Выпуск P2P-платформы GNUnet 0.17

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|1.1, a_kusb (ok), 16:48, 06/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Это могла бы стать штука, которой пользуются люди, которая решает задачи. Но он всего лишь суета сует. Иногда задачам лучше остаться нерешёнными, проблемы - это весело. Во всех художественных фильмах и книгах есть проблемы, а иначе скучно.
Да здравствуют проблемы. Только не такие.
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|1.2, Аноним (2), 16:56, 06/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> GNUnet поддерживает создание P2P-сетей поверх... HTTP
А траффик будет как http выглядеть?
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|1.3, Аноним (-), 16:58, 06/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Жаль, что ZeroNet запороли. Шикарная была задумка, даже зеркала своих сайтов там хостил. Но создатель взял, и свалил куда-то, что за дичь... Всегда так в опенсорсе, как что-то хорошее, революционное, так надо запороть. Вот че он свалил? Нормально же общались... Там какой-то форк появился со странным названием, только на кой он мне. Верните ZeroNet.
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|2.18, Аноним (18), 18:29, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Шикарная, но почему-то завязанная на централизованный сервис zeroid.
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|2.5, Жироватт (ok), 17:15, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Сегодня, когда пластмассовый мир победил, макет оказался сильней, последний кораблик уплыл, последний фонарик погас? Не скоро
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|3.13, a_kusb (ok), 17:32, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Когда перепишут на раст и переведут на лицензию бсд.
БСДИ НЕТ
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|3.14, Аноим (?), 17:38, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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БСД это заговор корпораций, чтобы разводить глупых разработчиков, чтобы ты работали на них за бесплатно. Это основы такое знать надо.
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|4.27, Гуглоамазоноклаудфлер (?), 22:21, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> БСД это заговор корпораций, чтобы разводить глупых разработчиков, чтобы ты работали на
> них за бесплатно. Это основы такое знать надо.
Все верно! Не будь лохом, пиши для нас софт под GPL!
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|3.16, Аноним (16), 18:12, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот те, кто будут переписывать, переведут. Только переписывать будут долго.
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|1.17, Аноним (17), 18:13, 06/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Когда нибудь кто то сможет это собрать, но это уже будет другая история...
А пока жрем что есть помимо ГнуНету.
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|1.23, user90 (?), 19:33, 06/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Но тут-то заблокируют сами эти.. гейтвеи, и фсе. Надо собирать мобильную сеть на основе ваших ведроидов.. ой, а это уже было))
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