Компания Qualcomm открыла компоновщик ELD, пригодный для замены GNU Linker

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|1.1, xsignal (ok), 11:46, 15/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Спасибо, конечно, но к GNU Linker вообще никаких претензий нет, отличный компоновщик, зачем его менять.
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|3.45, Аноним (45), 14:34, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Проприетарщики не любят GPL, вот и плодят сущности.
Квалкомм это вообще такая очень милая компания. Компания, которая скупила Atheros и загадила его блобами фирмварей. Компания, которая годами нагибала прогресс в коммуникациях патентами на CDMA. И если вы не понимали почему столько лет везде GPRS, хотя уже есть куда более резвый CDMA - вопросы надо задавать именно ЭТИМ господам.
И сотовые модемы где проц сотового модема может шарахаться по всей системе с линухом - тоже квалком придумал. В общем милая такая корпа. Без которой мир был бы значительно лучше, имхо. Они украли несколько лет прогресса. У всего человечества. Глобально. По всей площади. Нагло присвоив себе древнюю математику.
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|2.3, _kp (ok), 11:52, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Совместимость с GNU ld
Можно и нужно пробовать.
Иначе, если не знать что есть какие то полезные фичи, то в GNU ld их не заимствуют.
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|3.17, Аноним (17), 12:31, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если вы узнаете, то как это окажет влияние на разработчиков GNU binutils?
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|3.13, Аноним (13), 12:12, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А почему тогда в GNU ld не сделают также как в mold, чтобы также шустро было?
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|2.9, Аноним (9), 12:03, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Претензии есть - было бы хорошо научиться хирургически точно редактировать существующие файлы, но в линкере от проприетарщиков такого святотатства, конечно, не допустят.
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|2.16, Аноним (-), 12:17, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> зачем его менять
"потребляющей меньше памяти, обеспечивающей более высокую скорость связывания и позволяющей менять поведение процесса компоновки"
Этого более чем достаточно.
Плюс замена гнурака на свободную лицензию.
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|3.18, xsignal (ok), 12:41, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> потребляющей меньше памяти
В наши ли дни заботиться о потреблении памяти линкером, когда одна вкладка браузера сжирает гигабайт?
> высокую скорость связывания
По-моему скорость связывания никогда не была узким местом процесса сборки программ.
> гнурака на свободную лицензию
Благодаря GNU СПО вообще взлетело, без неё всё давно загнулось бы.
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|4.21, Аноним (-), 12:56, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> В наши ли дни заботиться о потреблении памяти линкером,
> когда одна вкладка браузера сжирает гигабайт?
Для хелоувротов - нет.
Для больших проектов... а почему бы и нет?
> По-моему скорость связывания никогда не была узким местом процесса сборки программ.
Получить ускорение всегда приятно.
> Благодаря GNU СПО вообще взлетело, без неё всё давно загнулось бы.
GNU убило СПО. Басни секты про "это такое же, но бизплатно" отравили немало умов, взрастили целое поколение потpe6лядей, которые ничего возвращают в СПО, зато требуют чтобы им все делали, поддерживали, исправляли. Зайди в соседнюю тему про PanVK и почитай нытье про "как вы смеете просто собираться дропнуть мою 14летнюю видяху??!!!!"
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|5.50, 1 (??), 14:46, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Зайди в соседнюю тему про PanVK и почитай нытье
Зачем читать нытьё ? Можно почитать что-нибудь позитивное. А нытьё оно и не заканчивалось никогда ...
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|4.24, Аноним (17), 13:18, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Благодаря GNU СПО вообще взлетело, без неё всё давно загнулось бы.
Оно бы не успело дойти до возможности самому загнуться. Его бы на корню загнули и растоптали акулы софтокоммерции. Манифест Билла Гейца из 1980-х помним.
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|4.27, Аноним (-), 13:23, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Благодаря GNU СПО вообще взлетело, без неё всё давно загнулось бы.
А напомни, пожалуйста, когда появилась БСД лицензия? И когда GNU.
