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Началось тестирование Oracle Linux 10

26.01.2025 08:41

Компания Oracle представила предварительный выпуск дистрибутива Oracle Linux 10, созданного на основе пакетной базы Red Hat Enterprise Linux 10 и полностью бинарно совместимого с ней. Для загрузки без ограничений предложен установочный iso-образ, подготовленный для архитектур x86_64 и ARM64 (aarch64). Для Oracle Linux 10 открыт неограниченный и бесплатный доступ к yum-репозиторию с бинарными обновлениями пакетов с устранением ошибок (errata) и проблем безопасности. Отдельно подготовлены репозитории с наборами пакетов Application Stream и CodeReady Builder, а также репозиторий с ядрами UEK-next.

Помимо пакета с ядром из состава RHEL (на базе ядра 6.11) в Oracle Linux предложено собственное ядро Unbreakable Enterprise Kernel Next (UEK-Next), основанное на ядре Linux 6.12 и оптимизированное для работы с программным обеспечением и оборудованием Oracle. Исходный код ядра, включая разбивку на отдельные патчи, доступны в публичном Git-репозитории Oracle. Ядро Unbreakable Enterprise Kernel устанавливается по умолчанию, позиционируется в качестве альтернативы штатному пакету с ядром RHEL и предоставляет ряд расширенных возможностей, таких как интеграция DTrace, улучшенная поддержка Btrfs и оптимизации для работы с продуктами Oracle. Кроме дополнительного ядра по функциональности предварительные выпуски Oracle Linux 10 и RHEL 10 полностью идентичны.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/linux...)
  2. OpenNews: Бета-выпуск Red Hat Enterprise Linux 10 и релиз RHEL 9.5
  3. OpenNews: Опубликованы дистрибутивы Rocky Linux 9.5 и Oracle Linux 9.5
  4. OpenNews: Компания Oracle перевела Linux-ядро UEK-next на ветку 6.10
  5. OpenNews: Бета-выпуск дистрибутива AlmaLinux 10.0, синхронизированного с RHEL 10
  6. OpenNews: Официально представлены дистрибутив CentOS Stream 10 и репозиторий EPEL 10
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62617-oracle
Ключевые слова: oracle, linux
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Обсуждение (44) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, СисадминА (?), 09:29, 26/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    ОС Альт уже 11 а у этих ещё 10. Отстают однако.
     
     
  • 2.2, Семен (??), 10:02, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Больше не значит лучше. Ох уж эти жертвы маркетинга с мелкими пипирками. Oracle Linux в основе это RedHat Enterprise Linux, который имеет последнюю версию 10. Альт линукс это же бывший Mandrake Linux, со своими плюсами, минусами и костылями. И если бы не сертификат ФСТЭК, которая нужна некоторым компаниям, я бы без вопросов выбрал RHEL, или его клоны в виде Alma и Oracle из-за высокой стабильности и безопасности, так как инженеры там на голову выше, и имеют существенный вклад в опенсорс, selinux, и безопасность Linux в целом. За 20 лет работы над разными опенсорс проектами, я практически не видел патчи от наших разработчиков, и так же от хипстерских дистрибов вида арча и генты, понтов много,толку мало. Особенно удручает момент с ценами на Российское ПО, ЧСВ там зашкаливает, цены выше или равны западным, но при этом затраты на разработку на порядок меньше, и практически нулевая поддержка. Каждая компания себя считает не хуже Оракл, Майкрософт, Сименс и.т.д т.к. сделали сертификат ФСТЭК. Особенно радует, что с их костылями в работе всплывает значительно больше ошибок чем в ванильном пакете на котором они основаны. Но импортозамещение и логика выгодности купи-продай диктует своё...
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 10:05, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    С какими ещё плюсами? Методичек начитался?
     
     
  • 4.15, YetAnotherOnanym (ok), 11:01, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из вас двоих точно он методичек начитался?
     
     
  • 5.21, Аноним (4), 11:32, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока что за альт тут топишь только ты. Значит ты и есть методичкин.
     
