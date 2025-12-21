Arch Linux переходит на использование открытых модулей ядра в пакетах с драйверами NVIDIA

|
Аноним (5), 09:42, 21/12/2025
Как же его допилят, если версии дров вылетают быстрее, чем огурцы с кефиром?
Аноним (64), 14:55, 21/12/2025
AMD с Intel надеюсь за счет вливаний от ИИ смогут выпустить что-то годное. От всего этого энтерпрайз в итоге хоть что-то должно обычным пользователям попасть.
Аноним (-), 09:27, 21/12/2025
|
> делает бессмысленным поддержание в официальных репозиториях
> проприетарного варианта модулей, основной причиной поставки
> которого было сохранение поддержки старых GPU.
Нвидия технично кинула своих адептов. Интересно а всякие BSD что будут делать по этому поводу? Врядли нвидия для столь маргинального сегмента будет персонально выкатывать новые блободрайверы :)
Аноним (8), 10:11, 21/12/2025
В чём кидок? Драйвера открыты, и их даже портировали на 100% маргинальную Haiku.
Аноним (14), 10:30, 21/12/2025
А как же новые видеокарты? Со своими новыми фишками, типа DLSS и т.д.
Аноним (-), 13:16, 21/12/2025
> В чём кидок? Драйвера открыты, и их даже портировали на 100% маргинальную Haiku.
В отсутствии поддержки pre-GSP видях, очевидно. Да и части ранних GSP based вроде.
Аноним (55), 14:01, 21/12/2025
Они всё ещё выполняют свою функцию - запускают те игры, для которых их покупали, гоняют 3д в блендере и монтируют видео. Вас эппол настолько в мозг поимел, что всё железо, которое не вышло 2 секунды назад, для вас уже мёртвое?
фыв (??), 16:14, 21/12/2025
Забей, им не понять тебя, нам не понять их. Только жалеть.
Аноним (-), 13:15, 21/12/2025
> Кто не кидает?
Valve. Вон какой новогодний подарок юзерам GCN 1.x подогнали - AMDGPU допилили до кондиции для них и сделали дефолтным. Теперь в линухе видяхи 2012, чтоли, года цепляются тем же драйвером что и самый свежак, умеют вулкан 1.3 и чего там еще. Попробуйте такое с нвидиями, расскажите как получилось...
Аноним (-), 15:17, 21/12/2025
> Попробуйте такое с нвидиями, расскажите как получилось...
Владельцам нвидии нет необходимости пробовать 60mж-видяхи 2012 года.
Мне вот интересно, что из современных и пусть даже не очень будет нормально работать на этом хламе? А если вам главное чтобы HOMM3 запускался, то это и на встройке можно делать.
Аноним (90), 17:10, 21/12/2025
> Владельцам нвидии нет необходимости пробовать 60mж-видяхи 2012 года.
Это такой новый способ сказать что да, кинули - но не очень то и хотелось? :)
> Мне вот интересно, что из современных и пусть даже не очень будет
> нормально работать на этом хламе? А если вам главное чтобы HOMM3
> запускался, то это и на встройке можно делать.
Xonotic нормально бегает. Да и что помощнее - на 1080p с средними настройками может. Для 4K конечно маловато будет, там VRAM надо для сцен - поболее чем в 2012 году паяли. Но это уж кому что.
В любом случае - фанам AMD - вот - подарок новогодний. И раз валв его запилил значит было для кого. А вот подарок фанатам нвидии. Но другого свойства. Какой рабам и положен.
пох. (?), 10:24, 21/12/2025
Ничего делать не будут - у них не настолько шт@6ле нонсенс, чтобы старый драйвер через неделю работать перестал.
Ну а в перспективе - будут покупать, гады, модные RTX2000, нвидии надо оплачивать кредиты взятые на строительство очередного ненужного ЫЫ ЦОДа
Вот пользуемым линуксом не позавидуешь, либо сидите на ведре лохматого года и приплачивайте какой-нибудь бабуинте за lts, либо у вас старый не собирается потому что старый, а новый не работает потому что новый.
И noveau вам доломали потому что нехрен!
ЦОД сам себя не профинансирует!
Аноним (64), 11:54, 21/12/2025
>noveau вам доломали
Было бы что ломать. Он был плох не только из-за палок в колеса от nvidia. Хорошо что забили на него и сместили фокус на NVK(+Zink).
Ещё и Nova активно пилить начали, причем там сотрудники nvidia учавствуют уже. Не официальная разработка дров от компании, просто сотрудникам сняли запрет на помощь в разработке открытых дров.
