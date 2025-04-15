Компания Qualcomm открыла компоновщик ELD, пригодный для замены GNU Linker

2.8 , Аноним ( 8 ), 12:03, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – От корпорастов и для корпорастов. А ты и твоя свобода то тут при чем?

3.10 , Аноним ( 7 ), 12:07, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > От корпорастов и для корпорастов. У тебя ядро пишется корпами на 90+ процентов, срочно выкидывай и иди на Хурд. > А ты и твоя свобода то тут при чем? Моя свобода скачать, пользоваться, вносить изменения и даже (если получится) продать.

Согласись, тут свободы побольше, чем у коммуняк с гну-раком.

4.12 , Аноним ( 12 ), 12:12, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Моя свобода скачать, пользоваться, вносить изменения и даже (если получится) продать.

> Согласись, тут свободы побольше, чем у коммуняк с гну-раком. С GPL ты можешь делать тоже самое, так что твоя свобода ограничена твоей зашоренностью.

5.15 , Аноним ( - ), 12:16, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > С GPL ты можешь делать тоже самое, Ну удачи тебе продать GPL код, больше чем 1 раз.

А потом посмотрим как быстро появятся паразиты с криками "не платите ему!". > так что твоя свобода ограничена твоей зашоренностью. Не, моя свобода ограничевается коммунистическими манифестами предлагающими программисту идти просить подаяние. Или делать код настолько запутанным, чтобы постоянно требовалась поддержка.

Поэтому я с раковыми лицензиями предпочитаю дело иметь только когда мне это выгодно.

6.20 , Аноним ( 20 ), 12:49, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну удачи тебе продать GPL код, больше чем 1 раз. ты ведь сейчас про продажу чужого GPL кода, да?

7.28 , Аноним ( - ), 13:27, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Ну удачи тебе продать GPL код, больше чем 1 раз.

> ты ведь сейчас про продажу чужого GPL кода, да? Конечно! Откуда у тебя свой gpl код))

Но если бы был, то ты хоть свой умудрись продать больше чем одному покупателю :)

8.38 , Аноним ( 56 ), 14:10, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Честно говоря не понимаю твой тезис про раковую лицензию и 171 как продать код... 9.42 , Аноним ( - ), 14:27, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Претензия в лжи и подмене понятий Когда код перелицензируют под GPL свободу чт... 6.51 , anonymous ( ?? ), 14:49, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Понятное дело, что тебе как программисту для заработка денег свободные лицензии только мешают. Не понятно зачем только вообще открывать код, если можно продавать закрытые проекты? Мне как пользователю без свободных лицензий очень неудобно. Ведь не только программист вкладывает своё время в написание кода. Пользователь тоже вкладывается в изучение программы, дороботке хотя бы на уровне конфигов, иногда скриптов и плагинов. И потерять потраченное время было бы очень неудобно. GPL - защищает от внезапных решений закрыть проект или отменить фичу со словами "никому это не надо". Да и вообще GPL зародилось в те времена, когда программы писали для себя, для друзей и знакомых. Энтузиасты, студенты и преподаватели. У GPL кода не стояло задачи заработать денег. И GPL открывало тебе двери в такой проект без боязни что он исчзнет вместе с твоими наработками. Линукс ядро - это торжество GPL. Сколько разных версий бзд никсов есть, сколько разных закрытых коммерческих? Разрброд и шатание. А линукс из-за GPL консолидирован, корпорации вынуждены отдавать код обратно. И потому линукс взлетел и обогнал всех BSD конкурентов. И даже корпорации всё устраивает - ведь не только они вынуждены отдавать код, но и конкуренты, однако же совместные вложения оказываются выгоднее и дешевле. А то что сейчас популярные программы не пишут под GPL? Вы наверное про браузеры, другие примеры как-то в голову не идут. Ну так мерзкие монополисты на деньги пользователей организовали войну стандартов. Старые браузеры ничем не хуже, новых фич нет, наоборот кнопки и опции вырезают. У пользователей нет выбора, и они едят эти отбросы, но гордиться тут нечем.

7.57 , Аноним ( - ), 15:14, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Я открываю код чтобы им могли пользоваться люди Моя благодарность обществу Я о... 7.58 , Фнон (-), 15:21, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Не, свободныен как раз не мешают - можно запросто под МИТ писать проект, а под п... 4.19 , Аноним ( 17 ), 12:42, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну хватит уж им процентики накручивать. Зря так стараешься, они тебе столько не платят. Ушёл на ядро от Латиноамеринканского Фонда СПО.

2.26 , Аноним ( 5 ), 13:21, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Лучше бы переписали на Хаскель.

