The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Представлен открытый стандарт описания 3D-сцен OpenUSD Core 1.0

18.12.2025 11:43

Альянс AOUSD (Alliance for OpenUSD), курируемый организацией Linux Foundation, опубликовал спецификацию OpenUSD Core Specification 1.0, определяющую универсальный формат и язык для описания 3D-сцен, оптимизированный для совместной работы над 3D-контентом. Спецификация преподносится как открытый стандарт для создания 3D-контента и обмена данными между разными 3D-редакторами и платформами. В разработке спецификации приняли участие такие компании, как Pixar, Lucasfilm, Adobe, Apple, Amazon, Autodesk, NVIDIA, Sony, Intel и Meta. О поддержке стандарта заявили такие компании, как Hexagon, PTC, Renault, Rockwell Automation, Schneider Electric, Siemens; Amazon, IKEA, Epic Games, Cesium и Esri.

Спецификация охватывает описание грамматики и типов данных; модель представления и преобразования данных; алгоритм композитинга; методы создания и обхода графа сцены; методы запроса значений для каждого объекта сцены; форматы файлов USDA (читаемое представление), USDC (бинарный формат) и USDZ (формат пакетов) для обмена данных; инструментарий для тестирования и проверки соответствия требованиям спецификации. Для упрощения проверки совместимости со стандартом предложен эталонный пример реализации OpenUSD.

Проект OpenUSD, открытый компанией Pixar девять лет назад, предоставляет средства для кодирования масштабируемых, иерархически связанных, статических и распределённых во времени данных. OpenUSD содержит набор операторов для композитинга, управления ресурсами, многослойной обработки и управления ссылками на файлы, позволяющих связать серию разрозненных ресурсов в единую графическую сцену, сохранив при этом возможность раздельной обработки и замены каждого ресурса. Для расширения OpenUSD предусмотрена система плагинов, которая может применяться для интеграции с другими форматами и трансляции любых данных в формат графических сцен OpenUSD.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.linuxfoundation.or...)
  2. OpenNews: Организации AOUSD и ASWF представили новые рекомендации по инклюзивной терминологии
  3. OpenNews: Disney, DeepMind и NVIDIA разработали движок симуляции физических процессов Newton
  4. OpenNews: Pixar, Adobe, Apple, Autodesk и NVIDIA начали совместное продвижение платформы OpenUSD
  5. OpenNews: Анимационная студия Pixar приняла решение об открытии пакета USD
  6. OpenNews: Инициатива по развитию открытого ПО для киноиндустрии
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64445-openusd
Ключевые слова: openusd, 3d
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:04, 18/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Это нужно чтобы нейронки могли на всём этот обучаться и генерить в едином формате...
     
     
  • 2.2, Соль земли2 (?), 12:26, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поскорей бы выпустили модель, обученную на 3D. А то накидают в играх одних и тех же ассетов из библиотеки, которые ещё и не вписываются в обстановку.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 12:55, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Зачем генерировать 3д когда нейросеть может напрямую генерить двухмерную картинку игры.
     
  • 3.7, Кек (?), 14:32, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таких моделей уже десятки
     
     
  • 4.14, Соль земли2 (?), 15:13, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Модели, которые нельзя запустить у себя на компе, не считаются.
     
     
  • 5.15, мелстрой (?), 15:24, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты очень глупый, правда
     

  • 1.3, Аноним (4), 12:54, 18/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Этих стандартов 3д ещё в 90-е была тьма. А сейчас тем более есть 155 стандартов. Надо выпустить универсальный 156 стандарт.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 14:51, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    может потому, что они уже не соответствуют требованиям и реалиям к 2025 году.
    Вес усложняется, и требует пересмотра.

    ddr1/isa/sata тоже были норм в свое время

     
     
  • 3.12, Русский мужик (-), 15:07, 18/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.5, Bottle (?), 13:20, 18/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну удачи тащить им контейнер контейнеров...
     
  • 1.6, laindono (ok), 13:43, 18/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нет бы взять JSON за основу + кусочек блоба.

    GLTF далёк от идеала, но им по крайней мере пользуются. Можно было его расширить под это дело.

     

  • 1.8, Аноним (8), 14:48, 18/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В разработке спецификации приняли участие такие компании, как

    А Blender ?
    https://www.youtube.com/watch?v=4wEqD-jK0DU

     
  • 1.10, Аноним (10), 14:54, 18/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    О, можно долларов накомпелять
     
     
  • 2.13, Xo (?), 15:12, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем оно нужно когда есть USDT?
     

  • 1.16, Аноним (16), 15:50, 18/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    OpenUSD - шикарный пакет. Часто отваливается в процессе сборки от нехватки памяти на ядро. Нужно как минимум 3 Гига на ядро.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру