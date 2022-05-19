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Релиз Firefox 131

01.10.2024 17:42

Состоялся релиз web-браузера Firefox 131 и сформированы обновления прошлых веток с длительным сроком поддержки - 115.16.0 и 128.3.0. На стадию бета-тестирования переведена ветка Firefox 132, релиз которой намечен на 29 октября.

Основные новшества в Firefox 131:

  • Реализована возможность предоставления сайтам временных полномочий (например, доступ к местоположению), которые прекращают действие после закрытия вкладки или истечения часа после данного пользователем разрешения.
  • Включён по умолчанию показ миниатюр страниц при наведении курсора на кнопки вкладок. Предполагается, что миниатюры позволят быстрее находить нужные страницы, не тратя время на перебор вкладок с одинаковыми заголовками.
  • Включена по умолчанию поддержка механизма Text Fragments, позволяющего формировать внешние ссылки для перехода на произвольные позиции в тексте на странице без добавления на страницу меток <a name> и без привязки к идентификаторам элементов. Определение позиции осуществляется при помощи встроенной в ссылку текстовой маски. Например, при переходе по ссылке "https://opennet.me/61967#:~:text=Text%20Fragments" браузер прокрутит страницу на позицию с фразой "Text Fragments" и выделит её цветом. Кроме задания простой маски поддерживается возможность определения масок начала и конца подсвечиваемого текста, а также привязки к предшествующим и последующим маскам, используемым для выделения нужного фрагмента при наличии нескольких совпадений на странице.
  • Обеспечено открытие главной страницы сайта поисковой системы при нажатии shift-enter или shift-click в пустой строке поиска, опционально добавляемой в панель рядом с адресной строкой.
  • Изменена пиктограмма меню со списком всех открытых вкладок, показываемого в верхнем правом углу (вместо знака "V" теперь используется изображения вкладки).
  • Во встроенной системе перевода при выборе языка по умолчанию теперь используется язык, который пользователь ранее выбирал для перевода.
  • Добавлена поддержка технологии CHIPS (Cookies Having Independent Partitioned State), созданной Google в рамках инициативы Privacy Sandbox и позволяющей изолировать Cookie в привязке к домену первого уровня, используя атрибут "Partitioned". Если в обычных условиях сторонний код с сайта "C", встроенный на сайты "A" и "В", может обрабатывать общие для данных сайтов Cookie, то при указании атрибута "Partitioned", выставленные сайтом "C" Cookie, при загрузке кода с сайтов "A" и "В", будут полностью разделены.
  • Значение SameSite=None для Cookie теперь может выставляться только в режиме Secure, который действует для соединений через HTTPS. SameSite=None отключает ограничения отправки Cookie для вставок со сторонних сайтов.
  • В процессе подготовки к переходу на спецификацию SVG 2 удалены свойства SVGGraphicsElement.nearestViewportElement и SVGGraphicsElement.farthestViewportElement, которые были объявлены устаревшими в феврале.
  • В соответствии с рекомендацией рабочей группы, занимающейся стандартизацией СSS, CSS-свойство "inset-area" переименовано в "position-area".
  • В JavaScript-интерфейс Iterator добавлена поддержка синхронно выполняемых обработчиков Iterator.prototype.drop(), Iterator.prototype.every(), Iterator.prototype.filter(), Iterator.prototype.find(), Iterator.prototype.flatMap(), Iterator.prototype.forEach(), Iterator.prototype.map(), Iterator.prototype.reduce(), Iterator.prototype.some() и Iterator.prototype.take(), позволяющих использовать использовать с итераторами операции, похожие на операции с массивами, без явного создания промежуточных объектов Array, что полезно при обработке очень больших наборов данных.
  • В версии для Android при сохранении закладки теперь по умолчанию выбирается раздел, в который была добавлена прошлая закладка, а не корневой раздел закладок. В настройки добавлена опция для включения защиты от скрытой идентификации пользователя (fingerprint), не связанной с известными трекерами. Опция доступна при выборе настраиваемого или расширенного режима защиты от отслеживания.

