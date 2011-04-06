Релиз шрифтового движка FreeType 2.14

Представлен релиз FreeType 2.14.0, модульного шрифтового движка, предоставляющего единый API для унификации обработки и вывода шрифтовых данных в различных векторных и растровых форматах. Код проекта написан на языке Си и распространяется под BSD-подобной лицензией FreeType. Среди изменений: Оптимизирован интерпретатор инструкций TrueType, который стал загружать глифы на 15% быстрее.

Ускорена обработка вариативных шрифтов.

На современных 64-разрядных платформах на 5-10% ускорена загрузка глифов TrueType и CFF.

В драйвере BDF на 75% сокращено время загрузки шрифтов.

В 3.5 раза возросла производительность обработки таблиц кернинга 'GPOS'.

В авто-хинтере при небольших размерах символов улучшена отрисовка глифов тильды акцента и разделение диакритических и базовых глифов.

Добавлен конфигурационный макрос "FT_CONFIG_OPTION_USE_HARFBUZZ_DYNAMIC" для динамической загрузки библиотеки компоновки глифов HarfBuzz.

В полностью растровых шрифтах TrueType теперь игнорируется флагш FT_LOAD_NO_BITMAP и выполняется загрузка битовых карт вместо вывода ошибки.



