Выпуск платёжной системы GNU Taler 0.11, развиваемой проектом GNU

1.1 , Аноним ( 1 ), 12:50, 07/06/2024 [ответить] + / – У меня только один вопрос, я могу скачать сабж себе на телефон и чтобы бабка торгующая фруктами в переходе тоже скачала и чтобы по QR коду платить можно было?

2.2 , Аноним ( - ), 13:04, 07/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > У меня только один вопрос, я могу скачать сабж себе на телефон

> и чтобы бабка торгующая фруктами в переходе тоже скачала и чтобы

> по QR коду платить можно было? Ты можешь рассказать бабке про идеологию неокоммунизма ГНУ,может она вспомнит молодость, как девкой была и даст тебе скидочку.

Но платить придется нормальными деньгами(

3.3 , жырымагнап ( ok ), 13:15, 07/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну может хотя бы рубли подойдут? или только деньгами?

4.7 , Аноним ( - ), 13:25, 07/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > ну может хотя бы рубли подойдут? или только деньгами? В связи с тем что "Финансирование разработки осуществляется на гранты Еврокомиссии и Государственного секретариата Швейцарии" то лучше однозначно рублями.

А то еще получшиь пятерочку за сотрудничество с вражескими структурами. В общем у нас можно будет только потрепаться языком с бабкой и отдать ей рубли.

Зачем эта новость вообще нужна для ru сайта - загадка.

3.6 , Аноним ( 1 ), 13:24, 07/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я пытался проповедовать в бухгалтерии. Не оценили. Только одна бухгалтер которая по первому образованию что-то связанное с ИТ, поняла про свободный софт. А бабке в переходе могу лишь про отсутствие процентов за транзакцию могу попробовать заинтересовать. Их же нет в сабже?

4.9 , Аноним ( - ), 13:32, 07/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > отсутствие процентов за транзакцию могу попробовать заинтересовать. Их же нет в сабже? Ха-ха, а как же Столмман и прочие гнутые прихлебатели харчеваться будут? "Какова стоимость транзакций?

Протокол Taler позволяет каждой бирже устанавливать свою структуру комиссии, давая возможность операторам обмена назначать свою комиссию на снятие, депонирование, обновление и возврат монет. Операторы также могут устанавливать комиссию на закрытие резервов и электронные переводы для продавцов. Продавцы по желанию могут покрывать часть комиссионных сборов клиентов. Фактические транзакционные издержки приблизительно составляют около 0,001 цента за транзакцию (при большом количестве транзакций, амортизированных на миллиарды транзакций, за исключением миграционных издержек). Обращаем ваше внимание, что это предварительный расчёт. На окончательную стоимость транзакций могут повлиять требования регулятора к хостингу и резервному копированию и, таким образом, запросто повысить ее в десять раз. " В общем "несите ваши денежки! несите к нам!" (с)

2.4 , Аноним ( 4 ), 13:17, 07/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Taler supports push and pull payments between wallets (also known as peer-to-peer payments). Вроде как можно.

3.5 , Аноним ( 1 ), 13:22, 07/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сняли бы они видео мануал, толку было бы больше.

2.8 , Аноним ( 8 ), 13:30, 07/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Забавно, но криптой платить по куаркоду можно было задолго до того, как это стало мейнстримом в традиционном банкинге.

>бабка торгующая фруктами в переходе Этого кстати нет лет 15 как. И семечки никто не жарит и в кулек не продает. Т.е. может у небратьев наших меньших и сейчас есть, не знаю. Ладно, неважно. Проблема в том, как участники будут заводить деньги в платежную систему и в чем будут выводить. Чтобы завести/вывести любые нормальные деньги, любой платежной системе нужен банк. Платежная система сама по себе не хранит никаких денег, это делают банки. И если с мастеркардом или визой банки готовы работать, то с какой-то маргинальной анархической системой они не готовы работать вообще. Из-за юридических рисков. Проблемы есть даже у платежных систем, имеющих свои банки. История платежной системы киви тому пример.

Так что, наличие технической возможности проводить платежи удобным для всех способом вовсе не означает, что платежная система может работать долгосрочно. Есть миллион причин, по которым это возможно только под серьезным контролем и с правильной структурой собственности.



1.10 , Аноним ( 10 ), 13:54, 07/06/2024 [ответить] + / – А платёж цифровым юанем он поддерживает?