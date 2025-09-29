Выпуск дистрибутива BSD Router Project 2.0

2.6 , зомбированный ( ? ), 16:17, 29/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – нормальный админ не будет всю ночь пальцем ковыряться в одном месте - а восстановит сервак из бэкапа за 15 минут...

3.7 , Аноним ( 3 ), 16:38, 29/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Не будьте столь критичны в своих суждениях. Я тогда был молод и не оптен и только-только пришел на ново место работы. Претензии к предыдущему составу, почему они поднял шлюз на персональном компьютере не сделали его бекап.

4.10 , нах. ( ? ), 16:56, 29/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – дай угадаю - потому что достать из бэкапа новый сервер вместо физически сдохшего - они бы все равно не смогли (раз в 2015м аж году в конторе все еще сервер вместо маршрутизатора - с деньгами у них все плохо). А ценного там для них скорее всего ничего не было. Просто ты не знал где они сохранили копию пары конфигов. (ну и то что какого-то чайника наняли без передачи знаний - как бы тоже говорит)

3.8 , нах. ( ? ), 16:52, 29/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – хочу посмотреть как "нормальный админ" среди ночи за 15 минут рожает откуда-то жесткий диск вместо сдохшего! 4.9 , нах. ( ? ), 16:53, 29/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – про восстановление физического сервера с бэкапа в общем тоже ожидается интересный мультик. Особенно руками местных гениев, которые, похоже, думают что это волшебная кнопочка, вжух и готово. 5.13 , Аноним ( 13 ), 18:12, 29/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > волшебная кнопочка, вжух и готово Я такую волшебную кнопочку делал буквально в каждой компании, где приходилось бэкапами заведовать. Я не понимаю, что там сложного. В текущей итерации (это уже шестая будет кажется) это модный tui на го с блэкджеком и эмодзи. Админ выбирает сервер, дату бэкапа, некст-некст-некст, в кубе заводится воркфлоу, который настраивает матчбокс для загрузки образа восстановления, передаёт через параметры ядра сертификат и урл с конфигом, дёргает питание на «умном» pdu и ждёт пока бэкап раскатывается. А админ может сидеть и на прогрессбар любоваться, если делать больше нечего. Но не всё так волшебно, прогрессбар, к примеру, плохо получился, не показывает прогресс передачи данных, только логические шаги процесса. Но на него особенно и не смотрит никто, воркфлоу всё нужное сразу в слак постит. А до меня да, вручную всё это делалось и занимало пару часов рабочего времени.

6.16 , нах. ( ? ), 18:20, 29/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – вау как крута! Мы все тебе завидуем! Ты нитакой как фсе, у тебя умный пе-де-у! А теперь с небес на землю - контора в подвале, где где-то под столом тетьмаши гудит умирающим вентилятором списанный писюк который даже тетьмаше не подошел для экселя. Рассказывай давай, как и с чего ты тут начнешь настраивать свои умные бэкапы с модным туем на игого. 4.11 , зомбированный ( ? ), 17:20, 29/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – у меня на ретро-компе с isa-слотами стоит не жесткий диск - а современный SSD ! А если в конторе совсем нет никакого лишнего диска - можно пойти в ближайшую MOYO или Comfy и купить под роутер диск хоть на 60 Гб...

5.15 , нах. ( ? ), 18:16, 29/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > у меня на ретро-компе с isa-слотами стоит не жесткий диск - а современный SSD ! держи в курсе. отдельно расскажи как ты рожаешь запасной среди ночи, если этот вот суперсовременный - сдох таки. 6.18 , зомбированный ( ? ), 18:35, 29/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот с помощью такого девайса можно подключить ssd к самому древнему ПК, хоть к 286му

https://mvo.bz/7a2q7j

4.12 , Аноним ( 12 ), 17:44, 29/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это называется RAID со spare дисками. Админу даже просыпаться не надо.

5.14 , нах. ( ? ), 18:15, 29/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – точно, в каждом роутере в каждой лавочке неосилившей ДАЖЕ нормальное подключение к сети (что аж фря на мусорном писюке под столом вместо роутера) аж по цельному "RAID со spare дисками"! Вот откуда вас таких понавылезло? Вы ж очевидно не админили даже свой локалхост никогда. 6.17 , Аноним ( 17 ), 18:31, 29/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Дружочек, почему на мусорном писюке, почему под столом? Не придумывай и не злись.

