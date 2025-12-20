The OpenNET Project / Index page

В KDE реализована поддержка автоматического изменения яркости экрана

20.12.2025 12:57

Опубликован очередной еженедельный отчёт о разработке KDE. Наиболее заметные изменения, развиваемые для выпуска KDE Plasma 6.6, запланированного на 12 февраля:

  • Добавлена возможность автоматической настройки яркости экрана на устройствах с датчиком освещённости.
  • В конфигураторе на страницу настройки сетевого подключения и Wi-Fi добавлена информация о подключённых беспроводных сетях, аналогичная сведениям, показываемым в панельном апплете.
  • В менеджере приложений Discover реализовано отображение информации о числе доступных обновлений.
  • Обходным путём решена проблема с некорректным отображением цветов при запуске Windows-игр с поддержкой HDR в Wine или Proton.
  • В уведомления о скриншотах добавлена кнопка "Open Containing Folder" для открытия каталога, в который сохраняются скриншоты.
  • В виджет со списком окон добавлена возможность исключения окон, открытых на других экранах и виртуальных рабочих столах.
  • В обработчик сворачивания всех окон добавлено действие Meta+Shift+O для минимизации всех окон, кроме текущего.
  • В сеансе на базе Wayland значительно улучшена поддержка зеркалирования содержимого на нескольких экранах.
  • Добавлена возможность использования в Wayland-сеансе утилиты kscreen-doctor для добавления собственных режимов экрана.
  • Добавлена возможность перемещения окон стилусом графического планшета (смещение стилуса при удержании клавиши Meta).
  • Решены проблемы с аварийным завершением при использовании в Plasma стороннего плагина WallpaperEngineKDE.
  • Сокращено возникновение пропусков кадров (frame drop) на мониторах с очень высокой частотой обновления.
  • В приложениях, использующих xdg-desktop-portal-kde, добавлена возможность предотвращения завершения сеанса, например, из-за наличия несохранённых документов.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.kde.org/2025/12/...)
Лицензия: CC BY 3.0
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (32)
  • 1.1, Аноним (1), 13:01, 20/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Наконец-то, жизнь на лучшем ДЕ станет ещё ярче!
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 13:39, 20/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > автоматической настройки яркости экрана

    Смартфоны нокии умели это делать ещё в нулевых годах.

     
     
  • 3.10, Аноним (10), 13:53, 20/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Можешь пользоваться ими. :)
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 16:01, 20/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я пользуюсь современной Nokia на Android. Опыт от использвоания гораздо приятнее, чем на любом другом Android смартфоне (даже Pixel).
     
     
  • 5.27, Аноним (-), 17:17, 20/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я пользуюсь современной Nokia на Android.

    Вы хотели сказать поделиями HMD на Android.
    Которые у той нокии уже не имеют ни какого отношения.

    > Опыт от использвоания гораздо приятнее, чем на любом другом Android смартфоне

    А вот их маркетологи сработали отлично, респект.

     
  • 2.25, vlad1.96 (ok), 16:18, 20/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты что-то путаешь. На Gnome эта базовая функция была давно
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:02, 20/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Но оффтопике у меня была такая программка в 2002 вроде году уже...
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:09, 20/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Никто не мешает дергать brightnessctl сторонним софтом. Просто это теперь в составе DE.
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:12, 20/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Подозреваю что эта программа даже монитор протирала. Антивирусы ругались наверняка,но красота и чистота требует жертв.
     
     
  • 3.11, Аноним (10), 13:54, 20/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И не только монитор, и не только протирала...
     
  • 2.32, Аноним (32), 17:30, 20/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На онтопике ты так же много лет мог пользоваться для этого сторонней утилитой. Но вот теперь в одном из популярных ДЕ есть такой функционал. А а офтопике нет, и все еще нужны сторонние утилиты.
     

  • 1.5, Аноним (5), 13:19, 20/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно, есть ли возможность задать разную кривую яркости для разных мониторов? Не все мониторы регулируются одинаково и равномерно.
     
  • 1.8, Аноним (7), 13:41, 20/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > проблема с некорректным отображением цветов при запуске Windows-игр с поддержкой HDR

    Зато HDR! Все (нет) его хотели.

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 13:56, 20/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    У всех уже мониторы экранов с высокой плотностью пикселей, HDR, VRR...
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 14:19, 20/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас нет абсолютно никакой проблемы приобрести монитор со всем вышеперечисленным. Ну если только привязанность мешает расстаться не только с Core 2 Duo, но и семнашкой 5:4.
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 15:01, 20/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Проблем нет купить" - это не причина для покупки. Или ты скупаешь всё, что появляется?
     
     
  • 5.21, Аноним (16), 15:18, 20/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет проблем и не покупать. Но выше нытьё на тему «кому это нужно». Да многим нужно уже.
     
  • 4.20, бочок (ok), 15:06, 20/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Хотел бы отключить HDR на смарте. Это буквально хрень, которая делает глазам больно по желанию аффторов "контента".
     

  • 1.13, Аноним (13), 13:59, 20/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Добавлена возможность автоматической настройки яркости экрана на устройствах с датчиком освещённости.

    Молодцы, "пилят" то, что крайне необходимо большинству пользователей KDE! До идеала им конечно же ещё далеко, идеал, если кто забыл, это когда выпустили GNOME 3 с новым инновационным интерфейсом, о котором так сильно просили пользователи.

     
  • 1.14, Аноним (13), 14:01, 20/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Добавлена возможность перемещения окон стилусом графического планшета (смещение стилуса при удержании клавиши Meta).

    прям кайф, как я без этого жил! уже побежал покупать стилус!

     

  • 1.26, Аноним (26), 17:13, 20/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    уахахах 2025)
     
     
  • 2.31, Аноним (32), 17:27, 20/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смех без причины признак дурачины.
     

  • 1.28, Аноним (28), 17:20, 20/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А может эту функциональность целесообразнее реализовать непосредственно в мониторе?
     

