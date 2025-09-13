Фишинг-атака на разработчиков пакетов на языке Rust

|
3.55, Аноним (55), 15:33, 13/09/2025
Всё же не совсем. Тут игра идёт на доверие к центральному авторитету, уважаемой компании, всяким там "foundation", за которыми даже без фишингов неизвестно кто стоит. В децентрализованной системе доверие в почти целиком зижится на карме конкретной личности, производящей продукт, а если и система доступа вообще децентрализованна (каждый сам хранит свои ключи публикации и нет паролей к чему-либо), то тут и фишить особо нечего.
4.60, Аноним (60), 16:06, 13/09/2025
Есть такая пословица неизвестного происхождения: if you want to go fast, go alone, if you want to go far, go together. Подумай как-нибудь что она на самом деле обозначает.
2.47, Rev (ok), 13:24, 13/09/2025
Да, а сведений об успешной атаке всё нет. Может всё-таки Rust-программисты умнее js-ников?
3.51, Аноним (51), 14:51, 13/09/2025
> Может всё-таки Rust-программисты умнее js-ников?
Нет, не может. Просто у одних ЯП компилируется в бинарный код, у других нет. В остальном разницы никакой, оба не умеют обращаться с памятью поэтому одни пользуются js, другие растом.
1.11, Фридрих (?), 10:02, 13/09/2025
Наконец взялись за этих павлинов. Теперь посмотрим как с них перья сейчас полетят в разные стороны.
2.29, Аноним (29), 10:40, 13/09/2025
Что самое забавное даже в местных комментах их нет защищать Раст. Потому что понимают что обделались по полной.
3.41, Аноним (41), 11:37, 13/09/2025
А смысл что-то защищать? От кого защищать? Собаки лают, караван идет...
6.63, Аноним (-), 16:12, 13/09/2025
Не, это сишка тихо опускается на dni-ще.
А С++ бодрячком, там комитет расколотся аки popa, на две почти равных половины.
Спорят как лучше делать Safe C++.
Причем так, основательно спорят, с оскорблениями, грязными приемами и подставами, приплетают политику и личные качества.
Я уже даже немного устал жевать попкорн))
3.42, Аноним (42), 11:40, 13/09/2025
просто те, кто пишет на Rust достаточно умны, чтоб не перекладывать воздух с места на места без толку.
4.57, Аноним (56), 15:43, 13/09/2025
Сверхлюдей на бывает, а растовики просто занимаются ненужной лишней работой.
1.26, Аноним (26), 10:35, 13/09/2025
Вот. IT-шники с мозгами ловятся на эту муть. А вы WhatsApp отрубаете, т.к. какие-то бабушки поймались.
2.28, Аноним (29), 10:39, 13/09/2025
> Вот. IT-шники с мозгами ловятся на эту муть. А вы WhatsApp отрубаете,
> т.к. какие-то бабушки поймались.
Пока ты веришь что это из-за бабушек тебя модно обманывать как угодно и на только мошенникам.
2.49, Прохожий (??), 13:41, 13/09/2025
IT-шники с мозгами не считают Rust мутью. А вот те, кого природа обделила - да, считают.
2.35, Аноним (-), 11:09, 13/09/2025
> NPM и Crates.io ещё посоревнуются за первенство ;)
Отличное соревнование,пока что NPM обгоняет Crates.
Но победитель все еще kernel.org.
Взлом которого не замечали ДЖВА ГОДА ¯\_(ツ)_/¯
3.37, Аноним (37), 11:17, 13/09/2025
Соревнование по количеству проектов, за которые выдавали подставные.
1.48, Прохожий (??), 13:39, 13/09/2025
Ожидаемо. И неудивительно. Не понимаю, чему здесь радуются Воины Борьбы Супротив Раста. Ведь эта атака показывает только то, что Раст становится таким же популярным, как JS, Python.
2.53, Аноним (53), 15:24, 13/09/2025
И таким же небезопасным, как бы из вопроса о безопасности не пытались выкинуть неотделимую от Раста инфраструктуру-реshето.
3.54, 69149 (?), 15:28, 13/09/2025
вы посягнули на святое! раст опасным не м.б. по определению!
3.61, Аноним (60), 16:10, 13/09/2025
> неотделимую от Раста инфраструктуру
Такая существует только в головах местных. Если бы не лапки, ты бы свою точно такую же при необходимости поднял в два счёта. Но природа жестока.
|