Выпуск пакетного менеджера Pacman 7.1

2.5 , скульптор ( ? ), 09:58, 02/11/2025 Да, пока его не станет поедать pжа

3.9 , Alex154 ( ok ), 10:31, 02/11/2025 И что в этом плохого?

4.29 , скульптор ( ? ), 13:12, 02/11/2025 Так я-ж и говорю, все отлично, пока pжа не съест.

2.10 , Аноним ( 10 ), 10:37, 02/11/2025 Nixpkgs

3.14 , blit ( ? ), 11:01, 02/11/2025 медленный, тяжёлый. Я никсоюзер если что.

pacman всё же один из лучших пакетных менеджеров среди императивных дистров. Но он не декларативный.

4.20 , Аноним ( 20 ), 12:11, 02/11/2025 Декларация императивов конвергенция дезинтеграции.

2.13 , Аноним ( 13 ), 11:00, 02/11/2025 > Быстрый, лёгкий, многофункциональный. Просто лучший! :) Быстрый, лёгкий, простой как сапог, что несомненно хорошо.

Но вот насчёт многофункциональности... смотря с чем сравнивать?

Pacman это ставилка/удалялка пакетов, но за счёт роллинговости и в 99% только необходимости ставить пакеты более новых версий, он ещё справляется и с апгрейдом Арча. Только в пределах работы Арча оно конкурентноспособно, на фоне других пакетников только по скорости, в рамках чистого роллинга, где только вперёд и обновления на новые версии пакетов всегда и больше ничего не надо.

В других дистрах, с более классической моделью апгрейдов, pacman бы проиграл на фоне их родных пакетников по функционалу для них необходимому, реализованному и работающему штатно, а не формально и через костыли.



3.16 , Константавр ( ok ), 11:23, 02/11/2025 >В других дистрах, с более классической моделью апгрейдов, pacman бы проиграл на фоне их родных пакетников по функционалу для них необходимому, реализованному и работающему штатно, а не формально и через костыли. Тут просто обязан быть пруф.

3.17 , Аноним ( 17 ), 11:41, 02/11/2025 Однако, MSYS2 почему-то взял его, а не apt, например. Не согласен про "костыли" и непригодность для других дистров, пока видел только обратное.

4.19 , Аноним ( 19 ), 12:05, 02/11/2025 MSYS2 тоже rolling по сути.

2.18 , Аноним ( 18 ), 12:00, 02/11/2025 >Быстрый, лёгкий, примитивный. Просто еще один :) Поправил. Многофункциональный - это про Guix.


