Началось тестирование Oracle Linux 10

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|2.2, Семен (??), 10:02, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Больше не значит лучше. Ох уж эти жертвы маркетинга с мелкими пипирками. Oracle Linux в основе это RedHat Enterprise Linux, который имеет последнюю версию 10. Альт линукс это же бывший Mandrake Linux, со своими плюсами, минусами и костылями. И если бы не сертификат ФСТЭК, которая нужна некоторым компаниям, я бы без вопросов выбрал RHEL, или его клоны в виде Alma и Oracle из-за высокой стабильности и безопасности, так как инженеры там на голову выше, и имеют существенный вклад в опенсорс, selinux, и безопасность Linux в целом. За 20 лет работы над разными опенсорс проектами, я практически не видел патчи от наших разработчиков, и так же от хипстерских дистрибов вида арча и генты, понтов много,толку мало. Особенно удручает момент с ценами на Российское ПО, ЧСВ там зашкаливает, цены выше или равны западным, но при этом затраты на разработку на порядок меньше, и практически нулевая поддержка. Каждая компания себя считает не хуже Оракл, Майкрософт, Сименс и.т.д т.к. сделали сертификат ФСТЭК. Особенно радует, что с их костылями в работе всплывает значительно больше ошибок чем в ванильном пакете на котором они основаны. Но импортозамещение и логика выгодности купи-продай диктует своё...
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|5.21, Аноним (4), 11:32, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пока что за альт тут топишь только ты. Значит ты и есть методичкин.
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|4.26, Семен (??), 11:55, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну есть один плюс, это чуть более лучшая интеграция с российским оборудованием, программным обеспечением, алгоритмами шифрования, например поддержка смарткарт с гост шифрованием. Ну и для бухгалтера в радость новые обои для рабочего стола :)
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|3.9, Аноним (9), 10:29, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я бы без вопросов выбрал RHEL
чтобы выбрать его надо быть не в РФ
палитесь
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|4.25, Семен (??), 11:46, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну да, ну да. Вроде еще мандрайк упоминался на вики альт линукса. Википедия:
ALT Linux Team arose from the merger of IPLabs Linux Team and the Linux community of the Institute of Logic, Cognitive Science and Development of Personality.[9] The latter cooperated with Mandrake Linux and SUSE Linux teams to improve localization (specifically Cyrillic script), producing a Linux-Mandrake Russian Edition (RE).
Mandrake and Mandrake RE became different distributions and thus the decision was made to create a separate project. The name ALT was coined, which is a recursive acronym meaning ALT Linux Team.
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|4.30, ZloySergant (ok), 12:25, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Alt никогда не был Mandrake Linux
Ох уж эта молодёжь. Версию 2.2 посмотри.
>это ROSA из Mandrake Linux выросла
Из Mandriva. Mandrake+Connectiva, если что.
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|4.45, нах. (?), 16:19, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"они там нахапали [censored] заказов, на десять лет вперед, и объявили что удаленка - всьо, всем ходить в офис по месту регистрации".
Угадай, какое л-шье там теперь будет эти заказы выполнять?
(цитата - инсайдера. Разумеется, бывшего, поскольку он и в РФ-то возвращаться не собирается, не то что в их дурацкий офис.)
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|3.29, Аномалии (?), 12:23, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наши инженеры по уровню не хуже западных коллег! Все зависит от квалификации и ЗП инженера
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|4.33, Семен (??), 12:53, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть хорошие, даже не сомневаюсь в этом. Скажем по другому, отношение к бизнесу другое, в РФ к бизнесу относятся как к доенной корове, и что надо выпустить продукт быстрее и плевать на тестирования, вложить мало получить много, и не думают о других. Одна из немногих компаний у которой адекватные цены это 1С. Кто-то может сказать, что не так, что 1С это очень дорогой софт. Только вот лицензия на postgresql pro с его лицензированием по ядру(при этом считаются виртуальные ядра!), может вылится дороже внедрения самой 1С. При этом тот же оракл давно уже ушел от лицензирования БД по ядрам, и стоимость лицензии на процессор будет такая же как на postgresql pro, где больше половины патчей слизаны с публичных. При этом Оракл дает кучу плюшек, в виде удобного администрирования и т.д., чего никогда не будет в postgresql. Так же космические цены на CAD, CAM, CAE. Это все тормозит развитие бизнеса и развитие будущих кадров.
