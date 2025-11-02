The OpenNET Project / Index page

Выпуск пакетного менеджера Pacman 7.1

02.11.2025 09:38

Доступен релиз пакетного менеджера Pacman 7.1, применяемого в дистрибутиве Arch Linux. Из изменений можно выделить:

  • По умолчанию включена обязательная проверка по цифровой подписи для пакетов и файлов с БД репозитория (настройка SigLevel выставлена по умолчанию в значение "Required"). Отсутствие подписи или некорректная подпись теперь будет по умолчанию приводить к завершению с выводом ошибки.
  • Усилена sandbox-изоляция обработчика, загружающего данные по сети. Ограничено число допустимых системных вызовов, задействован флаг NO_NEW_PRIVS для запрета смены привилегий, улучшено ограничение через механизм Landlock. В pacman.conf и утилиту командной строки добавлены параметры для управления изоляцией: "DisableSandboxFilesystem", "DisableSandboxSyscalls" и "DisableSandbox".
  • При наличии просроченных ключей обеспечен вывод запроса на их повторный импорт c расчётом на то, что на сервере ключей уже имеются обновлённые ключи.
  • В утилиту makepkg добавлен параметр NPROC для настройки числа параллельно выполняемых операций. Реализована возможность распараллеливания операций очистки файлов. В PKGBUILD-файлы добавлена поддержка полей "xdata" и "options_$arch". Для настройки Git задействован отдельный файл /etc/makepkg.d/gitconfig (системные настройки игнорируются). Улучшена поддержка воспроизводимых сборок.
  • В утилиту "repo-add" добавлены опции "--wait-for-lock" для повторной попытки установки блокировки на БД вместо завершения и "--remove" для удаления старых файлов пакетов.


Обсуждение (23)
  • 1.3, Алексей (??), 09:54, 02/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Быстрый, лёгкий, многофункциональный. Просто лучший! :)
     
     
  • 2.5, скульптор (?), 09:58, 02/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, пока его не станет поедать pжа
     
     
  • 3.9, Alex154 (ok), 10:31, 02/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что в этом плохого?
     
     
  • 4.29, скульптор (?), 13:12, 02/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так я-ж и говорю, все отлично, пока pжа не съест.
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:37, 02/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Nixpkgs
     
     
  • 3.14, blit (?), 11:01, 02/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    медленный, тяжёлый. Я никсоюзер если что.
    pacman всё же один из лучших пакетных менеджеров среди императивных дистров. Но он не декларативный.
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 12:11, 02/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Декларация императивов конвергенция дезинтеграции.
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:00, 02/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Быстрый, лёгкий, многофункциональный. Просто лучший! :)

    Быстрый, лёгкий, простой как сапог, что несомненно хорошо.
    Но вот насчёт многофункциональности... смотря с чем сравнивать?
    Pacman это ставилка/удалялка пакетов, но за счёт роллинговости и в 99% только необходимости ставить пакеты более новых версий, он ещё справляется и с апгрейдом Арча.  

    Только в пределах работы Арча оно конкурентноспособно, на фоне других пакетников только по скорости, в рамках чистого роллинга, где только вперёд и обновления на новые версии пакетов всегда и больше ничего не надо.
    В других дистрах, с более классической моделью апгрейдов, pacman бы проиграл на фоне их родных пакетников по функционалу для них необходимому, реализованному и работающему штатно, а не формально и через костыли.

     
     
  • 3.16, Константавр (ok), 11:23, 02/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >В других дистрах, с более классической моделью апгрейдов, pacman бы проиграл на фоне их родных пакетников по функционалу для них необходимому, реализованному и работающему штатно, а не формально и через костыли.

    Тут просто обязан быть пруф.

     
  • 3.17, Аноним (17), 11:41, 02/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Однако, MSYS2 почему-то взял его, а не apt, например. Не согласен про "костыли" и непригодность для других дистров, пока видел только обратное.
     
     
  • 4.19, Аноним (19), 12:05, 02/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    MSYS2 тоже rolling по сути.
     
  • 2.18, Аноним (18), 12:00, 02/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >Быстрый, лёгкий, примитивный. Просто еще один :)

    Поправил. Многофункциональный - это про Guix.

     

  • 1.4, Злой (?), 09:57, 02/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как говорят яблочники, "не осуждай не поробовав" ...  
     
  • 1.7, Аноним (7), 10:02, 02/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Чем он лучше DNF5?
     
  • 1.21, Аноним (20), 12:25, 02/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > ... повторный импорт ключей c расчётом на то, что на сервере ключей уже имеются обновлённые ключи.

    Ну, ну. Желаю удачи.

     
  • 1.22, Ананоним (?), 12:27, 02/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Быстрым и лёгким он кажется пока его мало используешь. А потом начинаются тормоза. Когда количество файлов на HDD в /var/lib/pacman/local вырастает до 20000, начинается минутный тормоз при каждом незакешированным файловой системой обращении к этим данным о пакетах. Причём находятся сказочники, расказывающие что для ext4 не нужна программа дефрагментаци/оптимизации файловой системы. И ещё если вы решите по максимуму воспользоваться NoExtract= для каждого пакета, по 5 минут тормозов вам обеспечено при "удачном" обновлении pacman -Suy. На а так быстрый, да...
     
     
  • 2.24, Медведь (ok), 12:33, 02/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Когда количество файлов на HDD в /var/lib/pacman/local вырастает
    > HDD

    Я всё понимаю, ситуации у всех разные, но думается, что проблема больше в этих трех буквах, чем в pacman.

     
     
  • 3.25, Ананоним (?), 12:41, 02/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблемы не в трёх буквах, проблемы в наплевательском отношении к архитектуре ПО. Или ты хочешь сказать что в требованиях к pacman есть примечание "не предназначен для работы на HDD"?
     
     
  • 4.28, Медведь (ok), 13:03, 02/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну для начала -- на древнем ноутбуке HDD, и кактх-то особых тормозов с pacman я не наблюдаю. И проблем с винтом вроде нет. И потом, ни у одной аппликухи в требованиях я не увидел "не предназначена для запуска на утюге", и тем не менее на утюгах они работают так себе ;)
     
  • 2.26, Аноним (17), 12:44, 02/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > HDD
    > на календаре конец 2025 года

    Проблема найдена.

     
     
  • 3.27, Ананоним (?), 12:47, 02/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Linux запрещено использовать HDD? Ты запретил это?
     
  • 3.30, Аноним (30), 13:14, 02/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сразу видно человека, который жёстким диском под линуксом не пользуется. Добро пожаловать из винды! Ваша оперативка используется ядром для кэша записи/чтения/редактирования файлов уже хрен пойми сколько времени.
     

  • 1.23, Ананоним (?), 12:31, 02/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    В общем - это скрытый убийца вашего HDD. Он плодит тысячи мелких файлов, вместо базы данных в одном файле, а затем мучает ваш HDD "полезной" работой по чтению этих мелких файлов. Ну а чо, с кучей мелких файлов проще написать программу! И это очень "красиво"!
     

