpenMediaVault 7.0
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ FreeNAS 11.3
  4. OpenNews: Объявлено об объединении проектов FreeNAS и TrueNAS
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ TrueNAS SCALE 24.10
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива BSD Router Project 2.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64489-openmediavault
Ключевые слова: openmediavault, nas
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, myster (ok), 23:06, 24/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Это хорошо, но бесит, что разработчики подобных дистрибутивов с какого-то перепугу хотят себе всю железку. Может, я хочу на существующем дистрибутиве поднять FreeNAS или OpenMediaVault, или на OpenWrt (сейчас есть мощные роутеры, которым это под силу). Так нет же, они заставляют себя ставить основной системой, а ты потом мучаешься с ущербностью и ограничениями их системы. Ядро может не поддерживать какую-то фичу, например. Или будут конфликты библиотек с тем, что ты хочешь доустановить. Пользователи Synology точно также страдают от их недосистемы.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:21, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    докер, куб, прокс и прочее.
    что мешает изолировать - нежелание?
     
     
  • 3.4, myster (ok), 23:45, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > докер, куб, прокс и прочее.  
    > что мешает изолировать - нежелание?  

    Контейнеры обычно не поддерживаются такими системами, а виртуальные машины - это всегда потеря производительности.

    > прокс

    Мне мог бы подойти Proxmox, но мне не подходит их Debian, который они в нагрузку пихают. Если мне нужен Debian, я сам его установлю и тонко настрою, мне не нужны их пресеты.

     
     
  • 4.13, Аноним (13), 01:12, 25/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  виртуальные машины - это всегда потеря производительности

    К счастью, весьма незначительная на современных CPU. Тем более, что такой мастер как ты уж точно сможет и сам "тонко настроить", и взять оборудование с учётом возможных потерь производительности. Если уж тебе так сильно не всё равно какие там у тебя потери на твоём локалхосте с LA 0.0.

     
  • 2.3, Аноним (3), 23:40, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая-то идиотская претензия, из разряда хотел, наперекор идущих замыслу разработчиков.

    Очевидно что никто не собирается создавать инсталлятор под бесконечное множество вариантов среди, на которую такие вот юзверы захотят его вкрячить.
    После чего набИгая на форумы и багтрекеры разрабов и требуя чтобы они "починили" проект под их локалхост )

    И да, всегда есть виртуализация для остальных случаев.

     
     
  • 3.7, myster (ok), 23:51, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Очевидно что никто не собирается создавать инсталлятор

    "Инсталлятор" - это что-то из мира Windows, в Linux нет подобной практики (если это не Oracle, которые не от мира сего). Пакетный менеджер просто устанавливает необходимые файлы по нужному пути, никаких сложных инсталляторов, как в Windows, не должно существовать в нормальных системах.

    > под бесконечное множество вариантов среди

    А вот для этого, батетька, нужен конфиг, текстовые конфиги - наше всё, а не ваши GUI. Там все опции и нужно настраивать.

    > И да, всегда есть виртуализация для остальных случаев.

    Про минисы виртуализации я ответил предыдущему оратору.

     
  • 2.5, Аноним (5), 23:47, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >хотят себе всю железку

    Так в этом же суть NAS как отдельной независимой железке ?
    https://www.asustor.com/product/AS67v2

     
     
  • 3.11, myster (ok), 00:11, 25/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не согласен с такой сутью. Это по сути обычный сервис, работающий с дисками. Зачем делать его в виде дистрибутива?
     
  • 2.6, OpenEcho (?), 23:49, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это хорошо, но бесит, что разработчики подобных дистрибутивов с какого-то перепугу хотят себе всю железку.

    Вы с виртуализацией не дружите?

     
     
  • 3.9, myster (ok), 23:58, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вы с виртуализацией не дружите?

    Дружу, но вся суть моих претензий как раз в том, что разработчики подобных дистрибутивов и вынуждают использовать виртуализацию. А в их идеальном мире ты даже не должен ничего виртуализировать - ставь их систему как основную. Это, я считаю, верх наглости. А вы?

     
  • 2.8, OpenEcho (?), 23:53, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Контейнеры обычно не поддерживаются такими системами

    Чел вообще не в теме о сабже... но "как пишет, как пишет" !

     
     
  • 3.10, myster (ok), 00:09, 25/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чел вообще не в теме о сабже... но "как пишет, как пишет" !

    Я ставил сабж "на пробу". А под фразой "Контейнеры обычно не поддерживаются" я имею в виду, что официальных OCI-образов нет для OpenMediaVault/FreeNAS/TrueNAS.


     

  • 1.12, Аноним (13), 01:08, 25/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, чем пользуется AWS: FreeNAS или OpenMediaVault?
     
     
  • 2.14, Аноним (5), 01:20, 25/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >чем пользуется AWS: FreeNAS или OpenMediaVault?

    https://share.google/aimode/WjTMYkEOTnrC6Rft0

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

