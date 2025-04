Компания Qualcomm открыла компоновщик ELD, пригодный для замены GNU Linker

2.30 , Аноним ( - ), 13:40, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > то его нельзя компилировать GNU-компиляторами? Шлангом только? Можно. GCC Runtime Library Exception позволяет тебе это делать.

Но если планируешь продукт под MIT, то лучше вообще не завязываться на гнутость, а то мало ли какая безумная идея придет им в голову завтра - переведут gcc на GPLv4, например.

2.32 , Аноним ( 17 ), 13:48, 15/04/2025
Компилируемый код для компилятора, это обрабатываемые им данные. Поэтому, лицензия компилятора не распространяется на этот код. А самому компилятору лицензия никак не запрещает компилировать что угодно.

3.34 , _kp ( ok ), 13:51, 15/04/2025
> Компилируемый код для компилятора, это обрабатываемые им данные. Да, с этим вопросов нет

Но компилятор добавляет и свои библиотеки, разные варианты libc, а с этим могут возникнуть чудачества.

большой текст свёрнут, показать Well Yes, But Actually No c На самом деле все сложнее Тк в код получаемый ско... 4.41 , Аноним ( - ), 14:22, 15/04/2025
> Тк в код получаемый скомпилированный объект добавляется код компилятора

> (runtime library) который под GPL то возникает проблема - с гну-раком

> (runtime library) который под GPL то возникает проблема - с гну-раком
>> можно совмещать только такой же код. GCC можно прекрасно собирать проприетарные программы и это вполне законно. Равно как законно запускать проприетарные программы в GPLном кернеле. Конец истории. Т.е. - героическое решение несуществующей проблемы. Можно конечно жрать противораковые и ходить облучаться и чисто по приколу - но тогда это как раз вам здоровье и порушит...

5.43 , Аноним ( - ), 14:32, 15/04/2025
> GCC можно прекрасно собирать проприетарные программы и это вполне законно. Это сейчас так. И даже указали в какой момент это стало возможным.

Но N лет назад все было не так однозначно и очевидно. > Конец истории. Если бы. Пока в лицензии GCC указан пустой лист с подписью в виде "version 3 (or a specified later version)", то ни в чем нельзя быть увереным.

Готов поспорить, что после еще большего падения популярности GNU (или по какой-то другой причине, напр. смерти какой-то важной персоны), они выкатят GPLv4 c еще более безумными требованиями чем у GPLv3.

2.35 , Аноним ( 17 ), 13:54, 15/04/2025
А разве, если под MIT, вы не собираетесь выкладывать исходники, что возникают вопросы, чем можно компилировать? Исли есть исодники, пользователь сам решит, чем ему компилировать.

3.37 , Аноним ( - ), 14:00, 15/04/2025
> А разве, если под MIT, вы не собираетесь выкладывать исходники, что возникают вопросы, чем можно компилировать? Исли есть исодники, пользователь сам решит, чем ему компилировать. Это если у него получится)

Можно приколотить проекты к определенному компилятору.

Иногда даже не намеренно. 3.39 , Анониматор ( ? ), 14:12, 15/04/2025
Выложенные исходники под MIT нарушают правила если использованы либы GNU.

Вопрос был был про случай когда таких библиотек нет, но исходники и бинарь в виде релиза выложены ни гитхабе под MIT, но бинарь скомпилирован GCC. Выше ответили что так можно. Пока что.