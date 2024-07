В KDE продолжена работа по улучшению интерфейса пользователя

2.21 , Аноним ( 6 ), 11:16, 27/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ничего более юниксвейного (чёртовы проприетарщики), унифицированного (чёртов qml), и подконтрольного пользователю (чёртов редхат), ты просто не найдёшь.

3.26 , Аноним ( 20 ), 11:28, 27/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Обсуждали уже, перечитай прошлые треды. Юникс вей определяется программируемостью среды. Кеды не программируется в отличие от гнома, например. Поэтому не юникс вэй по определению. Всё очень просто)

4.27 , Аноним ( 3 ), 11:34, 27/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Наркош? В КДЕ точно так же пишутся плагины как в гноме.

5.36 , Аноним ( 36 ), 12:26, 27/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это порванный баян, ну почитай ты Кернигана. В гноме нет плагинов, в гноме расширения. Плагины реализуют ad hoc функции в заранее запрограммированных местах. Расширения меняют поведение системы. Для примера можешь попробовать реализовать расширение гнома paperwm на плагинах кде)) Плагины это идеология виндоуз - набор ручек, которые тебе разрешили крутить. В юниксах совершенно другая метода - вся система является средой программирования. Гном эту методу реализует.

4.29 , Аноним ( 6 ), 11:50, 27/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чушь какая-то. Гном наименее унифицирован (да-да, сам игнорирует написанные под себя же стандарты) и больше всего нестандартных костылей содержит, одного этого достаточно, чтобы на ноль помножить любые утверждения подобного рода. И насчёт программируемости большие вопросы, вечно отваливающиеся в каждом минорном обновлении плагины и стили не особо юниксвейно, кучу компонентов регулярно переписывают и активно выкидывают на мороз то, что активно используется сторонним софтом. Не предлагая альтернативы. В этом отношении кути значительно более юниксвейны и сохраняют плюс минус совместимость по 20 лет (например, я лично видел устаревший легаси код времён куте2 в программах на куте5, что это, если не показатель).

5.39 , Аноним ( 20 ), 12:30, 27/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Гном наименее унифицирован Чем что? Примеры наименьшей унифицированности будут?

>отваливающиеся в каждом минорном обновлении плагины В гноме нет плагинов.

>и стили Что такое стили?

>кучу компонентов регулярно переписывают и активно выкидывают на мороз Это называется работа.

>кути значительно более юниксвейны и сохраняют плюс минус совместимость по 20 лет В какой книге пишут, что юникс вей определяется совместимостью?

6.43 , Аноним ( 6 ), 12:42, 27/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Юниксвей подразумевает, что пользовательские компоненты могут полагаться на стабильность и совместимость версий базовой системы, сохраняемую при обновлении. Неужели это так сложно. Это то, чем гном не является, более того, корпорация целенаправленно ломают в библиотеках "всё, что не гном", с целью сохранения вендор-лока, о чём открыто говорят.

7.45 , Аноним ( 20 ), 12:52, 27/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Щито? Ты это где-то вычитал или измышлизмами занимаешься? Если второе, то неинтересно спорить с твоими фантазиями. Юникс вей это строгое определение, а не размазывание гуманитарного потока мыслей по лицу

8.47 , Аноним ( 6 ), 13:03, 27/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Это именно то, чем является мультикорпоративный стандартизированный юникс, и то,... 9.50 , Аноним ( 20 ), 13:08, 27/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А определения надо воспринимать метафизически что ли Или может через карты таро... 5.52 , eugener ( ok ), 13:50, 27/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > вечно отваливающиеся в каждом минорном обновлении плагины Это ложное заявление, если вы про расширения. Отваливаются только в мажорных обновлениях и то не всегда.

Впрочем, авторы расширений обычно оперативно адаптируют свои расширения, часто ещё до выхода окончательного релиза гнома.

2.24 , Аноним ( 23 ), 11:23, 27/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – КДЕ раньше был вантузом с миллионом настроек, собсвтенно все как было так и осталось. Хотя бы смогли не перенять «оьратную совместимость» мелкомягких, когда у тебя одно и тоже в трех разных окнах конфигурируется, причем где то есть одно где то другое.

3.28 , Аноним ( 3 ), 11:35, 27/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Лучше бы кде из консоли настраивался. А то сейчас только или гуй или руками править конфиги.

4.35 , Аноним ( 31 ), 12:25, 27/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вообще-то этот гуй и настраивает "через консоль" - либо конфиги, либо DBUS.

Но конечно не очень то это просто и найти нужно. С этим согласен.

4.37 , Аноним ( 37 ), 12:29, 27/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну так напиши консольное приложение, кто тебе мешает? Это и будет ваш Юникс вэй.

4.46 , BrainFucker ( ok ), 12:53, 27/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Лучше бы кде из консоли настраивался. А то сейчас только или гуй или руками править конфиги. Надо через SQL. Как раз у них akonadi есть. Таким образом и через консоль можно будет: UPDATE plasma_kwin_settings SET value = 1 WHERE name = 'window_borders';

5.48 , Аноним ( 20 ), 13:05, 27/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты серьезно? В гноме можно декларативно всю среду настроить (см. модули nix к home-manager), а тут нам предлагается скулить в консольку... Жесть какая.

6.49 , BrainFucker ( ok ), 13:07, 27/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зато универсально, сразу появляется единый API для всех ЯП и никаких текстов не надо парсить.

2.30 , Константавр ( ok ), 11:51, 27/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Спасибо, что напомнил. Хорошо бы ты сам знал что такое юниксвей

3.41 , Аноним ( 20 ), 12:33, 27/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Я оперирую исключительно определениями Кернигана и Пайка. Не согласен - оспорь, а не гуди)