  • 4.26, Семен (??), 11:55, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну есть один плюс, это чуть более лучшая интеграция с российским оборудованием, программным обеспечением, алгоритмами шифрования, например поддержка смарткарт с гост шифрованием. Ну и для бухгалтера в радость новые обои для рабочего стола :)
     
     
  • 5.48, еропка (?), 17:01, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ох уж это российское оборудование, изготовленное в Китае
     
  • 3.9, Аноним (9), 10:29, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я бы без вопросов выбрал RHEL


    чтобы выбрать его надо быть не в РФ
    палитесь

     
  • 3.14, anonymus (?), 11:00, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Alt никогда не был  Mandrake Linux
    это ROSA  из  Mandrake Linux выросла
     
     
  • 4.25, Семен (??), 11:46, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну да, ну да. Вроде еще мандрайк упоминался на вики альт линукса. Википедия:

    ALT Linux Team arose from the merger of IPLabs Linux Team and the Linux community of the Institute of Logic, Cognitive Science and Development of Personality.[9] The latter cooperated with Mandrake Linux and SUSE Linux teams to improve localization (specifically Cyrillic script), producing a Linux-Mandrake Russian Edition (RE).

    Mandrake and Mandrake RE became different distributions and thus the decision was made to create a separate project. The name ALT was coined, which is a recursive acronym meaning ALT Linux Team.

     
  • 4.30, ZloySergant (ok), 12:25, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Alt никогда не был  Mandrake Linux

    Ох уж эта молодёжь. Версию 2.2 посмотри.
    >это ROSA  из  Mandrake Linux выросла

    Из Mandriva. Mandrake+Connectiva, если что.

     
  • 3.16, Аноним (16), 11:14, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > я бы без вопросов выбрал RHEL

    Выберите РЕД ОС. Не хуже.

     
     
  • 4.40, Аноним (40), 14:04, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://servernews.ru/1116089
     
  • 4.45, нах. (?), 16:19, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "они там нахапали [censored] заказов, на десять лет вперед, и объявили что удаленка - всьо, всем ходить в офис по месту регистрации".

    Угадай, какое л-шье там теперь будет эти заказы выполнять?

    (цитата - инсайдера. Разумеется, бывшего, поскольку он и в РФ-то возвращаться не собирается, не то что в их дурацкий офис.)

     
  • 3.18, Аноним (16), 11:18, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > практически нулевая поддержка

    Подтверждаю насчет Астра.

     
  • 3.22, DeerFriend (?), 11:34, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Semen cannot into sarcasm
     
  • 3.29, Аномалии (?), 12:23, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Наши инженеры по уровню не хуже западных коллег! Все зависит от квалификации и ЗП инженера
     
     
  • 4.33, Семен (??), 12:53, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть хорошие, даже не сомневаюсь в этом. Скажем по другому, отношение к бизнесу другое, в РФ к бизнесу относятся как к доенной корове, и что надо выпустить продукт быстрее и плевать на тестирования, вложить мало получить много, и не думают о других. Одна из немногих компаний у которой адекватные цены это 1С. Кто-то может сказать, что не так, что 1С это очень дорогой софт. Только вот лицензия на postgresql pro с его лицензированием по ядру(при этом считаются виртуальные ядра!), может вылится дороже внедрения самой 1С. При этом тот же оракл давно уже ушел от лицензирования БД по ядрам, и стоимость лицензии на процессор будет такая же как на postgresql pro, где больше половины патчей слизаны с публичных. При этом Оракл дает кучу плюшек, в виде удобного администрирования и т.д., чего никогда не будет в postgresql. Так же космические цены на CAD, CAM, CAE. Это все тормозит развитие бизнеса и развитие будущих кадров.
     
     
  • 5.43, Аномалии (?), 14:41, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так тут дело не в инженерах, а в манагерах. Это они гонят инженеров, хотят быстрее срубить бабла и показать быстрый результат для инвесторов
     
  • 4.46, нах. (?), 16:20, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так вот, поскольку ты не можешь платить инженеру западную зарплату, угадай, какая будет "квалификация" у тех неудачников, что не сумели (инженеры-то!) убежать.

     
  • 2.6, ИмяХ (ok), 10:22, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ChromeOS вообще уже 131, аж тринадцать раз уже всех обогнали. Вот кто действительно развивается!
     
     
  • 3.7, Аноним (4), 10:27, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Systemd 257 на световые годы всех делает.
     
     
  • 4.13, User (??), 10:35, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Слабаки в коротких штанишках! Соседи вот уже 2025ю версию выпустили!
     
