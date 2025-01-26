Началось тестирование Oracle Linux 10

2.2 , Семен ( ?? ), 10:02, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Больше не значит лучше. Ох уж эти жертвы маркетинга с мелкими пипирками. Oracle Linux в основе это RedHat Enterprise Linux, который имеет последнюю версию 10. Альт линукс это же бывший Mandrake Linux, со своими плюсами, минусами и костылями. И если бы не сертификат ФСТЭК, которая нужна некоторым компаниям, я бы без вопросов выбрал RHEL, или его клоны в виде Alma и Oracle из-за высокой стабильности и безопасности, так как инженеры там на голову выше, и имеют существенный вклад в опенсорс, selinux, и безопасность Linux в целом. За 20 лет работы над разными опенсорс проектами, я практически не видел патчи от наших разработчиков, и так же от хипстерских дистрибов вида арча и генты, понтов много,толку мало. Особенно удручает момент с ценами на Российское ПО, ЧСВ там зашкаливает, цены выше или равны западным, но при этом затраты на разработку на порядок меньше, и практически нулевая поддержка. Каждая компания себя считает не хуже Оракл, Майкрософт, Сименс и.т.д т.к. сделали сертификат ФСТЭК. Особенно радует, что с их костылями в работе всплывает значительно больше ошибок чем в ванильном пакете на котором они основаны. Но импортозамещение и логика выгодности купи-продай диктует своё...

3.4 , Аноним ( 4 ), 10:05, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – С какими ещё плюсами? Методичек начитался?

4.15 , YetAnotherOnanym ( ok ), 11:01, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Из вас двоих точно он методичек начитался?

5.21 , Аноним ( 4 ), 11:32, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пока что за альт тут топишь только ты. Значит ты и есть методичкин.

4.26 , Семен ( ?? ), 11:55, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну есть один плюс, это чуть более лучшая интеграция с российским оборудованием, программным обеспечением, алгоритмами шифрования, например поддержка смарткарт с гост шифрованием. Ну и для бухгалтера в радость новые обои для рабочего стола :)

5.48 , еропка ( ? ), 17:01, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ох уж это российское оборудование, изготовленное в Китае

3.9 , Аноним ( 9 ), 10:29, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – я бы без вопросов выбрал RHEL

чтобы выбрать его надо быть не в РФ

палитесь

3.14 , anonymus ( ? ), 11:00, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Alt никогда не был Mandrake Linux

это ROSA из Mandrake Linux выросла

4.25 , Семен ( ?? ), 11:46, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну да, ну да. Вроде еще мандрайк упоминался на вики альт линукса. Википедия: ALT Linux Team arose from the merger of IPLabs Linux Team and the Linux community of the Institute of Logic, Cognitive Science and Development of Personality.[9] The latter cooperated with Mandrake Linux and SUSE Linux teams to improve localization (specifically Cyrillic script), producing a Linux-Mandrake Russian Edition (RE). Mandrake and Mandrake RE became different distributions and thus the decision was made to create a separate project. The name ALT was coined, which is a recursive acronym meaning ALT Linux Team.

4.30 , ZloySergant ( ok ), 12:25, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Alt никогда не был Mandrake Linux Ох уж эта молодёжь. Версию 2.2 посмотри.

>это ROSA из Mandrake Linux выросла Из Mandriva. Mandrake+Connectiva, если что.

3.16 , Аноним ( 16 ), 11:14, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > я бы без вопросов выбрал RHEL Выберите РЕД ОС. Не хуже.

4.40 , Аноним ( 40 ), 14:04, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://servernews.ru/1116089

4.45 , нах. ( ? ), 16:19, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "они там нахапали [censored] заказов, на десять лет вперед, и объявили что удаленка - всьо, всем ходить в офис по месту регистрации". Угадай, какое л-шье там теперь будет эти заказы выполнять? (цитата - инсайдера. Разумеется, бывшего, поскольку он и в РФ-то возвращаться не собирается, не то что в их дурацкий офис.) 3.18 , Аноним ( 16 ), 11:18, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > практически нулевая поддержка Подтверждаю насчет Астра.

3.22 , DeerFriend ( ? ), 11:34, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Semen cannot into sarcasm

3.29 , Аномалии ( ? ), 12:23, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Наши инженеры по уровню не хуже западных коллег! Все зависит от квалификации и ЗП инженера

4.33 , Семен ( ?? ), 12:53, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Есть хорошие, даже не сомневаюсь в этом. Скажем по другому, отношение к бизнесу другое, в РФ к бизнесу относятся как к доенной корове, и что надо выпустить продукт быстрее и плевать на тестирования, вложить мало получить много, и не думают о других. Одна из немногих компаний у которой адекватные цены это 1С. Кто-то может сказать, что не так, что 1С это очень дорогой софт. Только вот лицензия на postgresql pro с его лицензированием по ядру(при этом считаются виртуальные ядра!), может вылится дороже внедрения самой 1С. При этом тот же оракл давно уже ушел от лицензирования БД по ядрам, и стоимость лицензии на процессор будет такая же как на postgresql pro, где больше половины патчей слизаны с публичных. При этом Оракл дает кучу плюшек, в виде удобного администрирования и т.д., чего никогда не будет в postgresql. Так же космические цены на CAD, CAM, CAE. Это все тормозит развитие бизнеса и развитие будущих кадров.

5.43 , Аномалии ( ? ), 14:41, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так тут дело не в инженерах, а в манагерах. Это они гонят инженеров, хотят быстрее срубить бабла и показать быстрый результат для инвесторов

4.46 , нах. ( ? ), 16:20, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так вот, поскольку ты не можешь платить инженеру западную зарплату, угадай, какая будет "квалификация" у тех неудачников, что не сумели (инженеры-то!) убежать. 2.6 , ИмяХ ( ok ), 10:22, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А ChromeOS вообще уже 131, аж тринадцать раз уже всех обогнали. Вот кто действительно развивается!

3.7 , Аноним ( 4 ), 10:27, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Systemd 257 на световые годы всех делает.

4.13 , User ( ?? ), 10:35, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Слабаки в коротких штанишках! Соседи вот уже 2025ю версию выпустили!

5.23 , Аноним ( 4 ), 11:36, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Unity версии 6000 смотрит на твоих соседей как на ....

6.32 , Аноним ( 32 ), 12:33, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ващет они версию 2024 сменили на 6. 6000 это не версия.

7.34 , Аноним ( 4 ), 13:12, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Деноминация.

6.50 , User ( ?? ), 17:07, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Unity версии 6000 смотрит на твоих соседей как на .... Из могилы смотрит, что ли? Надо еще пару лопат бросить - чтоб не пырилась...

