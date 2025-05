Релиз макропроцессора GNU M4 1.4.20

2.12 , Аноним ( - ), 10:48, 11/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Опенсорс тоже доступен.

2.14 , Аноним ( 14 ), 11:06, 11/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Потому что free2play модель монетанизации.

2.18 , Аноним ( 18 ), 11:51, 11/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – А кто сказал, что стандарты должны быть бесплатны? Да и зачем он тебе, они нужны только для разработчиков компиляторов.

3.21 , Аноним ( 21 ), 12:34, 11/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сначала для разработчиков компиляторов, потом программистов, а далее - для всех пользователей.

3.24 , YetAnotherOnanym ( ok ), 12:52, 11/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Да и зачем он тебе, они нужны только для разработчиков компиляторов Это, мягко говоря, неверное утверждение.

3.29 , 12yoexpert ( ok ), 13:39, 11/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – то есть ты предлагаешь платить имбецилам из яндэкса, которые уродуют стандарты?

2.23 , Аноним ( - ), 12:50, 11/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Их все еще надо покупать? А как же дух опенсорса и всего такого? Ты тролль и намеренно перевираешь. Но всё же отвечу, так как тред могут читать люди несведующие. Open Source и GNU ничего не говорят про монетизацию. Правила GNU гласят про Свободу на исходный код. Что касается денег то, ты можешь продать свою программу хоть за миллиард, или распространять бесплатно, и никто тебя ни в чём не попрекнёт.

3.26 , YetAnotherOnanym ( ok ), 12:57, 11/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > никто тебя ни в чём не попрекнёт Дооооо... а если в продаваемой за деньги опенсорсной программе используются сторонние бесплатные опенсорсные библиотеки? Ты ни разу не видел, как здесь исходят разными субстанциями местные эксперты, когда кто-то что-то опенсорсное продаёт?

4.28 , Аноним ( - ), 13:26, 11/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >бесплатные опенсорсные Для начала отучаемся использовать вместе слова "бесплатный" и "опенсорсный". >Ты ни разу не видел, как здесь исходят разными субстанциями местные эксперты, когда кто-то что-то опенсорсное продаёт? Это вантузники перешедшие на Линукс? Они привыкли юзать Freeware, и пиратские сборки? Когда они мигрировали с Windows их кто-то ввёл в заблуждение, сказав, что СПО это обязательно бесплатно? Они видимо не знают про 4 Свободы проповедованые Столлманом?

3.27 , Аноним ( - ), 13:23, 11/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Open Source и GNU ничего не говорят про монетизацию Еще как говорят! "Люди с новыми идеями могли бы поставлять бесплатные программы, принимая дары от довольных пользователей или продавая услуги по помощи." "Пользователи со сходными нуждами могут образовывать союзы пользователей и платить взносы. Союз заключал бы с программистскими компаниями договора на выпуск программ, которые члены союза хотели бы получить." "Все виды разработок можно финансировать программными налогами" И мое любимое - "Платить программистам не перестанут, просто плата станет меньше"))) > ты можешь продать свою программу хоть за миллиард Ахаха! Ну-ну)) Ну допустим ты продал. Целый один раз.

А потом твой код пошел по рукам. И всё.

2.25 , Аноним ( - ), 12:55, 11/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – И, откуда вы взяли, что текст международного стандарта обязательно должен быть бесплатным? Мне кажется у вас мышление неправильное. Любой труд должен оплачиваться. Разработка международного стандарта - это результат интеллектуального труда.

3.30 , 12yoexpert ( ok ), 13:40, 11/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – это грабёж, мошенничество и нажива, ничего общего с оплатой труда это не имеет, не нужно пытаться подменять понятия