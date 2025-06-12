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Выпуск дистрибутива Rocky Linux 10.0

12.06.2025 10:01

Состоялся релиз дистрибутива Rocky Linux 10.0, развивающего свободную сборку Red Hat Enterprise Linux, способную занять место классического CentOS. Дистрибутив бинарно совместим с Red Hat Enterprise Linux и может использоваться в качестве замены RHEL 10 и CentOS 10 Stream. Поддержка ветки Rocky Linux 10 будет осуществляться до 2035 года. Установочные iso-образы Rocky Linux подготовлены для архитектур x86-64-v3, aarch64, ppc64le (IBM POWER), s390x (IBM Z) и riscv64. Дополнительно предложены live-сборки с рабочими столами GNOME и KDE, опубликованные для архитектуры x86_64.

Как и в классическом CentOS внесённые в пакеты Rocky Linux главным образом изменения сводятся к избавлению от привязки к бренду Red Hat и удалению специфичных для RHEL пакетов, таких как redhat-*, insights-client и subscription-manager-migration*. С обзором списка изменений в Rocky Linux 10.0 можно познакомиться в анонсе RHEL 10.0. Выпуск включает только 64-разрядные сборки пакетов, все 32-разрядные пакеты удалены (для выполнения 32-разрядных программ рекомендуется использовать контейнеры с 32-разрядными зависимостями).

Среди специфичных для Rocky Linux изменений можно отметить официальную поддержку архитектуры RISC-V, реализованную для плат StarFive VisionFive 2 (VF2) и SiFive HiFive Premier P550, а также запуска в эмуляторе QEMU. Кроме того, проектом развивается несколько собственных репозиториев с дополнительными пакетами:

  • plus - пока доступен только пакет с СУБД Valkey 8.0.3 (форк Redis).
  • NFV - пакеты для виртуализации компонентов сетей, развиваемый SIG-группой NFV (Network Functions Virtualization).
  • CRB (Code Ready Builder) - дополнительные пакеты для разработчиков.
  • RT - пакеты для работы в режиме реального времени.
  • HighAvailability и ResilientStorage - пакеты для создания высоконадёжных систем.
  • SAP и SAPHANA - пакеты для SAP и SAP HANA, такие как resource-agents, sap-hana-ha, sap-cluster-connector и vhostmd.

В качестве источника исходных пакетов при формировании Rocky Linux 10 задействован репозиторий OpenELA, поддерживаемый совместно с Oracle и SUSE. Изменение процессов разработки обусловлено прекращением размещения компанией Red Hat исходных текстов rpm-пакетов RHEL в публичном репозитории git.centos.org. Исходные пакеты предоставляются клиентам компании только через закрытый раздел сайта, на котором действует пользовательское соглашение (EULA), запрещающее редистрибуцию данных, что не позволяет использовать эти пакеты для создания производных дистрибутивов. Исходные тексты остаются доступны в репозитории CentOS Stream, но он полностью не синхронизирован с RHEL и в нём не всегда самые свежие версии пакетов совпадают с пакетами из RHEL.

Дистрибутив Rocky Linux развивается под покровительством организации Rocky Enterprise Software Foundation (RESF), которая зарегистрирована как общественно-полезная корпорация (Public Benefits Corporation), не нацеленная на получение прибыли. Владельцем организации является Грегори Курцер (Gregory Kurtzer), основатель CentOS, но функции управления в соответствии с принятым уставом делегированы совету директоров, в который сообществом избираются участники, вовлечённые в работу над проектом. Параллельно для развития расширенных продуктов на базе Rocky Linux и поддержки сообщества разработчиков данного дистрибутива создана коммерческая компания Ctrl IQ, которая получила 26 млн долларов инвестиций. К разработке и финансированию проекта присоединились такие компании, как Google, Amazon Web Services, GitLab, MontaVista, 45Drives, OpenDrives и NAVER Cloud.

  1. Главная ссылка к новости (https://rockylinux.org/news/ro...)
  2. OpenNews: Опубликован дистрибутив Rocky Linux 9.6
  3. OpenNews: CentOS и Rocky Linux объявили о поддержке архитектуры RISC-V
  4. OpenNews: Rocky Linux, Oracle и SUSE создали совместный репозиторий для RHEL-совместимых дистрибутивов
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 10
  6. OpenNews: Доступен дистрибутив AlmaLinux 10.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63395-rocky
Ключевые слова: rocky, linux, rhel
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, gogo (?), 10:14, 12/06/2025 [ответить]  
    		• +/
    Альму 10 почти 3 недели назад выпустили. Как-то долго они.
     
     
  • 2.5, еропка (?), 10:37, 12/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Основательно к делу подходят. Им ещё продавать проект шляпе, когда центось окончательно сойдет с дистанции
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:17, 12/06/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    Iptables окончательно выпилили?
     
     
  • 2.4, еропка (?), 10:36, 12/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. А в чём проблема?
     

  • 1.3, Слободенко (?), 10:20, 12/06/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    Rocky, Alma, RedOS, ещё 150 всяких клонов центоса... Каждый хочет свою порцию денег.

    ПС. Как это не разрешают использовать исходники? Это не нарушает GPL? И это те кто пилят гном, системду и вайлянд. Монополизируют линь. Чем больше становится популярным - тем больше коммерциализируется так как надо кормить и обслуживать миллионы ртов. Телеграм тому пример.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:43, 12/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Каждый хочет свою порцию денег

    Rocky и Alma не надо ставить в один список с этим.
    - https://opennet.ru/54309-rocky
    - https://opennet.ru/55218-almalinux

     

  • 1.8, Аноним (8), 11:51, 12/06/2025 [ответить]  
    		• +/
    Интересно, будет ли поддержка видеоускорения на StarFive VisionFive 2. В официальных сборках Debian её нет, поэтому значительная часть GUI-приложений либо не запускается, либо очень сильно ест ЦП.
     

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