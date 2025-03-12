Организация Объединённых Наций предложила принципы Open Source

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|2.30, Василий Программист (-), 23:45, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Инклюзивность и разнообразие
А может не надо? :(
Я вот лично за то, чтобы человека оценивали за его таланты, а не степень инклюзивности...
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|1.3, sqrt (?), 22:24, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Из пустого в порожнее. "Надо делать хорошо, а плохо делать не надо". Ну хоть не наоборот.
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|2.58, 12yoexpert (ok), 01:32, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да вот плохо. создавалась-то она не для того, чтобы в айтишечку лезть, а чтобы пресекать художества всяких художников
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|2.16, Cyd (?), 22:50, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Код должен быть разнообразным! Кривым, косым, глючным, неоптимальным и немного работабщим! :))
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|1.6, Аноним (6), 22:29, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> Изначальный акцент на безопасность (secure by design): Приоритет безопасности во всех проектах по разработке ПО.
> Инклюзивность: Построение сообщества, доступного для участия различных групп людей.
Какое отношение это имеет к опен сурсу? Хочу - пишу открытый небезопасный в софт в группе по схожим интересам. Просьба не беспокоить.
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|2.41, Аноним (41), 00:20, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Перепись тех кто не в курсе где расположено оон и кто их спонсирует на 99%, открыт.
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|2.46, ИмяХ (ok), 00:44, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Надеюсь, этот комментарий ты написал с помощью компьютера и софта, в котором нет ничего американского.
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|1.9, АнонимЗлой (?), 22:31, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Инклюзивность и разнообразие...
Они не в курсе, что мировая повестка за последние месяцы круто поменялась?
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|2.26, Аноньимъ (ok), 23:34, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Европейская Партия просто пропихивает свою линию.
У них повестка не менялась. Все строго по уставу.
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|1.10, IZh. (?), 22:32, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Интересно, как это будет уживаться с санкциями отдельных стран? Open* Source?
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|2.42, безразницы (?), 00:25, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так уже вовсю. Опенсурс подчиняется страновому законодательству, т.е. есть американский опенсурс, европейский опенсурс, итп итд; совсем недавно от одной главной опенсурсной фондатации разьяснение было.
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|2.56, 12yoexpert (ok), 01:29, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а мне вот что-то не очень. у жителей каких-нибудь зимбабве или рф и без этого вашего ит забот полон рот
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|1.13, Celcion (ok), 22:40, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Главное - как можно больше по квотам понанимать "разнообразных" и "инклюзивных" дармоедов и бездельников. Иначе никакой открытости не будет.
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|1.15, тоже Аноним (ok), 22:47, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Это еще не принципы, это лозунги. Чтобы они стали рабочими принципами, их надо несколько раз разбить о реальность и проклеить здравым смыслом там, где бьется.
А если этим размахивать, как катехизисом, таких шишек можно наставить уже работающим сообществам...
В общем, у этой инициативы все шансы сменить Вавилон на Константинополь-1024, образно говоря.
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|1.17, Аноним324 (ok), 22:53, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Инклюзивность и разнообразие: Построение сообщества, доступного для участия любых людей, независимо от их расы, пола, культуры, национальности, способностей и убеждений.
И снизу нужно добавить, кто не входит в инклюзивность и разнообразие:
Иран, КНДР, Сомали, Израиль, Палестина, Рф, рб, Украина, КНР и так далее...
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|3.20, Celcion (ok), 23:05, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вышеназванные государства исключили из ООН?
Есть мнение, что скоро из этой импотентной организации выйдут все государства, которым действительно нужно решать какие-то проблемы и вопросы, а не просто пустопорожней говорильней заниматься и бесконечно буксовать в принятии даже самых простых и базовых решений.
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|2.55, 12yoexpert (ok), 01:26, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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кремлеботов добавь. ах да, это же другое, стрелочка не поворачивается, кругом русофобы
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|2.32, Аноним (-), 23:51, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А по другому они не умеют Это прямо противоречит основным правам человека , а ... большой текст свёрнут, показать
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|4.37, Аноним (-), 00:05, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, это реальность.
Те кто хотят нормально работать а не прдолиться с бомж-поделками от васянов, просто берут проверенные решения.
Назови проф. CAD который опенсорсный. Или может граф. редактор?
Назови проф. приложения которые есть под линукс, но нет под винду)
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|1.22, Ivan_83 (ok), 23:21, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Изначальный акцент на безопасность (secure by design): Приоритет безопасности во всех проектах по разработке ПО.
Те MVP не состоится никогда.
> Инклюзивность и разнообразие: Построение сообщества, доступного для участия любых людей, независимо от их расы, пола, культуры, национальности, способностей и убеждений.
