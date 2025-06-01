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Инцидент с подменой коммитов в ветке ядра Linux от Кеса Кука

01.06.2025 09:32

Линус Торвальдс потребовал от администратора kernel.org немедленно заблокировать учётную запись Кеса Кука, бывшего главного сисадмина kernel.org и лидера Ubuntu Security Team, сопровождающего в ядре 14 подсистем, связанных с безопасностью. Константин Рябцев, отвечающий за работу инфраструктуры kernel.org, выполнил блокировку. Поводом для блокировки послужил pull-запрос на включение в ветку ядра 6.16 изменений, ссылающийся на git-репозиторий, в котором была изменена информация об авторстве некоторых коммитов.

В поддерживаемом Кесом git-репозитории присутствовали фиктивные изменения, в поле автора и коммитера в которых был указан "Linus Torvalds", но Линус их не добавлял. Например, под именем Линуса в ветке Кеса имелся коммит, который повторял другой коммит в ветке Линуса, но с другим хэшем SHA1. Оба коммита выглядят одинаково, за исключением информации о подписи.

Изменения не походили на случайную ошибку при выполнении операции "git rebase", так как содержали неверную информацию об авторе коммита. Линус Торвальдс посчитал это следами потенциально вредоносной активности и инициировал блокировку приёма любых изменений от Кеса, до выяснения причин подобных манипуляций и подтверждения, что система Кеса не была скомпрометирована.

Кес ответил, что не понимает, как такое могло произойти. До этого он столкнулся с проблемами при попытке объединения нескольких своих git-веток, после чего попытался решить их операцией "git rebase", но похоже это не помогло. Всё это происходило на фоне сбоя SSD-накопителя, выдававшего ошибки во время копирования. Кес считал, что после сбоя ему удалось восстановить состояние своих репозиториев, но судя по всему это не так. Для восстановления целостности Кес намерен пересоздать свои ветки из отдельных патчей. В качестве наиболее вероятной причины возникшей подмены автора Кес считает неудачную попытку восстановления репозитория после его повреждения.

Линуса не устроило такое объяснение, так как, по его мнению, изменения истории коммитов в репозитории Кеса очень похожи на преднамеренные действия, а не на случайный сбой. Перебазирование истории изменений операцией "git rebase" могло объяснить перезапись коммитера, но Линус не может понять, как подобная операция "git rebase" могла быть совершена по ошибке.

Перезапись одного или двух коммитов ещё можно было списать на ошибку, но в репозитории Кеса были перезаписаны более шести тысяч merge-коммитов, из которых в 330 автором был выставлен Линус, при том, что данные коммиты не были получены из git-дерева Линуса. Совершённые изменения больше напоминают работу скрипта, чем результат повреждения информации на накопителе, так как они требуют отдельного пересоздания копии каждого коммита.

Кес уверил Линуса, что не делал этого специально и не стал был проводить подобные эксперименты без предупреждения (например, прошлый эксперимент по вызову коллизий коммитов был согласован с Линусом). На этой неделе он производил несколько ручных операций с репозиторием и теперь попытается разобраться что пошло не так и воспроизвести проблему. Например, Кес выполнял операцию rebase для git-деревьев for-next/hardening и for-linus/hardening, используя в отличие от прошлых подобных преобразований ветку "master", а не rc2. В ходе данной операции он вносил изменения в скрипты для проверки push-запросов.

  1. Главная ссылка к новости (https://lore.kernel.org/all/CA...)
  2. OpenNews: Мнение Грега Кроа-Хартмана и Кейса Кука о продвижении Rust в ядро Linux
  3. OpenNews: Коллизии в сокращённых идентификаторах коммитов в ядре Linux
  4. OpenNews: Кейс Кук из Google призвал модернизировать процесс работы над ошибками в ядре Linux
  5. OpenNews: Проблемы с безопасностью в патчах, предложенных сотрудником Huawei для защиты ядра Linux
  6. OpenNews: Компрометация GitHub Actions-обработчика changed-files, применяемого в 23 тысячах репозиториев
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63336-kernel
Ключевые слова: kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (57) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, opteron (-), 10:20, 01/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Воот. А от чего такое происходит ?? А от того, что Git недосистема контроля версий позволяющая обратить Берию в Берингов пролив.
     
     
  • 2.5, Аноним (-), 10:38, 01/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    А кто же ее написал такой убогой?!
    Кто???
    Там в коммитерах какой-то Линус Торвальдс, но возможно это просто подмена авторства?
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 11:33, 01/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.10, Герострат (?), 10:50, 01/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Надо гит на блокчейне
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 11:15, 01/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Mercurial называется.
    Но соя не умеет в порядок — а ведь там как раз всё это из коробки:
    — Чёткие ветки, а не просто теги
    — Невозможность смерджить более двух ветвей за раз
    — Защита от отката коммитов — можно лишь дослать исправление, история всё видит и хранит
    — Жёсткая привязка имени к коммиту
    и прочая.

