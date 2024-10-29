Релиз Firefox 132

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|1.1, Аноним (1), 18:03, 29/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как говорил небезызвестный Шелдон в не менее небезызвестном переводе Теории Большого Взрыва: няшка-няшка-няшка!
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|2.2, crypt (ok), 18:04, 29/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да уже давно все меньше и меньше людей ставит плюсы под "файрфокс рулит".
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|1.3, Аноним (3), 18:06, 29/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что с локальным переводчиком? Почему до сих пор перевод на русский не добавили?
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|4.19, FemaXXL (?), 18:34, 29/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сначала они имеют любовь с антропоморфными животными, затем продвигают шикоков в этот ваш опен сорс и в конце-концов всё это заканчивается дискриминацией по национальному признаку.
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|2.16, Аноним (16), 18:31, 29/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Почему до сих пор перевод на русский не добавили?
Потому что добавили давно уже.
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|1.7, Zefir (?), 18:12, 29/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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То что я могу сказать браузере firefox,это то что браузер на старых версиях системы android,у меня вот есть телефон sony xperia e1 d2005 под управлением android 4.4 kitkat,я на него установил firefox старых версий,самый последний релиз для android 4.1,и что вы думаете? Все прерассно работает,так же и с планшетом samsung galaxy tab 2 (2.0), туда яь тоже накотил фаерфокс,и тоже все работает,хоть и чуть подлагивает (планшет под управлением системы android 4.1). Так что могу сказать что firefox рулит!
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|1.8, Аноним (8), 18:12, 29/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Основные новшества в Firefox 132:
вы забыли "в", "132" и ":" сделать ссылками на ченждлоги, потому что читателю надо много ченджлогов
почитайте наконец ководство артемия лебедева, чтобы узнать как оформлять гипертекст
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|1.10, Аноним (14), 18:25, 29/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сижу на 52.9.0 ESR под Windows XP. Нужные мне сайты открывает, https обрабатывается через прокси, который вшит прямо в роутер (WRT54GL с подпаянным USB хранилищем и расширенной памятью) и который переводит всё в http.
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|1.20, Агл (?), 18:35, 29/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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- firefox впереди планеты всей!
- и только потому, что Земля круглая..
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|1.23, Аноним (23), 18:43, 29/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Опция "Copy Without Site Tracking" теперь затемняется в контекстном меню, если выбранная ссылка не содержит параметров для отслеживания переходов между сайтами.
Теперь пользователи будут недоумевать, почему можно скопировать только с трекингом. И зачем в принципе нужен трекинг, если можно без него.
Просто боги UX.
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|1.24, nc (ok), 18:45, 29/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У Firefox в сравнении с chrome-based браузерами один недостаток - нет встроенного сохранения в mhtml. А всякие расширения для этой цели нередко работают криво.
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