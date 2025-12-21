Arch Linux переходит на использование открытых модулей ядра в пакетах с драйверами NVIDIA

3.23 , Аноним ( 64 ), 11:54, 21/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >noveau вам доломали Было бы что ломать. Он был плох не только из-за палок в колеса от nvidia. Хорошо что забили на него и сместили фокус на NVK(+Zink). Ещё и Nova активно пилить начали, причем там сотрудники nvidia учавствуют уже. Не официальная разработка дров от компании, просто сотрудникам сняли запрет на помощь в разработке открытых дров.

4.36 , Аноним ( 36 ), 12:58, 21/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ну плох не плох, а 70% производительности стабильно обеспечивал и нормально работал. Из драйверов ядра и mesa, это самый чистый и опрятный драйвер до сих пор. У амд гигабайты нагенерированого крапа в нарушение гпл и всех политик, у интела просто шляпа, остальное легаси. >просто сотрудникам сняли запрет Уже 10+ лет nvidia контрибьютит заметные улучшения в опенсорсный стек и конкретно в nouveau, так же они открыли спеки, так что, ты просто не разбираешься в вопросе и основываешь свои представления на временах, когда у nvidia был открытый обфусцированный драйвер (к nouveau он не имеет никакого отношения). Планы перейти на опенсорсный стек стали очевидны с переходом на Falcon в 2016.

5.62 , Аноним ( 59 ), 14:46, 21/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >у интела просто шляпа Дрова пилят, XeSS 2 хорош, что ещё нужно ?

5.68 , нах. ( ? ), 14:57, 21/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – ну может и не совсем нормально, как-то - работал.

А с закрытым драйвером шаг вправо - шаг влево - привет, погода нелетная. Карта не та, ведро не то, иди туда незнамокуда скачай то незнамочто авось заведется. У интела надо умело угадать, будет он именно твою поддерживать или опять заявит "мы никогда и не выпускали драйвер под линукс для этой фигни!"(c) через пару лет. Ну а амуде на любителя, причем любителя играть в тухлорейсера. 6.95 , Аноним ( 36 ), 17:17, 21/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну с закрытым драйвером ты уверен, что у тебя будут работать и optix и cuda 100% в любой программе и на любой карточке за 10 лет. С вулканом вот были сложности на вейланде. А с mesa тебе придётся гарантированно пострадать (с nouveau особенно, но с любым амд и интел тоже).

3.31 , мелстрой ( ? ), 12:45, 21/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты настолько старый, Господи. Rtx20xx это 2019 год

4.35 , Аноним ( 35 ), 12:56, 21/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – RTX 20xx — это не RTX 2000.

5.50 , Аноним ( 59 ), 13:46, 21/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В новости речь про архитектуру Turing:

