Бьёрн Страуструп призвал стандартизировать профили C++ для безопасной работы с памятью

Бьёрн Страуструп (Bjarne Stroustrup), создатель языка C++, призвал комитет WG21, отвечающий за разработку стандартов для языка C++, предпринять меры для сохранения актуальности C++ в условиях активного продвижения инициатив по переходу на языки, обеспечивающие безопасную работу с памятью. Страуструп считает, что язык С++ уже содержит все возможности, необходимые для безопасной работы с памятью. Остаётся только предоставить средства, гарантирующие, что код написан с использованием только безопасных возможностей. По мнению Страуструпа, времени осталось очень мало и необходимо до 2026 года успеть предпринять какие-то меры, так как Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США и ФБР стали более активно продвигать среди производителей ПО идею перехода на языки, безопасного работающие с памятью. До 2026 года производителям ПО рекомендовано разработать план по применению в своих продуктах технологий, защищающих от ошибок при работе с памятью, или переходу на использование языков, безопасно работающих с памятью. Стандартизация возможностей для безопасной разработки на C++ позволит сохранить интерес к языку С++, особенно с учётом того, что разработчики существующих проектов на С и C++ смогут постепенно наращивать безопасность своих продуктов, не прибегая к инициативам по переписыванию на другом языке. В частности, проекты на C можно преобразовать в код С++, а за тем поэтапно переводить код на безопасные конструкции, следуя рекомендациям из руководства "C++ Core Guidelines". Для обеспечения разработки безопасного кода Страуструп предлагает стандартизировать систему профилей C++, вводящих дополнительные требования к коду. Профили близки к применению флагов "-Wall" и "-Wextra" при компиляции, но в отличие от них работают на уровне запрета применения определённых возможностей языка. К реализации предлагаются профили для безопасных типов, контроля времени жизни объектов, работы с допустимыми диапазонами значений и целочисленной арифметики. Привязку к профилям можно задавать не только для проекта и файлов (например, "[[profile::enforce(type)]]"), но и включать/отключать на уровне отдельных конструкций (например, "[profile::suppress(lifetime))] this->succ = this->succ->succ;"). Работа по повышению безопасности будет сводится к включению профиля для определённого кода и переписыванию частей, использующих небезопасные возможности языка, охватываемые выбранным профилем. Например, использование профилей поможет уйти от применения в коде сырых указателей и массивов, избавиться приведения типов и защититься от обращений к неинициализированным объектам. Вместо сырых указателей можно использовать, например, умные указатели std::unique_ptr и std::shared_ptr с отслеживанием владения. При наличии в коде циклов "for", перебирающих отдельные элементы Си-массива, потребует заменить данные циклы на вариант с обработкой диапазонов "for(type variable : vector)", использующий std::vector. Предложены следующие профили: type - каждый объект должен быть инициализирован, не допускается приведение типов.

lifetime - запрещены ссылки на освобождённые или неиспользуемые области памяти, разыменование указателей, явный вызов new/delete.

bounds - требуется проверка допустимых диапазонов при работе с указателями, запрещены арифметические операции с указателями.

arithmetic - блокируются целочисленные переполнения, запрещены знаковые/беззнаковые преобразования, изменяющие значение.

concurrency - исключает операции, приводящие к взаимным блокировкам и состояниям гонки.

RAII (Resource Acquisition Is Initialization) - требует проверки владения для каждого ресурса. Гарантии, реализуемые при использовании профилей: Обращение к объекту допускается только в соответствии с типом, под которым этот объект был определён.

Каждый объект должен быть корректно создан и освобождён.

Каждый указатель должен указывать на корректный объект или нулевой указатель.

Каждая ссылка через указатель не должна переходить по нулевому указателю.

Каждое обращение через индексированный указатель должно находиться в пределах допустимого диапазона.