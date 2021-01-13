В Fedora 34 намечен перевод FreeType на HarfBuzz для улучшения хинтинга

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|1.5, slava_kpss (ok), 10:50, 13/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Но ведь 4к... покупайте 4к... все должны покупать 4к... мы же в 2021, у всех уже есть 4к...
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|2.10, банан (?), 11:05, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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я вот себе на работу взял очень широкий монитор, но у него плотность пикселей как 10 лет назад за место двух 4к моников. Доволен как слон.
а на маке у меня вообще пиксели видно всегда. Я слышал, что все хвалят маки за экраны, но на деле у меня 2018 года комп, блевотный экран и тормозит как не в себя
держу в курсе
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|3.38, Lex (??), 12:45, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> очень широкий монитор, но у него плотность пикселей как 10 лет назад
Т.е по сути ты взял скорее телек с видеовходом и без тв-тюнера, нежели монитор ?
Ведь разница как раз в плотности пикселей.. самый эпик, если и пиксели ещё не квадратные а прямоугольные( привет, сямовские широкие моники, ширина пикселей которых раза в полтора больше высоты )
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|4.46, Аноним (46), 13:17, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот поэтому, чтобы не мучиться с этими модными ЖК, у меня до сих пор живёт LG 795FT+ на 100 Гц, нет проблем ни с цветами, ни со скоростью, ни с формой пикселей.
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|3.47, Аноним (46), 13:21, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а у меня именно 1024*768 - многие сайты думают, что это телефонка, и не вы*ются со скриптами.
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|2.53, Аноним (53), 13:45, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>покупайте 4к
Но, ведь, DE ещё не готовы польностью в 4K. Вот как будут готовы, купим.
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|1.7, ИмяХ (?), 10:53, 13/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Короче, если вкратце :
1) в очередной раз сломают шрифты
2) ещё глубже затолкают себе зонд поттеринга
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|1.12, Анонимленьлогиниться (?), 11:22, 13/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> привёл к проблемам с отображением старых шрифтов, которые решались использованием FreeType.
Не правда ваша, во-первых невозможно "решить использованием freetype" ничего в проекте, который перешел на harfbuzz. Это же другой API. А во-вторых, проблема была с поддержкой устаревших контейнеров этих самых шрифтов и решилась конвертацией их в более современный формат. Сами начертания шрифтов в итоге никак не пострадали.
> Но ведь 4к... покупайте 4к... все должны покупать 4к... мы же в 2021, у всех уже есть 4к...
Одно другому не мешает, купил и глаза говорят спасибо за отсутствие расплывающихся границ, а мозг говорит спасибо за красивые начертания, сохраняющие нюансы различных шрифтов. Но кто-то не хочет, не может и тп. Но цены падают, в диапазоне < $300 уже много 4K моделей (некоторые типа Asus VP28UQG так и за $250 отдают). Иногда такая инвестиция в глаза и эргономику оправдана...
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|2.40, foo (?), 12:54, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Сами начертания шрифтов в итоге никак не пострадали.
Ещё как пострадали: при использовании 35-й версии интерпретатора и полном хинтинге. Настолько, что пользоваться этой комбинацией стало невозможно :)
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|1.22, Аноним (22), 11:38, 13/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У меня растровые шрифты по максимуму повсюду (терминал, ide, интерфейс kde). Пусть лучше в браузерах вырвиглазность починят, на то что починят вырвиглазность векторных шрифтов в DE я уже не надеюсь.
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|2.24, Гимли (?), 11:54, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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векторная графика круче растровой как в плане результата, так и в плане производительности
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|2.39, Ordu (ok), 12:47, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А я отказался от растровых. Ну, то есть, что у меня там использует fluxbox или менюхи того же файрфокса я не знаю, мне глубоко пофигу. А в терминале и emacs'е, где мне важны шрифты, у меня теперь FiraCode. В первую очередь из-за проблем с подбором растровых шрифтов в разных начертаниях на достаточный диапазон unicode. FiraCode из коробки даёт Light/Medium/Regular/Bold в "прямых" и курсивных начертаниях. И это работает не только для ASCII+cyrillic, но и для чего угодно ещё, что мне приспичит использовать. Греческий алфавит? Немецкий алфавит? Всякие интересные математические значки, типа "→"? Забавные фонетические значки транскрипций? Всё это есть из коробки, гарантированно одинаковой ширины, то есть ничего не перекашивает ни при каких условиях, и квадратиков не вылезает из-за отсутствующих в шрифтах символов.
И на мой взгляд, само по себе избавление от этих проблем стоит того. А на фоне того, что мне вдруг приятнее стали шрифты покрупнее (может я слепну? хотя в терминале я продолжаю использовать ппц мелкий размер), переход на вектор даже красивее всё сделал. Единственное что, в фире амперсанд какой-то мозговыносящий, я поначалу чисто по контексту понимал, что это амперсанд. Но привык, ничё.
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|1.27, Аноним (-), 11:59, 13/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Systemd-oomd базируется на разработанном компанией Facebook обработчике oomd
Перестаньте повторять эту чушь. Systemd-oomd не имеет ничего общего с фейсбучным oomd. Это собственная упрощенная реализация на C в отличие от фейсбучной более сложной на C++.
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|2.41, Аноним (41), 12:55, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Systemd-oomd не имеет ничего общего с фейсбучным oomd.
Имеет. Автор systemd-oomd Anita Zhang из Facebook. порт для systemd подготовлен инженерами Facebook в форме упрощённого варианта фейсбучного oomd, переписанного на Си.
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|1.32, Аноним (32), 12:28, 13/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Очередная новость "все в кучу"? "Другая либа для шрифтов, но еще не одобрили, и, короче, оомд там одобрили, о, а еще я недавно новый смузи попробовал..."
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