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Arch Linux перешёл на 64-разрядные сборки Wine (WoW64)

17.06.2025 09:22

Разработчики дистрибутива Arch Linux объявили о сборке по умолчанию Wine и Wine-Staging в режиме Wow64 (64-bit Windows-on-Windows), обеспечивающем выполнение 32-разрядных Windows-приложений в 64-разрядных Unix-системах. Поставка 64-разрядных сборок Wine позволила прекратить использовать для пакетов wine и wine-staging репозиторий multilib с 32-разрядными версиями библиотек.

В качестве причины изменения упоминается синхронизация с изменениями в основном проекте Wine, связанными с упрощением создания пакетов и сокращением цепочки зависимостей. Среди проблем, которые могут возникнуть после миграции на Wow64, упоминается снижение производительности OpenGL для 32-разрядных программ Windows и необходимость пересоздания существующих 32-разрядных префиксов Wine.

  1. Главная ссылка к новости (https://archlinux.org/news/tra...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива CachyOS 250330, поставляющего ядро с дополнительными оптимизациями
  3. OpenNews: Стабильный релиз Wine 10.0
  4. OpenNews: Выпуск Winlator 7.0, окружения для запуска Windows-приложений в Android
  5. OpenNews: Arch Linux переводит сценарии сборки пакетов на лицензию 0BSD
  6. OpenNews: Выпуск инсталлятора Archinstall 3.0.0, применяемого в дистрибутиве Arch Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63418-archlinux
Ключевые слова: archlinux, wine
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Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, нитгитлистер (?), 09:28, 17/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    не прошло и века)) интересно кто им про это подсказал?
     
     
  • 2.26, Kerr (ok), 11:15, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пользователи об этом просили на багтреккере более двух лет, с выпуска Wine 8.0, в котором впервые добавили WOW64, не считая промежуточных нестабильных версий.
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:29, 17/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –12 +/
    Мда. Линукс линуксом, а без виндовых приложений ни шагу - настолько, что даже замена варианта Wine идет в новости.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:35, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А что скажете про WSL?
     
     
  • 3.4, HotR (?), 09:38, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Первая WSL почила, а вторая - банальная виртуальщина.
     
     
  • 4.18, Аноним (-), 10:38, 17/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 3.6, Аноним (6), 09:48, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем мне WSL, если я могу запустить виртуалку с QEMU?
     
     
  • 4.8, АНОНИМ (?), 09:58, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чтобы не учиться запускать виртуалки с QEMU.

    А так мог бы запилить скрипт установки винды в QEMU с миррорингом окон в иксы и назвать его linux subsystem for windows.

     
     
  • 5.16, Аноним (16), 10:27, 17/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.5, Жироватт (ok), 09:41, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Угу. Легаси и энти ваши игры еще долго будут требовать поддержки прошивки для игор
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 09:48, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А к эмуляторам приставкок как относишься?
     
  • 2.17, Аноним (17), 10:35, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Wine в основном для windows-игр используется
     
  • 2.27, Аноним (27), 11:21, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Корявый наброс)
     
  • 2.34, Zenitur (ok), 11:32, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Windows 95 вовсю использовались досовские программы. Но это не значит, что надо было оставаться на DOS.
     

  • 1.9, Аноним (9), 09:58, 17/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наконец не нужно будет руками из гита собирать.
     
     
  • 2.11, Аноним (16), 10:05, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мы точно про Арч говорим? Там так все собирается из одного места из аура.
     
     
  • 3.25, Kerr (ok), 11:13, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, не всё, а только официально не поддерживаемые пакеты, для которых и нужен AUR.
     
     
  • 4.36, Аноним (16), 11:36, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все нужное полезное и свежее в ауре иначе зачем тогда использовать Арч есть же убунту.
     
     
  • 5.37, Kerr (ok), 11:38, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Все нужное полезное и свежее в ауре иначе зачем тогда использовать Арч
    > есть же убунту.

    Все официально поддерживаемые разработчиками Arch Linux пакеты, находятся в официальных репозиториях Arch Linux. Все не поддерживаемые официально пакеты, находятся в AUR.

     

  • 1.10, Аноним (16), 10:04, 17/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    32х битные игры ушли в мусорку?
     
     
  • 2.12, 12yoexpert (ok), 10:12, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    да, именно так в новости и написано
     
     
  • 3.15, Аноним (16), 10:26, 17/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +4 +/
     
  • 2.13, egan (?), 10:13, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    WoW64 позволяет запускать 32битные игры.
     
     
  • 3.31, НяшМяш (ok), 11:27, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не мешай кекспертам наслаждаться своим невежеством.
     
     
  • 4.35, Аноним (16), 11:34, 17/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.14, Афроним (?), 10:13, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так Протон используют в основном. Когда он дропнет х32 тогда и уйдут.
     
     
  • 3.24, nebularia (ok), 11:12, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Учитывая назначение - примерно никогда
     

  • 1.19, Аноним (19), 10:48, 17/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё ещё жду когда кто то додумается сделать WineOS ну или хотя бы DE на базе explorer.exe
     
     
  • 2.20, Kerr (ok), 10:53, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    ReactOS уже есть. Гуглите.
     
     
  • 3.21, Аноним (19), 11:01, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот бы ещё в самом реактОСе погуглить
     
  • 3.28, _kp (ok), 11:21, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ReactOS - имеет проблемы с поддержкой старого железа, и морально устарел даже до мечты об написании поддержки хотя бы части нового железа.
    Очевидно, что под этим муляжом Windows ничего из того что запускают под Wine не заработает.

    А гипотетическая WineOS - это Linux с драйверами видеокарт, с преднастроеным Wine, с рабочим из коробки DirectX12.

     
     
  • 4.29, Kerr (ok), 11:23, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мне это можете не объяснять. Я пользуюсь Arch Linux, кстати, и вам советую.
     
  • 4.30, ryoken (ok), 11:26, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>с рабочим из коробки DirectX12

    Прям весь? Или D3D12? Ну и дополнительно - в Линуксах нет и быть не может D3D, только трансляция.

     
     
  • 5.33, НяшМяш (ok), 11:32, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Линуксах нет и быть не может D3D, только трансляция.

    Которая местами работает лучше натива. Причём те же dxvk и vkd3d очень часто чинят игры даже на винде. Это ли не чудо?

     
  • 2.23, Аноним (23), 11:10, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Есть Q4OS на Trinity, а в ней есть Konqueror, но, конечно, до комфорта 98/XP пахать и пахать.
     
  • 2.32, Аноним (3), 11:28, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Был ещё изврат под именем lindows. Давно...
     

  • 1.22, Аноним (22), 11:02, 17/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наконец-то.
     

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