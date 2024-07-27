Опубликована платформа обмена сообщениями Zulip 9

Доступен релиз Zulip 9, серверной платформы для развёртывания корпоративных мессенджеров, подходящих для организации общения сотрудников и групп разработчиков. Проект изначально был разработан компанией Zulip и открыт после её поглощения компанией Dropbox под лицензией Apache 2.0. Код серверной части написан на языке Python с использованием фреймворка Django. Клиентское ПО доступно для Linux, Windows, macOS, Android и iOS, также предоставляется встроенный web-интерфейс. Система поддерживает как прямой обмен сообщениями между двумя людьми, так и проведение групповых обсуждений. Zulip можно сравнить с сервисом Slack и рассматривать как внутрикорпоративный аналог Twitter, применяемый для общения и обсуждений рабочих вопросов в больших группах сотрудников. Предоставляются средства для отслеживания состояния и участия одновременно в нескольких обсуждениях с использованием нитевидной модели отображения сообщений, которая является оптимальным компромиссом между привязкой к комнатам в Slack и единым публичным пространством Twitter. Одновременное нитевидное отображение всех обсуждений позволяет в одном месте охватить все группы, при этом сохранив логическое разделение между ними. Из возможностей Zulip также можно отметить поддержку отправки сообщений пользователю в offline-режиме (сообщения будут доставлены после появления в online), сохранение полной истории обсуждений на сервере и средства для поиска в архиве, возможность отправки файлов в режиме Drag-and-drop, автоматическую подсветку синтаксиса для передаваемых в сообщениях блоков кода, встроенный язык разметки для быстрого оформления списков и форматирования текста, средства для групповой отправки уведомлений, возможность создания закрытых групп, интеграция с Trac, Nagios, Github, Jenkins, Git, Subversion, JIRA, Puppet, RSS, Twitter и другими сервисами, средства для привязки к сообщениям наглядных меток. Основные новшества: Изменено оформление пользовательского интерфейса, в котором задействованы более крупные шрифты и заметные межстрочные отступы. Старый стиль оформления можно вернуть в разделе настроек, выбрав компактный режим. Предоставлена возможность скрытия боковых панелей, даже при работе в полноэкранном режиме. В правой панели реализовано наглядное выделение пользователей, присутствующих в текущем канале или в личном чате. Значительно ускорена загрузка тем и сообщений при открытии web-интерфейса или десктоп-приложения.

Модернизировано оформление блока написания сообщений. Предоставлена возможность сохранения набранного текста в качестве черновика и перехода к написанию нового сообщения. При начале набора обеспечен показ недавно редактируемого черновика в текущем обсуждении. При вставке из буфера обмена реализовано сохранение стиля и форматирования текста (дополнительно имеется возможность вставки голого текста). Вставляемые ссылки на темы и сообщения теперь автоматически форматируются должным образом. Добавлена возможность выделения текста для ответа с цитированием части другого сообщения.





Упрощена навигация. Предложены три режима компоновки списка обсуждений - "Комбинированная лента" (было "Все сообщения"), "Лента каналов" и "Лента личных сообщений". Упрощён непрерывный просмотр разных тем сообщений (в левой панели предоставлены ссылки для перехода к первому сообщению каждой темы). Обеспечено автоматическое переключение на обсуждение при отправке в него сообщения.

Изменено оформление основной строки поиска, в которой реализовано отображения заданных поисковых фильтров. Добавлена возможность выборки всех сообщений с реакциями и быстрого просмотра выставленных реакций на сообщения пользователя. Также появилась возможность поиска только в отслеживаемых темах и непрочитанных сообщениях. Добавлена возможность показа в боковой панели только личных чатов или обсуждений с участием определённого пользователя.

Изменено оформление всех меню. Предоставлена возможность переключения тем оформления через личное меню.

Изменено оформление экрана с историей редактирования сообщений.

Добавлены настройки для выбора метода предпросмотра анимированных изображений (можно отключить анимацию или показывать только при наведении курсора).

Добавлена возможность отключения индикаторов набора текста другими пользователями.

В интерфейсе администратора сервера предложена новая комбинированная панель управления пользователями, в которой также отображаются сведения об отключённых пользователях и отправленных приглашениях новым пользователям. В настройках помимо имён пользователей обеспечен показ аватаров. Добавлены новые настройки для определения прав на отправку прямых сообщений. Поля в профиле теперь могут помечаться обязательными к заполнению по желанию администратора. Расширены возможности управления каналами.

Переработано приглашение, знакомящее новых пользователей с основными особенностями платформы.

Задействована более привычная для мессенджеров терминология - потоки ("Streams") переименованы в каналы ("Channels").

Предоставлена возможность автоматической отправки пользователям связанных с проектом анонсов, например, объявлений об изменениях в новых версиях. Подобные анонсы отправляются в тему "Zulip updates" в канале, выбранном администратором сервера.

В сервер Zulip встроены средства для генерации миниатюр для ускорения предпросмотра загруженных изображений.

Внесены оптимизации, повышающие масштабирование серверов в больших организациях, насчитывающих тысячи сотрудников.

Добавлена поддержка развёртывания сервера Zulip в Ubuntu 24.04 и прекращена поддержка Ubuntu 20.04.

Добавлены компоненты для интеграции с Patreon и GitHub Sponsors. Улучшена интеграция с GitHub и Grafana.