Аноним (36), 12:58, 21/12/2025
Ну плох не плох, а 70% производительности стабильно обеспечивал и нормально работал. Из драйверов ядра и mesa, это самый чистый и опрятный драйвер до сих пор. У амд гигабайты нагенерированого крапа в нарушение гпл и всех политик, у интела просто шляпа, остальное легаси.
>просто сотрудникам сняли запрет
Уже 10+ лет nvidia контрибьютит заметные улучшения в опенсорсный стек и конкретно в nouveau, так же они открыли спеки, так что, ты просто не разбираешься в вопросе и основываешь свои представления на временах, когда у nvidia был открытый обфусцированный драйвер (к nouveau он не имеет никакого отношения). Планы перейти на опенсорсный стек стали очевидны с переходом на Falcon в 2016.
нах. (?), 14:57, 21/12/2025
ну может и не совсем нормально, как-то - работал.
А с закрытым драйвером шаг вправо - шаг влево - привет, погода нелетная. Карта не та, ведро не то, иди туда незнамокуда скачай то незнамочто авось заведется.
У интела надо умело угадать, будет он именно твою поддерживать или опять заявит "мы никогда и не выпускали драйвер под линукс для этой фигни!"(c) через пару лет.
Ну а амуде на любителя, причем любителя играть в тухлорейсера.
Аноним (36), 17:17, 21/12/2025
Ну с закрытым драйвером ты уверен, что у тебя будут работать и optix и cuda 100% в любой программе и на любой карточке за 10 лет. С вулканом вот были сложности на вейланде. А с mesa тебе придётся гарантированно пострадать (с nouveau особенно, но с любым амд и интел тоже).
Аноним (44), 13:30, 21/12/2025
А поддержку новых видях от зеленого змия они как и где будут брать, стесняюсь сп... большой текст свёрнут, показать
Аноним (-), 12:52, 21/12/2025
> Нвидия технично кинула своих адептов.
Нвидия ли? Нвидию достали выбрыки ядерщиков в ж0п0эль символами, которые ломали драйвера даже в патч-апдейтах ядра. Поэтому все важное переехало в чип с которым работает открытый двайвер. А раз чипа нет - то печалька, говорите используйте старые дрова до момента как ядерщики их доломают окончательно своим стейблнонсенсом.
Аноним (52), 13:57, 21/12/2025
> Нвидия ли?
Ну а кто.
> Нвидию достали выбрыки ядерщиков в ж0п0эль символами,
Just as planned.
> которые ломали драйвера даже в патч-апдейтах ядра.
Полися линуха всем известна. Кто не окей с ней - не должен использовать Linux. Это вам не винда и таковым никогда не будет. Уже на примере BSD посмотрели к чему приводит ублажение проприетариев.
> Поэтому все важное переехало в чип с которым работает открытый двайвер. А раз
> чипа нет - то печалька, говорите используйте старые дрова до момента как
> ядерщики их доломают окончательно своим стейблнонсенсом.
Участь у неразборчивого плебса такая - быть между молотом и наковальней сильных мира сего.
нах. (?), 14:43, 21/12/2025
> Нвидия ли?
они, они, больше некому.
> Нвидию достали выбрыки ядерщиков в ж0п0эль символами
это ей никак не помешало выпустить очередной закрытый драйвер.
Поддержка немодных карт из него удалилась вовсе не потому что ЭТОГО хотели жепееле фанаты.
btw, для венды они делали всю жизнь то же самое. Вот эта карта модная, поэтому работает только под дрисняткой. А эта вот древняя рухлядь только в твоей семерочке. Смотри не перепутай!
Просто у той, поганой - срок жизни драйвера не пол-года, до следующего апдейта ведра.
Аноним (-), 17:20, 21/12/2025
> btw, для венды они делали всю жизнь то же самое. Вот эта
> карта модная, поэтому работает только под дрисняткой. А эта вот древняя
> рухлядь только в твоей семерочке. Смотри не перепутай!
> Просто у той, поганой - срок жизни драйвера не пол-года, до следующего
> апдейта ведра.
У дриснятки срок жизни тоже - закончился. А на семерку ты вообще более-менее актуальный софт задолбаешься искать. Даже просто браузер скачать уже - рокетсайнс. Хотя твой коллега Стакан вспомнил IE6. Самое то для таких.
Анонаст (?), 15:19, 21/12/2025
Нормальные адепты nvidia меняют видеокарту не реже раз в 5 лет. Зачем старые печи на нормальном компе ? Ну а если не меняли видеокарту она вам и не нужна сидите на старых дровах 🪵
KaZaaM4iK (ok), 10:09, 21/12/2025
Подскажите,какая разница в производительности между ними, если кто то уже пробовал сравнивать?