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|5.43, Аномалии (?), 14:41, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так тут дело не в инженерах, а в манагерах. Это они гонят инженеров, хотят быстрее срубить бабла и показать быстрый результат для инвесторов
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|4.46, нах. (?), 16:20, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так вот, поскольку ты не можешь платить инженеру западную зарплату, угадай, какая будет "квалификация" у тех неудачников, что не сумели (инженеры-то!) убежать.
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|2.6, ИмяХ (ok), 10:22, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А ChromeOS вообще уже 131, аж тринадцать раз уже всех обогнали. Вот кто действительно развивается!
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|4.13, User (??), 10:35, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Слабаки в коротких штанишках! Соседи вот уже 2025ю версию выпустили!
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|6.50, User (??), 17:07, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Unity версии 6000 смотрит на твоих соседей как на ....
Из могилы смотрит, что ли? Надо еще пару лопат бросить - чтоб не пырилась...
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|2.17, Аноним (16), 11:16, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Насчет нормальности не скажу, т.к. это - единственное беспроблемное решение для установки СУБД от того же производителя (но надо смотреть, какя версия ОС конкретно подходит).
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|3.44, Котофалк (?), 15:54, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> единственное беспроблемное решение для установки СУБД
звучит как "проприетарные неосиляторы".
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|2.19, zog (??), 11:29, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может быть когда нибудь они форкнут RHEL и станут полностью независимыми и более свободными, чем RedHat/IBM. Надеюсь, что так и произойдёт.
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|3.24, Аноним (16), 11:40, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> полностью независимыми и более свободными
Фрагментированными и ни с чем не совместимыми.
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|2.27, Семен (??), 12:11, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разницы по сравнению с RHEL не замечаю, там в основном патчи касающиеся железа от oracle и патчи для баз данных например для управления OOM, LRU, кешами, притом часть там чисто оракловых заморочек. В свое время много работал с Oracle, и он падал очень часто без настройки Linux, притом падал не всегда удачно и с потерей данных. В Оракл линукс же эти настройки уже сделаны по умолчанию.
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|3.37, chdlb (?), 13:18, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а ничего что в UEK есть BTRFS, вы увидели то, куда смотрели, а не все что там
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|4.38, Семен (??), 13:51, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы уверены, что там BTRFS? Может все же ZFS? Потому, что в RHEL уже есть поддержка BTRFS. Кто-то использует BTRFS в продакшене? Последний раз когда попробовал BTRFS он работал очень тормознуто и не стабильно. И зачем нужен BTRFS, если многие уже используют lvm? ZFS хорош, но это чисто оракловская тема из соляриса.
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|3.35, Аноним (4), 13:13, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ВЫйленд в отличии от иксов вообще на сервере никак не запускается.
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|4.39, Семен (??), 14:01, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Речь не это, а то что оракл себя вообще не позиционирует, как десктоп система. Оракл линукс решает проблемы при интеграции их серверных продуктов и оборудования. Что оракл линукс используют все, это уже другая история, под это никогда оракл линукс не пилился.
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|3.47, нах. (?), 16:23, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да. Зачем им иксы на серверах?
а оно уже научилось ставиться без гуевой мордочки (в которой ничего нельзя выбирать кроме next-next-next-next, а не то упадет?)
А то я не в курсе как-то, уже лет десять ничего кроме предустановленных аплайансов не видел, дерёвня...
И причем бы тут - апстрём да девелопмент? Если мы орацла собрались устанавливать.
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|4.49, еропка (?), 17:06, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Открою секрет. Только Тссс - никому.
Оно не только без гуевой мордочки может, но вобще в отсутствии видеокарты.
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