Выпуск платёжной системы GNU Taler 0.10, развиваемой проектом GNU

После полутора лет разработки проект GNU представил выпуск свободной системы электронных платежей GNU Taler 0.10, предоставляющей анонимность покупателям, но сохраняющей возможность идентификации продавцов для обеспечения прозрачности предоставления налоговой отчётности. Система не позволяет отследить информацию о том, куда пользователь тратит деньги, но предоставляет средства для отслеживания поступления средств (отправитель остаётся анонимным), что решает свойственные BitCoin проблемы с налоговым аудитом. Код написан на Python и распространяется под лицензиями AGPLv3 и LGPLv3. GNU Taler не создаёт собственную криптовалюту, а работает с уже существующими валютами, в том числе с долларами, евро и биткоинами. Поддержку новых валют можно обеспечить через создание банка, который выступает финансовым гарантом. Бизнес-модель GNU Taler основана на выполнении операций обмена - деньги из традиционных платёжных систем, таких как BitCoin, Mastercard, SEPA, Visa, ACH и SWIFT, преобразуются в анонимные электронные деньги в той же валюте. Пользователь может передавать электронные деньги продавцам, которые затем могут на точке обмена поменять их обратно в реальные деньги, представленные традиционными системами платежей. Все транзакции в GNU Taler защищены с использованием современных криптографических алгоритмов, позволяющих сохранить достоверность даже при утечке приватных ключей клиентов, продавцов и точек обмена. Формат БД предоставляет возможность верификации всех совершённых транзакций и подтверждения их непротиворечивости. Подтверждением платежа для продавцов является криптографическое доказательство перевода в рамках заключённого с клиентом контракта и криптографически подписанное подтверждение о наличии средств на точке обмена. В состав GNU Taler входят набор базовых компонентов, предоставляющих логику для работы банка, точки обмена, торговой площадки, кошелька и аудитора. Финансирование разработки осуществляется на гранты Еврокомиссии, Государственного секретариата Швейцарии по образованию и Государственного секретариата Швейцарии по исследованиям и инновациям (SERI). В рамках проекта NGI TALER ведётся работа по созданию на базе GNU Taler продукта, готового для применения в Евросоюзе. Основные изменения: Добавлена поддержка обмена ключами с использованием протокола EBICS 3.0 (Electronic Banking Internet Communication Standard), предназначенного для защищённого обмена информацией о платежах между банками. Для отправки запросов в банки с использованием протокола EBICS предложена утилита libeufin-nexus.

Для магазинов предложен более удобный интерфейс проведения платежей с использованием QR-кодов, реализованный через публично доступный обработчик GET-запросов, использующий шаблоны.

В Apple app store размещена реализация кошелька для платформы iOS.

В кошельках улучшено управление подключением к точкам обмена.

В Wallet-core добавлена возможность генерации событий мониторинга для упрощения диагностики.

Для кошельков реализован новый тип транзакций, представляющих средства, потерянные из-за деноминации, отзыва или истечения срока действия монет.

В Wallet-core обеспечено кэширование запросов и добавлена поддержка верификации ключей в асинхронном режиме.