Опять этот гуманизм. (в значении расизма только по отношению к другим видам)
А как же другие виды? ИИ?
> Расчёт на повторное использование: Проекты должны создаваться с учётом совместимости с различными платформами и экосистемами.
Это туда же куда и безопасность - ещё одна хотелка которая приведёт к тому к чему приводит весь корпоративный маразм: давайте напишем универсальное приложение для всего насвете сразу.
И хэлло ворлд на 50 тб.
> Предоставление документации: Публикация полной документации для конечных пользователей, интеграторов и разработчиков.
И опять палка в колёса.
Нет у большинства проектов ресурсов на это, на кодинг кое как хватает.
> RISE (признавать, поощрять, поддерживать и наделять полномочиями): Расширение прав и возможностей отдельных лиц и сообществ для стимулирования их активного участия.
ЧАВО!?
Так и вижу: хожу я по остановке и пристаю к попрашайкам: эй, чувак, хватит тут попрошаить, давай я тебе дам права коммитить в свои проекты!!!
Эээ стой, куда пошёл, я сказал быра коммитить ко мне в проекты!!!
> Поддержка и масштабирование: Поддержка разработки решений, отвечающих изменяющимся потребностям.
Ещё одна фигня "за всё хорошее" ради бумагомарательства.
Там же выше уже был пункт про написание одной проги сразу для всего!
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|2.40, Аноним (40), 00:18, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В среднем на Земле умирает примерно два человека в секунду. Сделай доброе дело - увеличь это число за счёт себя, а? Лишние петросяны этой планете не нужны, их и так слишком много.
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|1.29, Аноним (-), 23:37, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
Хахаха, бесполезные болтуны опять за все хорошее и против всего плохо Я больш... большой текст свёрнут, показать
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|1.34, Bob (??), 23:58, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Инклюзивность и разнообразие: Построение сообщества, доступного для участия любых людей, независимо от их расы, пола, культуры, национальности, способностей и убеждений.
А просто профпригодных брать не судьба?
> RISE (признавать, поощрять, поддерживать и наделять полномочиями): Расширение прав и возможностей отдельных лиц и сообществ для стимулирования их активного участия
Компетенция где потерялась?
Не удивительно, что этой шараге урезают финансирование.
За всё свое существование не сделала ничего дельного.
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|2.54, 12yoexpert (ok), 01:19, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А просто профпригодных брать не судьба?
в нормальных компаниях инклюзивность не об этом, а о том, чтобы гопоту вида "гыы, смотри, у него розовая кофточка", "гыыы, мальчики за ручку ходят" или "гыы, смотри какой черномазая заика-инвалид с огромными буферами" гнать поджопниками в ту же секунду. подобным колхозникам в ИТ не место
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|1.35, Аноним (35), 00:02, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
Плохо, на самом деле Зараннее закладывают трухлявую гниль в фундамент, чтобы э... большой текст свёрнут, показать
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|2.39, Аноним (-), 00:09, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Казалось бы, самоочевидно, что программный код не имеет расы, пола, культуры, национальности и убеждений.
Конечно. Но люди не совершенны.
Например местные отборсы первым делом начинают заглядывать к разработчикам в трусы.
(Возможно это какие-то последствия околотюремной субкультуры).
Доходило до абсурдного.
"- Вот новая либа. Делает вот то-то
-- У разработчика аниме-аватарка! Значит код плохой, пользоваться никому не советую"
И да, таких весьма много((
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|3.60, Аноним (60), 01:37, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, но почему-то именно разработчики с аниме-аватарками потом отклоняют ПР мотивируя это тем что его автор называет ветки в своих репах master.
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|1.43, OpenEcho (?), 00:27, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Поощряется активное участие в жизни экосистемы открытого ПО.
Это типа, кто активней у того и карты... А у кого будет время на активность? Правильно, как обычно у тех, у кого есть время и бабло платить за работу, и в результате, как с браузерами, кернелами, вот вроде все открыто, но под контролем тех кто правит миром...
В итоге имеем - Очередная cрaнь для масс с красивыми словами, и что самое досадное, - ведь схавают и в захлеб
> Инклюзивность и разнообразие: Построение сообщества
Идеи искуственного "построения" общества как показывает история, заканчиваются довольно печально. Всегда. Не зависимо от ...изм-ов в моделях.
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|1.45, Аноним (-), 00:32, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Палю лайфхак как сделать код инклюзивным и избежать любых претензий сжв:
#include nigger.h;
Всё, теперь разнообразие инклуд!
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|1.50, Аноним (50), 01:04, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Тех кто продолжит разработку, сборку и распространение софта на опасных языках объявят террористами, целеноправлено распространяющими вредоносный код.
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