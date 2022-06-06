The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск P2P-платформы GNUnet 0.17

06.06.2022 16:43

Представлен выпуск фреймворка GNUnet 0.17, предназначенного для построения защищённых децентрализованных P2P-сетей. Создаваемые при помощи GNUnet сети не имеют единой точки отказа и способны гарантировать неприкосновенность частной информации пользователей, в том числе исключить возможные злоупотребления со стороны спецслужб и администраторов, имеющих доступ к узлам сети.

GNUnet поддерживает создание P2P-сетей поверх TCP, UDP, HTTP/HTTPS, Bluetooth и WLAN, может работать в режиме F2F (Friend-to-friend). Поддерживается обход NAT, в том числе с использованием UPnP и ICMP. Для адресации размещения данных возможно использование распределённой хэш таблицы (DHT). Предоставляются средства для развёртывания mesh-сетей. Для выборочного предоставления и отзыва прав доступа применяется сервис децентрализованного обмена атрибутами идентификации reclaimID, использующий GNS (GNU Name System) и шифрование на основе атрибутов (Attribute-Based Encryption).

Система отличается низким потреблением ресурсов и использованием многопроцессной архитектуры для обеспечения изоляции между компонентами. Предоставляются гибкие средства для ведения логов и накопления статистики. Для разработки конечных приложений GNUnet предоставляет API для языка Си и биндинги для других языков программирования. Для упрощения разработки вместо потоков предлагается использовать циклы обработки событий (event loop) и процессы. В состав входит тестовая библиотека для автоматического развёртывания экспериментальных сетей, охватывающих десятки тысяч пиров.

На базе технологий GNUnet развивается несколько готовых приложений:

  • Система доменных имён GNS (GNU Name System), выступающая в качестве полностью децентрализованной и недоступной для цензуры замены DNS. GNS может применяться бок о бок с DNS и использоваться в традиционных приложениях, таких как web-браузеры. В отличие от DNS в GNS вместо древовидной иерархии серверов применяется направленный граф. Преобразование имён сходно с DNS, но запросы и ответы выполняются с сохранением конфиденциальности - обрабатывающий запрос узел не знает кому отдаётся ответ, а транзитные узлы и сторонние наблюдатели не могут расшифровать запросы и ответы. Целостность и неизменность записей обеспечивается за счёт использования криптографических механизмов. DNS-зона в GNS определяется при помощи связки из открытого и закрытого ключей ECDSA на основе эллиптических кривых Curve25519.
  • Сервис для анонимного обмена файлами, не позволяющий проанализировать информацию за счёт передачи данных только в зашифрованном виде и не дающий отследить кто разместил, искал и скачал файлы благодаря использованию протокола GAP.
  • Система VPN для создания скрытых сервисов в домене ".gnu" и проброса туннелей IPv4 и IPv6 поверх P2P-сети. Дополнительно поддерживаются схемы трансляции IPv4-в-IPv6 и IPv6-в-IPv4, а также создание туннелей IPv4-поверх-IPv6 и IPv6-поверх-IPv4.
  • Сервис GNUnet Conversation для совершения голосовых вызовов поверх GNUnet. Для идентификации пользователей используется GNS, содержимое голосового трафика передаётся в зашифрованном виде. Анонимность пока не предоставляется - другие пиры могут отследить соединение между двумя пользователями и определить их IP-адреса.
  • Платформа для построения децентрализованных социальных сетей Secushare, использующая протокол PSYC и поддерживающая распространение уведомлений в режиме multicast с применением end-to-end шифрования для того, чтобы доступ к сообщениям, файлам, чатам и обсуждениям могли получить только авторизированные пользователи (те кому сообщения не адресованы, включая администраторов узлов, не смогут их прочитать);
  • Система для организации шифрованной электронной почты pretty Easy privacy, применяющая GNUnet для защиты метаданных и поддерживающая различные криптографические протоколы для верификации ключей;
  • Платёжная система GNU Taler, предоставляющая анонимность для покупателей, но отслеживающая транзакции продавцов для обеспечения прозрачности и предоставления налоговой отчётности. Поддерживается работа с различными существующими валютами и электронными деньгами, в том числе с долларами, евро и биткоинами.