     
  • 5.23, Аноним (4), 11:36, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Unity версии 6000 смотрит на твоих соседей как на ....
     
     
  • 6.32, Аноним (32), 12:33, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ващет они версию 2024 сменили на 6. 6000 это не версия.
     
     
  • 7.34, Аноним (4), 13:12, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Деноминация.
     
  • 6.50, User (??), 17:07, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Unity версии 6000 смотрит на твоих соседей как на ....

    Из могилы смотрит, что ли? Надо еще пару лопат бросить - чтоб не пырилась...

     

  • 1.3, Аноним (4), 10:03, 26/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нормальное тестирование нормального  дистрибутива.
     
     
  • 2.17, Аноним (16), 11:16, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насчет нормальности не скажу, т.к. это - единственное беспроблемное решение для установки СУБД от того же производителя (но надо смотреть, какя версия ОС конкретно подходит).
     
     
  • 3.44, Котофалк (?), 15:54, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > единственное беспроблемное решение для установки СУБД

    звучит как "проприетарные неосиляторы".

     

  • 1.5, chdlb (?), 10:17, 26/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    UEK впечатляет своей стабильностью даже по сравнении c RHEL
      
     
     
  • 2.19, zog (??), 11:29, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может быть когда нибудь они форкнут RHEL и станут полностью независимыми и более свободными, чем RedHat/IBM. Надеюсь, что так и произойдёт.
     
     
  • 3.24, Аноним (16), 11:40, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > полностью независимыми и более свободными

    Фрагментированными и ни с чем не совместимыми.

     
     
  • 4.42, Аноним (4), 14:20, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да как мак.
     
  • 2.27, Семен (??), 12:11, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разницы по сравнению с RHEL не замечаю, там в основном патчи касающиеся железа от oracle и патчи для баз данных например для управления OOM, LRU, кешами, притом часть там чисто оракловых заморочек. В свое время много работал с Oracle, и он падал очень часто без настройки Linux, притом падал не всегда удачно и с потерей данных. В Оракл линукс же эти настройки уже сделаны по умолчанию.
     
     
  • 3.36, chdlb (?), 13:17, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у них даже бекпорты отличаются

    чтобы упасть много не надо

     
  • 3.37, chdlb (?), 13:18, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а ничего что в UEK есть BTRFS, вы увидели то, куда смотрели, а не все что там
     
     
  • 4.38, Семен (??), 13:51, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы уверены, что там BTRFS? Может все же ZFS? Потому, что в RHEL уже есть поддержка BTRFS. Кто-то использует BTRFS в продакшене? Последний раз когда попробовал BTRFS он работал очень тормознуто и не стабильно. И зачем нужен BTRFS, если многие уже используют lvm? ZFS хорош, но это чисто оракловская тема из соляриса.
     

  • 1.20, Аноним (20), 11:30, 26/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто тестил, они иксы удалили, как в RHEL ?
     
     
  • 2.28, Семен (??), 12:14, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. Зачем им иксы на серверах?

    https://yum.oracle.com/repo/OracleLinux/OL10/appstream/developer/x86_64/index.

     
     
  • 3.35, Аноним (4), 13:13, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ВЫйленд в отличии от иксов вообще на сервере никак не запускается.
     
     
  • 4.39, Семен (??), 14:01, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Речь не это, а то что оракл себя вообще не позиционирует, как десктоп система. Оракл линукс решает проблемы при интеграции их серверных продуктов и оборудования. Что оракл линукс используют все, это уже другая история, под это никогда оракл линукс не пилился.
     
     
  • 5.41, Аноним (4), 14:19, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так я и говорю вейленд ненужная параща. Ты прав.
     
  • 3.47, нах. (?), 16:23, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да. Зачем им иксы на серверах?

    а оно уже научилось ставиться без гуевой мордочки (в которой ничего нельзя выбирать кроме next-next-next-next, а не то упадет?)
    А то я не в курсе как-то, уже лет десять ничего кроме предустановленных аплайансов не видел, дерёвня...

    И причем бы тут - апстрём да девелопмент? Если мы орацла собрались устанавливать.


     
     
  • 4.49, еропка (?), 17:06, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Открою секрет. Только Тссс - никому.
    Оно не только без гуевой мордочки может, но вобще в отсутствии видеокарты.
     

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