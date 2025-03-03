Бьёрн Страуструп призвал стандартизировать профили C++ для безопасной работы с памятью

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|2.2, НяшМяш (ok), 12:22, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Но ведь раст не настоящий язык, почему такая реакция /s
Дидов корёжит и это хорошо. В результате выиграют все.
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|3.6, Аноним (6), 12:27, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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От этого выиграет даже раст, которой без C++ного LLVM может примерно ничего.
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|3.12, анонд (?), 12:33, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
|
Rust конкурент C т.к. в обоих языках нет ОПП в принципе. ООП черты имитируются и там, и там очень похоже.
Go норм - на нем держится инфраструктура вроде Kubernetes, Docker, Helm, Prometheus, Grafana и тд. Java в морг, но C# норм. Ruby фтопку, уж лучше Python. SWift не пробовал никогда. Довольно нишевой, для macOS/iOS.
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|5.199, Аноним (199), 15:34, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В каких-то Бейсиках было обращение к адресам памяти - небезопасТно.
|
|4.29, Аноним (29), 12:53, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
|
> Rust конкурент C т.к. в обоих языках нет ОПП в принципе.
на Rust не написать ничего подобного seL4, а ООП не нужен в принципе
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|4.37, Аноним (37), 13:05, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
> уж лучше Python
для системных скриптов - да. Но проблема в том, что им жестко заcpaли области программирования, для которых его применение сомнительно.
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|4.46, n00by (ok), 13:13, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
> Rust конкурент C т.к. в обоих языках нет ОПП в принципе. ООП
> черты имитируются и там, и там очень похоже.
В Си++ нет ООП в принципе. ООП черты имитируются. Слова "метод класса" могут оказаться последними.
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|5.122, тоже Аноним (ok), 14:11, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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C++ - мультипарадигменный язык. На нем можно писать объектно и аккуратно, как на Джаве. А можно настрогать портянку, как на С.
К сожалению, студентов учат только второму, и они вообще не понимают, что такое С++. В принципе. Но при этом считают, что они этот язык - "выучили".
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|6.137, n00by (ok), 14:24, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не понял, какая связь с моим сообщением. Намёк на то, что на Си++ можно написать паттерн синглтон?
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|4.70, laindono (ok), 13:31, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В rust другая вариация ООП. Нет классов. Нет наследования. И то и другое есть хорошо. Плюс ООП не является доминирующей частью rust, которая диктует, как писать весь код. Оставаясь при этом инструментом на каждый день.
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|7.257, penetrator (?), 16:51, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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тебе никто не мешает использовать композицию вмест с наследованием
не нужно заменять наследование композицией, и наборот
если использовать не подходящий вариант, то можно испортить что угодно
а вот отсутствие такой возможности в принципе уже накладывает констрейнты на проектирование
|
|5.98, Аноним (98), 13:54, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>В rust другая вариация ООП.
Не нужно изобретать свою собственную терминологию.
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|7.148, Аноним (96), 14:29, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ООП для части - "поднятие солнца руками"
ООП для другой части - мы поднимаем НОЧЬЮ прожектор и глядите - он как солнце
Если чего-то сделать нельзя - это не достоинство - это недостаток. Хотя, кому я это говорю.
|
|7.235, Аноним (98), 16:20, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Давайте хотя бы терминологию в программировании оставим в далеке от повестки Это... большой текст свёрнут, показать
|
|4.97, Аноним (98), 13:53, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Ruby фтопку, уж лучше Python
Python тоже фтопку. Уже куча репозиториев заражена python-ом, хотя он там не нужен совсем, и в отличии от rust-а это почти никого не возмущает.
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|5.165, Аноним (165), 14:45, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что профессиональных, квалифицированных программистов знающих СИ, С++ становится всё меньше, а им на смену приходят вкатуны просле курсов, которые кроме Pyton не знаю ничего. Скоро всё будет на Pyton и тебе будут рассказывать что C++ не безопасен, а Pyton идеально подходит.
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|6.189, Имя (?), 15:22, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что полно людей, для которых ЯП и программирование в целом вторичны по отношению к их основной специальности, всякие там млщики, математики и ученые. Им нецелесообразно разбираться какая там модель памяти в языке и как нужно классы отнаследовать, чтобы код был расширяемым. Лучше потратить время на развитие основных скиллов. Те же самые люди, которые напишут код на С вообще без отступов.
Вот для них питон как раз хороший выбор и вкатывание ни при чем.
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|6.247, Аноним (98), 16:37, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Потому что профессиональных, квалифицированных программистов знающих СИ, С++ становится всё меньше
Вот как раз такие проекты и подвержены заражению питоном. Взять тот же vim - зачем ему питон? Или apparmor? Да что там, даже uBlock зачем-то заразился питоном, хотя у них уже есть js, могли бы и без питона обойтись.
>и тебе будут рассказывать что C++ не безопасен
Да, кресты небезопасны. Это неоспоримый факт, как бы вы к этому не относились
|
|6.253, User (??), 16:47, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это еще что! Тут вот набИгают неспособные название - название, Карл! языка программирования выучить...
|
|3.226, Нуину (?), 16:04, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Дидов корёжит и это хорошо.
Судя по таким комментариям - корежит только их авторов.
|
|2.5, kravich (ok), 12:26, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
>Профили близки к применению флагов "-Wall" и "-Wextra" при компиляции, но в отличие от них работают на уровне запрета применения определённых возможностей языка
Вообще, конечно, C++ уникальный язык. Нигде больше, насколько мне известно, нет настолько выраженной ситуации, когда новые или мощные средства языка были бы проблемой на проектах, и требовали дисциплины от разработчика. И вот то, что всегда было зафиксировано в кодстилях команд, теперь в каком-то виде появляется официально в языке...
|
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|3.36, trolleybus (?), 13:04, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
> в кодстилях команд
Точнее "в костылях команд". Увы, при нынешнем состоянии языка это костыли.
|
|3.144, sena (ok), 14:27, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Нигде больше, насколько мне известно, нет настолько выраженной ситуации, когда новые или мощные средства языка были бы проблемой на проектах, и требовали дисциплины от разработчика.
perl
|
|2.102, xPhoenix (ok), 13:58, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
А что случилось? Ведь нормально же всё было. Что ни день, так новое CVE из-за неправильной работы с памятью. Где теперь хакеры харчеваться будут?
