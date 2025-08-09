The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск дистрибутива PocketHandyBox, предназначенного для тестирования ПК и ноутбуков

09.08.2025 22:01

Опубликован выпуск дистрибутива PocketHandyBox 0007, построенного на пакетной базе Debian (и Devuan), предназначенного для тестирования и обслуживания ПК и ноутбуков. Дистрибутив позволяет проверить работоспособность оборудования, нагрузить процессор и видеокарту, оценить температуру, проверить S.M.A.R.T. HDD и NVMe SSD. В состав входят такие приложения, как CPU-X, GSmartControl, GParted, Partimage, Partclone, TestDisk, ddrescue, WHDD. Пользовательское окружение построено на Xfce. Доступны версии на базе Debian 12 "Bookworm" (Devuan "Daedalus") и Debian 13 "Trixie" (Devuan "Excalibur").

Версии ядра Linux: 6.12 и 5.10 для x86_64, 6.1 для i686. Для x86_64 ядер собраны модули OpenZFS. Ядро 5.10 собрано с патчем intel-nvme-remap из EndlessOS для обеспечения доступа к NVMe SSD при включенной в UEFI Setup настройке "Intel RST Premium With Optane" на платформах Intel Core i3/i5/i7 6-10ого поколений. Для задействования драйвера Broadcom WL для WiFi адаптеров 802.11n которые не работают со свободными драйверами предусмотрен скрипт "bcmwload".

В поставку включены четыре версии проприетарных драйверов NVIDIA - актуальная 570.x, и legacy 470.x, 390.x и 340.x. В скрипте начальной загрузки реализовано автоматическое определение видеокарт NVIDIA на основе PCI ID и загрузка модуля с соответствующей версией драйвера. Если требуется 340.x драйвер - при загрузке необходимо выбирать 5.10 ядро Linux.

Размер дистрибутива оптимизирован для использования в режиме copy2ram (даёт возможность после загрузки извлечь USB-носитель/сетевой кабель). При этом копируются в оперативную память только задействованные squashfs-модули, а не все содержимое .iso образа целиком.

Initrd базируется на коде Porteus, адаптированном для использования с Debian и OverlayFS проектом DogLinux. Используются система инициализации SysVinit. Для монтирования накопителей используется pup-volume-monitor (вместо gvfs и udisks2), при загрузке с ядрами 6.1 и 6.12 задействован драйвер ntfs3 вместо ntfs-3g.

Скрипт "mod-get" позволяет скачать следующие проприетарные приложения с сайтов их разработчиков: DMDE, Hard Disk Sentinel Linux Edition, R-TT R-Linux, Geeks3D FurMark2 и GpuTest, Unigine Heaven и Valley. Создает из них squashfs-модули, которые нужно поместить на USB носитель в каталог "phb/modules" (и "phb/modules32" для i686 версии соответственно) для автоматического подключения при загрузке.

Для ноутбуков с гибридными видеоподсистемами предусмотрен скрипт "gpu-switch-launcher", который позволяет запустить FurMark2, GpuTest, Unigine Heaven и Valley на дискретной видеокарте, передав необходимые переменные окружения. Скриптом поддерживаются как драйвера NVIDIA, так и драйвера из состава Mesa (для видеокарт AMD и Intel). Для legacy драйверов 390.x и 340.x (из за отсутствия в них поддержки PRIME render offload) переключение на NVIDIA производится без возможности выбора.

Можно устанавливать необходимое дополнительное ПО из репозиториев Debian, а также создавать модули с помощью скриптов "apt2squashfs" и "changes2sfs". Поддерживается активация squashfs-модулей после загрузки системы с помощью скрипта "loadmodule" или пункта "Activate module" в меню файлового менеджера Thunar.

Shell-cкрипты и файлы конфигурации можно копировать на USB-носитель в каталог "phb/rootcopy" и они будут применены при загрузке без необходимости пересборки .iso образа и модулей.

Поддерживается загрузка в UEFI и режиме Legacy/CSM, в том числе по сети через PXE с NFS. Поддерживается загрузка с устройств USB/SATA/NVMe и с файловых систем FAT32/exFAT/Ext2/3/4/NTFS, а также загрузка .iso образа в Ventoy (требуется версия 1.0.80 или новее), grub2 и grub4dos (версия 0.4.6a chenall). Secure Boot не поддерживается, его требуется отключать. Загрузка с файловой системы ZFS не поддерживается.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/PocketHandy...)
  2. OpenNews: Обновление сборки DogLinux для проверки оборудования
Автор новости: gumanzoy
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63703-pockethandybox
Ключевые слова: pockethandybox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 22:30, 09/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Да, на этой неделе дистров для тестирования чего-либо еще не было.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:28, 09/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не было дистра для тестирования дистров для тестирования.
     
     
  • 3.13, тестистировавание (?), 03:16, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тестирования линуксов для тестирования?
     
  • 2.4, 12yoexpert (ok), 23:29, 09/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сегодня тоже пока не было
     

  • 1.5, Ценитель GPL рогаликов (?), 23:40, 09/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    По описанию все очень достойно. Возможно с этим дистрибутивом счастливых компьютерных техников станет намного больше.
     
     
  • 2.6, Аноним (3), 00:21, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поскольку обсуждать тут нечего, расскажу историю про местного компьютерного техника. Столкнулся у клиента в офисе. Довольно крутой персонаж, возит с собой дупликатор дисков собственного дизайна. Корпус напечатан на 3д принтере, внутри микроконтроллер, гнёзда с интерфейсами, пара переключателей и диодов. Подключаешь два диска, выбираешь направление и дальше МК на максимальной скорости последовательно копирует данные с одного на второй. Рассказывал, что у него несколько клиентов есть, которые ему за регулярные бэкапы и хранение данных платят.
     
     
  • 3.12, Цени тель GPL рогаликов (?), 01:29, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кому-то делать бэкапы и хранить в нескольких копиях самим лень. У них на это постоянно "нет времени", а потом начинают слезно просить спасти хоть что-то. Техник нашел и для таких решение.
     
  • 2.16, Аноним (16), 05:37, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Счастливые компьютерные техники ещё в своём уме, чтобы с винды на линукс переходить. Набор тестового софта крайне скудный.
     

  • 1.7, Аноним (-), 00:27, 10/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Если требуется 340.x драйвер - при загрузке необходимо выбирать 5.10 ядро Linux" То есть для 340.x 5.10... это последнее ядро?
     
     
  • 2.8, gumanzoy (ok), 00:39, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > То есть для 340.x 5.10... это последнее ядро?

    Почти так.

    Собрать для 6.12 наверно можно. Для 6.10 я собирал.

    Если монитор подключен напрямую к NVIDIA карте то (с 6.10 ядром по крайней мере) работает.

    А вот заставить работать в конфигурации iGPU Intel + dGPU nvidia (т.е. optimus режим) не удалось с ядрами более новыми чем 5.10.

    Еще применен даунгрейд xserver-xorg-core 1.20.11
    Модуль с ним подключается только при загрузке с nv340 драйвером.

     
     
  • 3.11, Vecndetta (?), 01:10, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>более новыми чем 5.10

    Умеют могут , починят ты должен им сглаживать

     

  • 1.9, Аноним (9), 00:48, 10/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    OCCT есть?
     
     
  • 2.10, gumanzoy (ok), 00:55, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > OCCT есть?

    OCCT можно самостоятельно скачать, сохранить на флешку и запускать прямо с неё.
    Проверено работает.

    P.S. жадные они, на рабочей станции Lenovo - OCCT бесплатная отказалась запускаться, говорит покупай лицензию.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру