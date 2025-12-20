В KDE реализована поддержка автоматического изменения яркости экрана

> Я пользуюсь современной Nokia на Android.

Вы хотели сказать поделиями HMD на Android.

Которые у той нокии уже не имеют ни какого отношения.

> Опыт от использвоания гораздо приятнее, чем на любом другом Android смартфоне

А вот их маркетологи сработали отлично, респект.