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|3.152, Аноним (96), 14:32, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А что случилось?
Тебе де сказали - требование оборонки.
Если что самолеты сделанные по требованиям оборонки никчему отстой, потому что изначально требования взяты с потолка.
|
|3.219, Нуину (?), 15:57, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Где теперь хакеры харчеваться будут?
Возьмутся наконец за раст, увидишь тогда, что нет CVE:)
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|1.3, Аноним (3), 12:22, 03/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Какой ужасный синтаксис теперь в С++, код с вариадиками, обвешанный if constexpr, макросами, концептами и теперь уже профилями совершенно не читаем.
|
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|2.4, Аноним (4), 12:25, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Вопрос привычки. Раст слишком уж инородный, чтобы найти применение в большинстве областей.
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|2.8, Hck3r (?), 12:29, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Пример бы такого кода на плюсах и аналог на расте для наглядности еще
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|1.7, Аноним (7), 12:27, 03/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Каждый объект должен быть корректно создан и освобождён.
Ну надо же!
Я думал что это должно быть по умолчанию для любой программы для с++.
Ну, чтобы она работала правильно хотя бы в этом контексте.
А тут оказывается для этого нужен отдельный профиль!
Ну а если профиль не включен, то можно создавать и освобождать объекты не корректно?
Как диды раньше?))
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|2.14, Аноним (14), 12:37, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Прямо как программисты на Typescript. Вроде бы классы и красивая типизация, а в обертках код на жиэс, где на все эти типы кладется. Без кода на жиэс ничего работать не будет. И убрать его слишком долго/дорого.
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|3.103, Аноним (98), 13:59, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Typescript давным давно можно было бы заменить любым вариантом: Ocaml, ReasonML, ReScript. Если особо хочется, то можно было бы взять даже Haskell или PureScript.
>Вроде бы классы и красивая типизация
Эта типизация прекрасно обходится даже без кода на js. Во-первых тип Any, во-вторых, если писать на ts как будь-то это динамически типизированный язык, то никаких ошибок компиляции не будет
>Без кода на жиэс ничего работать не будет. И убрать его слишком долго/дорого.
Начать бы с того, чтобы этот код был бы только под копотом и только в нескольких часятх приложения, а не буквально везде
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|4.227, Нуину (?), 16:06, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Typescript давным давно можно было бы заменить любым вариантом: Ocaml, ReasonML, ReScript. Если особо хочется, то можно было бы взять даже Haskell или PureScript.
Только не заменяется никак. В чем проблема?
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|5.249, Аноним (98), 16:40, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Опять диды виноваты. Ой, то есть эти, как их там, а, да, сму3ихлёбы, да, они. Нормальным языкам к0пр0тивляются, ибо думать придётся.
|
|2.99, Аноним (96), 13:55, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну а если профиль не включен
То ты можешь прибить все что нужно туда куда нужно.
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|2.129, тоже Аноним (ok), 14:16, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
В С++ полно библиотек, предполагающих, что объект создается в пользовательском коде, а временем его жизни и освобождением памяти занимается библиотека. И компилятор от этой библиотеки видит только заголовки, так что проконтролировать не может ничего в принципе.
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|1.11, Аноним (-), 12:31, 03/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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"Вы зачем код с багами пишете? Пишите код без багов!"
— Бьорн Страуструп, автор 14 разных методов инициализации в C++
дед опять выдает базу, абсолютно базированную и абсолютно бесполезную))
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|2.17, Аноним (17), 12:46, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Зачем вам топоры, пилы, струганки, наждачка, долота, гвозди и клей? Все надо делать одним топором!
(с) очередной неосилятор с++ на опеннете.
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|3.23, Аноним (-), 12:49, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Это ты так про Бьорна?
Не надо, чел сделал большую работу. И заслуживают уважение.
Да она получилась кривоватая, но... он сами в интервью рассказывал, что не является спецом по созданию языков.
|
|3.65, Аноним (65), 13:26, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
ты это серьезно?
топоры, пилы, струганки, наждачка, долота, гвозди и клей для одной задачи - инициализация? кучей разных способов?
учитывая, что это база, точно не надо к набору из "топоры, пилы, струганки, наждачка, долота, гвозди и клей" добавить специализированный инструмент "инициализатор", который будет заниматься, внезапно, инициализированием, и только им одним, единообразно и прозрачно?
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|4.79, Аноним (-), 13:40, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> ты это серьезно?
Уверен на 99%, что да.
> топоры, пилы, струганки, наждачка, долота, гвозди и клей для одной задачи
Да.
Именно так.
Хороший программист старой закалки, сможет пилить с помощью долота, стругать гвоздем, а гвозди каждый топором вырубать.
Можно посмотреть на ядро (СИ) или на гемдев (С++)
Потому что по канону прорамма должна быть полна костылей, велосипедов и, главное, неочевижных моментов.
Это обестпечивает незаменимость работника и сложность в его увольнении.
|
|1.13, Аноним (14), 12:33, 03/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Уместно спросить - может надо было сразу делать отдельный язык, а не надстройку, которая за сорок лет так и не смогла Embrace и Extinguish?
Пора плюсам на свалку истории. Кто работает и не может перестроиться - никакой жалости, валите на пенсию.
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|2.25, X512 (?), 12:50, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не забывайте, что все актуальные компиляторы Си написаны на C++. GCC был сначала на Си, но потом перешёл на C++.
Компилятор Си на Си -- это разве что примитивный TCC, не умеющий оптимизации.