В новой версии GNUnet внесены изменения, нарушающие совместимость протокола и приводящие к возможным проблемам при взаимодействии узлов на базе GNUnet 0.17 и старых выпусков. В частности, нарушена совместимость на уровне распределённой хэш таблицы (DHT) - реализация DHT обновлена до новой версии спецификации, а определения типов блоков перенесены в GANA (GNUnet Assigned Numbers Authority). Добавлена поддержка выровненных и перегруппированных форматов сообщений. Из нового варианта спецификации также перенесены обратно несовместимые изменения, касающиеся децентрализованной системы доменных имён GNS (GNU Name System). Для добавляемых в GNS записей предоставлена возможность настройки времени жизни записи.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.gnunet.org/en/news...)
  2. OpenNews: Выпуск GNUnet Messenger 0.7 и libgnunetchat 0.1 для создания децентрализованных чатов
  3. OpenNews: Выпуск P2P-платформы GNUnet 0.16.0
  4. OpenNews: Выпуск ZeroNet 0.7, платформы для создания децентрализованных сайтов
  5. OpenNews: Выпуск Nebula 1.5, системы для создания оверлейных P2P-сетей
  6. OpenNews: Выпуск платёжной системы GNU Taler 0.8, развиваемой проектом GNU
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57307-gnunet
Ключевые слова: gnunet
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, a_kusb (ok), 16:48, 06/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Это могла бы стать штука, которой пользуются люди, которая решает задачи. Но он всего лишь суета сует. Иногда задачам лучше остаться нерешёнными, проблемы - это весело. Во всех художественных фильмах и книгах есть проблемы, а иначе скучно.
    Да здравствуют проблемы. Только не такие.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 17:22, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    сломался ?
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 17:24, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо
     
     
  • 4.12, a_kusb (ok), 17:31, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Спасибо

    Спасибо

     
     
  • 5.21, Аноним (21), 19:23, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пожалуйста
     
  • 4.20, Аноним (21), 19:22, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пожалуйста.
     
  • 3.11, a_kusb (ok), 17:30, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сломался ?

    Да. Частично.

     
     
  • 4.22, Аноним (21), 19:24, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Починить вызывали?
     

  • 1.2, Аноним (2), 16:56, 06/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > GNUnet поддерживает создание P2P-сетей поверх... HTTP

    А траффик будет как http выглядеть?

     
  • 1.3, Аноним (-), 16:58, 06/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Жаль, что ZeroNet запороли. Шикарная была задумка, даже зеркала своих сайтов там хостил. Но создатель взял, и свалил куда-то, что за дичь... Всегда так в опенсорсе, как что-то хорошее, революционное, так надо запороть. Вот че он свалил? Нормально же общались... Там какой-то форк появился со странным названием, только на кой он мне. Верните ZeroNet.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 18:29, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шикарная, но почему-то завязанная на централизованный сервис zeroid.
     
     
  • 3.29, Аноним (-), 23:38, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что в этом такого прям плохого?
     
  • 2.26, Аноним (26), 20:29, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У него может быть завал по жизни, ну или мог умереть...
     

  • 1.4, Аноним (-), 17:09, 06/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Когда уже GNUnet победит и все на него перейдут?
     
     
  • 2.5, Жироватт (ok), 17:15, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сегодня, когда пластмассовый мир победил, макет оказался сильней, последний кораблик уплыл, последний фонарик погас? Не скоро
     
     
  • 3.6, a_kusb (ok), 17:18, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    О, моя оборона
     
  • 3.10, Аноним (9), 17:25, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мы лёд под ногами майора.  
     
  • 2.7, Аноним (7), 17:19, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Когда перепишут на раст и переведут на лицензию бсд.
     
     
  • 3.13, a_kusb (ok), 17:32, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Когда перепишут на раст и переведут на лицензию бсд.

    БСДИ НЕТ

     
  • 3.14, Аноим (?), 17:38, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    БСД это заговор корпораций, чтобы разводить глупых разработчиков, чтобы ты работали на них за бесплатно.  Это основы такое знать надо.  
     
     
  • 4.27, Гуглоамазоноклаудфлер (?), 22:21, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > БСД это заговор корпораций, чтобы разводить глупых разработчиков, чтобы ты работали на
    > них за бесплатно.  Это основы такое знать надо.

    Все верно! Не будь лохом, пиши для нас софт под GPL!

     
  • 3.16, Аноним (16), 18:12, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот те, кто будут переписывать, переведут. Только переписывать будут долго.
     

  • 1.17, Аноним (17), 18:13, 06/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Когда нибудь кто то сможет это собрать, но это уже будет другая история...
    А пока жрем что есть помимо ГнуНету.
     
     
  • 2.19, Аноним (2), 18:32, 06/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://repology.org/project/gnunet/badges
     

  • 1.23, user90 (?), 19:33, 06/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Но тут-то заблокируют сами эти.. гейтвеи, и фсе. Надо собирать мобильную сеть на основе ваших ведроидов.. ой, а это уже было))
     
  • 1.28, Аноним (-), 23:37, 06/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И что там интересного в этой сети?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру