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Релиз Firefox 132

29.10.2024 16:04

Состоялся релиз web-браузера Firefox 132 и сформированы обновления прошлых веток с длительным сроком поддержки - 115.17.0 и 128.4.0. На стадию бета-тестирования переведена ветка Firefox 133, релиз которой намечен на 26 ноября.

Основные новшества в Firefox 132:

  • В режиме усиленной защиты (strict) от отслеживания перемещений (ETP, Enhanced Tracking Protection) и при открытии страниц в режиме приватного просмотра включено блокирование доступа ко всем сторонним Cookie, выставленным при обращении к доменам, отличающимся от домена текущей страницы. Например, если раньше сторонний код с сайта "C", встроенный через iframe на сайты "A" и "В", мог обрабатывать общие для данных сайтов Cookie, то отныне выставленные сайтом "C" Cookie, при загрузке кода с сайтов "A" и "В", будут недоступны. Сторонние Cookie применяются для отслеживания перемещений пользователя между сайтами в коде рекламных сетей, виджетов социальных сетей и систем web-аналитики.
  • Опция "Copy Without Site Tracking" теперь затемняется в контекстном меню, если выбранная ссылка не содержит параметров для отслеживания переходов между сайтами. Расширен спектр поддерживаемых параметров для отслеживания переходов в URL, например, обеспечено вырезание параметров, применяемых на сайтах LinkedIn и Shopee.
  • Изменена логика обработки favicon-значков при автоматической замене протокола HTTP на HTTPS. Если значок доступен только по HTTP отныне его загрузка будет блокироваться.
  • В TLS 1.3 добавлена поддержка гибридного алгоритма обмена ключами "mlkem768x25519", стойкого к подбору на квантовом компьютере и представляющего собой комбинацию из X25519 ECDH и алгоритма ML-KEM (CRYSTALS-Kyber), недавно стандартизированного Национальным институтом стандартов и технологий США (NIST). ML-KEM использует методы криптографии, основанные на решении задач теории решёток, время решения которых не отличается на обычных и квантовых компьютерах.
  • Реализована поддержка TLS-расширения для сжатия сертификатов на этапе согласования соединений (RFC 8879), позволяющего ускорить установку соединения так как на передачу данных сертификатов приходится львиная доля трафика на этапе согласования соединения.
  • Для API EME (Encrypted Media Extensions) реализован модуль c поддержкой созданной компанией Microsoft технологии защиты от копирования PlayReady, предоставляющий элементы DRM (Digital Rights Management) для просмотра зашифрованного видеоконтента с качеством 1080p и 4K Ultra HD на поддерживающих PlayReady стриминговых платформах. Возможность использования PlayReady вначале включена для небольшого процента пользователей, но в дальнейшем охват пользователей будет постепенно увеличиваться.
  • В API WebRender для SVG-фильтров eBlend, feColorMatrix, feComponentTransfer, feComposite, feDropShadow, feFlood, feGaussianBlur, feMerge и feOffset включено аппаратное ускорение отрисовки, позволившее повысить производительность при работе с некоторыми видами графического контента.
  • Для платформ Windows и macOS реализована поддержка цветового пространства Wide-gamut, которая пока ограниченна только профилями P3 с 8-разрядным представлением цвета на канал.
  • В сборках для macOS расширены средства для восстановления сеанса (Firefox теперь автоматически запускается, если сеанс прерван из-за перезапуска системы) и добавлена возможность предоставления совместного доступа к экрану.
  • В API HTMLVideoElement добавлен метод requestVideoFrameCallback(), позволяющий организовать покадровую обработку видео.
  • В API MediaStreamTrack добавлен метод getCapabilities() для определения диапазона допустимых значений свойств, связанных с звуковым и видео контентом (частота дискретизации, задержки, число каналов, соотношение сторон, размер, FPS и т.п.);
  • В элементы <link>, <script> и <img> добавлен атрибут "fetchpriority", позволяющий выставить относительный приоритет загрузки того или иного ресурса, который будет учтён при планировании порядка загрузки ресурсов, загружаемых через HTTP/2 и HTTP/3. Для установки приоритетов в API HTMLLinkElement, HTMLScriptElement и HTMLImageElement также реализовано свойство fetchPriority, а в конструктор Request() добавлена поддержка параметра "options.priority". Среди допустимых значений приоритета: auto, low и high.
  • Седом за другими браузерами в Firefox прекращена поддержка технологии Server Push, определённой в стандартах HTTP/2 и HTTP/3, и позволяющей серверу отправить ресурсы клиенту, не дожидаясь их явного запроса.
  • В инструменты для web-разработчиков возвращена возможность отладки внешних устройств, подключённых через USB. В web-консоли возобновлена поддержка журналирования работы Service Worker-ов, используя API console.log.
  • В версии для платформы Android в новых установках адресная строка по умолчанию перемещена в верхнюю часть экрана. Для перемещения адресной строки вниз можно воспользоваться настройкой "Customize > Toolbar". В мета-теге "viewport" в параметре "interactive-widget" по умолчанию отныне выставлено значение "resizes-visual", при котором появление экранной клавиатуры приводит к изменению размера видимой области (visual viewport), но не меняет размер области отрисовки (layout viewport), что позволяет избежать ресурсоёмкой перерисовки содержимого.

