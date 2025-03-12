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Организация Объединённых Наций предложила принципы Open Source

12.03.2025 22:18

Организация Open Source Initiative (OSI), занимающаяся проверкой лицензий на предмет соответствия критериям Open Source, официально одобрила принципы Open Source, предложенные Организацией Объединённых Наций (ООН) для стимулирования сотрудничества и повсеместного внедрения открытого исходного кода в подразделениях ООН и повсеместно. Принципы выработаны сообществом Open Source United, организованном Исполнительным советом ООН в рамках программы "Сеть цифровых технологий", и определяют основу для использования, разработки и распространения открытого исходного кода во всей организации.

Предложенные принципы:

  • Открыто по умолчанию: Открытое ПО как стандартный подход для проектов.
  • Вклад в общее дело: Поощряется активное участие в жизни экосистемы открытого ПО.
  • Изначальный акцент на безопасность (secure by design): Приоритет безопасности во всех проектах по разработке ПО.
  • Инклюзивность и разнообразие: Построение сообщества, доступного для участия любых людей, независимо от их расы, пола, культуры, национальности, способностей и убеждений.
  • Расчёт на повторное использование: Проекты должны создаваться с учётом совместимости с различными платформами и экосистемами.
  • Предоставление документации: Публикация полной документации для конечных пользователей, интеграторов и разработчиков.
  • RISE (признавать, поощрять, поддерживать и наделять полномочиями): Расширение прав и возможностей отдельных лиц и сообществ для стимулирования их активного участия.
  • Поддержка и масштабирование: Поддержка разработки решений, отвечающих изменяющимся потребностям.


  1. Главная ссылка к новости (https://opensource.org/blog/os...)
  2. OpenNews: Организация OSI выработала критерии открытости AI-систем
  3. OpenNews: Оценка популярности открытых лицензий в зависимости от языка программирования
  4. OpenNews: Организация OSI проведёт перевыборы управляющего совета из-за компрометации системы голосования
  5. OpenNews: Удаление Эрика Рэймонда из списков рассылки OSI и этические вопросы в открытых лицензиях
  6. OpenNews: Брюс Перенс покинул организацию OSI из-за разногласий, касающихся лицензии CAL
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62870-opensource
Ключевые слова: opensource
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (59) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:21, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >Open Source

    ненавижу Антихриста, софт должен быть СВОБОДНЫМ

     
     
  • 2.25, Аноньимъ (ok), 23:32, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аминь!
     
  • 2.30, Василий Программист (-), 23:45, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Инклюзивность и разнообразие

    А может не надо? :(

    Я вот лично за то, чтобы человека оценивали за его таланты, а не степень инклюзивности...

     
     
  • 3.51, Аноним (-), 01:06, 13/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:22, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    ну всё, пропал подъезд... (Проф. Преображенский)
     
  • 1.3, sqrt (?), 22:24, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Из пустого в порожнее. "Надо делать хорошо, а плохо делать не надо". Ну хоть не наоборот.
     
     
  • 2.38, Аноним (38), 00:06, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ну хоть не наоборот

    А это:
    https://opennet.ru/59517-law

     

  • 1.4, dullish (ok), 22:25, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Как же хорошо, что на ООН всем уже давно всё равно.
     
     
  • 2.58, 12yoexpert (ok), 01:32, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да вот плохо. создавалась-то она не для того, чтобы в айтишечку лезть, а чтобы пресекать художества всяких художников
     

  • 1.5, nmorozov (ok), 22:28, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >Инклюзивность и разнообразие

    Нда...

     
     
  • 2.16, Cyd (?), 22:50, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Код должен быть разнообразным! Кривым, косым, глючным, неоптимальным и немного работабщим! :))
     

  • 1.6, Аноним (6), 22:29, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > Изначальный акцент на безопасность (secure by design): Приоритет безопасности во всех проектах по разработке ПО.
    > Инклюзивность: Построение сообщества, доступного для участия различных групп людей.

    Какое отношение это имеет к опен сурсу? Хочу - пишу открытый небезопасный в софт в группе по схожим интересам. Просьба не беспокоить.

     
  • 1.7, Gemorroj (ok), 22:29, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    лучше таки оон, чем всякие американские оранизации
     
     
  • 2.23, Ivan_83 (ok), 23:22, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в чём разница?
     
  • 2.41, Аноним (41), 00:20, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Перепись тех кто не в курсе где расположено оон и кто их спонсирует на 99%, открыт.
     
  • 2.46, ИмяХ (ok), 00:44, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Надеюсь, этот комментарий ты написал с помощью компьютера и софта, в котором нет ничего американского.
     

  • 1.8, IdeaFix (ok), 22:29, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тут даже не надо ничего говорить.
     
  • 1.9, АнонимЗлой (?), 22:31, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Инклюзивность и разнообразие...

