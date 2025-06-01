Инцидент с подменой коммитов в ветке ядра Linux от Кеса Кука

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|1.1, opteron (-), 10:20, 01/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Воот. А от чего такое происходит ?? А от того, что Git недосистема контроля версий позволяющая обратить Берию в Берингов пролив.
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|2.5, Аноним (-), 10:38, 01/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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А кто же ее написал такой убогой?!
Кто???
Там в коммитерах какой-то Линус Торвальдс, но возможно это просто подмена авторства?
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|3.20, Аноним (20), 11:15, 01/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Mercurial называется.
Но соя не умеет в порядок — а ведь там как раз всё это из коробки:
— Чёткие ветки, а не просто теги
— Невозможность смерджить более двух ветвей за раз
— Защита от отката коммитов — можно лишь дослать исправление, история всё видит и хранит
— Жёсткая привязка имени к коммиту
и прочая.
Но кому нужны эти глупые правила, если сое интереснее в коммитах?
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|4.23, Смузихлеб забывший пароль (?), 11:32, 01/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ну откат коммитов порой весьма полезен
за исключением случаев, когда поверх сделанного коммита не навалили ещё, имеет смысл возможность отката того что есть
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|2.22, Аноним (22), 11:28, 01/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ситуация настолько нетипичная, что под это оформили целую новость. Но комментаторы живенько стали выдавать это за обычное явление.
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|1.3, Аноним (3), 10:29, 01/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Хоть кто-то проверяет хеши, весь этот театр безопасности в виде сертификатов смешон, если любой (ну, не любой) может представиться, кем надо. Это камень в https, хеши у которого меняются раз в месяц, а cdn вообще случайные обещает выдавать.
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|1.6, Аноним (6), 10:41, 01/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Константин Рябцев, отвечающий за работу инфраструктуры kernel.org…
а чего это, не нашлось толкового финского, английской, немецкого админа?
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|2.17, Аноним (17), 10:56, 01/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Константин Рябцев, отвечающий за работу инфраструктуры kernel.org…
> а чего это, не нашлось толкового финского, английской, немецкого админа?
Просто открываешь его социалку
castoranxieux.ca/monsieuricon
смотришь на флажки в подписи...
Получаешь прилив радости и гордости за нашего человека в Канадщине или попо6оль и подгорание.
Depends on...)
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|3.28, 12yoexpert (ok), 11:51, 01/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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твой коммент скроют или снесут, а топик-стартера коммент оставят, потому что админ - руснявый нацик на бюджете
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|4.34, Аноним (33), 12:01, 01/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> твой коммент скроют или снесут, а топик-стартера коммент оставят
может снесут, а может нет
это не так уж важно, кто-то все равно успеет прочитать
главное это показывает, что Рябцев (а не РябченКО) может все равно быть хохошим человеком.
главное просто жить в Канаде))
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|2.41, анонд (?), 12:20, 01/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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так это обычная дискриминация по гражданству, а Константин Рябцев "канадец" (уже?)
"IT-директор Linux Foundation, Константин Рябцев". Он москвич и связан (как-то) с Astra Linux. "CEO платформы Lifetime Health"
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|3.45, Аноним (45), 12:40, 01/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> так это обычная дискриминация по гражданству, а Константин Рябцев "канадец" (уже?)
Что значит "дискриминация по гражданству"?
Я бы даже не называл это дискриминацией. Просто соучастников нехороших деяний не хотят пускать в проект.
Ты же не ноешь, что на должность воспитателя детсада или учителя не берут судимых за тяжкие преступления.
Карл Ясперс достаточно хорошо описал ответственность граждан за поступки их же государства.
Советую почитать Die Schuldfrage.
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|4.57, Ахмед Моисеевич (?), 13:07, 01/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А богоизбранных это тоже касается, да? Ведь они уже давно "не воюют со своими соседями", все соседи подтвердят. Или "это другое" ? ))))
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|3.47, нолег (?), 12:46, 01/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Там Ryabitsev, а не Рябцев. И этот линуксовй сисадмин ярый заукраинец. Нечего радоваться, увидев -ев в фамилии.