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|2.38, Admino (ok), 13:07, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, выкинуть 40 с гаком лет написания кода и начать всё с нуля, такая прелесть.
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|3.60, Фнон (-), 13:21, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Да, выкинуть 40 с гаком лет написания кода
Делаются биндинги, новый код пишется на нормальном ЯП.
> и начать всё с нуля
Ага.
Иногда так приходится делать.
Например при переходе от повозок к автомобилям.
Какие бы ни были лошадки милые - кушают сахар, фыркают и пахнут навозом, но их потолок был ограничен.
> такая прелесть.
Что поделаешь. Прогресс не остановить, можно только замедлить суванием палкок в колеса.
От сухой каменной кладки тоже отказались, хотя ей тысячи лет и пирамиды так построили.
Но сейчас по какой-то причине сталь и бетон.
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|4.101, Аноним (96), 13:58, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Одна проблема, когда вместо лошадки пробуют заставить впрячь в повозку слизня, ибо на нем ехать безопасно, как-то мало ассоциируется с прогрессом
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|5.143, Аноним (-), 14:27, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> вместо лошадки пробуют заставить впрячь в повозку слизня
Плохая аналогия подобна котенку с дверцей (с)
Вон недавно раст-либа обогнала по скорости СИшную - у дидов предсказуемо подгорело)
По скорости раст сравним с си или плюсами. В интернетах есть куча бенчмарков где люди меряются.
И да, то кто вместо безопасности выбирает скорость, остается и без первого и без второго.
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|6.154, Аноним (96), 14:35, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> По скорости раст сравним с си или плюсами.
Вот только на си и плюсах пишут полноценные проекты.
А на rust уже почти допереписывали и планируют догнать по паритету функциональности к...
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|4.126, Аноним (165), 14:15, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Что поделаешь. Прогресс не остановить, можно только замедлить суванием палкок в колеса.
Прогресс, ага, про GNOME тоже самое твердят.
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|2.130, тоже Аноним (ok), 14:19, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На ту "свалку истории" изрядная очередь.
Перед Плюсами туда давно отправлен, например, Пых - ужасный, неконсистентный, несколько раз переделанный... и продолжающий работать на 75% сайтов интернета, например.
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|3.162, Аноним (-), 14:42, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То что у нас есть уже 100500 написанных это одно.
А сколько новых сайтов пишутся на пыхе? Это другое)
Всегда новая технология будет соседствовать со старой.
Например дома из "глины, овна и палок" стоили тысячелетиями.
Потом пошел нормальный кирпич.
А сейчас рядом с ним есть и железобетон, и пенобетон + ЖБ плиты, и всякие пустотелые керамики.
Но куча домов по старой технологии будет стоять ровно столько, пока не развалятся или их не снесут.
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|4.190, тоже Аноним (ok), 15:26, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А сколько новых сайтов пишутся на пыхе?
Да столько же, ЧСХ. Ни одного альтернативного варианта, который позволит дешевле создать сравнимый результат, для массового сайта просто нет.
Прогресс происходит отнюдь не в выпиливании Пыха и переползании на смузи-Ноду, например.
А в более четком разделении фронта и бэка и передаче первому все больше работы. Причем не потому, что Пых плохой, а потому, что браузеры нынче стали достаточно жирными и достаточно стандартными, чтобы владелец сайта мог меньше тратить на сервер, свалив нагрузку на клиентов.
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|5.250, Аноним (250), 16:44, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не только деление на фронт и бек, но и деление бека на экземпляры и модули, которые можно безопасно подменять, чтобы можно было по частям переписать с одного языка на другой, не останавливая сервис.
Но проблема больше в мотивации и в кадрах, потому что если у вас куча пхпшников, то они не все захотят переучиваться, да и менеджеры не захотят вкладывать деньги в модернизацию. А раз так, то и потребность в пхпшниках остаётся и они дальше будут плодиться, что не есть хорошо.
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|1.15, bdrbt (ok), 12:43, 03/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> По мнению Страуструпа, времени осталось очень мало и необходимо до 2026 года успеть предпринять какие-то меры
Не успеют, а если и родят что-либо, то это опять будет нечто монструозное, тянущее за собой половину буста и c сопроводительными доками чуть меньше "Войны и Мира" Толстого.
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|2.18, Аноним (18), 12:47, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не смеши публику. Большинство из указанного включается с помощью опций -Werror у gcc или clang.
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|3.22, bdrbt (ok), 12:48, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Не смеши публику. Большинство из указанного включается с помощью опций -Werror у gcc или clang.
Осталось рассказать это Страуструпу, а то он не в курсе поди.
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|4.106, Аноним (96), 14:01, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Проблема не в выявлении подобных мест. Это, очевидно, хотели сказать.
Проблема только в том, что бы договориться разным разработчикам, как ОДИНАКОВО включать и выключать эти фильтры доступности функциональности для разных артефактов программы.
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|3.81, Аноним (81), 13:41, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не только. Это полумеры все. Будет чуть лучше и чуть тормознее и больше похоже на Java.
Если все запретит и код все равно тотально переписывать - то не проще ли сделать все то же самое, только на языке, который уже есть? Точно так же, постепенно.
Или он думает, что те, кто не смогли в Rust, смогут проделать все то, что он написал? В любом случае придется корежить свои привычки.
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|4.112, Аноним (96), 14:06, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты или тролишь или не понимаешь о чем речь.
А речь о добавлении системы настройки включения и выключения функциональности для разных артефактов кода программы.
То есть программа без таких настроек имеет доступ ко всей функциональности и, соответственно, компилируется.
Добавляешь артефакту программы ограничивающую настройку и переписываешь его. Все остальное не трогая.
В этом варианте программа ВСЕГДА готова к использованию в процессе такого рефакторинга.
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|4.113, n00by (ok), 14:06, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я "не смог" (не нашёл причин и целей) в Rust, но смог проделать описанное в стандарте. В чём проблема? Вполне проработанное ТЗ, если воспринимать его так.