Аноним (36), 10:14, 21/12/2025
У людей куча проблем с открытыми. Но закрытый только для старых карт есть. Если ты покупаешь новую карту, ты страдаешь.
Аноним (64), 12:09, 21/12/2025
>куча проблем с открытыми
каких, например? Я помню только, что с закрытыми начались проблемы после того как официально перестали их рекомендовать и поддерживать.
Аноним (36), 12:16, 21/12/2025
Поищи на форуме nvidia. Глитчи и баги, проблемы с питанием и частотами, неработоспособные дисплеи. Все лечатся переключением на закрытую версию и они никуда не делись с выходом 590.
Аноним (64), 12:08, 21/12/2025
Их уже нет смысла сравнивать. Закрытые модули это уже полгода как legacy. Их не поддерживают, открытые полностью их заменяют.
Да и в этих модулях не так чтобы много что на производительность влияет. Основное в userspace драйверах. В этих модулях по сути только API для общения с GSP, а основные алгоритмы которые влияют на производительность либо в userspace, либо вообще зашиты в GSP.
Аноним (36), 12:19, 21/12/2025
Помнится похороникс сравнивал, открытый вариант проиграл почти по всем параметрам. Ну, других вариантов больше нет.
ХорошийМальчик (?), 12:43, 21/12/2025
Разница в том что закрытые делают разрабы хардваре),
Тоесть они уж точно сделаны с максимальным кпд устройств.
Открытые делают путем обратного инжиниринга. Тоесть они сделаны путем догадок что вот так вот примерно должно это устройство работать, но не точно, могут быть глючным и может выдавать 25% кпд, от реального.
Но создатели видеокарт же айкорпорасты, и не хотят делать драйверы(а), для Linux, для своих устройств.
Примерно).
anonymous (??), 13:42, 21/12/2025
Открытого больше не существует. Теперь внутри GPU есть свой проц, который всем управляет. А драйвер - только интерфейс для передачи данных туда-обратно.
Удивительно даже, что так долго к этому шли
аааа (?), 11:13, 21/12/2025
Владельцев графики амд и интел все эти драмы стороной прошли.
У них всегда были прекрасные открытые драйверы.
Аноним (41), 13:17, 21/12/2025
Не знаю как на винде, но основной плюс графики от интела и амд, что она просто работает. Не нужно ничего устанавливать и допиливать, все работает из коробки.
12yoexpert (ok), 14:03, 21/12/2025
> У них всегда были прекрасные открытые драйверы.
неа, нормальные под встройкки AMD появились примерно в начале десятых, и в то же время приходилось страдать с интеловскими встройками, т.к. нормальные дрова были только на 01.org, и только с ними можно было нормально гамать
давно, правда, уже нет никаких проблем ни там, ни там
аааа (?), 15:34, 21/12/2025
> неа, нормальные под встройкки AMD появились примерно в начале десятых, и в то же время приходилось страдать с интеловскими встройками
Смысл вспоминать то, что было старее 15 лет назад? Тогда еще некоторые линуксойды и не родились.
В крайние 15 лет для карт АМД открытый драйвер прекрасен.
На Интел, не знаю, но, думаю также работает без проблем.
Проприетарными драйверами не пользуюсь принципиально.
А то двойными стандартами попахивает: мы за свободное ПО, но прприетарь от нвидиа уплетаем за обе щеки.
Аноним (92), 17:14, 21/12/2025
"прекрасные" - это где они резет-баг уже 10 лет победить не могут?
Аноним (20), 11:14, 21/12/2025
Для десктопа другие системы используются. Админы пусть и подкроватных серверов сами выбрали свой нелегкий путь.
Аноним (64), 12:19, 21/12/2025
С точки зрения железа и инфраструктуры у nvidia нет конкурентов сейчас. Intel с AMD годятся разве что для игр в 1080p. Только RX 9070 хоть как-то позволяет в 4k играть.
А если ты локальный ИИ гоняешь, то тут без nvidia никак.
Аноним (42), 13:23, 21/12/2025
> хоть как-то позволяет в 4k играть
Ничего нынче не позволяет играть в 4к без костылей.
Аноним (-), 13:34, 21/12/2025
> Ничего нынче не позволяет играть в 4к без костылей.
Так же 5090 позволяет играть в 4к на 60+ fps без DLSS на достаточно многих тайталах.
Если нет, то включаешь и играешь. Разница в том, что что-то позволяет в костылями, а что-то даже с костылями неюзабельно. Ну а для красных абсолютно нормально быть отстающими уже лет десять.
