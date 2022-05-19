Релиз Firefox 131

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|1.1, Аноним (1), 18:03, 01/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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перепробовал кучу браузеров из хромого зоопарка, лучше старой доброй лисички так и не нашёл
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|2.7, Аноним (7), 18:13, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> лучше старой доброй лисички
Дак ее уже много лет как нет этой старой доброй лисички. Примерно со времен внедрения quantum. А до этого да - шикарный был браузер
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|3.10, Аноним (1), 18:15, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а чем Квантум уступает тому же Аустралис? как по мне намного симпатичнее стал браузер
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|5.19, Аноним (7), 18:29, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я почему про квантум то написал - в квантуме внедрили servo и полился раст по труб^W фаерфоксу. И если австролис был с круглыми вкладками, то они хотя бы исправлялись Classic Theme Restorer'ом. А вот исправить rust в фаерфоксе можно только заменой всего браузера на какой-нить palemoon/arcticfox.
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|6.49, Аноним (49), 19:49, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В общем, раньше было квадратно и без раста А теперь кругло и с растом. Вот чем хуже.
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|3.38, Аноним (38), 19:24, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> LibreWolf
Тот же ФФ, только паразитарная форма.
Загнется на следующий день после закрытия ФФ.
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|1.2, bobs (??), 18:04, 01/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Хороший релиз. Жаль групировку вкладок так и не добавили.
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|2.22, Аноним (22), 18:42, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Особенно если не смотреть на омерзительные толстые кнопки вкладок и кучу всякого мусора справа от адресной строки.
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|3.46, 12yoexpert (ok), 19:45, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ты хотел сказать справа от строки поиска?
содержимое панели, если чо, настраивается
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|1.5, Аноним (5), 18:08, 01/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну конечно же, надо было добавить стремную, неотключаемую и ненужную кнопку . Спасибо!
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|1.8, Аноним (22), 18:13, 01/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Насколько же плохо всё смотрится! Даже если бы программеры сами сели и стали делать дизайн, так бы отвратительно не получилось бы. Кто-нибудь помнит версию 4.0? Вот там просто офигительно задизайнено было.
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|2.9, Аноним (7), 18:15, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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3.5 еще лучше была, когда вкладки были под адресной строкой
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|3.12, Аноним (22), 18:18, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну там был момент, что много вертикального пространства впустую уходило, в 4.0 они как раз это исправили.
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|2.14, dalco (ok), 18:22, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, не знаю... По моему, в той версии уже как-то всё слишком вычурно сделали. Дизайн ради дизайна. Куча ненужных опций и ресурсы уже жрал как не в себя.
То ли дело Netscape Navigator 1.0... Вот там дизайн, так дизайн был. И ресурсов почти не ел. А потом всё покатилось под гору, да! :)
P.S. Сей наброс писан в FF 130
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|3.17, Аноним (22), 18:26, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нетскейп был шикарен, это правда. Не стрёмно было ради крутого браузера потратить полчаса дорогущего модемного интернета.
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|4.32, Аноним (7), 18:58, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все еще есть Seamonkey со стоковой темой Modern, к-я выглядит как Netscape 7 или 8
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|3.40, Аноним (40), 19:28, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучший "дизайн" был у Internet Explorer. Системный вид, настраиваемыми кнопками.
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|1.13, X86 (ok), 18:20, 01/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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что-то в последних обновлениях давно не было улучшений производительности. А она в лисе хромает по сравнению с хромоподобными
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|2.50, 12yoexpert (ok), 19:49, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А она в лисе хромает по сравнению с хромоподобными
это принципиально невозможно, т.к. в хроме нет uBlock Origin
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|1.16, Аноним (16), 18:25, 01/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что такого принципиально нового можно добавить в браузер? Пользуюсь со времен Неймкейп Навигатора, не вижу улучшений.
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|2.18, Аноним (18), 18:28, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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WebGPU, например. Веб-страница сможет управлять твоей видеокартой -- здорово же[!]
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|3.52, Аноним (49), 19:53, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поразительно, а центральным процессором она могла управлять с самого начала.
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|2.21, Аноним (24), 18:42, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> " WebGPU, например. Веб-страница сможет управлять твоей видеокартой -- здорово же[!]"
Чтобы майнить?
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|2.58, Анонимище (?), 20:14, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для осмысленного ответа Вам сначала нужно уточнить что значит "принципиально новое"
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|2.28, Rev (ok), 18:52, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Никогда. В Фаирфоксе реклама всегда будет блокироваться правильно.
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|4.41, Аноним (41), 19:28, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Заявление мозиллы , что фокс останется на 2 манифесте , а 3 будет в дополнение (причём частично) - было на опеннете .
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|1.23, Songo (ok), 18:42, 01/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Здравствуйте.
Подскажите, Firefox может при наведении на вкладку подсвечивать её если таких вкладок открыто 2 одинаковых?
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|3.37, Songo (ok), 19:23, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спасибо.
Жаль что такую опцию только в 127 версии добавили.
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