    Но кому нужны эти глупые правила, если сое интереснее в коммитах?

     
     
  • 4.21, Аноним (20), 11:15, 01/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    *интереснее эмодзи в коммитах
     
  • 4.23, Смузихлеб забывший пароль (?), 11:32, 01/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну откат коммитов порой весьма полезен
    за исключением случаев, когда поверх сделанного коммита не навалили ещё, имеет смысл возможность отката того что есть
     
  • 4.35, Аноним (35), 12:03, 01/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А давно гит соевый? :)
     
     
  • 5.40, Аноним (40), 12:09, 01/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Always been
     
  • 2.22, Аноним (22), 11:28, 01/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ситуация настолько нетипичная, что под это оформили целую новость. Но комментаторы живенько стали выдавать это за обычное явление.
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:21, 01/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Он же Кис. Нет?
     
  • 1.3, Аноним (3), 10:29, 01/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Хоть кто-то проверяет хеши, весь этот театр безопасности в виде сертификатов смешон, если любой (ну, не любой) может представиться, кем надо. Это камень в https, хеши у которого меняются раз в месяц, а cdn вообще случайные обещает выдавать.
     
  • 1.6, Аноним (6), 10:41, 01/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Константин Рябцев, отвечающий за работу инфраструктуры kernel.org…

    а чего это, не нашлось толкового финского, английской, немецкого админа?

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:47, 01/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У кого меньше дел - тот первым и "настучал" .
     
  • 2.8, Афроним (?), 10:47, 01/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чухонец.
     
  • 2.13, Аноним (-), 10:53, 01/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 11:54, 01/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –3 +/
     
     
  • 4.33, Аноним (33), 12:00, 01/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
     
  • 5.46, Аноним (31), 12:42, 01/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.36, Аноним (-), 12:04, 01/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
     
  • 5.49, Аноним (49), 12:49, 01/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
     
  • 6.53, Аноним (31), 12:57, 01/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.51, Аноним (31), 12:53, 01/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
     
  • 6.56, Аноним (-), 12:58, 01/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.17, Аноним (17), 10:56, 01/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Константин Рябцев, отвечающий за работу инфраструктуры kernel.org…
    > а чего это, не нашлось толкового финского, английской, немецкого админа?

    Просто открываешь его социалку
    castoranxieux.ca/monsieuricon
    смотришь на флажки в подписи...

    Получаешь прилив радости и гордости за нашего человека в Канадщине или попо6оль и подгорание.
    Depends on...)


     
     
  • 3.28, 12yoexpert (ok), 11:51, 01/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    твой коммент скроют или снесут, а топик-стартера коммент оставят, потому что админ - руснявый нацик на бюджете
     
     
  • 4.34, Аноним (33), 12:01, 01/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > твой коммент скроют или снесут, а топик-стартера коммент оставят

    может снесут, а может нет
    это не так уж важно, кто-то все равно успеет прочитать

    главное это показывает, что Рябцев (а не РябченКО) может все равно быть хохошим человеком.
    главное просто жить в Канаде))

     
  • 2.25, Смузихлеб забывший пароль (?), 11:35, 01/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они нашлись, но были дороже. Поэтому, сгодился и какой-то там рябцев с канадщины.
    Разумеется, бюджет на работы от этого не уменьшился
     
  • 2.41, анонд (?), 12:20, 01/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так это обычная дискриминация по гражданству, а Константин Рябцев "канадец" (уже?)

    "IT-директор Linux Foundation, Константин Рябцев". Он москвич и связан (как-то) с Astra Linux. "CEO платформы Lifetime Health"

     
     
  • 3.45, Аноним (45), 12:40, 01/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > так это обычная дискриминация по гражданству, а Константин Рябцев "канадец" (уже?)

    Что значит "дискриминация по гражданству"?
    Я бы даже не называл это дискриминацией. Просто соучастников нехороших деяний не хотят пускать в проект.
    Ты же не ноешь, что на должность воспитателя детсада или учителя не берут судимых за тяжкие преступления.

    Карл Ясперс достаточно хорошо описал ответственность граждан за поступки их же государства.
    Советую почитать Die Schuldfrage.

     
     
  • 4.57, Ахмед Моисеевич (?), 13:07, 01/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А богоизбранных это тоже касается, да? Ведь они уже давно "не воюют со своими соседями", все соседи подтвердят. Или "это другое" ? ))))
     
  • 3.47, нолег (?), 12:46, 01/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там Ryabitsev, а не Рябцев. И этот линуксовй сисадмин ярый заукраинец. Нечего радоваться, увидев -ев в фамилии.
     
