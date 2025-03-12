Организация Объединённых Наций предложила принципы Open Source

> Изначальный акцент на безопасность (secure by design): Приоритет безопасности во всех проектах по разработке ПО.

Те MVP не состоится никогда.



> Инклюзивность и разнообразие: Построение сообщества, доступного для участия любых людей, независимо от их расы, пола, культуры, национальности, способностей и убеждений.

Опять этот гуманизм. (в значении расизма только по отношению к другим видам)

А как же другие виды? ИИ?



> Расчёт на повторное использование: Проекты должны создаваться с учётом совместимости с различными платформами и экосистемами.

Это туда же куда и безопасность - ещё одна хотелка которая приведёт к тому к чему приводит весь корпоративный маразм: давайте напишем универсальное приложение для всего насвете сразу.

И хэлло ворлд на 50 тб.



> Предоставление документации: Публикация полной документации для конечных пользователей, интеграторов и разработчиков.

И опять палка в колёса.

Нет у большинства проектов ресурсов на это, на кодинг кое как хватает.



> RISE (признавать, поощрять, поддерживать и наделять полномочиями): Расширение прав и возможностей отдельных лиц и сообществ для стимулирования их активного участия.

ЧАВО!?

Так и вижу: хожу я по остановке и пристаю к попрашайкам: эй, чувак, хватит тут попрошаить, давай я тебе дам права коммитить в свои проекты!!!

Эээ стой, куда пошёл, я сказал быра коммитить ко мне в проекты!!!



> Поддержка и масштабирование: Поддержка разработки решений, отвечающих изменяющимся потребностям.

Ещё одна фигня "за всё хорошее" ради бумагомарательства.

Там же выше уже был пункт про написание одной проги сразу для всего!