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|4.52, Аноним (-), 12:56, 01/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нечего радоваться, увидев -ев в фамилии.
> -ев в фамилии
Дмитрий Анатольевич смотрит на тебя с неодобрением.
Даже с глубоким осуждением!
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|1.9, Аноним (9), 10:47, 01/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Помнитсябыл кадр который уязвимость в ядро протащил в целях исследования. Тут похоже тоже.
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|2.11, Афроним (?), 10:50, 01/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Минисотский универ знает что делает. Это финиш не понимает всю глубину глубин пентестеров.
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|1.16, Аноним (16), 10:55, 01/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Кеса Кука, бывшего главного сисадмина kernel.org
> Всё это происходило на фоне сбоя SSD-накопителя
Прохладные истории для отмазки.
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|2.30, Аноним (-), 11:51, 01/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для меня это больше похоже на оверреакцию со стороны Линуса Не, с воспитательно... большой текст свёрнут, показать
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|3.37, Аноним (16), 12:06, 01/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А если у него ssd сдох, и он восстанавливал информацию оттуда
то это - признание в некомпетентности "админа".
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|2.48, Аноним (48), 12:47, 01/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не "инцидент", а проблема в b4
Самое смешное в этой истории кто автор b4
https://github.com/mricon
> Константин Рябцев, отвечающий за работу инфраструктуры kernel.org, выполнил блокировку.
ему Крис в штаны наложил :)
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|3.54, Аноним (54), 12:58, 01/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ничего. Испортил коммиты – делай новые следом, не исправляя старые. Всё должно быть в истории.
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|4.58, Аноним (44), 13:10, 01/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Rebase используется в первую очередь для слияния ветвей, а не правки уже залитых коммитов с последующим push --force. Вопрос (и упоминание rebase в новости) был именно в этом контексте.
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|1.27, Аноним (31), 11:49, 01/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> "Инцест с подменой коммитов в ветке ядра Linux от Кеса Кука"
> "Линус Торвальдс потребовал от администратора"
Вот это новости пошли... Линус Торвальдса давно надо отстранить от разработки линукса, чтобы он больше времени уделял своим педалям.
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|1.38, Аноним (38), 12:06, 01/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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SSD сыпется. Комитит, сам не понимая что. Но без таких pull-запросов было бы скучно жить.
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|1.39, Аноним (39), 12:08, 01/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>после чего попытался решить их операцией "git rebase"
Почему он просто не стянул оригинальный код из гита?
Посчитал, что на сбойном SSD данные хранятся надежней?
>учётную запись Кеса Кука, бывшего главного сисадмина kernel.org и лидера Ubuntu Security Team, сопровождающего в ядре 14 подсистем, связанных с безопасностью.
Это что бы вы понимали, кто у них занимается этой вашей "безопасностью"...
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|2.42, dim (??), 12:24, 01/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Эх, даже страшно представить сколько на самом деле закладок в этом самом ядре Linux. Уверен, каждая спецслужба мира уже успела отметиться там, так как с их возможностями подкупить разработчиков вроде Кеса Кука дело плевое.
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|2.43, нах. (?), 12:27, 01/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Почему он просто не стянул оригинальный код из гита?
потому что в отличие от тебя, васяна, он - разработчик ядра, а не стягиватель оригинальных котов.
И его собственные правки, размазанные по всей истории, НЕОЖИДАННО, ему нужны.
Ну а что гит - неуправляемое и никем (даже, как выясняется, собственным "автором"(нет) и специалистом по безопастносте ведра) до конца не понимаемое УГ - давно и без этой истории очевидно.
Теперь еще обвешанное еще одним нескучным враппером якобы "to make it easier for project developers and maintainers to use a distributed development workflow", а на практике вот такая фигня получается.
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