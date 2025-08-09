Выпуск дистрибутива PocketHandyBox, предназначенного для тестирования ПК и ноутбуков

Опубликован выпуск дистрибутива PocketHandyBox 0007, построенного на пакетной базе Debian (и Devuan), предназначенного для тестирования и обслуживания ПК и ноутбуков. Дистрибутив позволяет проверить работоспособность оборудования, нагрузить процессор и видеокарту, оценить температуру, проверить S.M.A.R.T. HDD и NVMe SSD. В состав входят такие приложения, как CPU-X, GSmartControl, GParted, Partimage, Partclone, TestDisk, ddrescue, WHDD. Пользовательское окружение построено на Xfce. Доступны версии на базе Debian 12 "Bookworm" (Devuan "Daedalus") и Debian 13 "Trixie" (Devuan "Excalibur").

Версии ядра Linux: 6.12 и 5.10 для x86_64, 6.1 для i686. Для x86_64 ядер собраны модули OpenZFS. Ядро 5.10 собрано с патчем intel-nvme-remap из EndlessOS для обеспечения доступа к NVMe SSD при включенной в UEFI Setup настройке "Intel RST Premium With Optane" на платформах Intel Core i3/i5/i7 6-10ого поколений. Для задействования драйвера Broadcom WL для WiFi адаптеров 802.11n которые не работают со свободными драйверами предусмотрен скрипт "bcmwload".

В поставку включены четыре версии проприетарных драйверов NVIDIA - актуальная 570.x, и legacy 470.x, 390.x и 340.x. В скрипте начальной загрузки реализовано автоматическое определение видеокарт NVIDIA на основе PCI ID и загрузка модуля с соответствующей версией драйвера. Если требуется 340.x драйвер - при загрузке необходимо выбирать 5.10 ядро Linux.

Размер дистрибутива оптимизирован для использования в режиме copy2ram (даёт возможность после загрузки извлечь USB-носитель/сетевой кабель). При этом копируются в оперативную память только задействованные squashfs-модули, а не все содержимое .iso образа целиком.

Initrd базируется на коде Porteus, адаптированном для использования с Debian и OverlayFS проектом DogLinux. Используются система инициализации SysVinit. Для монтирования накопителей используется pup-volume-monitor (вместо gvfs и udisks2), при загрузке с ядрами 6.1 и 6.12 задействован драйвер ntfs3 вместо ntfs-3g.

Скрипт "mod-get" позволяет скачать следующие проприетарные приложения с сайтов их разработчиков: DMDE, Hard Disk Sentinel Linux Edition, R-TT R-Linux, Geeks3D FurMark2 и GpuTest, Unigine Heaven и Valley. Создает из них squashfs-модули, которые нужно поместить на USB носитель в каталог "phb/modules" (и "phb/modules32" для i686 версии соответственно) для автоматического подключения при загрузке.

Для ноутбуков с гибридными видеоподсистемами предусмотрен скрипт "gpu-switch-launcher", который позволяет запустить FurMark2, GpuTest, Unigine Heaven и Valley на дискретной видеокарте, передав необходимые переменные окружения. Скриптом поддерживаются как драйвера NVIDIA, так и драйвера из состава Mesa (для видеокарт AMD и Intel). Для legacy драйверов 390.x и 340.x (из за отсутствия в них поддержки PRIME render offload) переключение на NVIDIA производится без возможности выбора.

Можно устанавливать необходимое дополнительное ПО из репозиториев Debian, а также создавать модули с помощью скриптов "apt2squashfs" и "changes2sfs". Поддерживается активация squashfs-модулей после загрузки системы с помощью скрипта "loadmodule" или пункта "Activate module" в меню файлового менеджера Thunar.

Shell-cкрипты и файлы конфигурации можно копировать на USB-носитель в каталог "phb/rootcopy" и они будут применены при загрузке без необходимости пересборки .iso образа и модулей.

Поддерживается загрузка в UEFI и режиме Legacy/CSM, в том числе по сети через PXE с NFS. Поддерживается загрузка с устройств USB/SATA/NVMe и с файловых систем FAT32/exFAT/Ext2/3/4/NTFS, а также загрузка .iso образа в Ventoy (требуется версия 1.0.80 или новее), grub2 и grub4dos (версия 0.4.6a chenall). Secure Boot не поддерживается, его требуется отключать. Загрузка с файловой системы ZFS не поддерживается.