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|3.84, Аноним (84), 13:43, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы зачем поставили слова "комитет" и "успеть" в одном предложении?
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|4.115, n00by (ok), 14:06, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так после "топовый тролль" же. Не все знакомы с работой комитета.
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|2.30, X512 (?), 12:54, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только вот беда, что в основе IT инфраструктуры по прежнему C++ и переписывать это не собираются. Компиляторы Си GCC, Clang -- на C++. Все браузерные движки на C++.
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|3.40, n00by (ok), 13:08, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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"Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое»; но это было уже в веках, бывших прежде нас."
В СССР было написано ПО под PDP-11 больше чем в США. Где сейчас DEC?
В России было написано масса ПО на Delphi. Появился C#.
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|3.73, Аноним (-), 13:33, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Все браузерные движки на C++.
Servo смотрит на это утверждение с недоумением.
Не все конечно умеет, по сравнению с двумя (ок, тремя) другими, но если в него вложить столько же денег, то будет не хуже.
Нужно только простимулировать к этому))
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|4.119, Аноним (96), 14:08, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Нужно только простимулировать к этому))
Что бы получить в итоге "ну не смогла я, не смогла"?
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|5.188, Аноним (-), 15:20, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Что бы получить в итоге "ну не смогла я, не смогла"?
С чего бы это?
WebRender и многопоточное css прекрасено работают в FF.
В остальном Servo сейчас работает отлично в контексте вложенных ресурсов.
И нет никаких причин почему он станет работать хуже или вообще перестанет работать если туда сложить еще пару сотен лямов.
|
|4.231, Аноним (250), 16:11, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> вложить столько же денег
> Нужно только простимулировать к этому
Надо просто убрать кучу ненужных web api и не раздувать веб-стандарты, тогда и свои бразуерные движки можно будет писать на любом языке.
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|3.78, laindono (ok), 13:40, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> и переписывать это не собираются
То-то столько драмы каждый раз, когда таки переписывают. Аж целого Линуса призвали.
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|3.83, Аноним (83), 13:42, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты бы хоть читал на что отвечаешь… Как всё написанное тобой соотносится с «C++ просто устарел»? :)
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|3.86, Аноним (82), 13:45, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну так переезжайте на марс, там ничего переписывать не придётся, всё с нуля. вам уже и язык подходящий сделали
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|3.118, Аноним (250), 14:07, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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C и C++ не первые языки. На фортране тоже много чего было написано, и наверняка у него были такие же сторонники, с такими же аргументами.
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|4.121, Аноним (96), 14:10, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот только это язык другой целевой ниши.
И только сравнительно недавно пропал смысл его использовать.
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|5.216, Аноним (250), 15:52, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Фортран это просто к примеру. Вместо фортрана подставьте любой другой старый популярный язык.
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|5.239, Аноним (250), 16:25, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> сравнительно недавно пропал смысл его использовать
Смысл пропал давно, просто менеджеры не хотели вкладываться в модернизацию. А из-за этого потом возникают проблемы с поддержкой и интеграцией старого ПО.
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|3.202, Аноним (202), 15:37, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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GCC это не «компилятор c»
GCC это GNU Compilers Collection
Коллекция компиляторов GNU
Чуешь разницу?
А то вы своей фантазией уже задолбали
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|1.26, Аноним (-), 12:51, 03/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> времени осталось очень мало и необходимо до 2026
> года успеть предпринять какие-то меры
Учитывая скорость работы комитета по стандартизаци...
удачки, хехе))
Учитывая, что отчет АНБ был опубликовал в конце 2022 года и никто не чесался больше двух лет, то как раз к 2036 плюсовики сделают новый стандарт. Но это не точно.
Правда потом нужно будет дождаться когда это все завезут в компиляторы...
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|3.42, Аноним (-), 13:08, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> А чего АНБ свой проект Тор на Раст перевела.
Потому что им не хочется, чтобы их сотрудника набутылила местная контрразведка только из-за того, что сишники не смогли в память.
А контроль над тором можно и другими способами получать.
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|4.123, Аноним (96), 14:12, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А контроль над тором можно и другими способами получать.
Используя закладки в rust?
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|5.164, Аноним (-), 14:45, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Используя закладки в rust?
Слишком палевно. Можно контролировать сами ноды.
Можно использовать закладку прям в ядре линукса - 10 лет жила и всем было норм.
Или в процессоре. Или прям закладки в криптографии на уровне алгоритма и стандарта.
Вариантов много.
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|6.186, Аноним (96), 15:19, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вспомнилась новость о том что Касперский запретил использовать апл.
Типы было теоретически 3 формы попытки взлома компанией апл телефонов пользователей и ВСЕ три были применены к управленцам Касперского.
Так что запас карман не тянет.
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|6.230, Аноним (199), 16:09, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>закладку прям в ядре линукса - 10 лет жила и всем было норм
Ты бы хоть раз ссылочку привёл на эту закладку. А то, может, это и не закладка, а уязвимость, которых там немало бывает?
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|7.256, Аноним (-), 16:51, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ты бы хоть раз ссылочку привёл на эту закладку.
Ищи по Bvp47.
> А то, может, это и не закладка, а уязвимость, которых там немало бывает?
Уязвимость, потому что сишник "забыл" проверить входные данные и получилось RCE с получением рута?
Да-да, ну разумеется это точно не закладка, а просто уязвимость))
Все сишники рано или поздно так делают, поэтому прекратите задавать глупые вопросы, гражданин.
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|3.205, Аноним (202), 15:39, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Фантазеры, блин
Tor Project был создан не АНБ(гражданская структура), а NRL(структурой военно-морского флота)
Как же ваши фантазии про АНБ вокруг утомили
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|1.28, User (??), 12:52, 03/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Воу, воу! Палехше! Куда так гнать, ну? Этж в 26 стандарт принять, в 30м поддержка (частичная, всеми разная) стандарта компиляторами появится, в 31 понять, что все не так и вот вам ещё один (но другой!, лудший) способ получения безопасной безопасности - так году в 35м придётся начинать ДУМАТЬ что-то там переписывать под самую пенсию? Неее. На это комитет пойтить не могет - мужики, может ещё годика три форму скобочек пообсуждаем? Юникод он большой...