Beta Version (ok), 13:49, 21/12/2025
9070 XT позволяет в 4К играть. Ещё она раза в четыре дешевле 5090. Но самые массовые разрешения всё равно 1080р и 1440р. Так чего ты сказать-то хотел? Где какой конкуренции нет?
Аноним (-), 15:05, 21/12/2025
Вы имеете в виду, что игры запускаются Тух-карт в 4к думаю можно и на более сла... большой текст свёрнут, показать
Аноним (90), 17:15, 21/12/2025
> Жигули в 10 раз дешевле б/у мерса, а тоже перевозят хозяина из
> точки А в точку Б.
Это сильно зависит от года выпуска и степени убитости того мерса :). Мне как-то попадались 600-е мерины в состоянии близком к металлолому. И по моему - заброшенные владельцами.
Аноним (55), 14:10, 21/12/2025
> Так же 5090 позволяет играть в 4к на 60+ fps без DLSS на достаточно многих тайталах.
Вот интересно, хоть кто-то проверял 4к картинку на картах нвидии пиксель-в-пиксель? Ты же понятия не имеешь, делает карта DLSS или нет на таких разрешениях, весь софт закрыт и в самой карте своя собственная операционка, которой может быть вообще пофигу на то, что ты там за ползунки дёргаешь.
Аноним (-), 15:09, 21/12/2025
> Вот интересно, хоть кто-то проверял 4к картинку на картах нвидии пиксель-в-пиксель?
А зачем? АМДшный FSR точно также использует нейронки для генерации промежуточных кадров.
> Ты же понятия не имеешь, делает карта DLSS или нет на таких разрешениях
> весь софт закрыт и в самой карте своя собственная операционка,
Достаточно смотреть на fps и сравнить покадрово.
У софт амд типа открыт. И сильно тебе это помогло разобраться как именно оно кадр рисует?)
> которой может быть вообще пофигу на то, что ты там за ползунки дёргаешь.
А пофиг. Если оно дает лучший перформанс на рынке, то без разницы какие ползунки оно игнорит.
premium user (?), 15:39, 21/12/2025
> Intel с AMD годятся разве что для игр в 1080p. Только RX 9070 хоть как-то позволяет в 4k играть.
Лол, киберпанк даже в 8к на rx9700xt идёт 30к/с без апскейла. В 4к и подавно.
> А если ты локальный ИИ гоняешь, то тут без nvidia никак.
Да нормально всё, я юзаю, хотя на амд оптимизация обычно отстаёт, но это покрывается тем, что за те же деньги амд даёт больше мощи и памяти. Тогда как зелёная rtx5060 с 8гб выглядит как насмешека над покупателями в 2025 - это уровень амд 2015 года, для более-менее сносной нейронки придётся брать 5090 которая стоит как новый автомобиль в Китае.
Аноним (81), 15:44, 21/12/2025
> rtx5060 с 8гб
Брать бюджетную игровую карточку и обижаться, что она не годится для нейронок.
Аноним (41), 13:15, 21/12/2025
Не в тему, но ни разу не пожалел, что перешел с нвидии на амд. Дрова нвидии вызывают неприятное жжение в одном месте.
Аноним (-), 13:38, 21/12/2025
> Дрова нвидии вызывают неприятное жжение в одном месте.
Если у вас дрова вызывают жжение...
То возможно вам стоит обратиться к врачу.
Современная психиатрия (или проклология 🤔) сможет помочь даже вам!
12yoexpert (ok), 13:59, 21/12/2025
вся нвидиа это один большой плевок в лицо покупателям, всегда им была и всегда будет. некоторым нравится, даже облизываются
anonymous (??), 13:44, 21/12/2025
Новые "открытые" дрова позволяют запускать шаринг видюхи в вируталке? Старые закрытые палили виртуалки и запрещали там работать, но люди научились их патчить. Так что худо-бедно, устройство можно было пробасывать. Как с этим у новых карт?
Аноним (66), 14:56, 21/12/2025
От этого давно отказались. Нвидия пробрасывается без всяких ухищрений.
Аноним (92), 17:16, 21/12/2025
с версии 465 ничего патчить не надо
ЗЫ 480-опен и 5070, [s]полет[/s] проброс нормальный
12yoexpert (ok), 16:55, 21/12/2025
> А другие с нейронками нормально не работают.
так я и говорю, надо быстрее покупать, да побольше!!
Аноним (75), 15:18, 21/12/2025
просто смешно что самая богатая компания в мире даже с получением всех деняк до сих пор не могут сделать драйвера
