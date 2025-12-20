В KDE реализована поддержка автоматического изменения яркости экрана

|
2.7, Аноним (7), 13:39, 20/12/2025

> автоматической настройки яркости экрана
Смартфоны нокии умели это делать ещё в нулевых годах.
4.23, Аноним (23), 16:01, 20/12/2025


Я пользуюсь современной Nokia на Android. Опыт от использвоания гораздо приятнее, чем на любом другом Android смартфоне (даже Pixel).
5.27, Аноним (-), 17:17, 20/12/2025

> Я пользуюсь современной Nokia на Android.
Вы хотели сказать поделиями HMD на Android.
Которые у той нокии уже не имеют ни какого отношения.
> Опыт от использвоания гораздо приятнее, чем на любом другом Android смартфоне
А вот их маркетологи сработали отлично, респект.
1.2, Аноним (2), 13:02, 20/12/2025

Но оффтопике у меня была такая программка в 2002 вроде году уже...
2.3, Аноним (3), 13:09, 20/12/2025

Никто не мешает дергать brightnessctl сторонним софтом. Просто это теперь в составе DE.
2.4, Аноним (4), 13:12, 20/12/2025

Подозреваю что эта программа даже монитор протирала. Антивирусы ругались наверняка,но красота и чистота требует жертв.
2.32, Аноним (32), 17:30, 20/12/2025
На онтопике ты так же много лет мог пользоваться для этого сторонней утилитой. Но вот теперь в одном из популярных ДЕ есть такой функционал. А а офтопике нет, и все еще нужны сторонние утилиты.
1.5, Аноним (5), 13:19, 20/12/2025

|
Интересно, есть ли возможность задать разную кривую яркости для разных мониторов? Не все мониторы регулируются одинаково и равномерно.
1.8, Аноним (7), 13:41, 20/12/2025

|
> проблема с некорректным отображением цветов при запуске Windows-игр с поддержкой HDR
Зато HDR! Все (нет) его хотели.
2.12, Аноним (12), 13:56, 20/12/2025

У всех уже мониторы экранов с высокой плотностью пикселей, HDR, VRR...
3.16, Аноним (16), 14:19, 20/12/2025

Сейчас нет абсолютно никакой проблемы приобрести монитор со всем вышеперечисленным. Ну если только привязанность мешает расстаться не только с Core 2 Duo, но и семнашкой 5:4.
4.18, Аноним (18), 15:01, 20/12/2025

"Проблем нет купить" - это не причина для покупки. Или ты скупаешь всё, что появляется?
5.21, Аноним (16), 15:18, 20/12/2025

Нет проблем и не покупать. Но выше нытьё на тему «кому это нужно». Да многим нужно уже.
4.20, бочок (ok), 15:06, 20/12/2025

Хотел бы отключить HDR на смарте. Это буквально хрень, которая делает глазам больно по желанию аффторов "контента".
1.13, Аноним (13), 13:59, 20/12/2025

> Добавлена возможность автоматической настройки яркости экрана на устройствах с датчиком освещённости.
Молодцы, "пилят" то, что крайне необходимо большинству пользователей KDE! До идеала им конечно же ещё далеко, идеал, если кто забыл, это когда выпустили GNOME 3 с новым инновационным интерфейсом, о котором так сильно просили пользователи.
1.14, Аноним (13), 14:01, 20/12/2025

> Добавлена возможность перемещения окон стилусом графического планшета (смещение стилуса при удержании клавиши Meta).
прям кайф, как я без этого жил! уже побежал покупать стилус!
1.28, Аноним (28), 17:20, 20/12/2025

А может эту функциональность целесообразнее реализовать непосредственно в мониторе?
