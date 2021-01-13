The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

В Fedora 34 намечен перевод FreeType на HarfBuzz для улучшения хинтинга

13.01.2021 09:55

Для реализации в Fedora 34 намечен перевод шрифтового движка FreeType на использование движка отрисовки HarfBuzz. Для тестирования в Fedora Rawhide предложен пакет freetype-harfbuzz. Изменение пока не рассмотрено комитетом FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающим за техническую часть разработки дистрибутива Fedora.

Заявлено, что использование HarfBuzz во FreeType позволит улучшить качество хинтинга (сглаживание контура глифа при растеризации для повышения чёткости на экранах с низким разрешением) при отображении текста на языках со сложной компоновкой текста, в которых глифы могут формироваться из нескольких символов. В частности, применение HarfBuzz позволит избавиться от проблемы с игнорированием при хинтинге лигатур, для которых нет отдельных Unicode-символов. Напомним, что перевод в прошлом году библиотеки Pango на использование HarfBuzz привёл к проблемам с отображением старых шрифтов.

Дополнительно можно отметить одобрение комитетом FESCo перехода всех редакций Fedora на использование механизма systemd-oomd для раннего реагирования на нехватку памяти в системе вместо ранее применяемого процесса earlyoom. Systemd-oomd базируется на подсистеме ядра PSI (Pressure Stall Information), позволяющей в пространстве пользователя проанализировать информацию о времени ожидания получения различных ресурсов (CPU, память, ввод/вывод) для точной оценки уровня загруженности системы и характера замедления работы. PSI даёт возможность выявить начало возникновения задержек из-за нехватки ресурсов и выборочно завершить работу ресурсоёмких процессов на стадии, когда система ещё не находится в критическом состоянии и не начинает интенсивно урезать кэш и вытеснять данные в раздел подкачки.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/d...)
  2. OpenNews: Разработчики Pango отказались от поддержки мягкого сглаживания в старых шрифтах
  3. OpenNews: Разработчики Pango убрали поддержку растровых шрифтов
  4. OpenNews: Выпуск шрифтового движка FreeType 2.8.1. Статус поддержки изменчивых шрифтов в Linux
  5. OpenNews: В Fedora 32 намерены включить earlyoom для раннего реагирования на нехватку памяти
  6. OpenNews: Уязвимость во FreeType, эксплуатируемая через TTF-шрифт и затрагивающая браузеры
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54392-harfbuzz
Ключевые слова: harfbuzz, freetype
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (51) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:39, 13/01/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –10 +/
     
     
  • 2.3, рачевод (?), 10:42, 13/01/2021 Скрыто модератором
    		• +4 +/
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 11:03, 13/01/2021 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
     
  • 4.15, анон (?), 11:25, 13/01/2021 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
     
  • 5.25, Аноним (25), 11:57, 13/01/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 6.29, Аноним (29), 12:13, 13/01/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 7.42, Аноним (25), 13:00, 13/01/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 8.48, Аноним (48), 13:25, 13/01/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 6.30, Леголас (ok), 12:26, 13/01/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 5.51, Anonimous (?), 13:42, 13/01/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 6.56, Аноним (48), 13:52, 13/01/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 5.52, Анончик99999 (?), 13:43, 13/01/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 4.18, Гимли (?), 11:31, 13/01/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 5.34, Гэндальф (?), 12:31, 13/01/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 4.21, Echo (?), 11:36, 13/01/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 5.37, asdasda (?), 12:38, 13/01/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 5.50, НяшМяш (ok), 13:38, 13/01/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.19, Отпетый Виндузятник (?), 11:31, 13/01/2021 Скрыто модератором
    		• +34 +/
     
     
  • 3.28, Отпетый Анимешник (?), 12:00, 13/01/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.43, Аноним (43), 13:03, 13/01/2021 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
     
  • 3.57, Анончик99999 (?), 13:53, 13/01/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (20)

  • 1.5, slava_kpss (ok), 10:50, 13/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Но ведь 4к... покупайте 4к... все должны покупать 4к... мы же в 2021, у всех уже есть 4к...
     
     
  • 2.10, банан (?), 11:05, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    я вот себе на работу взял очень широкий монитор, но у него плотность пикселей как 10 лет назад за место двух 4к моников. Доволен как слон.

    а на маке у меня вообще пиксели видно всегда. Я слышал, что все хвалят маки за экраны, но на деле у меня 2018 года комп, блевотный экран и тормозит как не в себя

    держу в курсе

     
     
  • 3.38, Lex (??), 12:45, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > очень широкий монитор, но у него плотность пикселей как 10 лет назад

    Т.е по сути ты взял скорее телек с видеовходом и без тв-тюнера, нежели монитор ?
    Ведь разница как раз в плотности пикселей.. самый эпик, если и пиксели ещё не квадратные а прямоугольные( привет, сямовские широкие моники, ширина пикселей которых раза в полтора больше высоты )

     
     
  • 4.46, Аноним (46), 13:17, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот поэтому, чтобы не мучиться с этими модными ЖК, у меня до сих пор живёт LG 795FT+ на 100 Гц, нет проблем ни с цветами, ни со скоростью, ни с формой пикселей.
     
  • 2.13, InuYasha (??), 11:23, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сижу на 1024*768, держу тебя в курсе )
     
     
  • 3.14, InuYasha (??), 11:23, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ошибся, 1280*1024 )
     
  • 3.47, Аноним (46), 13:21, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а у меня именно 1024*768 - многие сайты думают, что это телефонка, и не вы*ются со скриптами.
     
