Выпуск дистрибутива BSD Router Project 2.0

1.1, Аноним (1), 13:45, 29/09/2025

FreeBSD 16-HEAD Вот это инновации. я даже 15 боюсь палочкой потыкать пока там не припишут release.
2.2, IdeaFix (ok), 13:57, 29/09/2025

|
У большинства стартапов на базе стартапа из беркли исторически есть вариант на фрибсд4 для нормальных и на самом новом для тех кто любит тыкать всякое палочкой. Инклюзивность.
2.4, нах. (?), 15:52, 29/09/2025

пакетики перекладывать - сойдет. Правда, зачем нужно - уже никто включая автыря, в каком-то там нулевом году прогадившего ловким молодым амбициозно растущим фринас - не знает.
Тем более что собрать свой "дистрибутив" поверх nanobsd может любой васян. (а, судя по новости - нано сломали, хотя, может это у данного васяна сломалось)
1.3, Аноним (3), 15:42, 29/09/2025

Помню у меня в десятых годах на маршрутизаторе на фряхе жесткий диск развалился. Весело было ночью поднимать.
2.6, зомбированный (?), 16:17, 29/09/2025

нормальный админ не будет всю ночь пальцем ковыряться в одном месте - а восстановит сервак из бэкапа за 15 минут...
3.7, Аноним (3), 16:38, 29/09/2025

Не будьте столь критичны в своих суждениях. Я тогда был молод и не оптен и только-только пришел на ново место работы. Претензии к предыдущему составу, почему они поднял шлюз на персональном компьютере не сделали его бекап.
4.10, нах. (?), 16:56, 29/09/2025

дай угадаю - потому что достать из бэкапа новый сервер вместо физически сдохшего - они бы все равно не смогли (раз в 2015м аж году в конторе все еще сервер вместо маршрутизатора - с деньгами у них все плохо). А ценного там для них скорее всего ничего не было. Просто ты не знал где они сохранили копию пары конфигов.
(ну и то что какого-то чайника наняли без передачи знаний - как бы тоже говорит)
3.8, нах. (?), 16:52, 29/09/2025

хочу посмотреть как "нормальный админ" среди ночи за 15 минут рожает откуда-то жесткий диск вместо сдохшего!
4.9, нах. (?), 16:53, 29/09/2025

про восстановление физического сервера с бэкапа в общем тоже ожидается интересный мультик.
Особенно руками местных гениев, которые, похоже, думают что это волшебная кнопочка, вжух и готово.
5.13, Аноним (13), 18:12, 29/09/2025

> волшебная кнопочка, вжух и готово
Я такую волшебную кнопочку делал буквально в каждой компании, где приходилось бэкапами заведовать. Я не понимаю, что там сложного. В текущей итерации (это уже шестая будет кажется) это модный tui на го с блэкджеком и эмодзи. Админ выбирает сервер, дату бэкапа, некст-некст-некст, в кубе заводится воркфлоу, который настраивает матчбокс для загрузки образа восстановления, передаёт через параметры ядра сертификат и урл с конфигом, дёргает питание на «умном» pdu и ждёт пока бэкап раскатывается. А админ может сидеть и на прогрессбар любоваться, если делать больше нечего. Но не всё так волшебно, прогрессбар, к примеру, плохо получился, не показывает прогресс передачи данных, только логические шаги процесса. Но на него особенно и не смотрит никто, воркфлоу всё нужное сразу в слак постит. А до меня да, вручную всё это делалось и занимало пару часов рабочего времени.
6.16, нах. (?), 18:20, 29/09/2025

вау как крута! Мы все тебе завидуем! Ты нитакой как фсе, у тебя умный пе-де-у!
А теперь с небес на землю - контора в подвале, где где-то под столом тетьмаши гудит умирающим вентилятором списанный писюк который даже тетьмаше не подошел для экселя.
Рассказывай давай, как и с чего ты тут начнешь настраивать свои умные бэкапы с модным туем на игого.
4.11, зомбированный (?), 17:20, 29/09/2025

у меня на ретро-компе с isa-слотами стоит не жесткий диск - а современный SSD ! А если в конторе совсем нет никакого лишнего диска - можно пойти в ближайшую MOYO или Comfy и купить под роутер диск хоть на 60 Гб...
5.15, нах. (?), 18:16, 29/09/2025

> у меня на ретро-компе с isa-слотами стоит не жесткий диск - а современный SSD !
держи в курсе.
отдельно расскажи как ты рожаешь запасной среди ночи, если этот вот суперсовременный - сдох таки.
4.12, Аноним (12), 17:44, 29/09/2025

Это называется RAID со spare дисками. Админу даже просыпаться не надо.
5.14, нах. (?), 18:15, 29/09/2025

точно, в каждом роутере в каждой лавочке неосилившей ДАЖЕ нормальное подключение к сети (что аж фря на мусорном писюке под столом вместо роутера) аж по цельному "RAID со spare дисками"!
Вот откуда вас таких понавылезло? Вы ж очевидно не админили даже свой локалхост никогда.
6.17, Аноним (17), 18:31, 29/09/2025

Дружочек, почему на мусорном писюке, почему под столом? Не придумывай и не злись.
1.5, drTr0jan (?), 16:05, 29/09/2025

Эх, жалко оно VRF не умеет. Нормально MP-BGP роутер на таком не поднять (в отличие от VyOS).
FIBы - нормально не поддерживаются в FRR. :(
