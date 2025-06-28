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Выпуск Wine 10.11 и Wine staging 10.11

28.06.2025 08:08

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 10.11. С момента выпуска 10.10 было закрыто 25 отчётов об ошибках и внесено 292 изменения.

Наиболее важные изменения:

  • Проведена подготовка к включению поддержки добавленного в ядро Linux 6.14 драйвера NTSync, реализующего символьное устройство /dev/ntsync и набор примитивов для синхронизации, применяемых в ядре Windows NT. Реализация подобных примитивов на уровне ядра позволяет существенно поднять производительность Windows-игр, запускаемых при помощи Wine. Значительный прирост производительности достигается благодаря избавлению от накладных расходов, связанных с применением RPC в пространстве пользователя. Например, при использовании драйвера ntsync по сравнению с реализацией примитивов синхронизации NT в пространстве пользователя максимальный FPS в игре Dirt 3 увеличился на 678%, в игре Resident Evil 2 - на 196%, Tiny Tina's Wonderlands - на 177%, Lara Croft: Temple of Osiris - на 131%, Call of Juarez - на 125%, The Crew - на 96%, Forza Horizon 5 - на 48%, Anger Foot - на 43%.
  • В реализации языка описания интерфейса WIDL (Wine Interface Definition Language) расширена поддержка генерации метаданных Windows Runtime (WinRT).
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Mixcraft, Clang Static Analyzer, Anritsu Software Toolbox, WordPro, Far File Manager 3, Pegasus Email, EZNEC pro2+ 7.0.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Fallout 3, Diggles: The Myth of Fenris, Saya no Uta, C&C Generals Zero Hour, Genshin Impact, Purple Place, Kathy Rain 2, Among Us, Green Hell, Magic The Gathering Arena, Doom I & II Enhanced, Thief II, Bejeweled 3, Sid Meier's Civilization III.

Одновременно сформирован выпуск проекта Wine Staging 10.11, предоставляющего расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 389 дополнительных патчей. В новом выпуске Wine Staging осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 10.11 и выполнен перенос в основной состав Wine патчей, связанных с поддержкой NTSync.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 10.10 и DXVK 2.6.2
  3. OpenNews: Arch Linux перешёл на 64-разрядные сборки Wine (WoW64)
  4. OpenNews: Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.16 с реализацией Direct3D 12
  5. OpenNews: Выпуск Wine-wayland 10.5
  6. OpenNews: Проект Wine опубликовал фреймворк Mono 6.14.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63487-wine
Ключевые слова: wine
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