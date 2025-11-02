Выпуск пакетного менеджера Pacman 7.1

|
|
|
|
|
|3.14, blit (?), 11:01, 02/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
медленный, тяжёлый. Я никсоюзер если что.
pacman всё же один из лучших пакетных менеджеров среди императивных дистров. Но он не декларативный.
|
|2.13, Аноним (13), 11:00, 02/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Быстрый, лёгкий, многофункциональный. Просто лучший! :)
Быстрый, лёгкий, простой как сапог, что несомненно хорошо.
Но вот насчёт многофункциональности... смотря с чем сравнивать?
Pacman это ставилка/удалялка пакетов, но за счёт роллинговости и в 99% только необходимости ставить пакеты более новых версий, он ещё справляется и с апгрейдом Арча.
Только в пределах работы Арча оно конкурентноспособно, на фоне других пакетников только по скорости, в рамках чистого роллинга, где только вперёд и обновления на новые версии пакетов всегда и больше ничего не надо.
В других дистрах, с более классической моделью апгрейдов, pacman бы проиграл на фоне их родных пакетников по функционалу для них необходимому, реализованному и работающему штатно, а не формально и через костыли.
|
|
|
|3.16, Константавр (ok), 11:23, 02/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>В других дистрах, с более классической моделью апгрейдов, pacman бы проиграл на фоне их родных пакетников по функционалу для них необходимому, реализованному и работающему штатно, а не формально и через костыли.
Тут просто обязан быть пруф.
|
|3.17, Аноним (17), 11:41, 02/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Однако, MSYS2 почему-то взял его, а не apt, например. Не согласен про "костыли" и непригодность для других дистров, пока видел только обратное.
|
|2.18, Аноним (18), 12:00, 02/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
>Быстрый, лёгкий, примитивный. Просто еще один :)
Поправил. Многофункциональный - это про Guix.
|
|1.21, Аноним (20), 12:25, 02/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
> ... повторный импорт ключей c расчётом на то, что на сервере ключей уже имеются обновлённые ключи.
Ну, ну. Желаю удачи.
|
|1.22, Ананоним (?), 12:27, 02/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Быстрым и лёгким он кажется пока его мало используешь. А потом начинаются тормоза. Когда количество файлов на HDD в /var/lib/pacman/local вырастает до 20000, начинается минутный тормоз при каждом незакешированным файловой системой обращении к этим данным о пакетах. Причём находятся сказочники, расказывающие что для ext4 не нужна программа дефрагментаци/оптимизации файловой системы. И ещё если вы решите по максимуму воспользоваться NoExtract= для каждого пакета, по 5 минут тормозов вам обеспечено при "удачном" обновлении pacman -Suy. На а так быстрый, да...
|
|
|
|2.24, Медведь (ok), 12:33, 02/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Когда количество файлов на HDD в /var/lib/pacman/local вырастает
> HDD
Я всё понимаю, ситуации у всех разные, но думается, что проблема больше в этих трех буквах, чем в pacman.
|
|
|
|3.25, Ананоним (?), 12:41, 02/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Проблемы не в трёх буквах, проблемы в наплевательском отношении к архитектуре ПО. Или ты хочешь сказать что в требованиях к pacman есть примечание "не предназначен для работы на HDD"?
|
|
|
|4.28, Медведь (ok), 13:03, 02/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну для начала -- на древнем ноутбуке HDD, и кактх-то особых тормозов с pacman я не наблюдаю. И проблем с винтом вроде нет. И потом, ни у одной аппликухи в требованиях я не увидел "не предназначена для запуска на утюге", и тем не менее на утюгах они работают так себе ;)
|
|
|
|3.30, Аноним (30), 13:14, 02/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сразу видно человека, который жёстким диском под линуксом не пользуется. Добро пожаловать из винды! Ваша оперативка используется ядром для кэша записи/чтения/редактирования файлов уже хрен пойми сколько времени.
|
|1.23, Ананоним (?), 12:31, 02/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
В общем - это скрытый убийца вашего HDD. Он плодит тысячи мелких файлов, вместо базы данных в одном файле, а затем мучает ваш HDD "полезной" работой по чтению этих мелких файлов. Ну а чо, с кучей мелких файлов проще написать программу! И это очень "красиво"!
|