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Релиз макропроцессора GNU M4 1.4.20

11.05.2025 08:12

Спустя четыре года с момента прошлого обновления состоялся релиз макропроцессора GNU M4 1.4.20, используемого в качестве обвязки для формирования конфигурации sendmail и генерации configure-скриптов в инструментарии Autoconf. M4 позволяет динамически генерировать текст на основе шаблонов, пропуская через себя входной текст и подставляя результат выполнения указанных в этом тексте макросов. Из макросов могут вызываться как собственные, так и готовые функции, например, для включения файлов, выполнения арифметических операций, манипуляций со строковыми данными и запуска системных команд.

В новой версии:

  • Заметно ускорено выполнение выражений "eval".
  • Обеспечена совместимость с новыми стандартами для языка Си.
  • Из gnulib перенесены исправления, решающие проблемы с переносимостью.
  • В командах "syscmd" и "esyscmd" налажена обработка выражений командной строки, начинающихся с символов "+" и "-".
  • Реализована корректная активация бинарного режима при загрузке переносимых файлов на не-Unix платформах, на которых бинарные файлы обрабатывающие иначе, чем текстовые (например, заменяются символы в конце строки).


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.gnu.org/archive/...)
  2. OpenNews: Компания Qualcomm открыла компоновщик ELD, пригодный для замены GNU Linker
  3. OpenNews: Выпуск утилит GNU grep 3.12, gzip 1.14, diffutils 3.12 и coreutils 9.7
  4. OpenNews: Выпуск утилиты GNU patch 2.8
  5. OpenNews: Выпуск свободной платёжной системы GNU Taler 0.14
  6. OpenNews: Релиз набора компиляторов GCC 15
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63217-m4
Ключевые слова: m4
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 08:48, 11/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > перенесены исправления, решающие проблемы с переносимостью

    А исправления для проблем с непереносимостью пока не перенесены?

     
     
  • 2.20, trolleybus (?), 12:08, 11/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Непереносимость же, поэтому их и нельзя переносить.
     

  • 1.9, Аноним (3), 09:59, 11/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > новыми стандартами для языка Си

    Их все еще надо покупать? А как же дух опенсорса и всего такого? И почему после покупки оказывается, что PDF-документ полон "здесь делайте как хотите, undefined behavior, implementation defined"? Что за стандарт такой, который ничего не определяет? И почему он платный?

     
     
  • 2.12, Аноним (-), 10:48, 11/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опенсорс тоже доступен.
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:06, 11/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Потому что free2play модель монетанизации.
     
  • 2.18, Аноним (18), 11:51, 11/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А кто сказал, что стандарты должны быть бесплатны? Да и зачем он тебе, они нужны только для разработчиков компиляторов.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 12:34, 11/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сначала для разработчиков компиляторов, потом программистов, а далее - для всех пользователей.
     
  • 3.24, YetAnotherOnanym (ok), 12:52, 11/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да и зачем он тебе, они нужны только для разработчиков компиляторов

    Это, мягко говоря, неверное утверждение.

     
  • 3.29, 12yoexpert (ok), 13:39, 11/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    то есть ты предлагаешь платить имбецилам из яндэкса, которые уродуют стандарты?
     
  • 2.23, Аноним (-), 12:50, 11/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Их все еще надо покупать? А как же дух опенсорса и всего такого?

    Ты тролль и намеренно перевираешь. Но всё же отвечу, так как тред могут читать люди несведующие. Open Source и GNU ничего не говорят про монетизацию. Правила GNU гласят про Свободу на исходный код. Что касается денег то, ты можешь продать свою программу хоть за миллиард, или распространять бесплатно, и никто тебя ни в чём не попрекнёт.

     
     
  • 3.26, YetAnotherOnanym (ok), 12:57, 11/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > никто тебя ни в чём не попрекнёт

    Дооооо... а если в продаваемой за деньги опенсорсной программе используются сторонние бесплатные  опенсорсные библиотеки? Ты ни разу не видел, как здесь исходят разными субстанциями местные эксперты, когда кто-то что-то опенсорсное продаёт?

     
     
  • 4.28, Аноним (-), 13:26, 11/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >бесплатные  опенсорсные

    Для начала отучаемся использовать вместе слова "бесплатный" и "опенсорсный".

    >Ты ни разу не видел, как здесь исходят разными субстанциями местные эксперты, когда кто-то что-то опенсорсное продаёт?

    Это вантузники перешедшие на Линукс? Они привыкли юзать Freeware, и пиратские сборки? Когда они мигрировали с Windows их кто-то ввёл в заблуждение, сказав, что СПО это обязательно бесплатно? Они видимо не знают про 4 Свободы проповедованые Столлманом?

     
  • 3.27, Аноним (-), 13:23, 11/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Open Source и GNU ничего не говорят про монетизацию

    Еще как говорят!

    "Люди с новыми идеями могли бы поставлять бесплатные программы, принимая дары от довольных пользователей или продавая услуги по помощи."

    "Пользователи со сходными нуждами могут образовывать союзы пользователей и платить взносы. Союз заключал бы с программистскими компаниями договора на выпуск программ, которые члены союза хотели бы получить."

    "Все виды разработок можно финансировать программными налогами"

    И мое любимое - "Платить программистам не перестанут, просто плата станет меньше")))

    > ты можешь продать свою программу хоть за миллиард

    Ахаха! Ну-ну)) Ну допустим ты продал. Целый один раз.
    А потом твой код пошел по рукам. И всё.

     
  • 2.25, Аноним (-), 12:55, 11/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И, откуда вы взяли, что текст международного стандарта обязательно должен быть бесплатным? Мне кажется у вас мышление неправильное. Любой труд должен оплачиваться. Разработка международного стандарта - это результат интеллектуального труда.
     
     
  • 3.30, 12yoexpert (ok), 13:40, 11/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это грабёж, мошенничество и нажива, ничего общего с оплатой труда это не имеет, не нужно пытаться подменять понятия
     

  • 1.22, еропка (?), 12:46, 11/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    У sendmail настолько иннопланетный конфиг, что понадобился специальный транслятор для него... Ок.
     
     
  • 2.31, 12yoexpert (ok), 13:56, 11/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    типичный взгляд гуманитария на что-то там компьютерное
     

  • 1.32, Смузихлеб забывший пароль (?), 14:06, 11/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > позволяет динамически генерировать текст на основе шаблонов,
    > пропуская через себя входной текст и подставляя
    > результат выполнения указанных в этом тексте макросов

    И чем оно лучше того же ПэХаПэ ?

     

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