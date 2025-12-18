Представлен открытый стандарт описания 3D-сцен OpenUSD Core 1.0

Альянс AOUSD (Alliance for OpenUSD), курируемый организацией Linux Foundation, опубликовал спецификацию OpenUSD Core Specification 1.0, определяющую универсальный формат и язык для описания 3D-сцен, оптимизированный для совместной работы над 3D-контентом. Спецификация преподносится как открытый стандарт для создания 3D-контента и обмена данными между разными 3D-редакторами и платформами. В разработке спецификации приняли участие такие компании, как Pixar, Lucasfilm, Adobe, Apple, Amazon, Autodesk, NVIDIA, Sony, Intel и Meta. О поддержке стандарта заявили такие компании, как Hexagon, PTC, Renault, Rockwell Automation, Schneider Electric, Siemens; Amazon, IKEA, Epic Games, Cesium и Esri.

Спецификация охватывает описание грамматики и типов данных; модель представления и преобразования данных; алгоритм композитинга; методы создания и обхода графа сцены; методы запроса значений для каждого объекта сцены; форматы файлов USDA (читаемое представление), USDC (бинарный формат) и USDZ (формат пакетов) для обмена данных; инструментарий для тестирования и проверки соответствия требованиям спецификации. Для упрощения проверки совместимости со стандартом предложен эталонный пример реализации OpenUSD.

Проект OpenUSD, открытый компанией Pixar девять лет назад, предоставляет средства для кодирования масштабируемых, иерархически связанных, статических и распределённых во времени данных. OpenUSD содержит набор операторов для композитинга, управления ресурсами, многослойной обработки и управления ссылками на файлы, позволяющих связать серию разрозненных ресурсов в единую графическую сцену, сохранив при этом возможность раздельной обработки и замены каждого ресурса. Для расширения OpenUSD предусмотрена система плагинов, которая может применяться для интеграции с другими форматами и трансляции любых данных в формат графических сцен OpenUSD.