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 131 устранены 24 уязвимости. 18 уязвимостей помечены как опасные, из которых 14 вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Mozilla продлила поддержку ESR-ветки Firefox 115 до марта 2025 года
  3. OpenNews: Релиз Firefox 130
  4. OpenNews: В Firefox 131 будет включена поддержка ссылок на произвольные отрывки текста
  5. OpenNews: В ночные сборки Firefox добавлена поддержка вертикальных вкладок
  6. OpenNews: В Firefox предложен для тестирования встроенный AI-ассистент
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61967-firefox
Ключевые слова: firefox
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Обсуждение (55) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:03, 01/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    перепробовал кучу браузеров из хромого зоопарка, лучше старой доброй лисички так и не нашёл
     
     
  • 2.4, Walker (??), 18:04, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чем она лучше?
     
     
  • 3.6, Аноним (1), 18:10, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    да в общем-то всем
     
  • 3.11, Аноним (11), 18:16, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Чем куча браузеров из хромого зоопарка
     
  • 2.7, Аноним (7), 18:13, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > лучше старой доброй лисички

    Дак ее уже много лет как нет этой старой доброй лисички. Примерно со времен внедрения quantum. А до этого да - шикарный был браузер

     
     
  • 3.10, Аноним (1), 18:15, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а чем Квантум уступает тому же Аустралис? как по мне намного симпатичнее стал браузер
     
     
  • 4.15, Аноним (7), 18:23, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Упс, точно - до Аустралиса :)
     
     
  • 5.19, Аноним (7), 18:29, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я почему про квантум то написал - в квантуме внедрили servo и полился раст по труб^W фаерфоксу. И если австролис был с круглыми вкладками, то они хотя бы исправлялись Classic Theme Restorer'ом. А вот исправить rust в фаерфоксе можно только заменой всего браузера на какой-нить palemoon/arcticfox.
     
     
  • 6.49, Аноним (49), 19:49, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В общем, раньше было квадратно и без раста А теперь кругло и с растом. Вот чем хуже.
     
  • 2.24, Аноним (24), 18:43, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    LibreWolf
     
     
  • 3.31, 12yoexpert (ok), 18:56, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а пароли где хранить? в скаме типа keepassxc?
     
     
  • 4.36, Аноним (36), 19:19, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В собственной голове?
     
  • 4.44, 1 (??), 19:40, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему keepassxc скам?
     
     
  • 5.51, JackONeill (?), 19:52, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже интересует ответ. Прошу объяснений.
     
     
  • 6.53, нинужнобраузер (?), 20:01, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И я. Вот прям напрягся. Опасаюсь.
     
  • 3.38, Аноним (38), 19:24, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > LibreWolf

    Тот же ФФ, только паразитарная форма.
    Загнется на следующий день после закрытия ФФ.

     

  • 1.2, bobs (??), 18:04, 01/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Хороший релиз. Жаль групировку вкладок так и не добавили.
     
  • 1.3, Илья (??), 18:04, 01/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Лучший браузер
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 18:42, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Особенно если не смотреть на омерзительные толстые кнопки вкладок и кучу всякого мусора справа от адресной строки.
     
     
  • 3.25, Аноним (7), 18:44, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это ж фаерфокс - тут все настраивается в отличие от хрома
     
     
  • 4.56, нинужнобраузер (?), 20:09, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что не настраивается в хроме? Вот там справа хотя бы.
     
  • 3.33, YetAnotherOnanym (ok), 18:58, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    То есть, файрфокс ты видел один раз в жизни у кого-то из-за плеча.
     
  • 3.42, Аноним (7), 19:30, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://snipboard.io/qnQvVj.jpg
     
  • 3.46, 12yoexpert (ok), 19:45, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты хотел сказать справа от строки поиска?

    содержимое панели, если чо, настраивается

     

  • 1.5, Аноним (5), 18:08, 01/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну конечно же, надо было добавить стремную, неотключаемую и ненужную кнопку . Спасибо!
     
  • 1.8, Аноним (22), 18:13, 01/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Насколько же плохо всё смотрится! Даже если бы программеры сами сели и стали делать дизайн, так бы отвратительно не получилось бы. Кто-нибудь помнит версию 4.0? Вот там просто офигительно задизайнено было.
     
     
  • 2.9, Аноним (7), 18:15, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    3.5 еще лучше была, когда вкладки были под адресной строкой
     
     
  • 3.12, Аноним (22), 18:18, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну там был момент, что много вертикального пространства впустую уходило, в 4.0 они как раз это исправили.
     
