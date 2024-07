Опубликована платформа обмена сообщениями Zulip 9

2.10 , koblin ( ok ), 13:11, 27/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В свое время сравнивал сабж перед внедрением с рокет.чат и маттермост, два последних показались косыми и кривыми по сравнению с зулип. На мой субъективный взгляд зулип лучше, логичнее, удобнее. Есть тонна интеграций с внешними система, есть боты, есть веб-хуки.

Один минус, с 8й версии пуш уведомления на мобильные клиенты стал только по подписке, раньше было даром.

3.11 , BrainFucker ( ok ), 13:14, 27/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > с 8й версии пуш уведомления на мобильные клиенты стал только по подписке, раньше было даром. А это в селфхостед версии тоже так?

4.12 , koblin ( ok ), 13:29, 27/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Google's and Apple's security model for mobile push notifications does not allow self-hosted Zulip servers to directly send mobile notifications to the Zulip mobile apps. The Zulip Mobile Push Notification Service solves this problem by forwarding mobile push notifications generated by your server to the Zulip mobile apps.

3.14 , Аноним ( 13 ), 13:34, 27/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пуш-уведомления сами по себе не бесплатные. Но это опенсорс, ничто не мешает купить девелопер аккаунты в Apple и Google, поменять в приложениях ключики на свои, и слать пуши через свои аккаунты.