Потому посмотри на софт который тебя окружает (а не только на свой комп) и посмотри какие лицензия более распространенные.
Сейчас подавляющее большинство успешных программ - это свободные лицензии, а не запретительные.
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|5.33, ЖМЖ МЖМ МММ (?), 13:48, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Гнурак - это запретительная лицензия.
Жестоко ее выпиливаю из своего окружения безжалостно.
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|6.48, Аноним (-), 14:41, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Гнурак - это запретительная лицензия.
Примерно как законодательство запрещающее грабить, убивать и насиловать.
> Жестоко ее выпиливаю из своего окружения безжалостно.
Ага блин, прикольно жить в мире где есть свобода грабить, убивать, насиловать, выкручивать руки EULA всякими пополам с кидками... и квалком - такая прямо корпорация добра, больше всего известная тем что все человечество динамила патентами на CDMA несколько лет, жесточайше якоря прогресс.
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|7.54, Аноним (-), 14:55, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Примерно как законодательство запрещающее грабить, убивать и насиловать.
Ты это серьезно? Гнурак это коммунистическое "это пренадлежит всем".
> жить в мире где есть свобода грабить, убивать, насиловать
Вообще-то это все уголовные преступления во всех нормальных странах.
Покажи, где тебя квалком ограбил и изнасиловал?
> выкручивать руки EULA всякими пополам с кидками.
Ну так не пользуйся их продуктами и не придется подписывать EULA.
А про кидки - так это вообще ничем не подкрепленные фантазии.
> все человечество динамила патентами на CDMA несколько лет, жесточайше якоря прогресс.
Ты про халявщиков, которые просто хотели цап-царап разработки, в которые квалком вложили десятки тысячи человекочасов работы инженеров и тонны денег?
А ведь могли бы разработать свой AMDC))
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|7.55, ЖМЖ МЖМ МММ (?), 15:05, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> прикольно жить в мире где есть свобода грабить
Свобода - это рабство. Ловко перевернул, товарищь демагог.
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|4.46, Аноним (46), 14:34, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В наши ли дни заботиться о потреблении памяти линкером, когда одна вкладка браузера сжирает гигабайт?
Каким боком прожорливость браузера относится к процессу компиляции?
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|5.49, xsignal (ok), 14:43, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Всё познаётся в сравнении. Процесс компиляции потребляет незначительный объём ОЗУ, раздутый браузерами, так что будет линкер тратить 10 мегабайт вместо 100, когда на компе 64 гига - значения не имеет.
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|1.7, Аноним (7), 12:00, 15/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Отличная новость.
Рабочая замена гну-поделке под свободной лицензией.
Да еще и существеннообгоняющая по скорости.
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|2.8, Аноним (8), 12:03, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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От корпорастов и для корпорастов.
А ты и твоя свобода то тут при чем?
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|3.10, Аноним (7), 12:07, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> От корпорастов и для корпорастов.
У тебя ядро пишется корпами на 90+ процентов, срочно выкидывай и иди на Хурд.
> А ты и твоя свобода то тут при чем?
Моя свобода скачать, пользоваться, вносить изменения и даже (если получится) продать.
Согласись, тут свободы побольше, чем у коммуняк с гну-раком.
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|4.12, Аноним (12), 12:12, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Моя свобода скачать, пользоваться, вносить изменения и даже (если получится) продать.
> Согласись, тут свободы побольше, чем у коммуняк с гну-раком.
С GPL ты можешь делать тоже самое, так что твоя свобода ограничена твоей зашоренностью.
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|5.15, Аноним (-), 12:16, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> С GPL ты можешь делать тоже самое,
Ну удачи тебе продать GPL код, больше чем 1 раз.
А потом посмотрим как быстро появятся паразиты с криками "не платите ему!".
> так что твоя свобода ограничена твоей зашоренностью.
Не, моя свобода ограничевается коммунистическими манифестами предлагающими программисту идти просить подаяние. Или делать код настолько запутанным, чтобы постоянно требовалась поддержка.
