Организация Объединённых Наций предложила принципы Open Source

2.18 , Генсек ( ? ), 22:58, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вышеназванные государства исключили из ООН?

3.20 , Celcion ( ok ), 23:05, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вышеназванные государства исключили из ООН? Есть мнение, что скоро из этой импотентной организации выйдут все государства, которым действительно нужно решать какие-то проблемы и вопросы, а не просто пустопорожней говорильней заниматься и бесконечно буксовать в принятии даже самых простых и базовых решений.

2.27 , Аноньимъ ( ok ), 23:35, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – США туда же.

2.36 , Аноним ( 38 ), 00:04, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >И снизу нужно добавить Уже добавили:

https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59517

2.55 , 12yoexpert ( ok ), 01:26, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – кремлеботов добавь. ах да, это же другое, стрелочка не поворачивается, кругом русофобы