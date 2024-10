Релиз Firefox 131

Состоялся релиз web-браузера Firefox 131 и сформированы обновления прошлых веток с длительным сроком поддержки - 115.16.0 и 128.3.0. На стадию бета-тестирования переведена ветка Firefox 132, релиз которой намечен на 29 октября. Основные новшества в Firefox 131: Реализована возможность предоставления сайтам временных полномочий (например, доступ к местоположению), которые прекращают действие после закрытия вкладки или истечения часа после данного пользователем разрешения.

Включён по умолчанию показ миниатюр страниц при наведении курсора на кнопки вкладок. Предполагается, что миниатюры позволят быстрее находить нужные страницы, не тратя время на перебор вкладок с одинаковыми заголовками.

Включена по умолчанию поддержка механизма Text Fragments, позволяющего формировать внешние ссылки для перехода на произвольные позиции в тексте на странице без добавления на страницу меток <a name> и без привязки к идентификаторам элементов. Определение позиции осуществляется при помощи встроенной в ссылку текстовой маски. Например, при переходе по ссылке "https://opennet.me/61967#:~:text=Text%20Fragments" браузер прокрутит страницу на позицию с фразой "Text Fragments" и выделит её цветом. Кроме задания простой маски поддерживается возможность определения масок начала и конца подсвечиваемого текста, а также привязки к предшествующим и последующим маскам, используемым для выделения нужного фрагмента при наличии нескольких совпадений на странице.

Обеспечено открытие главной страницы сайта поисковой системы при нажатии shift-enter или shift-click в пустой строке поиска, опционально добавляемой в панель рядом с адресной строкой.

Изменена пиктограмма меню со списком всех открытых вкладок, показываемого в верхнем правом углу (вместо знака "V" теперь используется изображения вкладки).

Во встроенной системе перевода при выборе языка по умолчанию теперь используется язык, который пользователь ранее выбирал для перевода.

Добавлена поддержка технологии CHIPS (Cookies Having Independent Partitioned State), созданной Google в рамках инициативы Privacy Sandbox и позволяющей изолировать Cookie в привязке к домену первого уровня, используя атрибут "Partitioned". Если в обычных условиях сторонний код с сайта "C", встроенный на сайты "A" и "В", может обрабатывать общие для данных сайтов Cookie, то при указании атрибута "Partitioned", выставленные сайтом "C" Cookie, при загрузке кода с сайтов "A" и "В", будут полностью разделены.

Значение SameSite=None для Cookie теперь может выставляться только в режиме Secure, который действует для соединений через HTTPS. SameSite=None отключает ограничения отправки Cookie для вставок со сторонних сайтов.

В процессе подготовки к переходу на спецификацию SVG 2 удалены свойства SVGGraphicsElement.nearestViewportElement и SVGGraphicsElement.farthestViewportElement, которые были объявлены устаревшими в феврале.

В соответствии с рекомендацией рабочей группы, занимающейся стандартизацией СSS, CSS-свойство "inset-area" переименовано в "position-area".

В JavaScript-интерфейс Iterator добавлена поддержка синхронно выполняемых обработчиков Iterator.prototype.drop() , Iterator.prototype.every() , Iterator.prototype.filter() , Iterator.prototype.find() , Iterator.prototype.flatMap() , Iterator.prototype.forEach() , Iterator.prototype.map() , Iterator.prototype.reduce() , Iterator.prototype.some() и Iterator.prototype.take() , позволяющих использовать использовать с итераторами операции, похожие на операции с массивами, без явного создания промежуточных объектов Array, что полезно при обработке очень больших наборов данных.

, , , , , , , , и , позволяющих использовать использовать с итераторами операции, похожие на операции с массивами, без явного создания промежуточных объектов Array, что полезно при обработке очень больших наборов данных. В версии для Android при сохранении закладки теперь по умолчанию выбирается раздел, в который была добавлена прошлая закладка, а не корневой раздел закладок. В настройки добавлена опция для включения защиты от скрытой идентификации пользователя (fingerprint), не связанной с известными трекерами. Опция доступна при выборе настраиваемого или расширенного режима защиты от отслеживания. Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 131 устранены 24 уязвимости. 18 уязвимостей помечены как опасные, из которых 14 вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.