     
  • 4.52, Аноним (-), 12:56, 01/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нечего радоваться, увидев -ев в фамилии.
    > -ев в фамилии

    Дмитрий Анатольевич смотрит на тебя с неодобрением.
    Даже с глубоким осуждением!

     

  • 1.9, Аноним (9), 10:47, 01/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Помнитсябыл кадр который уязвимость в ядро протащил в целях исследования. Тут похоже тоже.
     
     
  • 2.11, Афроним (?), 10:50, 01/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Минисотский универ знает что делает. Это финиш не понимает всю глубину глубин пентестеров.
     

  • 1.14, Лолштоним (ok), 10:54, 01/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    гыы
     
  • 1.15, Аноним (15), 10:54, 01/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >и лидера Ubuntu Security Team

    Прэлэстно

     
  • 1.16, Аноним (16), 10:55, 01/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Кеса Кука, бывшего главного сисадмина kernel.org
    > Всё это происходило на фоне сбоя SSD-накопителя

    Прохладные истории для отмазки.

     
     
  • 2.30, Аноним (-), 11:51, 01/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для меня это больше похоже на оверреакцию со стороны Линуса Не, с воспитательно... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.37, Аноним (16), 12:06, 01/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А если у него ssd сдох, и он восстанавливал информацию оттуда

    то это - признание в некомпетентности "админа".

     

  • 1.18, Аноним (18), 11:00, 01/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Узбагойтесь.
    Не "инцидент", а проблема в b4

    https://lore.kernel.org/all/202505312300.95D7D917@keescook/

    Галоперидолу за счет заведения всем.

     
     
  • 2.48, Аноним (48), 12:47, 01/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не "инцидент", а проблема в b4

    Самое смешное в этой истории кто автор b4

    https://github.com/mricon

    > Константин Рябцев, отвечающий за работу инфраструктуры kernel.org, выполнил блокировку.

    ему Крис в штаны наложил :)

     

  • 1.19, vadiml (ok), 11:13, 01/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    rebase -- вредная вещь, после неё полный бардак получается
     
     
  • 2.44, Аноним (44), 12:27, 01/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > rebase -- вредная вещь

    А что нужно использовать вместо нее?

     
     
  • 3.54, Аноним (54), 12:58, 01/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего. Испортил коммиты – делай новые следом, не исправляя старые. Всё должно быть в истории.
     
     
  • 4.58, Аноним (44), 13:10, 01/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Rebase используется в первую очередь для слияния ветвей, а не правки уже залитых коммитов с последующим push --force. Вопрос (и упоминание rebase в новости) был именно в этом контексте.
     

  • 1.26, Аноним (33), 11:48, 01/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.27, Аноним (31), 11:49, 01/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > "Инцест с подменой коммитов в ветке ядра Linux от Кеса Кука"
    > "Линус Торвальдс потребовал от администратора"

    Вот это новости пошли... Линус Торвальдса давно надо отстранить от разработки линукса, чтобы он больше времени уделял своим педалям.

     

  • 1.38, Аноним (38), 12:06, 01/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    SSD сыпется. Комитит, сам не понимая что. Но без таких pull-запросов было бы скучно жить.
     
  • 1.39, Аноним (39), 12:08, 01/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >после чего попытался решить их операцией "git rebase"

    Почему он просто не стянул оригинальный код из гита?
    Посчитал, что на сбойном SSD данные хранятся надежней?

    >учётную запись Кеса Кука, бывшего главного сисадмина kernel.org и лидера Ubuntu Security Team, сопровождающего в ядре 14 подсистем, связанных с безопасностью.

    Это что бы вы понимали, кто у них занимается этой вашей "безопасностью"...

     
     
  • 2.42, dim (??), 12:24, 01/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Эх, даже страшно представить сколько на самом деле закладок в этом самом ядре Linux. Уверен, каждая спецслужба мира уже успела отметиться там, так как с их возможностями подкупить разработчиков вроде Кеса Кука дело плевое.
     
     
  • 3.59, Аноним (59), 13:12, 01/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.43, нах. (?), 12:27, 01/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему он просто не стянул оригинальный код из гита?

    потому что в отличие от тебя, васяна, он - разработчик ядра, а не стягиватель оригинальных котов.

    И его собственные правки, размазанные по всей истории, НЕОЖИДАННО, ему нужны.

    Ну а что гит - неуправляемое и никем (даже, как выясняется, собственным "автором"(нет) и специалистом по безопастносте ведра) до конца не понимаемое УГ - давно и без этой истории очевидно.

    Теперь еще обвешанное еще одним нескучным враппером якобы "to make it easier for project developers and maintainers to use a distributed development workflow", а на практике вот такая фигня получается.

     

  • 1.50, какая разница (?), 12:49, 01/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.55, Аноним (-), 12:58, 01/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     

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