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 132 устранено 17 уязвимостей. Две уязвимости помечены как опасные, но при этом ещё 7 уязвимостей, собранных под CVE-2024-10467, вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.

В переведённом на стадию бета-тестирования выпуске Firefox 133 появилась возможность просмотра вкладок с других устройств чрез меню в правом верхнем углу. В сборках для платформы Linux добавлена поддержка дополнительных жестов на тачпаде (например, касание двумя пальцами для приостановки инертной прокрутки). В версии для Android на устройствах с большими экранами по умолчанию активирован десктоп-режим.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 131
  3. OpenNews: В Firefox предложен для тестирования встроенный AI-ассистент
  4. OpenNews: Опубликован список идей по развитию Firefox, над которыми ведётся работа
  5. OpenNews: Mozilla продлила поддержку ESR-ветки Firefox 115 до марта 2025 года
  6. OpenNews: Европейскому регулятору подана жалоба о появлении в Firefox функции отслеживания пользователей
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62131-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:03, 29/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как говорил небезызвестный Шелдон в не менее небезызвестном переводе Теории Большого Взрыва: няшка-няшка-няшка!
     
     
  • 2.2, crypt (ok), 18:04, 29/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    да уже давно все меньше и меньше людей ставит плюсы под "файрфокс рулит".
     
     
  • 3.5, Аноним (1), 18:09, 29/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 3.18, FemaXXL (?), 18:32, 29/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фурикоки рулят!
     

  • 1.3, Аноним (3), 18:06, 29/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что с локальным переводчиком? Почему до сих пор перевод на русский не добавили?
     
     
  • 2.4, Аноним (1), 18:08, 29/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    угадай с 2022 раза
     
     
  • 3.6, Аноним (3), 18:11, 29/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свобода там где надо - свобода?
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 18:18, 29/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.19, FemaXXL (?), 18:34, 29/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сначала они имеют любовь с антропоморфными животными, затем продвигают шикоков в этот ваш опен сорс и в конце-концов всё это заканчивается дискриминацией по национальному признаку.
     
  • 3.11, Аноним (3), 18:25, 29/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 3.14, Аноним (14), 18:29, 29/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.16, Аноним (16), 18:31, 29/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему до сих пор перевод на русский не добавили?

    Потому что добавили давно уже.

     

  • 1.7, Zefir (?), 18:12, 29/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    То что я могу сказать браузере firefox,это то что браузер на старых версиях системы android,у меня вот есть телефон sony xperia e1 d2005 под управлением android 4.4 kitkat,я на него установил firefox старых версий,самый последний релиз для android 4.1,и что вы думаете? Все прерассно работает,так же и с планшетом samsung galaxy tab 2 (2.0), туда яь тоже накотил фаерфокс,и тоже все работает,хоть и чуть подлагивает (планшет под управлением системы android 4.1). Так что могу сказать что firefox рулит!
     
     
  • 2.21, FemaXXL (?), 18:36, 29/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Некромансия рулит.
     

  • 1.8, Аноним (8), 18:12, 29/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Основные новшества в Firefox 132:

    вы забыли "в", "132" и ":" сделать ссылками на ченждлоги, потому что читателю надо много ченджлогов

    почитайте наконец ководство артемия лебедева, чтобы узнать как оформлять гипертекст

     
  • 1.10, Аноним (14), 18:25, 29/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сижу на 52.9.0 ESR под Windows XP. Нужные мне сайты открывает, https обрабатывается через прокси, который вшит прямо в роутер (WRT54GL с подпаянным USB хранилищем и расширенной памятью) и который переводит всё в http.
     
     
  • 2.12, Аноним (1), 18:28, 29/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    дай угадаю... и открывает только опеннет?)))))
     
     
  • 3.17, Аноним (14), 18:31, 29/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плoxoй из тeбя угадайка.
     
  • 2.15, Афроним (?), 18:31, 29/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачетно.)
     
  • 2.22, FemaXXL (?), 18:41, 29/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это реально в мемориз.
     

  • 1.13, Афроним (?), 18:28, 29/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На ВК лайв есть PlayReady?
     
  • 1.20, Агл (?), 18:35, 29/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    - firefox впереди планеты всей!
    - и только потому, что Земля круглая..
     
  • 1.23, Аноним (23), 18:43, 29/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Опция "Copy Without Site Tracking" теперь затемняется в контекстном меню, если выбранная ссылка не содержит параметров для отслеживания переходов между сайтами.

    Теперь пользователи будут недоумевать, почему можно скопировать только с трекингом. И зачем в принципе нужен трекинг, если можно без него.

    Просто боги UX.

     
  • 1.24, nc (ok), 18:45, 29/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У Firefox в сравнении с chrome-based браузерами один недостаток - нет встроенного сохранения в mhtml. А всякие расширения для этой цели нередко работают криво.
     

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