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|1.31, Аноним (32), 12:56, 03/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А это не тот самый мужик, который в своей книжке писал что насоедование 8-го уровня это нормально?
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|2.124, Аноним (96), 14:13, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> насоедование 8-го уровня это нормально?
Трудно понять о чем ты. Переформулируй.
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|1.33, Аноним (107), 13:01, 03/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Все сходится: ФБР, жесткое проталкивание и реклама Rust, слова Торвальдса
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|1.34, Аноним (39), 13:03, 03/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Средства(т.е. инструменты) есть, у̶м̶а̶ желания их использовать при политике "****, **** и в продакшн" нет.
Когда от тебя требуют скорость, плевав на качество и тем более сферические стандарты в вакууме, то так то не до феншуя.
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|2.212, Аноним (212), 15:48, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Жаль деда.
Так он и не стал дедом, все такой же "мальчишка". Дед тот, слово (мысль, идея) которого имеет вес, а тут какое-то КИСА (осколок АНБ) имеет больше веса, и вес то совсем не мысли, а дубинки.
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|1.41, Аноним (37), 13:08, 03/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Жаль деда. Линуксоиды по сути его предали, не осилили плюсы в ядро.
Не нужно его в ядро. По-моему мнению, C++ - это язык для прикладного программирования.
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|2.63, n00by (ok), 13:25, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мнение - это из области мнимого. В действительности драйвера антивирусов нередко пишут на плюсах.
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|1.43, Аноним (37), 13:09, 03/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Каждый объект должен быть корректно создан и освобождён.
Гениально. А что, можно иначе?
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|2.45, Прохожий (??), 13:11, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Можно. А еще некоторые в бинарниках шестнадцатиричным редактором заголовки правят.
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|2.50, Фнон (-), 13:16, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Конечно!
Просто добавляешь коммент "тут все ровно, мамой клянусь" и пишешь как получится.
А там пусть потомки лет через 10 разбирают CVEшки.
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|2.159, sena (ok), 14:39, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Гениально. А что, можно иначе?
Конечно, например сделал new для буфера, использовал, вышел из программы. Можно в принципе не освобождать, если всё равно выходишь. И уж тем более, если это программа-однодневка.
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|2.173, хрю (?), 14:55, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Конечно, особенно в какой-нить стековой модели объектов. Тогда выделяешь сразу буфер подо всё и двигаешь нижнюю границу.
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|2.52, Аноним (52), 13:17, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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C умными указателями конечно же!? Я сам конечно не пробовал, мне некогда пока было :)
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|3.109, Аноним (98), 14:03, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не, умные указатели не подходят, поскольку сразу же после присоединения нового элемента он мгновенно зациклится с предыдущим. А если делать слабые указатели, то часть списка может в любой момент просто взять и испарится.
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|4.167, Аноним (-), 14:47, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не, умные указатели не подходят, поскольку сразу же после присоединения
> нового элемента он мгновенно зациклится с предыдущим. А если делать
> слабые указатели, то часть списка может в любой момент просто взять и испарится.
А давайте добавим сильные, но глупые!
Вот тогда плюсы взлетят))
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|4.171, Аноним (96), 14:53, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не, умные указатели не подходят, поскольку сразу же после присоединения нового элемента он мгновенно зациклится с предыдущим. А если делать слабые указатели, то часть списка может в любой момент просто взять и испарится.
А вот для этого и надо бы сделать время жизни контейнеров. Как раз то чего в rust нет и никогда не будет.
Но, я уверен, в каком-нибудь из следующих языков мы получим необходимое для полноценности концепции применённой в rust.
Осталось только "будем посмотреть".
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|1.48, Аноним (48), 13:13, 03/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Поздно спохватились. Доктор сказал в морг, значит в морг. С++ изжил свое.
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|3.77, Аноним (48), 13:37, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Rust. Если уже Линус Торвальдс (ярый сторонник C и противник C++) начал отказываеться от C в пользу Rust - уже говорит о многом. А он в ЯПах разбирается получше местный диванных экспертов.
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|3.88, Аноним (-), 13:48, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Что на замену?
Условный C++2.0.
Нужно просто решиться и сломать обратную совместимость с++ сильнее чем при переходах между стандартами.
Убрать все UB. Добавить то, что описано в предложении, на уровень языка, сделав его по умолчанию. А для использования всяких опасных штук сделать специальные директивы, тоже на уровне языка.
Выкинуть всякие неудачные вещи, которые тянуть только ради совместимости.
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|4.128, Аноним (96), 14:16, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Убрать все UB.
И получить необходимость дублировать код и структуры для разных архитектур, получая комбинаторный взрыв?
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|5.169, Аноним (-), 14:49, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> И получить необходимость дублировать код и структуры для разных
> архитектур, получая комбинаторный взрыв?
Пример в студию.
"Вот такая UB позволяет сделать то-то"
Иначе это пустой треп о том что "без UB жизни нет"
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|6.174, Аноним (96), 14:57, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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До недавнего времени тип char в ядре linux был для разных платформ разным. Где то знаковым, где-то беззнаковым. Ибо железо такое было. Код же работал один и тот же. Пришли разработчики rust и уговорили от этого избавиться. Теперь все привели к одному виду и для части платформ это выражается в небольшом понижении производительности.
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|7.179, Аноним (-), 15:07, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Теперь все привели к одному виду и для части платформ это выражается
> в небольшом понижении производительности.
Это все невероятно интересно, но где "комбинаторный взрыв"?
Плюс там пробелема была в том, что написанный код работает хз в зависимости от платформы, компилятора, флагом, ретроградности меркурия. А для signed еще получаем UB для overflow.
