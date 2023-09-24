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Опубликована P2P-платформа GNUnet 0.20

24.09.2023 20:35

Представлен выпуск фреймворка GNUnet 0.20, предназначенного для построения защищённых децентрализованных P2P-сетей. Создаваемые при помощи GNUnet сети не имеют единой точки отказа и способны гарантировать неприкосновенность частной информации пользователей, в том числе исключить возможные злоупотребления со стороны спецслужб и администраторов, имеющих доступ к узлам сети.

GNUnet поддерживает создание P2P-сетей поверх TCP, UDP, HTTP/HTTPS, Bluetooth и WLAN, может работать в режиме F2F (Friend-to-friend). Поддерживается обход NAT, в том числе с использованием UPnP и ICMP. Для адресации размещения данных возможно использование распределённой хэш таблицы (DHT). Предоставляются средства для развёртывания mesh-сетей. Для выборочного предоставления и отзыва прав доступа применяется сервис децентрализованного обмена атрибутами идентификации reclaimID, использующий GNS (GNU Name System) и шифрование на основе атрибутов (Attribute-Based Encryption).

Система отличается низким потреблением ресурсов и использованием многопроцессной архитектуры для обеспечения изоляции между компонентами. Предоставляются гибкие средства для ведения логов и накопления статистики. Для разработки конечных приложений GNUnet предоставляет API для языка Си и биндинги для других языков программирования. Для упрощения разработки вместо потоков предлагается использовать циклы обработки событий (event loop) и процессы. В состав входит тестовая библиотека для автоматического развёртывания экспериментальных сетей, охватывающих десятки тысяч пиров.

На базе технологий GNUnet развивается несколько готовых приложений:

  • Система доменных имён GNS (GNU Name System), выступающая в качестве полностью децентрализованной и недоступной для цензуры замены DNS. GNS может применяться бок о бок с DNS и использоваться в традиционных приложениях, таких как web-браузеры. В отличие от DNS в GNS вместо древовидной иерархии серверов применяется направленный граф. Преобразование имён сходно с DNS, но запросы и ответы выполняются с сохранением конфиденциальности - обрабатывающий запрос узел не знает кому отдаётся ответ, а транзитные узлы и сторонние наблюдатели не могут расшифровать запросы и ответы. Целостность и неизменность записей обеспечивается за счёт использования криптографических механизмов. DNS-зона в GNS определяется при помощи связки из открытого и закрытого ключей ECDSA на основе эллиптических кривых Curve25519.
  • Сервис для анонимного обмена файлами, не позволяющий проанализировать информацию за счёт передачи данных только в зашифрованном виде и не дающий отследить кто разместил, искал и скачал файлы, благодаря использованию протокола GAP.
  • Система VPN для создания скрытых сервисов в домене ".gnu" и проброса туннелей IPv4 и IPv6 поверх P2P-сети. Дополнительно поддерживаются схемы трансляции IPv4-в-IPv6 и IPv6-в-IPv4, а также создание туннелей IPv4-поверх-IPv6 и IPv6-поверх-IPv4.
  • Сервис GNUnet Conversation для совершения голосовых вызовов поверх GNUnet. Для идентификации пользователей используется GNS, содержимое голосового трафика передаётся в зашифрованном виде. Анонимность пока не предоставляется - другие пиры могут отследить соединение между двумя пользователями и определить их IP-адреса.
  • Платформа для построения децентрализованных социальных сетей Secushare, использующая протокол PSYC и поддерживающая распространение уведомлений в режиме multicast с применением end-to-end шифрования для того, чтобы доступ к сообщениям, файлам, чатам и обсуждениям могли получить только авторизированные пользователи (те кому сообщения не адресованы, включая администраторов узлов, не смогут их прочитать);
  • Система для организации шифрованной электронной почты pretty Easy privacy, применяющая GNUnet для защиты метаданных и поддерживающая различные криптографические протоколы для верификации ключей;
  • Платёжная система GNU Taler, предоставляющая анонимность для покупателей, но отслеживающая транзакции продавцов для обеспечения прозрачности и предоставления налоговой отчётности. Поддерживается работа с различными существующими валютами и электронными деньгами, в том числе с долларами, евро и биткоинами.
  • Сервис GNUnet Messenger для создания защищённых приложений для чата. Для обеспечения конфиденциальности и защиты от перехвата сообщений применяется протокол CADET (Confidential Ad-hoc Decentralized End-to-End Transport), позволяющий организовать полностью децентрализованное взаимодействие между группой пользователей с использованием сквозного шифрования передаваемых данных.

В новой версии GNUnet внесены изменения, нарушающие совместимость протокола и приводящие к возможным проблемам при взаимодействии узлов на базе GNUnet 0.20 и старых выпусков. В библиотеку libgnuneutil перенесены функции GNUNET_STRINGS_get_suffix_from_binary_name и GNUNET_s. Добавлены функции GNUNET_JSON_spec_object_const, GNUNET_JSON_spec_array_const, GNUNET_PQ_get_oid_by_name иGNUNET_PQ_get_oid. Добавлен API KEM (Key Encapsulation Mechanism).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.gnunet.org/en/news...)
  2. OpenNews: Выпуск P2P-платформы GNUnet 0.17
  3. OpenNews: Выпуск GNUnet Messenger 0.7 и libgnunetchat 0.1 для создания децентрализованных чатов
  4. OpenNews: Выпуск ZeroNet 0.7, платформы для создания децентрализованных сайтов
  5. OpenNews: Выпуск Nebula 1.5, системы для создания оверлейных P2P-сетей
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59811-gnunet
Ключевые слова: gnunet
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, InuYasha (??), 21:17, 24/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Звучит суперкруто. Но OBS (One Button Solution) в комплекте имеется?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 21:56, 24/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    неа, как всегда: нужно разобраться, как это работает, настроить, запустить с помошью десятка-другого команд, и всё, можно разбираться, почему не работает
     

  • 1.5, YetAnotherOnanym (ok), 21:30, 24/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > исключить возможные злоупотребления со стороны спецслужб

    * хмык *
    Ну да, ну да...

     
  • 1.6, Аноним (6), 21:35, 24/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я читал их код, я пробовал запускать, пасаны -- это полностью неработоспособно, код просто ужасный, если вас когда-нибудь спросят про эталонный распил в вакууме - так вот - это будет не РФ, это будет вот именно этот проект. И это я на полном серьёзе, чуваки просто сидят на бюджете и лепят какуе-то неработоспособную фигню, без реального применения и перспектив. Поставил минус новости из принципа.
     
     
  • 2.7, Анон из села Кукуево (?), 21:43, 24/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На каком бюджете?
    Какой страны?
    По каким статьям им выделен?
    Расскажи же подробности, фантазер
     
     
  • 3.12, коньюктивит (?), 21:58, 24/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GNU - этим всё уже сказано.
     

  • 1.8, Аноним (8), 21:45, 24/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кому это надо, кроме шизоидных параноиков и закладчиков?
     
     
  • 2.11, Аноним (10), 21:57, 24/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    девственникам
     

  • 1.9, коньюктивит (?), 21:56, 24/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Опенгеймер" оттуда можно скачать уже? "Барби" я уже посмотрел - замечательное.
     

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