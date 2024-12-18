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Выпуск свободной платёжной системы GNU Taler 0.14

18.12.2024 15:03

Проект GNU представил свободную систему электронных платежей GNU Taler 0.14. В состав GNU Taler входят базовые компоненты, позволяющие организовать работу банка, точки обмена, торговой площадки, кошелька и аудитора. Система позволяет идентифицировать продавцов для налоговой отчётности, но обеспечивает анонимность для покупателей. Проектом NGI TALER ведётся работа по созданию на базе GNU Taler продукта, готового для применения в Евросоюзе. Финансирование разработки осуществляется на гранты Еврокомиссии и Государственного секретариата Швейцарии по образованию, исследованиям и инновациям (SERI). Код написан на Python и распространяется под лицензиями AGPLv3 и LGPLv3.

Платёжная система GNU Taler не завязана на собственной криптовалюте и работает с уже существующими валютами, такими как доллары, евро и биткоины. Поддержка новых валют осуществляется через привязку к банку, выступающему финансовым гарантом производимых операций. Проект продвигает бизнес-модель, основанную на операциях обмена - деньги из традиционных систем совершения платежей, таких как BitCoin, Mastercard, SEPA, Visa, ACH и SWIFT, преобразуются в анонимные электронные деньги в той же валюте. Пользователь может передавать электронные деньги продавцам, которые затем могут на точке обмена поменять их обратно в реальные деньги.

Уже совершённые транзакции в GNU Taler сохраняют достоверность даже при утечке приватных ключей клиентов, продавцов и точек обмена - формат базы данных позволяет верифицировать все совершённые транзакции и подтверждения их непротиворечивости. Подтверждением платежа для продавцов является криптографическое доказательство перевода в рамках заключённого с клиентом контракта и криптографически подписанное подтверждение о наличии средств на точке обмена. Система не позволяет узнать куда клиент тратит деньги, но даёт возможность отследить поступление средств получателю, сохраняя анонимность отправителя. Подобный подход решает проблемы с налоговым аудитом, свойственные BitCoin.

Основные изменения:

  • Возможность ограничения размера транзакций и суммы возврата средств.
  • Сотрудникам, отвечающим за противодействие отмыванию денег (AML - Anti-Money Laundering), для упрощения анализа подозрительных транзакций предоставлена возможность определения правил, применяемых к ранее не встречавшимся банковским счетам.
  • Реализованы два новых вспомогательных процесса для торговых площадок, сокращающих избыточность данных и ускоряющих взаимодействие с точками обмена.
  • Добавлена настройка SHOPPING_URL для информирования покупателей о сайте с каталогом торговых площадок, принимающих платежи через GNU Taler.
  • В реализацию точки обмена добавлена поддержка RFC 7636 для усиления безопасности авторизации с использованием протокола OAuth 2.0.
  • Переделан интерфейс мобильного приложения.
  • Устранены уязвимости, выявленные в ходе внешнего аудита безопасности библиотеки libeufin, реализующей банковские протоколы для обмена платёжной информацией с европейскими банками.


  1. Главная ссылка к новости (https://taler.net/en/news/2024...)
  2. OpenNews: Опубликована P2P-платформа GNUnet 0.20
  3. OpenNews: Выпуск платёжной системы GNU Taler 0.11, развиваемой проектом GNU
  4. OpenNews: Доступен GNU Anastasis, инструментарий для резервного копирования ключей шифрования
  5. OpenNews: IETF стандартизировал новый URI "payto:"
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62429-taler
Ключевые слова: taler, fin
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:21, 18/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > Система позволяет идентифицировать продавцов для налоговой отчётности

    Ну и зачем это тогда?

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 16:46, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для белой бухгалтерии.

    PS Ну или, как там, правильно сказать, чтоб никого не оскорбить :)

     

  • 1.4, Аноним (4), 15:40, 18/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А чем отличается продавец от покупателя?
    У покупателя изначально откуда-то должны появиться деньги, в этот момент он продавец?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 15:46, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну смотри есть теория предельной стоимости, а есть теория предельной полезности. Нужно просто понять кто стоящий, а кто полезный.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 15:57, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А есть Modern Monetary Theory, утверждающая, что деньги - это неоплатный долг рабов перед хозяевами.
     
     
  • 4.31, Гнучёный (?), 18:50, 18/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.30, Гнучёный (?), 18:48, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, Например, Столлман полезный, но ничего не стоящий. И если первое утверждение спорно, то второе являктся аксиомой.
     
  • 2.19, Аноним (13), 16:58, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конвертировал Доллары в Таллеры на бирже. $$$ закинул через банкомат.
     
     
  • 3.27, Аноним (-), 17:41, 18/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (6)

  • 1.17, Аноним (17), 16:53, 18/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Они её делают уже сколько лет, а она вообще нигде не использутся. Может хоть приложили какие-то усилия по внедрению куда-то или использованию где-то.
     
     
  • 2.18, Аноним (17), 16:56, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотя вот вроде проект NGI TALER начал вести какую-то работу.
     
     
  • 3.23, Аноним (7), 17:14, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вести работу не значит жениться.
     
     
  • 4.32, Гнучёный (?), 18:51, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кому и гусь - кобыла.
     
  • 2.25, Аноним (25), 17:26, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А нет цели ее где-то использовать.
    >Финансирование разработки осуществляется на гранты Еврокомиссии и Государственного секретариата Швейцарии

    Просто нужно было потратить на что-то деньги, все очень просто =)

     
     
  • 3.33, Аноним (33), 18:54, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Просто нужно было потратить в чем-то деньги, все очень просто =)

    fixed

     

  • 1.22, Ramuls (?), 17:12, 18/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Система позволяет идентифицировать продавцов для налоговой отчётности, но обеспечивает анонимность для покупателей.

    На этом можно прожект закрывать. Лучше буду дальше юзать Monero и другие полезные вещи.

     
     
  • 2.26, Аноним (-), 17:38, 18/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.28, Аноним (-), 17:43, 18/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.29, Аноним (29), 18:47, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Лучше буду дальше юзать Monero

    Учитывая, сколько было делистингов на централизованных биржах за последние пару лет, похоже, что Monero хотят сделать вне закона. Вообще, гайки закручивают с каждым годом всё сильнее, так, глядишь, и наличку отменят. Жить будем по принципу «что не разрешено, то запрещено», а не наоборот.

     
     
  • 3.34, Гнучёный (?), 18:54, 18/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

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