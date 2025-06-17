Arch Linux перешёл на 64-разрядные сборки Wine (WoW64)

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|2.26, Kerr (ok), 11:15, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пользователи об этом просили на багтреккере более двух лет, с выпуска Wine 8.0, в котором впервые добавили WOW64, не считая промежуточных нестабильных версий.
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|1.2, Аноним (2), 09:29, 17/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–12 +/–
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Мда. Линукс линуксом, а без виндовых приложений ни шагу - настолько, что даже замена варианта Wine идет в новости.
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|3.4, HotR (?), 09:38, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Первая WSL почила, а вторая - банальная виртуальщина.
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|4.8, АНОНИМ (?), 09:58, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чтобы не учиться запускать виртуалки с QEMU.
А так мог бы запилить скрипт установки винды в QEMU с миррорингом окон в иксы и назвать его linux subsystem for windows.
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|2.5, Жироватт (ok), 09:41, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Угу. Легаси и энти ваши игры еще долго будут требовать поддержки прошивки для игор
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|2.34, Zenitur (ok), 11:32, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Windows 95 вовсю использовались досовские программы. Но это не значит, что надо было оставаться на DOS.
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|2.11, Аноним (16), 10:05, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мы точно про Арч говорим? Там так все собирается из одного места из аура.
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|3.25, Kerr (ok), 11:13, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, не всё, а только официально не поддерживаемые пакеты, для которых и нужен AUR.
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|4.36, Аноним (16), 11:36, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все нужное полезное и свежее в ауре иначе зачем тогда использовать Арч есть же убунту.
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|5.37, Kerr (ok), 11:38, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Все нужное полезное и свежее в ауре иначе зачем тогда использовать Арч
> есть же убунту.
Все официально поддерживаемые разработчиками Arch Linux пакеты, находятся в официальных репозиториях Arch Linux. Все не поддерживаемые официально пакеты, находятся в AUR.
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|2.14, Афроним (?), 10:13, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так Протон используют в основном. Когда он дропнет х32 тогда и уйдут.
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|1.19, Аноним (19), 10:48, 17/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Всё ещё жду когда кто то додумается сделать WineOS ну или хотя бы DE на базе explorer.exe
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|3.28, _kp (ok), 11:21, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ReactOS - имеет проблемы с поддержкой старого железа, и морально устарел даже до мечты об написании поддержки хотя бы части нового железа.
Очевидно, что под этим муляжом Windows ничего из того что запускают под Wine не заработает.
А гипотетическая WineOS - это Linux с драйверами видеокарт, с преднастроеным Wine, с рабочим из коробки DirectX12.
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|4.29, Kerr (ok), 11:23, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мне это можете не объяснять. Я пользуюсь Arch Linux, кстати, и вам советую.
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|4.30, ryoken (ok), 11:26, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>с рабочим из коробки DirectX12
Прям весь? Или D3D12? Ну и дополнительно - в Линуксах нет и быть не может D3D, только трансляция.
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|5.33, НяшМяш (ok), 11:32, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Линуксах нет и быть не может D3D, только трансляция.
Которая местами работает лучше натива. Причём те же dxvk и vkd3d очень часто чинят игры даже на винде. Это ли не чудо?
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|2.23, Аноним (23), 11:10, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Есть Q4OS на Trinity, а в ней есть Konqueror, но, конечно, до комфорта 98/XP пахать и пахать.
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