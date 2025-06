Инцидент с подменой коммитов в ветке ядра Linux от Кеса Кука

> Почему он просто не стянул оригинальный код из гита? потому что в отличие от тебя, васяна, он - разработчик ядра, а не стягиватель оригинальных котов. И его собственные правки, размазанные по всей истории, НЕОЖИДАННО, ему нужны. Ну а что гит - неуправляемое и никем (даже, как выясняется, собственным "автором"(нет) и специалистом по безопастносте ведра) до конца не понимаемое УГ - давно и без этой истории очевидно. Теперь еще обвешанное еще одним нескучным враппером якобы "to make it easier for project developers and maintainers to use a distributed development workflow", а на практике вот такая фигня получается.