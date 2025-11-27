The OpenNET Project / Index page

Доступны IvorySQL 5.0 и SynchDB 1.3, надстройки к PostgreSQL для взаимодействия с другими СУБД

27.11.2025 13:23

Опубликован выпуск проекта IvorySQL 5.0, развивающего редакцию СУБД PostgreSQL, обеспечивающую совместимость с приложениями, рассчитанными на работу с СУБД Oracle. В IvorySQL заявлена возможность работы в качестве прозрачной замены последней версии PostgreSQL, отличие от которой сводится к появлению настройки "compatible_db", включающей режим совместимости с Oracle. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0.

IvorySQL реализует процедурный язык PL/iSQL, повторяющий синтаксис PL/SQL в Oracle, поддерживает пакеты в стиле Oracle и операции с пакетами, такие как "CREATE PACKAGE". Предоставляется совместимый с Oracle набор функций и типов, а также поддерживается специфичный для Oracle синтаксис операций, выражений и операторов, таких как ALTER TABLE, DELETE, UPDATE, CONNECT BY (иерархические запросы), GROUP BY, UNION и MINUS.

В новой версии:

  • Выполнен переход на кодовую базу PostgreSQL 18.
  • Улучшена совместимость с СУБД Oracle: реализована поддержка вложенных подпрограмм, ROWID, параметров NLS и OUT, трансляции пустых строк в NULL, смены парсеров в привязке к сеансам, кодировки GB18030, функций SYS_GUID, SYS_CONTEXT и USERENV.
  • Добавлены совместимые с Oracle операторы INSTR, FORCE VIEW и LIKE.
  • Расширены возможности PL/iSQL: добавлена поддержка CALL-синтаксиса, %ROWTYPE и %TYPE.
  • Реализована полная поддержка Docker Compose, Docker Swarm и Kubernetes с пакетным менеджером Helm. В IvorySQL Operator 5.0 и IvorySQL Cloud 5.0 добавлены средства для визуального управления жизненным циклом.
  • Обеспечена поддержка десяти расширений к PostgreSQL: pg_cron, pgAudit, PostGIS, pgRouting, PGroonga, ddlx, pgsql-http, system_stats, plpgsql_check и pgvector.
  • Сформированы установочные пакеты для архитектур X86_64, ARM64, MIPS и LoongArch.
  • Подготовлено online-окружение для работы с IvorySQL из браузера, позволяющее обойтись без установки IvorySQL на своей системе.



Дополнительно можно отметить релиз расширения SynchDB 1.3, предназначенного для репликации в PostgreSQL данных из одной или нескольких сторонних СУБД, таких как MySQL, MS SQLServer и Oracle. Подобные внешние СУБД выступают источниками данных, которые напрямую переносятся в одну целевую БД на базе PostgreSQL, без использования дополнительных прослоек для оркестровки процесса синхронизации данных (все операции синхронизации обрабатываются расширением SynchDB). Код проекта написан на языках Си и Java, и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Система включает компоненты:

  • Debezium Runner Engine - движок на Java, предоставляющий модули для обработки потоков изменений данных из различных СУБД (MySQL, MS SQLServer и Oracle) и трансляции полученных данных в универсальном формате JSON.
  • SynchDB Worker - запускает экземпляры Debezium Runner Engine для репликации данных из конкретных СУБД, принимает от них изменения в формате JSON и передаёт в модуль Format Converter.
  • SynchDB Launcher - создаёт и завершает работу обработчиков SynchDB, используя API PostgreSQL для запуска фоновых процессов.
  • Format Converter - разбирает поток изменений в формате JSON, преобразует сторонние типы данных и DDL-запросы в типы и запросы, совместимые с PostgreSQL.
  • Replication Agent - обрабатывает вывод в формате HeapTupleData из Format Converter и запускает методы для подстановки данных в PostgreSQL.


В SynchDB 1.3 реализован новый движок формирования снапшотов, основанный на FDW (Foreign Data Wrapper) и поддерживающий работу с OpenLog Replicator. По сравнению со старым движком на базе Debezium новый движок позволяет значительно повысить производительность и снизить задержки при репликации данных из больших БД Oracle. Кроме того, в новой версии предложены дополнительные представления со статистикой (synchdb_genstats, synchdb_snapstats и synchdb_cdcstat), в OpenLog Replicator появилась поддержка выражений MODIFY и DEFAULT ON NULL, добавлена поддержка СУБД PostgreSQL 18 и IvorySQL 5.

Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 14:25, 27/11/2025 [ответить]  
    		• –2 +/
    посгрес это попытка создать бесплатный оракл-дб, а теперь еще и вариация посгреса, еще более совместимая с ораклом...че там интересного такого что все его хотят
     
  • 3, Аноним (3), 15:01, 27/11/2025 [ответить]  
    		• +/
    >рассчитанными на работу с СУБД Oracle

    https://opennet.ru/62511-database

     
     
  • 4, Аноним (4), 15:28, 27/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>рассчитанными на работу с СУБД Oracle
    > https://opennet.ru/62511-database

    Что там? Доля рынка?

     

