Релиз макропроцессора GNU M4 1.4.20

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|1.3, Аноним (3), 08:48, 11/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> перенесены исправления, решающие проблемы с переносимостью
А исправления для проблем с непереносимостью пока не перенесены?
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|1.9, Аноним (3), 09:59, 11/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> новыми стандартами для языка Си
Их все еще надо покупать? А как же дух опенсорса и всего такого? И почему после покупки оказывается, что PDF-документ полон "здесь делайте как хотите, undefined behavior, implementation defined"? Что за стандарт такой, который ничего не определяет? И почему он платный?
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|2.18, Аноним (18), 11:51, 11/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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А кто сказал, что стандарты должны быть бесплатны? Да и зачем он тебе, они нужны только для разработчиков компиляторов.
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|3.21, Аноним (21), 12:34, 11/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сначала для разработчиков компиляторов, потом программистов, а далее - для всех пользователей.
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|3.24, YetAnotherOnanym (ok), 12:52, 11/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Да и зачем он тебе, они нужны только для разработчиков компиляторов
Это, мягко говоря, неверное утверждение.
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|3.29, 12yoexpert (ok), 13:39, 11/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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то есть ты предлагаешь платить имбецилам из яндэкса, которые уродуют стандарты?
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|2.23, Аноним (-), 12:50, 11/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Их все еще надо покупать? А как же дух опенсорса и всего такого?
Ты тролль и намеренно перевираешь. Но всё же отвечу, так как тред могут читать люди несведующие. Open Source и GNU ничего не говорят про монетизацию. Правила GNU гласят про Свободу на исходный код. Что касается денег то, ты можешь продать свою программу хоть за миллиард, или распространять бесплатно, и никто тебя ни в чём не попрекнёт.
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|3.26, YetAnotherOnanym (ok), 12:57, 11/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> никто тебя ни в чём не попрекнёт
Дооооо... а если в продаваемой за деньги опенсорсной программе используются сторонние бесплатные опенсорсные библиотеки? Ты ни разу не видел, как здесь исходят разными субстанциями местные эксперты, когда кто-то что-то опенсорсное продаёт?
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|4.28, Аноним (-), 13:26, 11/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>бесплатные опенсорсные
Для начала отучаемся использовать вместе слова "бесплатный" и "опенсорсный".
>Ты ни разу не видел, как здесь исходят разными субстанциями местные эксперты, когда кто-то что-то опенсорсное продаёт?
Это вантузники перешедшие на Линукс? Они привыкли юзать Freeware, и пиратские сборки? Когда они мигрировали с Windows их кто-то ввёл в заблуждение, сказав, что СПО это обязательно бесплатно? Они видимо не знают про 4 Свободы проповедованые Столлманом?
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|3.27, Аноним (-), 13:23, 11/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Open Source и GNU ничего не говорят про монетизацию
Еще как говорят!
"Люди с новыми идеями могли бы поставлять бесплатные программы, принимая дары от довольных пользователей или продавая услуги по помощи."
"Пользователи со сходными нуждами могут образовывать союзы пользователей и платить взносы. Союз заключал бы с программистскими компаниями договора на выпуск программ, которые члены союза хотели бы получить."
"Все виды разработок можно финансировать программными налогами"
И мое любимое - "Платить программистам не перестанут, просто плата станет меньше")))
> ты можешь продать свою программу хоть за миллиард
Ахаха! Ну-ну)) Ну допустим ты продал. Целый один раз.
А потом твой код пошел по рукам. И всё.
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|2.25, Аноним (-), 12:55, 11/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И, откуда вы взяли, что текст международного стандарта обязательно должен быть бесплатным? Мне кажется у вас мышление неправильное. Любой труд должен оплачиваться. Разработка международного стандарта - это результат интеллектуального труда.
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|3.30, 12yoexpert (ok), 13:40, 11/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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это грабёж, мошенничество и нажива, ничего общего с оплатой труда это не имеет, не нужно пытаться подменять понятия
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|1.22, еропка (?), 12:46, 11/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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У sendmail настолько иннопланетный конфиг, что понадобился специальный транслятор для него... Ок.
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|1.32, Смузихлеб забывший пароль (?), 14:06, 11/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> позволяет динамически генерировать текст на основе шаблонов,
> пропуская через себя входной текст и подставляя
> результат выполнения указанных в этом тексте макросов
И чем оно лучше того же ПэХаПэ ?
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