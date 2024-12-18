Выпуск свободной платёжной системы GNU Taler 0.14

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|1.1, Аноним (1), 15:21, 18/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> Система позволяет идентифицировать продавцов для налоговой отчётности
Ну и зачем это тогда?
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|2.13, Аноним (13), 16:46, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Для белой бухгалтерии.
PS Ну или, как там, правильно сказать, чтоб никого не оскорбить :)
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|1.4, Аноним (4), 15:40, 18/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А чем отличается продавец от покупателя?
У покупателя изначально откуда-то должны появиться деньги, в этот момент он продавец?
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|2.7, Аноним (7), 15:46, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну смотри есть теория предельной стоимости, а есть теория предельной полезности. Нужно просто понять кто стоящий, а кто полезный.
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|3.11, Аноним (11), 15:57, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А есть Modern Monetary Theory, утверждающая, что деньги - это неоплатный долг рабов перед хозяевами.
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|3.30, Гнучёный (?), 18:48, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, Например, Столлман полезный, но ничего не стоящий. И если первое утверждение спорно, то второе являктся аксиомой.
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|2.19, Аноним (13), 16:58, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конвертировал Доллары в Таллеры на бирже. $$$ закинул через банкомат.
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|1.17, Аноним (17), 16:53, 18/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Они её делают уже сколько лет, а она вообще нигде не использутся. Может хоть приложили какие-то усилия по внедрению куда-то или использованию где-то.
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|2.25, Аноним (25), 17:26, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А нет цели ее где-то использовать.
>Финансирование разработки осуществляется на гранты Еврокомиссии и Государственного секретариата Швейцарии
Просто нужно было потратить на что-то деньги, все очень просто =)
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|3.33, Аноним (33), 18:54, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Просто нужно было потратить в чем-то деньги, все очень просто =)
fixed
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|1.22, Ramuls (?), 17:12, 18/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Система позволяет идентифицировать продавцов для налоговой отчётности, но обеспечивает анонимность для покупателей.
На этом можно прожект закрывать. Лучше буду дальше юзать Monero и другие полезные вещи.
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|2.29, Аноним (29), 18:47, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Лучше буду дальше юзать Monero
Учитывая, сколько было делистингов на централизованных биржах за последние пару лет, похоже, что Monero хотят сделать вне закона. Вообще, гайки закручивают с каждым годом всё сильнее, так, глядишь, и наличку отменят. Жить будем по принципу «что не разрешено, то запрещено», а не наоборот.
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