  • 2.14, dalco (ok), 18:22, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, не знаю... По моему, в той версии уже как-то всё слишком вычурно сделали. Дизайн ради дизайна. Куча ненужных опций и ресурсы уже жрал как не в себя.

    То ли дело Netscape Navigator 1.0... Вот там дизайн, так дизайн был. И ресурсов почти не ел. А потом всё покатилось под гору, да! :)

    P.S. Сей наброс писан в FF 130

     
     
  • 3.17, Аноним (22), 18:26, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нетскейп был шикарен, это правда. Не стрёмно было ради крутого браузера потратить полчаса дорогущего модемного интернета.
     
     
  • 4.32, Аноним (7), 18:58, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все еще есть Seamonkey со стоковой темой Modern, к-я выглядит как Netscape 7 или 8
     
  • 4.57, нинужнобраузер (?), 20:14, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А до пентиумов ещё лучше было. Хотя линукса ещё не было.
     
  • 3.40, Аноним (40), 19:28, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучший "дизайн" был у Internet Explorer. Системный вид, настраиваемыми кнопками.
     

  • 1.13, X86 (ok), 18:20, 01/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    что-то в последних обновлениях давно не было улучшений производительности. А она в лисе хромает по сравнению с хромоподобными
     
     
  • 2.50, 12yoexpert (ok), 19:49, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >     А она в лисе хромает по сравнению с хромоподобными

    это принципиально невозможно, т.к. в хроме нет uBlock Origin

     
     
  • 3.59, нинужнобраузер (?), 20:15, 01/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.16, Аноним (16), 18:25, 01/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что такого принципиально нового можно добавить в браузер?    Пользуюсь со времен Неймкейп Навигатора, не вижу улучшений.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 18:28, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    WebGPU, например. Веб-страница сможет управлять твоей видеокартой -- здорово же[!]
     
     
  • 3.48, 12yoexpert (ok), 19:48, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    смотрели как-то ютуб в 2007 без этих ваших webgpu
     
  • 3.52, Аноним (49), 19:53, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поразительно, а центральным процессором она могла управлять с самого начала.
     
  • 2.21, Аноним (24), 18:42, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > " WebGPU, например. Веб-страница сможет управлять твоей видеокартой -- здорово же[!]"

    Чтобы майнить?

     
  • 2.35, user (??), 19:17, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Группировка вкладок/папки для папок
     
  • 2.58, Анонимище (?), 20:14, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для осмысленного ответа Вам сначала нужно уточнить что значит "принципиально новое"
     

  • 1.20, Аноним (24), 18:41, 01/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Когда перейдут на манифест 3?
     
     
  • 2.28, Rev (ok), 18:52, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никогда. В Фаирфоксе реклама всегда будет блокироваться правильно.
     
     
  • 3.34, Аноним (24), 19:08, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "Никогда"

    Точно?
    > "В Firefox началось тестирование третьей версии манифеста Chrome"

    Это новость от 19.05.2022
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=57217

     
     
  • 4.41, Аноним (41), 19:28, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заявление мозиллы , что фокс останется на 2 манифесте , а 3 будет в дополнение (причём частично) - было на опеннете .
     

  • 1.23, Songo (ok), 18:42, 01/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Здравствуйте.
    Подскажите, Firefox может при наведении на вкладку подсвечивать её если таких вкладок открыто 2 одинаковых?
     
     
  • 2.29, aaaaaaaaaaaaaaaaaaa (?), 18:54, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если нужна опция для закрытия дубликатов то такая возможность есть
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61353
     
     
  • 3.37, Songo (ok), 19:23, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо.
    Жаль что такую опцию только в 127 версии добавили.
     

  • 1.27, Швондик (?), 18:47, 01/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    какая последняя версия работает на Windos 7 ?
     
     
  • 2.30, Мяу (?), 18:55, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    115.16.0
     
     
  • 3.54, Швондик (?), 20:03, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    почему 115, если старший директор по управлению продуктами Mozilla Байрон Джордан сообщил, что Mozilla планирует поддерживать Firefox на Windows 7 и дальше
    https://www.ixbt.com/news/2024/07/08/mozilla-firefox-windows-7-windows-8-8-1.h
     
     
  • 4.55, Songo (ok), 20:04, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что они дальше будут поддерживать только ESR 115 :(
     

  • 1.47, 12yoexpert (ok), 19:47, 01/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    подскажите годные vertical tabs для ff
     

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