    Они не в курсе, что мировая повестка за последние месяцы круто поменялась?

     
     
  • 2.26, Аноньимъ (ok), 23:34, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Европейская Партия просто пропихивает свою линию.
    У них повестка не менялась. Все строго по уставу.
     
  • 2.57, 12yoexpert (ok), 01:30, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    никто не в курсе, кроме боброедки и её ЦА
     

  • 1.10, IZh. (?), 22:32, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Интересно, как это будет уживаться с санкциями отдельных стран? Open* Source?
     
     
  • 2.42, безразницы (?), 00:25, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так уже вовсю. Опенсурс подчиняется страновому законодательству, т.е. есть американский опенсурс, европейский опенсурс, итп итд; совсем  недавно от одной главной опенсурсной фондатации разьяснение было.
     
  • 2.56, 12yoexpert (ok), 01:29, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а мне вот что-то не очень. у жителей каких-нибудь зимбабве или рф и без этого вашего ит забот полон рот
     

  • 1.11, dannyD (?), 22:33, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Свобода лучше, чем несвобода (c)
     
     
  • 2.12, Аноним (6), 22:34, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Особенно когда свобода определяется сверху.
     

  • 1.13, Celcion (ok), 22:40, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Главное - как можно больше по квотам понанимать "разнообразных" и "инклюзивных" дармоедов и бездельников. Иначе никакой открытости не будет.
     
  • 1.14, th3m3 (ok), 22:43, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что там на счёт санкций? Уже не open?)
     
  • 1.15, тоже Аноним (ok), 22:47, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Это еще не принципы, это лозунги. Чтобы они стали рабочими принципами, их надо несколько раз разбить о реальность и проклеить здравым смыслом там, где бьется.
    А если этим размахивать, как катехизисом, таких шишек можно наставить уже работающим сообществам...
    В общем, у этой инициативы все шансы сменить Вавилон на Константинополь-1024, образно говоря.
     
  • 1.17, Аноним324 (ok), 22:53, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Инклюзивность и разнообразие: Построение сообщества, доступного для участия любых людей, независимо от их расы, пола, культуры, национальности, способностей и убеждений.

    И снизу нужно добавить, кто не входит в инклюзивность и разнообразие:
    Иран, КНДР, Сомали, Израиль, Палестина, Рф, рб, Украина, КНР и так далее...

     
     
  • 2.18, Генсек (?), 22:58, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вышеназванные государства исключили из ООН?
     
     
  • 3.20, Celcion (ok), 23:05, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вышеназванные государства исключили из ООН?

    Есть мнение, что скоро из этой импотентной организации выйдут все государства, которым действительно нужно решать какие-то проблемы и вопросы, а не просто пустопорожней говорильней заниматься и бесконечно буксовать в принятии даже самых простых и базовых решений.

     
  • 2.27, Аноньимъ (ok), 23:35, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    США туда же.
     
  • 2.36, Аноним (38), 00:04, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >И снизу нужно добавить

    Уже добавили:
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59517

     
  • 2.55, 12yoexpert (ok), 01:26, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кремлеботов добавь. ах да, это же другое, стрелочка не поворачивается, кругом русофобы
     

  • 1.19, Anonim (??), 22:59, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как-то все очень мутно Прям как Моральный кодекс строителя коммунизма в свое ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.32, Аноним (-), 23:51, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А по другому они не умеют Это прямо противоречит основным правам человека , а ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 23:53, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > нормальных проприетарных приложений

    Это оксюморон.

     
     
  • 4.37, Аноним (-), 00:05, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, это реальность.
    Те кто хотят нормально работать а не прдолиться с бомж-поделками от васянов, просто берут проверенные решения.
    Назови проф. CAD который опенсорсный. Или может граф. редактор?
    Назови проф. приложения которые есть под линукс, но нет под винду)
     

  • 1.21, Karl Richter (ok), 23:07, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, сколько ООН существать осталось?
     
  • 1.22, Ivan_83 (ok), 23:21, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Изначальный акцент на безопасность (secure by design): Приоритет безопасности во всех проектах по разработке ПО.

    Те MVP не состоится никогда.


    > Инклюзивность и разнообразие: Построение сообщества, доступного для участия любых людей, независимо от их расы, пола, культуры, национальности, способностей и убеждений.

    Опять этот гуманизм. (в значении расизма только по отношению к другим видам)
    А как же другие виды? ИИ?


    > Расчёт на повторное использование: Проекты должны создаваться с учётом совместимости с различными платформами и экосистемами.

    Это туда же куда и безопасность - ещё одна хотелка которая приведёт к тому к чему приводит весь корпоративный маразм: давайте напишем универсальное приложение для всего насвете сразу.
    И хэлло ворлд на 50 тб.


    > Предоставление документации: Публикация полной документации для конечных пользователей, интеграторов и разработчиков.