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|7.252, Аноним (98), 16:45, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>До недавнего времени тип char в ядре linux был для разных платформ разным. Где то знаковым, где-то беззнаковым
Так, а где тут UB? А то я думал, что тут про разыменновывание нулевого укзателя будут говорить или про двойное освобождение памяти
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|5.237, Аноним (199), 16:22, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не получится. Классов нет, наследования, шаблонов. В C++ 2.0, если таковой появится, это всё будет, но уже без сырых указателей, с контролем границ массивов по умолчанию.
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|4.153, тоже Аноним (ok), 14:33, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Условный C++2.0.
> Нужно просто
А можно просто узнать, сколько за эти годы было написано языков на замену Крестам. Начиная с D, например. Вы о нем даже не слышали, полагаю. И об остальных - тоже. Почему бы это?...
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|5.170, Аноним (-), 14:49, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тот Д который со сборщиком мусора (опциональным, но тем не менее)?
И для которого потом пытались колхозить "безопасные" сабсеты типа SafeD?
Я бы сильно удивился если бы он взлетел.
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|6.187, тоже Аноним (ok), 15:20, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так комментарий выше - в аккурат про то, что а вот давайте теперь напишем... то, что Александреску уже двадцать лет назад написал, внезапно.
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|2.229, Нуину (?), 16:09, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> С++ изжил свое.
Буквально все, чем ты пользуешься на нем. Изжил:) Откуда вы лезите? Где у вас гнездо? (с)
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|3.246, Аноним (-), 16:36, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> С++ изжил свое.
> Буквально все, чем ты пользуешься на нем.
И? Когда появилось эл-во и факелы и свечки заменяли на него, наверняка такие же бухтели "вы эти лампочки пилят при свечах!! позор! никакого уважения к тысячелетним технологиям".
> Изжил:)
Ага. Именно изжил. В комитете раскол и Драма за Драмаю.
Как минимум 2 группы тянут одеяло на себя.
Тащится просто жуткое старье в угоду древним платформам.
При некоторые вещи можно ускорить в 2-3 раза если поломать совместимость.
open-std.org/jtc1/sc22/wg21/docs/papers/2019/p1863r0.pdf
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|1.49, Аноним (49), 13:15, 03/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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ИЧСХ, Паскаль с самого начала не давал программисту делать всё что угодно, а только то, что правильно. Потому что программист делает ошибки. Потому что программист хочет то, что он хочет, а не то, что он пишет. Через 50-60 лет до мэйнстрима дошло.
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|2.56, Аноним (52), 13:19, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Просто до этого нехаватоло мощностей и приходилось выжимать до капли любым способом.
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|2.61, Анонем (?), 13:23, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Проблема Паскаля не в том, что он "слишком правильный". И даже не в том, что медленный. А в том, что он придуман в Европе, а не в США.
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|3.140, SAI (ok), 14:25, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Насчёт "медленности" Паскаля вопрос сомнительный.
Зависит от многих факторов, в том числе и от компилятора, но в среднем, примерно в 2 раза медленнее Си (в рейтинге сразу за Си).
Та же Java (на тех же задачах), показывала производительность в 10 раз меньше.
Была на опеннете такая статья с исследованием несколько лет назад. Не могу найти.
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|2.111, Аноним (98), 14:05, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И как в паскале дело обстоит с указателями? Так же как в си/крестах?
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|3.145, SAI (ok), 14:27, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если постараться, то выстрелить себе в ногу тоже можно.
Но компилятор много чего ловит.
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|4.254, Аноним (98), 16:49, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что значит постараться? Я не знаю все 100500 языков какие есть. Если вы расхваливаете паскаль то говорите конкретнее: есть ли там nullptr, что будет если его разыменновать, бывает ли там утечка памяти, бывает ли двойное освобождение и так далее. И как ко всему этому относится компилятор.
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|2.149, Аноним (142), 14:31, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Паскаль - отличный язык. Но создавался он исключительно для обучения и там только и должен применяться
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|3.243, Аноним (199), 16:33, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да что всё Поцкаль да Поцкаль? Ведь, есть же более промышленный Modula-2, который теперь и в GCC имеется. Со строгостью у него, должно быть, не хуже.
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|2.158, тоже Аноним (ok), 14:39, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ИЧСХ, Паскаль с самого начала не давал программисту делать всё что угодно
Так удивился этому заявлению, что аж заглянул в свой архив. Нет, похоже, исходники тех программ из прошлого века, где использовались ассемблерные вставки и прямая запись в видеопамять (потому что штатные библиотеки люто тормозили, и даже int 10h был нетороплив), уже выкинуты...
Так-таки и не давал? Как-то я этого не заметил.
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|3.198, Аноним (49), 15:32, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это Turbo Pascal? Все коммерческие реализации как раз и добавляли разные небезопасные возможности, чтобы "профессионалам" было удобнее. Но не суть. Просто то, что Си небезопасен и плохо спроектирован, было очевидно уже очень давно.
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|4.203, тоже Аноним (ok), 15:38, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Си небезопасен и плохо спроектирован
А верблюд несимпатичный и низко летает. Вообще непонятно, что арабы в них нашли...
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|5.236, Аноним (96), 16:21, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вообще непонятно, что арабы в них нашли...
На вкус и цвет - кому и кобыла невеста
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|6.240, тоже Аноним (ok), 16:25, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скорее "на бесптичье и жoпа - соловей".
Причем оглядываясь на прошедшие десятилетия, нетрудно заметить, что именно такая ситуация - не исключительная, а сугубо характерная и логично формирующая то, что мы имеем сейчас. Не обещая никаких изменений и в ближайшем будущем, собственно.
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|1.58, Аноним (58), 13:19, 03/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> lifetime - запрещены ссылки на освобождённые или неиспользуемые области памяти, разыменование указателей, явный вызов new/delete.