Поэтому я с раковыми лицензиями предпочитаю дело иметь только когда мне это выгодно.
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|6.20, Аноним (20), 12:49, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну удачи тебе продать GPL код, больше чем 1 раз.
ты ведь сейчас про продажу чужого GPL кода, да?
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|7.28, Аноним (-), 13:27, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Ну удачи тебе продать GPL код, больше чем 1 раз.
> ты ведь сейчас про продажу чужого GPL кода, да?
Конечно! Откуда у тебя свой gpl код))
Но если бы был, то ты хоть свой умудрись продать больше чем одному покупателю :)
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|8.38, Аноним (56), 14:10, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Честно говоря не понимаю твой тезис про раковую лицензию и 171 как продать код... текст свёрнут, показать
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|9.42, Аноним (-), 14:27, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Претензия в лжи и подмене понятий Когда код перелицензируют под GPL свободу чт... текст свёрнут, показать
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|6.51, anonymous (??), 14:49, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Понятное дело, что тебе как программисту для заработка денег свободные лицензии только мешают. Не понятно зачем только вообще открывать код, если можно продавать закрытые проекты?
Мне как пользователю без свободных лицензий очень неудобно. Ведь не только программист вкладывает своё время в написание кода. Пользователь тоже вкладывается в изучение программы, дороботке хотя бы на уровне конфигов, иногда скриптов и плагинов. И потерять потраченное время было бы очень неудобно. GPL - защищает от внезапных решений закрыть проект или отменить фичу со словами "никому это не надо".
Да и вообще GPL зародилось в те времена, когда программы писали для себя, для друзей и знакомых. Энтузиасты, студенты и преподаватели. У GPL кода не стояло задачи заработать денег. И GPL открывало тебе двери в такой проект без боязни что он исчзнет вместе с твоими наработками.
Линукс ядро - это торжество GPL. Сколько разных версий бзд никсов есть, сколько разных закрытых коммерческих? Разрброд и шатание. А линукс из-за GPL консолидирован, корпорации вынуждены отдавать код обратно. И потому линукс взлетел и обогнал всех BSD конкурентов. И даже корпорации всё устраивает - ведь не только они вынуждены отдавать код, но и конкуренты, однако же совместные вложения оказываются выгоднее и дешевле.
А то что сейчас популярные программы не пишут под GPL? Вы наверное про браузеры, другие примеры как-то в голову не идут. Ну так мерзкие монополисты на деньги пользователей организовали войну стандартов. Старые браузеры ничем не хуже, новых фич нет, наоборот кнопки и опции вырезают. У пользователей нет выбора, и они едят эти отбросы, но гордиться тут нечем.
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|7.57, Аноним (-), 15:14, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я открываю код чтобы им могли пользоваться люди Моя благодарность обществу Я о... большой текст свёрнут, показать
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|7.58, Фнон (-), 15:21, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, свободныен как раз не мешают - можно запросто под МИТ писать проект, а под п... большой текст свёрнут, показать
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|4.19, Аноним (17), 12:42, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну хватит уж им процентики накручивать. Зря так стараешься, они тебе столько не платят.
Ушёл на ядро от Латиноамеринканского Фонда СПО.
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|1.22, Аноним (22), 13:00, 15/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Компания Qualcomm перевела в разряд открытых проектов
Сегодня перевела в разряд открытых, а завтра опять закроет.
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|2.23, Аноним (-), 13:04, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Сегодня перевела в разряд открытых, а завтра опять закроет.
Открытый проект невозможно закрыть. Они так и останется под открытой лицензией.
Можно только начать дописывать новый код под другой.
Но ты можешь вот прям сейчас скачать сорцы и этот код у тебя никто не отберет.
Дописывай, улучшай, развивай его дальше.
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|1.29, Анониматор (?), 13:31, 15/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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подскажите знающие, если продукт собираются распространять под MIT, то его нельзя компилировать GNU-компиляторами? Шлангом только?
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|2.30, Аноним (-), 13:40, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> то его нельзя компилировать GNU-компиляторами? Шлангом только?
