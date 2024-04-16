Выпуск платёжной системы GNU Taler 0.10, развиваемой проектом GNU

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|1.3, Аноним (3), 10:00, 16/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кстати для подобных сервисов должна быть куча сертификации. А не уверение что вот этот никому не известный васян не встроил троян как в xz.
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|2.8, Аноним (-), 10:17, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кстати для подобных сервисов должна быть куча сертификации
В нормальных странах - да.
Именно поэтому "работа по созданию на базе GNU Taler продукта, готового для применения в Евросоюзе" только ведется.
Более того, по их же FAQ этим поделием еще никто реально не пользуется
Are there any projects already using Taler?
We are aware of several businesses running exploratory projects or having developed working prototypes.
taler.net/en/faq.html
Ну, а основная цель этого всего - собирать wire fee))
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|4.52, Аноним (3), 12:48, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ахаха сабж и есть защита от всяких сбп, которые тебя насадят за каждый неправильный чих.
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|5.57, Аноним (57), 12:57, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а сабж не насадит?
там все с крылышками за спиной в белых одеждах?
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|1.11, rvs2016 (ok), 10:44, 16/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А эта штука в реальном мире работает?
Или это просто академический проект?
В России в каких магазинах можно товары купить за эти талеры? Правда для этого их надо ещё откуда-то получить - чё-нибудь кому-нибудь за них продать или просто обменять рубли на них.
Но предположим, что талеры эти у народа есть.
Можно ли ими оплатить связь, ЖКХ, билеты на автобусы да самолёты или турпутёвки? Или вся эта платёжная система - это бесполезная программа?
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|2.15, Аноним (15), 10:59, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну ты размечтался, конечно. Эта поделка нигде не рабочая, я так понял это дядюшка Сталман хочет чтобы люди вносили на счет талера реальное баблишко, а получали взамен попугаи (талеры). Вот и всё, это лохотрон по сути, без сертификации.
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|3.42, Аноним (42), 11:58, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну прикол в том, что любой фиат, хоть государственный, хоть частный это попугаи
Помнишь на совковых ржублях 1961 года(это те которые имели хождения до момента когда гнойник лопнул) была надпись про «обеспечен золотом»? И как? Когда гнойник лопнул что случилось с ржублями? Стали туалетной бумагой, которую в совке делать не умели :-D
Ценность всех современных денег только в доверии к их эмитентам, никакой другой ценности у денег сейчас нет больше(последние лет эдак 300 примерно)
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|3.37, rvs2016 (ok), 11:43, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>билеты на автобуса
> А на поезды?
И на самокаты!
Придумал тут ещё места: музеи, театры, кинотеатры. Ну чё там народ ещё покупает? Продолжайте триумфальное шествие гну талеров по России! :-)
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|4.54, Аноним (60), 12:50, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На самокаты того и гляди, скоро категорию водителького удостоверения введут, какую-нибудь "S". Номера-то прокатным самокатам уже нацепили.
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|3.38, rvs2016 (ok), 11:43, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Чел? Какая Россия? Оно в ЕС версии 0.10...
На российском Опеннете написано. Вот я и думаю - где ж в России это применять-то можно! :-)
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|1.16, Аноним (16), 11:08, 16/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> для обеспечения прозрачности предоставления налоговой отчётности
Спасибо, для этого уже есть фиатные фантики.
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|1.22, Bob (??), 11:28, 16/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"анонимность покупателям, но сохраняющей возможность идентификации продавцов для обеспечения прозрачности предоставления налоговой отчётности" - есть онлайн касса для такого, на ккой ляд этот бред реализировать в инструменте?
Как минимум у каждой страны свои требования к продаванам (ЕС vs Швейцария, а там у каждого кантона).
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Виртуальная онлайн касса для продажи и всё. Для бизнеса и налоговой гештальт закрыт.
Анонимность покупателей разве для магаза. Для налоговой - ни разу, заклюёт)
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Короче, продукт этот - изначальное говно. Нужна норм анонимная р2р система продаж с 0.5% escrow комиссией от кидал.
На ТОР маркетплейсах она есть, но комса конская и реализации разные.
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