  • 2.31, Аноним (31), 12:27, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Богатенький Буратино, а сколько сольдо у тебя в карманах?
     
  • 2.53, Аноним (53), 13:45, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >покупайте 4к

    Но, ведь, DE ещё не готовы польностью в 4K. Вот как будут готовы, купим.

     

  • 1.7, ИмяХ (?), 10:53, 13/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Короче, если вкратце :
    1) в очередной раз сломают шрифты
    2) ещё глубже затолкают себе зонд поттеринга
     
     
  • 2.16, Гэндальф (?), 11:26, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лёня же немец, он только за!
     
     
  • 3.54, Аноним (53), 13:50, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, немецкий прон - он такой ;)
     
  • 2.36, Аноним (36), 12:33, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Уже все равно: год на W10 и обратно не хочу.
     
     
  • 3.55, Аноним (53), 13:51, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чего сюда возвратило-то?
     

  • 1.12, Анонимленьлогиниться (?), 11:22, 13/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >  привёл к проблемам с отображением старых шрифтов, которые решались использованием FreeType.

    Не правда ваша, во-первых невозможно "решить использованием freetype" ничего в проекте, который перешел на harfbuzz. Это же другой API. А во-вторых, проблема была с поддержкой устаревших контейнеров этих самых шрифтов и решилась конвертацией их в более современный формат. Сами начертания шрифтов в итоге никак не пострадали.

    > Но ведь 4к... покупайте 4к... все должны покупать 4к... мы же в 2021, у всех уже есть 4к...

    Одно другому не мешает, купил и глаза говорят спасибо за отсутствие расплывающихся границ, а мозг говорит спасибо за красивые начертания, сохраняющие нюансы различных шрифтов. Но кто-то не хочет, не может и тп. Но цены падают, в диапазоне < $300 уже много 4K моделей (некоторые типа Asus VP28UQG так и за $250 отдают). Иногда такая инвестиция в глаза и эргономику оправдана...

     
     
  • 2.17, InuYasha (??), 11:28, 13/01/2021 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
     
  • 3.20, Вован (??), 11:33, 13/01/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 4.23, InuYasha (??), 11:39, 13/01/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.33, Аноним (33), 12:30, 13/01/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.35, aa (?), 12:32, 13/01/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.45, Аноним (45), 13:12, 13/01/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.26, ryoken (ok), 11:58, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Asus VP28UQG

    TN-матрица, ну его. (LED Cinema27" руледд! :D)

     
  • 2.40, foo (?), 12:54, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Сами начертания шрифтов в итоге никак не пострадали.

    Ещё как пострадали: при использовании 35-й версии интерпретатора и полном хинтинге. Настолько, что пользоваться этой комбинацией стало невозможно :)

     

  • 1.22, Аноним (22), 11:38, 13/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня растровые шрифты по максимуму повсюду (терминал, ide, интерфейс kde). Пусть лучше в браузерах вырвиглазность починят, на то что починят вырвиглазность векторных шрифтов в DE я уже не надеюсь.
     
     
  • 2.24, Гимли (?), 11:54, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    векторная графика круче растровой как в плане результата, так и в плане производительности
     
     
  • 3.49, Аноним (46), 13:36, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя векторный монитор?! Ты из какого века, Карл?
     
  • 2.39, Ordu (ok), 12:47, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я отказался от растровых. Ну, то есть, что у меня там использует fluxbox или менюхи того же файрфокса я не знаю, мне глубоко пофигу. А в терминале и emacs'е, где мне важны шрифты, у меня теперь FiraCode. В первую очередь из-за проблем с подбором растровых шрифтов в разных начертаниях на достаточный диапазон unicode. FiraCode из коробки даёт Light/Medium/Regular/Bold в "прямых" и курсивных начертаниях. И это работает не только для ASCII+cyrillic, но и для чего угодно ещё, что мне приспичит использовать. Греческий алфавит? Немецкий алфавит? Всякие интересные математические значки, типа "→"? Забавные фонетические значки транскрипций? Всё это есть из коробки, гарантированно одинаковой ширины, то есть ничего не перекашивает ни при каких условиях, и квадратиков не вылезает из-за отсутствующих в шрифтах символов.

    И на мой взгляд, само по себе избавление от этих проблем стоит того. А на фоне того, что мне вдруг приятнее стали шрифты покрупнее (может я слепну? хотя в терминале я продолжаю использовать ппц мелкий размер), переход на вектор даже красивее всё сделал. Единственное что, в фире амперсанд какой-то мозговыносящий, я поначалу чисто по контексту понимал, что это амперсанд. Но привык, ничё.

     

  • 1.27, Аноним (-), 11:59, 13/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Systemd-oomd базируется на разработанном компанией Facebook обработчике oomd

    Перестаньте повторять эту чушь. Systemd-oomd не имеет ничего общего с фейсбучным oomd. Это собственная упрощенная реализация на C в отличие от фейсбучной более сложной на C++.

     
     
  • 2.41, Аноним (41), 12:55, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Systemd-oomd не имеет ничего общего с фейсбучным oomd.

    Имеет. Автор systemd-oomd Anita Zhang из Facebook. порт для systemd подготовлен инженерами Facebook в форме упрощённого варианта фейсбучного oomd, переписанного на Си.

     

  • 1.32, Аноним (32), 12:28, 13/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Очередная новость "все в кучу"? "Другая либа для шрифтов, но еще не одобрили, и, короче, оомд там одобрили, о, а еще я недавно новый смузи попробовал..."
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру