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Опубликована платформа обмена сообщениями Zulip 9

27.07.2024 12:04

Доступен релиз Zulip 9, серверной платформы для развёртывания корпоративных мессенджеров, подходящих для организации общения сотрудников и групп разработчиков. Проект изначально был разработан компанией Zulip и открыт после её поглощения компанией Dropbox под лицензией Apache 2.0. Код серверной части написан на языке Python с использованием фреймворка Django. Клиентское ПО доступно для Linux, Windows, macOS, Android и iOS, также предоставляется встроенный web-интерфейс.

Система поддерживает как прямой обмен сообщениями между двумя людьми, так и проведение групповых обсуждений. Zulip можно сравнить с сервисом Slack и рассматривать как внутрикорпоративный аналог Twitter, применяемый для общения и обсуждений рабочих вопросов в больших группах сотрудников. Предоставляются средства для отслеживания состояния и участия одновременно в нескольких обсуждениях с использованием нитевидной модели отображения сообщений, которая является оптимальным компромиссом между привязкой к комнатам в Slack и единым публичным пространством Twitter. Одновременное нитевидное отображение всех обсуждений позволяет в одном месте охватить все группы, при этом сохранив логическое разделение между ними.

Из возможностей Zulip также можно отметить поддержку отправки сообщений пользователю в offline-режиме (сообщения будут доставлены после появления в online), сохранение полной истории обсуждений на сервере и средства для поиска в архиве, возможность отправки файлов в режиме Drag-and-drop, автоматическую подсветку синтаксиса для передаваемых в сообщениях блоков кода, встроенный язык разметки для быстрого оформления списков и форматирования текста, средства для групповой отправки уведомлений, возможность создания закрытых групп, интеграция с Trac, Nagios, Github, Jenkins, Git, Subversion, JIRA, Puppet, RSS, Twitter и другими сервисами, средства для привязки к сообщениям наглядных меток.

Основные новшества:

  • Изменено оформление пользовательского интерфейса, в котором задействованы более крупные шрифты и заметные межстрочные отступы. Старый стиль оформления можно вернуть в разделе настроек, выбрав компактный режим. Предоставлена возможность скрытия боковых панелей, даже при работе в полноэкранном режиме. В правой панели реализовано наглядное выделение пользователей, присутствующих в текущем канале или в личном чате. Значительно ускорена загрузка тем и сообщений при открытии web-интерфейса или десктоп-приложения.
  • Модернизировано оформление блока написания сообщений. Предоставлена возможность сохранения набранного текста в качестве черновика и перехода к написанию нового сообщения. При начале набора обеспечен показ недавно редактируемого черновика в текущем обсуждении. При вставке из буфера обмена реализовано сохранение стиля и форматирования текста (дополнительно имеется возможность вставки голого текста). Вставляемые ссылки на темы и сообщения теперь автоматически форматируются должным образом. Добавлена возможность выделения текста для ответа с цитированием части другого сообщения.

  • Упрощена навигация. Предложены три режима компоновки списка обсуждений - "Комбинированная лента" (было "Все сообщения"), "Лента каналов" и "Лента личных сообщений". Упрощён непрерывный просмотр разных тем сообщений (в левой панели предоставлены ссылки для перехода к первому сообщению каждой темы). Обеспечено автоматическое переключение на обсуждение при отправке в него сообщения.
  • Изменено оформление основной строки поиска, в которой реализовано отображения заданных поисковых фильтров. Добавлена возможность выборки всех сообщений с реакциями и быстрого просмотра выставленных реакций на сообщения пользователя. Также появилась возможность поиска только в отслеживаемых темах и непрочитанных сообщениях. Добавлена возможность показа в боковой панели только личных чатов или обсуждений с участием определённого пользователя.
  • Изменено оформление всех меню. Предоставлена возможность переключения тем оформления через личное меню.
  • Изменено оформление экрана с историей редактирования сообщений.
  • Добавлены настройки для выбора метода предпросмотра анимированных изображений (можно отключить анимацию или показывать только при наведении курсора).
  • Добавлена возможность отключения индикаторов набора текста другими пользователями.
  • В интерфейсе администратора сервера предложена новая комбинированная панель управления пользователями, в которой также отображаются сведения об отключённых пользователях и отправленных приглашениях новым пользователям. В настройках помимо имён пользователей обеспечен показ аватаров. Добавлены новые настройки для определения прав на отправку прямых сообщений. Поля в профиле теперь могут помечаться обязательными к заполнению по желанию администратора. Расширены возможности управления каналами.
  • Переработано приглашение, знакомящее новых пользователей с основными особенностями платформы.
  • Задействована более привычная для мессенджеров терминология - потоки ("Streams") переименованы в каналы ("Channels").
  • Предоставлена возможность автоматической отправки пользователям связанных с проектом анонсов, например, объявлений об изменениях в новых версиях. Подобные анонсы отправляются в тему "Zulip updates" в канале, выбранном администратором сервера.
  • В сервер Zulip встроены средства для генерации миниатюр для ускорения предпросмотра загруженных изображений.
  • Внесены оптимизации, повышающие масштабирование серверов в больших организациях, насчитывающих тысячи сотрудников.
  • Добавлена поддержка развёртывания сервера Zulip в Ubuntu 24.04 и прекращена поддержка Ubuntu 20.04.
  • Добавлены компоненты для интеграции с Patreon и GitHub Sponsors. Улучшена интеграция с GitHub и Grafana.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.zulip.com/2024/07...)
  2. OpenNews: Доступна платформа обмена сообщениями Zulip 8
  3. OpenNews: Опубликован мессенджер Delta Chat 1.42, использующий email в качестве транспорта
  4. OpenNews: Проект Revolt развивает открытую альтернативу платформе Discord
  5. OpenNews: Первый выпуск коммуникационной платформы Fosscord, совместимой с Discord
  6. OpenNews: Доступна система обмена сообщениями Mattermost 7.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61616-zulip
Ключевые слова: zulip, messenger
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 12:36, 27/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Хм... выгладит на удивление приятно.
    Есть поддержка всех актуальных платформ.
    Даже не верится что это опенсорс!

    > был разработан компанией Zulip и открыт после её поглощения компанией Dropbox

    А, вот в чем дело.

     
  • 1.2, Rezzet (??), 12:40, 27/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Судя по всему нет звонков, без звонков так себе.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:49, 27/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да вроде всё есть. https://zulip.com/help/start-a-call
     
  • 2.13, Аноним (13), 13:30, 27/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там есть интеграция с Jitsi, как облачным так и self-hosted.
     

  • 1.4, Анониим (?), 12:49, 27/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как же звони? И групповые видеозвонки?
     
  • 1.5, Аноним (5), 12:57, 27/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Written in: Python, JavaScript (web frontend), React Native (iOS and Android), Electron (desktop apps)

    А можно не надо?

     
     
  • 2.6, Анониим (?), 13:01, 27/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо Федя, надо!
     

  • 1.7, Аноним (7), 13:03, 27/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Главный вопрос - хомяк там есть?
     
  • 1.8, BrainFucker (ok), 13:03, 27/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно как он в сравнении с Rocket.Chat.
    Ещё б опционально федеративность там была и было бы ещё интересней.
     
     
  • 2.10, koblin (ok), 13:11, 27/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В свое время сравнивал сабж перед внедрением с рокет.чат и маттермост, два последних показались косыми и кривыми по сравнению с зулип. На мой субъективный взгляд зулип лучше, логичнее, удобнее. Есть тонна интеграций с внешними система, есть боты, есть веб-хуки.
    Один минус, с 8й версии пуш уведомления на мобильные клиенты стал только по подписке, раньше было даром.
     
     
  • 3.11, BrainFucker (ok), 13:14, 27/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > с 8й версии пуш уведомления на мобильные клиенты стал только по подписке, раньше было даром.

    А это в селфхостед версии тоже так?

     
     
  • 4.12, koblin (ok), 13:29, 27/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Google's and Apple's security model for mobile push notifications does not allow self-hosted Zulip servers to directly send mobile notifications to the Zulip mobile apps. The Zulip Mobile Push Notification Service solves this problem by forwarding mobile push notifications generated by your server to the Zulip mobile apps.
     
  • 3.14, Аноним (13), 13:34, 27/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пуш-уведомления сами по себе не бесплатные.

    Но это опенсорс, ничто не мешает купить девелопер аккаунты в Apple и Google, поменять в приложениях ключики на свои, и слать пуши через свои аккаунты.

     

  • 1.9, Wed (??), 13:11, 27/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пользуюсь в своей компании, лучше Zulip ничего нет или я плохо искал.
     
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