Тут уже поднапряглись авторы и пользователи Qt…
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|1.59, Аноним (59), 13:20, 03/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Отличная инициатива. Так оно и будет, затащат все основные примочки растов и никто никуда миргировать не станет, моментально отпадет желание переносить огромные пласты легаси кода.
Так от части происходит и с другими платформами. Например java много впитал из scala, и теперь смысла как-то перекатываться на scala особо и нет.
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|2.67, Фнон (-), 13:29, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Так оно и будет,
Может и будет, вопрос "когда")
Пока комитетчики расшевелятся, пока это попадет в компиляторы...
В некоторых крупных проектах уже полным ходом от дырявых ЯП избавляются - весь новый код пишут на более новых.
Даже через три года, кол-во написанного кода будет достаточно существенным, программисты обучены, процессы настроены.
А лет через 5-6 о возвращении к плюсам можно будет забыть.
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|3.133, Аноним (96), 14:20, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Даже через три года, кол-во написанного кода будет достаточно существенным, программисты обучены, процессы настроены.
Сколько там прошло с момента появления rust. А в новостях про переписывальщиков только: паритет по функциональности планируется достич к ...
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|4.155, Аноним (37), 14:36, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> паритет по функциональности планируется достич к ...
Это современный метод ведения бизнеса. Обещать, а концу дедлайна сваливать по горизонтали. Или по-другому. Недавно интервью читал одного деятеля о разработке самолетов. Типа делаем проект 10 лет, признаем устаревшим, начинаем снова. Делаем проект 10 лет, признаем устаревшим и т.д. И ведь прокатывает!
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|5.197, Аноним (96), 15:32, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Отвечу тут:
> Какой паритет?
Паритет функциональности проекта на Си С++ и переписываемого на rust.
Практически везде его никак не могут достигнут.
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|6.200, Аноним (-), 15:35, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Какой паритет?
> Паритет функциональности проекта на Си С++ и переписываемого на rust.
В соседней новости fish переписали с СИ на С++, потом с С++ на раст.
Суда по их блогу паритет сохранен.
> Практически везде его никак не могут достигнут.
А они уже закончили)?
АРТИ (который TOR) стабильно добавляют feature parity.
И по их же словам версия сишки будет сущесвтовать какое-то время, но неминуемо будет дропнута.
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|7.228, Аноним (96), 16:09, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Fish? Возможно. Но.
Насколько я понимаю, сам fish это упрощенная версия командной оболочки. Заточена на интерактивность за счет скриптования. То есть проект уступающий по функциональности тем, кого хотел переписать.
А tor - да, обещают, ... вот-вот...
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|4.175, Аноним (-), 14:58, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Сколько там прошло с момента появления rust.
Первый стабильный релиз - май 2015.
В андроид добавили в начале 2021 года.
В ядро добавили в октябре 2022.
> А в новостях про переписывальщиков только: паритет по функциональности планируется достич к ...
Какой паритет?
В расте уже возможностей больше чем в дыряшке или плюсах - у вас есть там паттерн матчинг? А нормальная работа со строками? А линейные типы?
Чего в расте меньше, так это возможностей отстрелить себе ногу, по самую опу.
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|2.114, Аноним (98), 14:06, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>и теперь смысла как-то перекатываться на scala особо и нет
Джависты не перекатываются на скалу ни когда в этом смысла нет, ни когда смысл есть
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|1.66, Прохожий (??), 13:26, 03/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> запрещены ... явный вызов new/delete
Всегда так делал и буду делать. Мне так удобно контролировать выделение/освобождение памяти. Кстати, GCC предупреждает, если в программе для объекта есть new, но нет delete.
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|2.71, Аноним (-), 13:31, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А если delete в другой функции. Или на другом потоке.
Неужели GCC все проверяет?
Или это топорная проверка в узкой областе видимости?
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|3.75, Прохожий (??), 13:35, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня в проекте проверяет. Но проект собирается из исходников, хотя и по частям.
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|4.76, Прохожий (??), 13:36, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А если delete в другой функции.
Нет, delete в той же функции. Функция исполнилась - освобождает ресурсы, которые выделяла. Результаты проверяет.
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|5.180, inklesspen (ok), 15:08, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ИМХО неудобно контролировать каждый указатель. Про что-то можно и забыть.
Любая функция с каким-никаким ветвлением (с учетом, что исключения - тоже вид ветвления) превращается в кусок полусишного кода с функционалом плюсов, поскольку тебе нужно:
+ Освободить указатель, если произошло исключение
+ Освободить указатель при преждевременном return'е
+ Не забыть то же самое в циклах
Даже такой кусок кода может содержать утечку:
'''cpp
void foo()
{
auto a = new int(2);
auto b = new int(3);
delete a;
delete b
}
'''
Умные указатели избавляют от этих проблем. До тех пор пока не ошибся с семантикой перемещения.
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|6.251, Аноним (199), 16:45, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>ИМХО неудобно контролировать каждый указатель. Про что-то можно и забыть.
Если забыть, то в данном случае, напомнит статический анализатор кода?
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|5.258, Аноним (98), 16:54, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Функция исполнилась - освобождает ресурсы, которые выделяла
Очень интересно, как вы собираетесь в той же функции освобождать ресурсы, если их планируется возвращать наружу. Или вы постоянно копируете данные туда-сюда?
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|4.80, Прохожий (??), 13:40, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А вообще, считаю высшим пилотажем, когда вычисления производятся в тех же массивах, что были переданы в функцию (например, в некоторых алгоритмах линейной алгебры или теории дифференциальных уравнений). Хотя, конечно, о разрушении исходных массивов программист должен быть предупрежден.
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|5.92, Аноним (92), 13:50, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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высший пилотаж :D
тебе что 20 лет, как можно быть таким зелёным?
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|6.100, Аноним (37), 13:57, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, зеленый он совсем. То ли дело, взять готовую библиотеку, которая хрен знает как и что считает, написать обвязку на Python и выдать на-гора готовый продукт. Всё равно никто пользоваться не будет.
