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Выпуск платёжной системы GNU Taler 0.10, развиваемой проектом GNU

16.04.2024 09:47

После полутора лет разработки проект GNU представил выпуск свободной системы электронных платежей GNU Taler 0.10, предоставляющей анонимность покупателям, но сохраняющей возможность идентификации продавцов для обеспечения прозрачности предоставления налоговой отчётности. Система не позволяет отследить информацию о том, куда пользователь тратит деньги, но предоставляет средства для отслеживания поступления средств (отправитель остаётся анонимным), что решает свойственные BitCoin проблемы с налоговым аудитом. Код написан на Python и распространяется под лицензиями AGPLv3 и LGPLv3.

GNU Taler не создаёт собственную криптовалюту, а работает с уже существующими валютами, в том числе с долларами, евро и биткоинами. Поддержку новых валют можно обеспечить через создание банка, который выступает финансовым гарантом. Бизнес-модель GNU Taler основана на выполнении операций обмена - деньги из традиционных платёжных систем, таких как BitCoin, Mastercard, SEPA, Visa, ACH и SWIFT, преобразуются в анонимные электронные деньги в той же валюте. Пользователь может передавать электронные деньги продавцам, которые затем могут на точке обмена поменять их обратно в реальные деньги, представленные традиционными системами платежей.

Все транзакции в GNU Taler защищены с использованием современных криптографических алгоритмов, позволяющих сохранить достоверность даже при утечке приватных ключей клиентов, продавцов и точек обмена. Формат БД предоставляет возможность верификации всех совершённых транзакций и подтверждения их непротиворечивости. Подтверждением платежа для продавцов является криптографическое доказательство перевода в рамках заключённого с клиентом контракта и криптографически подписанное подтверждение о наличии средств на точке обмена. В состав GNU Taler входят набор базовых компонентов, предоставляющих логику для работы банка, точки обмена, торговой площадки, кошелька и аудитора.

Финансирование разработки осуществляется на гранты Еврокомиссии, Государственного секретариата Швейцарии по образованию и Государственного секретариата Швейцарии по исследованиям и инновациям (SERI). В рамках проекта NGI TALER ведётся работа по созданию на базе GNU Taler продукта, готового для применения в Евросоюзе.

Основные изменения:

  • Добавлена поддержка обмена ключами с использованием протокола EBICS 3.0 (Electronic Banking Internet Communication Standard), предназначенного для защищённого обмена информацией о платежах между банками. Для отправки запросов в банки с использованием протокола EBICS предложена утилита libeufin-nexus.
  • Для магазинов предложен более удобный интерфейс проведения платежей с использованием QR-кодов, реализованный через публично доступный обработчик GET-запросов, использующий шаблоны.
  • В Apple app store размещена реализация кошелька для платформы iOS.
  • В кошельках улучшено управление подключением к точкам обмена.
  • В Wallet-core добавлена возможность генерации событий мониторинга для упрощения диагностики.
  • Для кошельков реализован новый тип транзакций, представляющих средства, потерянные из-за деноминации, отзыва или истечения срока действия монет.
  • В Wallet-core обеспечено кэширование запросов и добавлена поддержка верификации ключей в асинхронном режиме.


  1. Главная ссылка к новости (https://taler.net/en/news/2024...)
  2. OpenNews: Опубликована P2P-платформа GNUnet 0.20
  3. OpenNews: Выпуск платёжной системы GNU Taler 0.9, развиваемой проектом GNU
  4. OpenNews: Доступен GNU Anastasis, инструментарий для резервного копирования ключей шифрования
  5. OpenNews: Проект GNU представил собственную платёжную систему GNU Taler
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60997-taler
Ключевые слова: taler, fin
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (35) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 10:00, 16/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кстати для подобных сервисов должна быть куча сертификации. А не уверение что вот этот никому не известный васян не встроил троян как в xz.
     
     
  • 2.8, Аноним (-), 10:17, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кстати для подобных сервисов должна быть куча сертификации

    В нормальных странах - да.
    Именно поэтому "работа по созданию на базе GNU Taler продукта, готового для применения в Евросоюзе" только ведется.

    Более того, по их же FAQ этим поделием еще никто реально не пользуется
    Are there any projects already using Taler?
    We are aware of several businesses running exploratory projects or having developed working prototypes.
    taler.net/en/faq.html

    Ну, а основная цель этого всего - собирать wire fee))

     
     
  • 3.17, Бывалый Смузихлёб (ok), 11:13, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну разве что ес. В РФ оно даром не надо в свете СБП
     
     
  • 4.47, Аноним (47), 12:45, 16/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.52, Аноним (3), 12:48, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ахаха сабж и есть защита от всяких сбп, которые тебя насадят за каждый неправильный чих.
     
     
  • 5.57, Аноним (57), 12:57, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а сабж не насадит?
    там все с крылышками за спиной в белых одеждах?
     
