Релиз шрифтового движка FreeType 2.14

07.09.2025 23:24

Представлен релиз FreeType 2.14.0, модульного шрифтового движка, предоставляющего единый API для унификации обработки и вывода шрифтовых данных в различных векторных и растровых форматах. Код проекта написан на языке Си и распространяется под BSD-подобной лицензией FreeType.

Среди изменений:

  • Оптимизирован интерпретатор инструкций TrueType, который стал загружать глифы на 15% быстрее.
  • Ускорена обработка вариативных шрифтов.
  • На современных 64-разрядных платформах на 5-10% ускорена загрузка глифов TrueType и CFF.
  • В драйвере BDF на 75% сокращено время загрузки шрифтов.
  • В 3.5 раза возросла производительность обработки таблиц кернинга 'GPOS'.
  • В авто-хинтере при небольших размерах символов улучшена отрисовка глифов тильды акцента и разделение диакритических и базовых глифов.
  • Добавлен конфигурационный макрос "FT_CONFIG_OPTION_USE_HARFBUZZ_DYNAMIC" для динамической загрузки библиотеки компоновки глифов HarfBuzz.
  • В полностью растровых шрифтах TrueType теперь игнорируется флагш FT_LOAD_NO_BITMAP и выполняется загрузка битовых карт вместо вывода ошибки.


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63840-freetype
Ключевые слова: freetype, font
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:31, 07/09/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    > Код проекта написан на языке Си

    Изначально написан на Паскале, а потом переписан на Си.

     
     
  • 2.7, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 01:02, 08/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что это меняет? Автор изучил более удобный язык и переписал.
     

  • 1.2, Аноним (-), 23:44, 07/09/2025 [ответить]  
    		• –1 +/
    > Оптимизирован интерпретатор
    > Ускорена обработка
    > ускорена загрузка глифов

    Отлично!
    А сколько еще сишных дырений в него добавили этими оптимизациями?
    Опять можно будет ломать браузеры или телефоны подсунув нужный шрифт?

     

  • 1.4, Знакоместо (?), 00:17, 08/09/2025 [ответить]  
    		• +/
    Наконец то страницу китайских иероглифов можно не наблюдать прорисовку в реальном времени, как во времена 8-битных компьютеров
     
  • 1.6, freetype devs (?), 00:50, 08/09/2025 [ответить]  
    		• +/
    >На современных 64-разрядных платформах на 5-10% ускорена загрузка глифов TrueType и CFF.

    Нужно! СРОЧНО! Дропнуть 32 бита!!! А то НЕОЛУДИТЫ какие-то не хотят покупать железо наших спосоров!!!

     