Можно. GCC Runtime Library Exception позволяет тебе это делать.
Но если планируешь продукт под MIT, то лучше вообще не завязываться на гнутость, а то мало ли какая безумная идея придет им в голову завтра - переведут gcc на GPLv4, например.
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|2.32, Аноним (17), 13:48, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Компилируемый код для компилятора, это обрабатываемые им данные. Поэтому, лицензия компилятора не распространяется на этот код. А самому компилятору лицензия никак не запрещает компилировать что угодно.
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|3.34, _kp (ok), 13:51, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Компилируемый код для компилятора, это обрабатываемые им данные.
Да, с этим вопросов нет
Но компилятор добавляет и свои библиотеки, разные варианты libc, а с этим могут возникнуть чудачества.
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|3.36, Аноним (-), 13:59, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Well Yes, But Actually No c На самом деле все сложнее Тк в код получаемый ско... большой текст свёрнут, показать
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|4.41, Аноним (-), 14:22, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Тк в код получаемый скомпилированный объект добавляется код компилятора
> (runtime library) который под GPL то возникает проблема - с гну-раком
> можно совмещать только такой же код.
GCC можно прекрасно собирать проприетарные программы и это вполне законно. Равно как законно запускать проприетарные программы в GPLном кернеле. Конец истории.
Т.е. - героическое решение несуществующей проблемы. Можно конечно жрать противораковые и ходить облучаться и чисто по приколу - но тогда это как раз вам здоровье и порушит...
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|5.43, Аноним (-), 14:32, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> GCC можно прекрасно собирать проприетарные программы и это вполне законно.
Это сейчас так. И даже указали в какой момент это стало возможным.
Но N лет назад все было не так однозначно и очевидно.
> Конец истории.
Если бы. Пока в лицензии GCC указан пустой лист с подписью в виде "version 3 (or a specified later version)", то ни в чем нельзя быть увереным.
Готов поспорить, что после еще большего падения популярности GNU (или по какой-то другой причине, напр. смерти какой-то важной персоны), они выкатят GPLv4 c еще более безумными требованиями чем у GPLv3.
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|2.35, Аноним (17), 13:54, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А разве, если под MIT, вы не собираетесь выкладывать исходники, что возникают вопросы, чем можно компилировать? Исли есть исодники, пользователь сам решит, чем ему компилировать.
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|3.37, Аноним (-), 14:00, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А разве, если под MIT, вы не собираетесь выкладывать исходники, что возникают вопросы, чем можно компилировать? Исли есть исодники, пользователь сам решит, чем ему компилировать.
Это если у него получится)
Можно приколотить проекты к определенному компилятору.
Иногда даже не намеренно.
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|3.39, Анониматор (?), 14:12, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Выложенные исходники под MIT нарушают правила если использованы либы GNU.
Вопрос был был про случай когда таких библиотек нет, но исходники и бинарь в виде релиза выложены ни гитхабе под MIT, но бинарь скомпилирован GCC. Выше ответили что так можно. Пока что.
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|1.40, Аноним (-), 14:16, 15/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Компания Qualcomm открыла код компоновщика ELD,
> используемого в наборе компиляторов Qualcomm (на базе LLVM)
Уповать на доброту квалкома известного патентным тролингом? И открытость LLVM? Того который у эпла в виде проприетарного форка? Ну даже не знаю, следует пробовать такое сразу после ходьбы по канату без страховки и сования головы в пасть льву.
> бэкенды для целевых платформ Qualcomm Hexagon NPU, AArch32, AArch64 и
> RISC-V (c расширениями Xqiu)
Понятно, мегакорп решил свои нишевые проблемы и решил устроить нате-на-лопате.
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|2.44, Аноним (-), 14:34, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Понятно, мегакорп решил свои нишевые проблемы и решил устроить нате-на-лопате.
Почему сразу на лопате??
Они реализовали интересующие их архитектуры. Теперь любой желающий может добавить туда x86, amd64 и вообще что угодно.
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