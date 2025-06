Arch Linux перешёл на 64-разрядные сборки Wine (WoW64)

2.20 , Kerr ( ok ), 10:53, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – ReactOS уже есть. Гуглите.

3.21 , Аноним ( 19 ), 11:01, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот бы ещё в самом реактОСе погуглить

3.28 , _kp ( ok ), 11:21, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ReactOS - имеет проблемы с поддержкой старого железа, и морально устарел даже до мечты об написании поддержки хотя бы части нового железа.

Очевидно, что под этим муляжом Windows ничего из того что запускают под Wine не заработает. А гипотетическая WineOS - это Linux с драйверами видеокарт, с преднастроеным Wine, с рабочим из коробки DirectX12. 4.29 , Kerr ( ok ), 11:23, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Мне это можете не объяснять. Я пользуюсь Arch Linux, кстати, и вам советую.

4.30 , ryoken ( ok ), 11:26, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>с рабочим из коробки DirectX12 Прям весь? Или D3D12? Ну и дополнительно - в Линуксах нет и быть не может D3D, только трансляция.

5.33 , НяшМяш ( ok ), 11:32, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Линуксах нет и быть не может D3D, только трансляция. Которая местами работает лучше натива. Причём те же dxvk и vkd3d очень часто чинят игры даже на винде. Это ли не чудо?

2.23 , Аноним ( 23 ), 11:10, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Есть Q4OS на Trinity, а в ней есть Konqueror, но, конечно, до комфорта 98/XP пахать и пахать.

2.32 , Аноним ( 3 ), 11:28, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Был ещё изврат под именем lindows. Давно...