Доступны IvorySQL 5.0 и SynchDB 1.3, надстройки к PostgreSQL для взаимодействия с другими СУБД

Опубликован выпуск проекта IvorySQL 5.0, развивающего редакцию СУБД PostgreSQL, обеспечивающую совместимость с приложениями, рассчитанными на работу с СУБД Oracle. В IvorySQL заявлена возможность работы в качестве прозрачной замены последней версии PostgreSQL, отличие от которой сводится к появлению настройки "compatible_db", включающей режим совместимости с Oracle. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0. IvorySQL реализует процедурный язык PL/iSQL, повторяющий синтаксис PL/SQL в Oracle, поддерживает пакеты в стиле Oracle и операции с пакетами, такие как "CREATE PACKAGE". Предоставляется совместимый с Oracle набор функций и типов, а также поддерживается специфичный для Oracle синтаксис операций, выражений и операторов, таких как ALTER TABLE, DELETE, UPDATE, CONNECT BY (иерархические запросы), GROUP BY, UNION и MINUS. В новой версии: Выполнен переход на кодовую базу PostgreSQL 18.

Улучшена совместимость с СУБД Oracle: реализована поддержка вложенных подпрограмм, ROWID, параметров NLS и OUT, трансляции пустых строк в NULL, смены парсеров в привязке к сеансам, кодировки GB18030, функций SYS_GUID, SYS_CONTEXT и USERENV.

Добавлены совместимые с Oracle операторы INSTR, FORCE VIEW и LIKE.

Расширены возможности PL/iSQL: добавлена поддержка CALL-синтаксиса, %ROWTYPE и %TYPE.

Реализована полная поддержка Docker Compose, Docker Swarm и Kubernetes с пакетным менеджером Helm. В IvorySQL Operator 5.0 и IvorySQL Cloud 5.0 добавлены средства для визуального управления жизненным циклом.

Обеспечена поддержка десяти расширений к PostgreSQL: pg_cron, pgAudit, PostGIS, pgRouting, PGroonga, ddlx, pgsql-http, system_stats, plpgsql_check и pgvector.

Сформированы установочные пакеты для архитектур X86_64, ARM64, MIPS и LoongArch.

Подготовлено online-окружение для работы с IvorySQL из браузера, позволяющее обойтись без установки IvorySQL на своей системе.





Дополнительно можно отметить релиз расширения SynchDB 1.3, предназначенного для репликации в PostgreSQL данных из одной или нескольких сторонних СУБД, таких как MySQL, MS SQLServer и Oracle. Подобные внешние СУБД выступают источниками данных, которые напрямую переносятся в одну целевую БД на базе PostgreSQL, без использования дополнительных прослоек для оркестровки процесса синхронизации данных (все операции синхронизации обрабатываются расширением SynchDB). Код проекта написан на языках Си и Java, и распространяется под лицензией Apache 2.0. Система включает компоненты: Debezium Runner Engine - движок на Java, предоставляющий модули для обработки потоков изменений данных из различных СУБД (MySQL, MS SQLServer и Oracle) и трансляции полученных данных в универсальном формате JSON.

SynchDB Worker - запускает экземпляры Debezium Runner Engine для репликации данных из конкретных СУБД, принимает от них изменения в формате JSON и передаёт в модуль Format Converter.

SynchDB Launcher - создаёт и завершает работу обработчиков SynchDB, используя API PostgreSQL для запуска фоновых процессов.

Format Converter - разбирает поток изменений в формате JSON, преобразует сторонние типы данных и DDL-запросы в типы и запросы, совместимые с PostgreSQL.

Replication Agent - обрабатывает вывод в формате HeapTupleData из Format Converter и запускает методы для подстановки данных в PostgreSQL.



В SynchDB 1.3 реализован новый движок формирования снапшотов, основанный на FDW (Foreign Data Wrapper) и поддерживающий работу с OpenLog Replicator. По сравнению со старым движком на базе Debezium новый движок позволяет значительно повысить производительность и снизить задержки при репликации данных из больших БД Oracle. Кроме того, в новой версии предложены дополнительные представления со статистикой (synchdb_genstats, synchdb_snapstats и synchdb_cdcstat), в OpenLog Replicator появилась поддержка выражений MODIFY и DEFAULT ON NULL, добавлена поддержка СУБД PostgreSQL 18 и IvorySQL 5.