    И опять палка в колёса.
    Нет у большинства проектов ресурсов на это, на кодинг кое как хватает.


    > RISE (признавать, поощрять, поддерживать и наделять полномочиями): Расширение прав и возможностей отдельных лиц и сообществ для стимулирования их активного участия.

    ЧАВО!?
    Так и вижу: хожу я по остановке и пристаю к попрашайкам: эй, чувак, хватит тут попрошаить, давай я тебе дам права коммитить в свои проекты!!!
    Эээ стой, куда пошёл, я сказал быра коммитить ко мне в проекты!!!


    > Поддержка и масштабирование: Поддержка разработки решений, отвечающих изменяющимся потребностям.

    Ещё одна фигня "за всё хорошее" ради бумагомарательства.
    Там же выше уже был пункт про написание одной проги сразу для всего!

     
  • 1.24, Аноним (24), 23:28, 12/03/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.28, Алконим (?), 23:36, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему статья не на раст написана? Ты что не хочешь безопасной статьи?
     
     
  • 2.40, Аноним (40), 00:18, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В среднем на Земле умирает примерно два человека в секунду. Сделай доброе дело - увеличь это число за счёт себя, а? Лишние петросяны этой планете не нужны, их и так слишком много.
     
     
  • 3.49, Алконим (?), 01:04, 13/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.29, Аноним (-), 23:37, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хахаха, бесполезные болтуны опять за все хорошее и против всего плохо Я больш... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.34, Bob (??), 23:58, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Инклюзивность и разнообразие: Построение сообщества, доступного для участия любых людей, независимо от их расы, пола, культуры, национальности, способностей и убеждений.

    А просто профпригодных брать не судьба?

    > RISE (признавать, поощрять, поддерживать и наделять полномочиями): Расширение прав и возможностей отдельных лиц и сообществ для стимулирования их активного участия

    Компетенция где потерялась?

    Не удивительно, что этой шараге урезают финансирование.

    За всё свое существование не сделала ничего дельного.

     
     
  • 2.54, 12yoexpert (ok), 01:19, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А просто профпригодных брать не судьба?

    в нормальных компаниях инклюзивность не об этом, а о том, чтобы гопоту вида "гыы, смотри, у него розовая кофточка", "гыыы, мальчики за ручку ходят" или "гыы, смотри какой черномазая заика-инвалид с огромными буферами" гнать поджопниками в ту же секунду. подобным колхозникам в ИТ не место

     

  • 1.35, Аноним (35), 00:02, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Плохо, на самом деле Зараннее закладывают трухлявую гниль в фундамент, чтобы э... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.39, Аноним (-), 00:09, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Казалось бы, самоочевидно, что программный код не имеет расы, пола, культуры, национальности и убеждений.

    Конечно. Но люди не совершенны.
    Например местные отборсы первым делом начинают заглядывать к разработчикам в трусы.
    (Возможно это какие-то последствия околотюремной субкультуры).

    Доходило до абсурдного.
    "- Вот новая либа. Делает вот то-то
    -- У разработчика аниме-аватарка! Значит код плохой, пользоваться никому не советую"

    И да, таких весьма много((

     
     
  • 3.60, Аноним (60), 01:37, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, но почему-то именно разработчики с аниме-аватарками потом отклоняют ПР мотивируя это тем что его автор называет ветки в своих репах master.
     

  • 1.43, OpenEcho (?), 00:27, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Поощряется активное участие в жизни экосистемы открытого ПО.

    Это типа, кто активней у того и карты... А у кого будет время на активность? Правильно, как обычно у тех, у кого есть время и бабло платить за работу, и в результате, как с браузерами, кернелами, вот вроде все открыто, но под контролем тех кто правит миром...

    В итоге имеем - Очередная cрaнь для масс с красивыми словами, и что самое досадное, - ведь схавают и в захлеб

    > Инклюзивность и разнообразие: Построение сообщества

    Идеи искуственного "построения" общества как показывает история, заканчиваются довольно печально. Всегда. Не зависимо от ...изм-ов в моделях.

     
  • 1.45, Аноним (-), 00:32, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Палю лайфхак как сделать код инклюзивным и избежать любых претензий сжв:

    #include nigger.h;

    Всё, теперь разнообразие инклуд!

     

  • 1.48, Аноним (48), 01:02, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ОО Наций ток там ни одного представителя ни одной нации нет :)
     
  • 1.50, Аноним (50), 01:04, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тех кто продолжит разработку, сборку и распространение софта на опасных языках объявят террористами, целеноправлено распространяющими вредоносный код.
     
  • 1.52, 12yoexpert (ok), 01:16, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    инклюзивность одобряю, но от продажных мудаков из "ООН" ничего не нужно
     
  • 1.53, Аноним (-), 01:18, 13/03/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.61, Аноним (-), 01:37, 13/03/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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