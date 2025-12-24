Доступен дистрибутив для создания сетевых хранилищ OpenMediaVault 8.0

2.2 , Аноним ( 2 ), 23:21, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – докер, куб, прокс и прочее.

что мешает изолировать - нежелание?

3.4 , myster ( ok ), 23:45, 24/12/2025

> докер, куб, прокс и прочее.

> что мешает изолировать - нежелание? Контейнеры обычно не поддерживаются такими системами, а виртуальные машины - это всегда потеря производительности. > прокс Мне мог бы подойти Proxmox, но мне не подходит их Debian, который они в нагрузку пихают. Если мне нужен Debian, я сам его установлю и тонко настрою, мне не нужны их пресеты.

4.13 , Аноним ( 13 ), 01:12, 25/12/2025 > виртуальные машины - это всегда потеря производительности К счастью, весьма незначительная на современных CPU. Тем более, что такой мастер как ты уж точно сможет и сам "тонко настроить", и взять оборудование с учётом возможных потерь производительности. Если уж тебе так сильно не всё равно какие там у тебя потери на твоём локалхосте с LA 0.0.

2.3 , Аноним ( 3 ), 23:40, 24/12/2025 Какая-то идиотская претензия, из разряда хотел, наперекор идущих замыслу разработчиков. Очевидно что никто не собирается создавать инсталлятор под бесконечное множество вариантов среди, на которую такие вот юзверы захотят его вкрячить.

После чего набИгая на форумы и багтрекеры разрабов и требуя чтобы они "починили" проект под их локалхост ) И да, всегда есть виртуализация для остальных случаев.

3.7 , myster ( ok ), 23:51, 24/12/2025 > Очевидно что никто не собирается создавать инсталлятор "Инсталлятор" - это что-то из мира Windows, в Linux нет подобной практики (если это не Oracle, которые не от мира сего). Пакетный менеджер просто устанавливает необходимые файлы по нужному пути, никаких сложных инсталляторов, как в Windows, не должно существовать в нормальных системах. > под бесконечное множество вариантов среди А вот для этого, батетька, нужен конфиг, текстовые конфиги - наше всё, а не ваши GUI. Там все опции и нужно настраивать. > И да, всегда есть виртуализация для остальных случаев. Про минисы виртуализации я ответил предыдущему оратору. 2.5 , Аноним ( 5 ), 23:47, 24/12/2025 >хотят себе всю железку Так в этом же суть NAS как отдельной независимой железке ?

https://www.asustor.com/product/AS67v2

3.11 , myster ( ok ), 00:11, 25/12/2025 Я не согласен с такой сутью. Это по сути обычный сервис, работающий с дисками. Зачем делать его в виде дистрибутива?

2.6 , OpenEcho ( ? ), 23:49, 24/12/2025 > Это хорошо, но бесит, что разработчики подобных дистрибутивов с какого-то перепугу хотят себе всю железку. Вы с виртуализацией не дружите?

3.9 , myster ( ok ), 23:58, 24/12/2025 > Вы с виртуализацией не дружите? Дружу, но вся суть моих претензий как раз в том, что разработчики подобных дистрибутивов и вынуждают использовать виртуализацию. А в их идеальном мире ты даже не должен ничего виртуализировать - ставь их систему как основную. Это, я считаю, верх наглости. А вы?

2.8 , OpenEcho ( ? ), 23:53, 24/12/2025 > Контейнеры обычно не поддерживаются такими системами Чел вообще не в теме о сабже... но "как пишет, как пишет" !

3.10 , myster ( ok ), 00:09, 25/12/2025 > Чел вообще не в теме о сабже... но "как пишет, как пишет" ! Я ставил сабж "на пробу". А под фразой "Контейнеры обычно не поддерживаются" я имею в виду, что официальных OCI-образов нет для OpenMediaVault/FreeNAS/TrueNAS.