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|5.105, laindono (ok), 13:59, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Неужели это настолько сложно делать в C++, что это считается чем-то... стоящим упоминания?
> Хотя, конечно, о разрушении исходных массивов программист должен быть предупрежден.
Звучит так, будто у вас до сих пор нет нормальной документации. Опять же, что значит "разрушение исходных массивов"? Это типа вот так:
fn do_some_math<'a>(input: &'a mut [f32]) -> &'a [f32]
Я для наглядности оставил маркер времени жизни, но оно так по умолчанию работает в данном конкретном случае (все 'a для наглядности). Тут буквально сказано, что функция использует входной кусочек памяти в качестве выходного кусочка памяти. И все подводные камни, связанные с таким использованием проверяются на уровне компиляции.
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|6.131, Аноним (-), 14:19, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это не подойдет, по многим причинам:
- у дедов уже зрение не то, они просто не видят мелкие символы
'
- других просто пугают незнакомые значки
- да и это же надо подумать заранее, а то компилятор будет ругаться
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|7.168, laindono (ok), 14:47, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Дедов на поддержку легаси можно оставить.
> да и это же надо подумать заранее, а то компилятор будет ругаться
Лучше думать один раз при создании интерфейса, чем каждый раз при использовании интерфейса. И уж точно лучше, чем думать, как исправить ситуацию, где все начинают шутить шутки про дырени и показывать на тебя пальцем.
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|6.172, Аноним (107), 14:54, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда сидишь на диване и палец об палец не ударяешь, всё предельно просто
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|6.181, Аноним (181), 15:08, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> fn do_some_math<'a>(input: &'a mut [f32]) -> &'a [f32]
У тебя ошибка, растолюб.
Правильно вот так:
fn do_some_math<'&^$a>(input: &!@#$'a mut [f32]) -> &()&%#'\'a [f32]
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|7.183, laindono (ok), 15:17, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В реальном коде этот конкретный случай вот так выглядит:
fn do_some_math(input: &mut [f32]) -> &[f32]
На сишечке скорее всего что-то такое будет:
void do_some_math(float*const input, int input_length, float**const output, int*const output_length);
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|8.218, Аноним (181), 15:56, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Растолюб, почему у тебя длинна знаковая в примере на Си Вы же типа, в отличие о... текст свёрнут, показать
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|1.89, Аноним (93), 13:48, 03/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> lifetime - запрещены ссылки на освобождённые или неиспользуемые области памяти
Ну, и как он предлагает этого достичь? Да еще и во время компилиции? Ну вот банальное типа:
const int& i = std::max(x, 10);
Сори, но у плюсов родовые травмы от С: в языке фундаментально не заложена безопасность - ни при работе с ресурсами, ни с арифметикой.
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|1.166, хрю (?), 14:47, 03/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Ага то есть был язык с++, наверно, самый переусложнённый из ныне используемых, а будет ещё и ещё переусложнённый? Причём обработка даже какого-нить utf8 на стандартных библиотеках какой-от цирк с конями. Далеки это трупы страусов от народа. Уж лучше пусть даже хруст будет.
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|1.176, slew (ok), 15:02, 03/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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На современном С++ (вернее, на стандарте 11 и выше) вообще можно писать как на питоне. Чуть ограничить совместимость с С-шными практиками, и это все что нужно, чтоб несиляторы не наделали себе в штаны. А то понаберут несоиляторов, вроде тех небинарных из мозиллы, которых к программированию просто нельзя подпускать. А те потом верещат на весь тырнет, что это ЯП-ы плохие, а не они бараны.
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|2.211, Арман (?), 15:48, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это ещё они про MISRA не слышали — вообще массовый подрыв произошёл бы.
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|1.184, Аноним (184), 15:18, 03/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вообще говоря, авторы Си задумывали так, что программы на Си будут использоваться со сборщиком мусора.
По признанию самого Кернигана, ни одна программа на Си не должна превышать 500-1000 строк и в программе не будет более 1-2 вызовов malloc.
А всё, что крупнее, будет уже обвязками на shell вокруг маленьких Си программ.
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|2.213, Аннноним (?), 15:48, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хм, весьма интересно, а нет какой-нибудь ссылки на исходник или около того? Хотел бы детальнее ознакомится с вопросом
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|1.185, Аноним (185), 15:18, 03/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вот думаю.. если ИИ начнет писать код, то скоро требование человекочитаемости станет не важным... Тогда зачем все эти новые стандарты?
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|2.217, Аноним (217), 15:53, 03/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не начнет, сейчас только общий код выдает, который надо много править.
А если начнет то тостеры будут писать композиции произведения получше людей, что обесценит это.
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|1.191, Ivan_83 (ok), 15:27, 03/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Даёшь ещё больше сахару в ЯП!!!!
> Профили близки к применению флагов "-Wall" и "-Wextra" при компиляции
Так а кто ж раньше то мешал это юзать?)
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|1.220, Аноним (220), 15:58, 03/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Очень даже логично заюзать флаги при компиляции, не ломая кода
Хочешь пиши Си с классами, хочешь C++
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|1.221, Нуину (?), 16:00, 03/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> По мнению Страуструпа, времени осталось очень мало и необходимо до 2026 года успеть предпринять какие-то меры
Смешно. Там просто ГОРЫ важного кода на С++ и С, который никто не будет переписывать. Разве что с помощью AI. Но они даже крипту осилить не могут пока.
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|1.223, Нуину (?), 16:02, 03/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Сейчас все навалятся на раст, потребуют чего не хватает. Раст скатится в еще больщее УГ. Все ошибки все равно ловить не будет. Потом будете сами стонать раст - не торт! Скриньте.
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|1.225, Big Robert TheTables (?), 16:03, 03/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Они так уже с TCP на OSI переходили, даже целый RFC наваяли, №1169 - с дедлайном август 1990го.
В айти такое форсирование не работает.
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