Выпуск платёжной системы GNU Taler 0.11, развиваемой проектом GNU

|
Проект GNU представил выпуск свободной системы электронных платежей GNU Taler 0.11, предоставляющей анонимность покупателям, но сохраняющей возможность идентификации продавцов для обеспечения прозрачности предоставления налоговой отчётности. Система не позволяет отследить информацию о том, куда пользователь тратит деньги, но предоставляет средства для отслеживания поступления средств (отправитель остаётся анонимным), что решает свойственные BitCoin проблемы с налоговым аудитом. Код написан на Python и распространяется под лицензиями AGPLv3 и LGPLv3.
GNU Taler не создаёт собственную криптовалюту, а работает с уже существующими валютами, в том числе с долларами, евро и биткоинами. Поддержку новых валют можно обеспечить через создание банка, который выступает финансовым гарантом. Бизнес-модель GNU Taler основана на выполнении операций обмена - деньги из традиционных платёжных систем, таких как BitCoin, Mastercard, SEPA, Visa, ACH и SWIFT, преобразуются в анонимные электронные деньги в той же валюте. Пользователь может передавать электронные деньги продавцам, которые затем могут на точке обмена поменять их обратно в реальные деньги, представленные традиционными системами платежей.
Все транзакции в GNU Taler защищены с использованием современных криптографических алгоритмов, позволяющих сохранить достоверность даже при утечке приватных ключей клиентов, продавцов и точек обмена. Формат БД предоставляет возможность верификации всех совершённых транзакций и подтверждения их непротиворечивости. Подтверждением платежа для продавцов является криптографическое доказательство перевода в рамках заключённого с клиентом контракта и криптографически подписанное подтверждение о наличии средств на точке обмена. В состав GNU Taler входят набор базовых компонентов, предоставляющих логику для работы банка, точки обмена, торговой площадки, кошелька и аудитора.
Финансирование разработки осуществляется на гранты Еврокомиссии, Государственного секретариата Швейцарии по образованию и Государственного секретариата Швейцарии по исследованиям и инновациям (SERI). В рамках проекта
NGI TALER ведётся работа по созданию на базе GNU Taler продукта, готового для применения в Евросоюзе.
Основные изменения:
- В утилиту libeufin-nexus, применяемую для отправки запросов в банки, добавлена поддержка диалекта протокола
EBICS (Electronic Banking Internet Communication Standard), разработанного Центральным кредитным комитетом Германии (ZKA) для защищённого обмена информацией о платежах в немецких банках.
- В libeufin-nexus добавлена поддержка применяемого в Евросоюзе стандарта мгновенного проведения платежей SEPA Instant (Single Euro Payments Area).
- В API предложена начальная реализация обработчика на базе HTTP-метода GET для точек продаж (POS, point-of-sale).
- В кошельках обеспечен показ дополнительной контекстной информации при использовании платежей по QR-кодам или URI.