  • 3.46, Аноним (47), 12:44, 16/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (6)

  • 1.9, Аноним (9), 10:25, 16/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Код написан на Python

    Короче, это просто скрипт на питоне

     
     
  • 2.14, Аноним324 (ok), 10:58, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    половина твоего дистрибутива это скрипт на питоне, и что дальше?
     
  • 2.44, Аноним (44), 12:41, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Короче,
     
  • 2.49, Аноним (47), 12:46, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А насколько короче этот скрипт?
     
     
  • 3.55, Аноним (55), 12:50, 16/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.11, rvs2016 (ok), 10:44, 16/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А эта штука в реальном мире работает?
    Или это просто академический проект?
    В России в каких магазинах можно товары купить за эти талеры? Правда для этого их надо ещё откуда-то получить - чё-нибудь кому-нибудь за них продать или просто обменять рубли на них.
    Но предположим, что талеры эти у народа есть.
    Можно ли ими оплатить связь, ЖКХ, билеты на автобусы да самолёты или турпутёвки? Или вся эта платёжная система - это бесполезная программа?
     
     
  • 2.12, Аноним (9), 10:49, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > турпутёвки

    вспомнилась "Бриллиантовая рука"

     
  • 2.15, Аноним (15), 10:59, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ты размечтался, конечно. Эта поделка нигде не рабочая, я так понял это дядюшка Сталман хочет чтобы люди вносили на счет талера реальное баблишко, а получали взамен попугаи (талеры). Вот и всё, это лохотрон по сути, без сертификации.
     
     
  • 3.42, Аноним (42), 11:58, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну прикол в том, что любой фиат, хоть государственный, хоть частный это попугаи
    Помнишь на совковых ржублях 1961 года(это те которые имели хождения до момента когда гнойник лопнул) была надпись про «обеспечен золотом»? И как? Когда гнойник лопнул что случилось с ржублями? Стали туалетной бумагой, которую в совке делать не умели :-D
    Ценность всех современных денег только в доверии к их эмитентам, никакой другой ценности у денег сейчас нет больше(последние лет эдак 300 примерно)
     
     
  • 4.58, Аноним (57), 12:59, 16/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 5.60, Аноним (60), 13:08, 16/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.59, Аноним (60), 13:04, 16/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.18, Аноним (60), 11:15, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >билеты на автобуса

    А на поезды?

     
     
  • 3.37, rvs2016 (ok), 11:43, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>билеты на автобуса
    > А на поезды?

    И на самокаты!
    Придумал тут ещё места: музеи, театры, кинотеатры. Ну чё там народ ещё покупает? Продолжайте триумфальное шествие гну талеров по России! :-)

     
     
  • 4.54, Аноним (60), 12:50, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самокаты того и гляди, скоро категорию водителького удостоверения введут, какую-нибудь "S". Номера-то прокатным самокатам уже нацепили.
     
  • 2.21, Bob (??), 11:23, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чел? Какая Россия? Оно в ЕС версии 0.10...
     
     
  • 3.38, rvs2016 (ok), 11:43, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Чел? Какая Россия? Оно в ЕС версии 0.10...

    На российском Опеннете написано. Вот я и думаю - где ж в России это применять-то можно! :-)

     
     
  • 4.40, Аноним (42), 11:51, 16/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 5.41, КО (?), 11:58, 16/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.43, Аноним (55), 12:20, 16/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.53, Аноним (3), 12:49, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На сайте же написано. Нет ни единого реального применения.
     
  • 2.61, Аноним (61), 13:23, 16/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (16)

  • 1.16, Аноним (16), 11:08, 16/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > для обеспечения прозрачности предоставления налоговой отчётности

    Спасибо, для этого уже есть фиатные фантики.

     

  • 1.22, Bob (??), 11:28, 16/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    "анонимность покупателям, но сохраняющей возможность идентификации продавцов для обеспечения прозрачности предоставления налоговой отчётности" - есть онлайн касса для такого, на ккой ляд этот бред реализировать в инструменте?
    Как минимум у каждой страны свои требования к продаванам (ЕС vs Швейцария, а там у каждого кантона).
    --
    Виртуальная онлайн касса для продажи и всё. Для бизнеса и налоговой гештальт закрыт.
    Анонимность покупателей разве для магаза. Для налоговой - ни разу, заклюёт)
    --
    Короче, продукт этот - изначальное говно. Нужна норм анонимная р2р система продаж с 0.5% escrow комиссией от кидал.
    На ТОР маркетплейсах она есть, но комса конская и реализации разные.
     

  • 1.45, Аноним (47), 12:42, 16/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да здравствует великий Столлман!
     
  • 1.48, Адольф (?), 12:46, 16/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уже талеров хочет ногоед, мало ему шекелей порхатому?
     

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