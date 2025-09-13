Фишинг-атака на разработчиков пакетов на языке Rust

Организация Rust Foundation предупредила разработчиков о выявлении фишинг-атаки против пользователей репозитория crates.io. Атака напоминает наблюдаемые последние месяцев попытки компрометации учётных записей в сервисах NPM, PyPI и Mozilla AMO для последующей публикации релизов, содержащих вредоносный код. Сведений об успешном захвате учётных данных в ходе атаки пока нет.

Сопровождающие пакеты в каталоге crates.io стали получать письма, стилизованные под уведомления от crates.io с предупреждением о компрометации инфраструктуры проекта и получении атакующими доступа к данным пользователей. В качестве временной меры для блокирования возможности внесения атакующими изменений в пакеты предлагалось изменить свои учётные данные через форму, пройдя аутентификацию через внутреннюю систему единого входа (SSO).





Ссылки в письме вели на сайт "rustfoundation.dev", не связанный с проектом Rust. После перехода по ссылке открывалась страница "github.rustfoundation.dev/login" для аутентификации через GitHub, нацеленная на перехват учётных данных для подключения к проекту на GitHub. Содержимое сайта rustfoundation.dev генерировалось через проксирование запросов к github.com, т.е. сайт полностью повторял github.com, а атакующие могли перехватить передаваемые параметры входа и двухфакторной аутентификации.