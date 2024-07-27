В KDE продолжена работа по улучшению интерфейса пользователя

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|1.3, Аноним (3), 09:51, 27/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Это тот самый человек который будет принимать решение убрать иконки с рабочего стола?
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|1.5, Аноним (5), 10:01, 27/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Когда завезут стабильность? С каждым релизом что-то ломают. Сам Нейт говорил, что по этой причине он не любит LTS-дистрибутивы, поскольку на них приходится терпеть старые баги вместо новых.
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|2.6, Аноним (6), 10:16, 27/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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В 5 кутях всё очень стабильно, одни и те же баги 10 лет. В 6 вот нарушили стабильность, много багов исправили. Понимаю твой дискомфорт, неприятно, когда не видишь привычных ошибок.
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|2.8, BrainFucker (ok), 10:29, 27/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Когда завезут стабильность? С каждым релизом что-то ломают.
Это к мейнтейнерам больше, в Neon вроде всё ок.
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|1.7, BrainFucker (ok), 10:28, 27/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> В KRunner улучшено качество поиска информации, имеющейся на страницах конфигуратора.
Я Krunner у себя выпиливаю везде, заменив на gmrun. Krunner на практике оказался мало полезным, при этом постоянно висит в фоне, потребляя почти столько же, сколько и процесс plasmashell. Зачем он мне, если я из всего его функционала пользуюсь в основном запускалкой программ всего лишь, с чем gmrun справляется лучше. Хорошо что хоть krunner не прибит гвоздями и просто удаляется из автозапуска.
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|3.14, BrainFucker (ok), 10:57, 27/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хз есть ли где гайд, но он и так очевиден и работает с версии KDE 4. Ну пусть тут будет:
Копируете .desktop файл из /usr/share или где он там (расположение может и меняться, не важно), сейчас это /usr/share/kglobalaccel/org.kde.krunner.desktop, в /home/brainfucker/.config/autostart/krunner.desktop (имя файла не имеет особого значения, главное расширение), после копирования добавляете туда атрибут Hidden=true.
https://specifications.freedesktop.org/desktop-entry-spec/desktop-entry-spec-l
Вообще кажется это же можно было проделать через кдешный GUI systemsettings.
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|2.38, penetrator (?), 12:30, 27/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а если в нем отключить поиск по всем сторонним источникам и оставить поиск только по приложениям, он все равно жрет?
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|3.42, BrainFucker (ok), 12:34, 27/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В 6 не знаю, в 5 с отключённым поиском жрал где-то 150МБ. Вроде и мелочь, но зачем он мне постоянно в фоне, когда он нужен только для того чтобы пару раз в день Alt+F2 обработать? Gmrun несмотря на то что запускается с нуля при каждом нажатии этой комбинации клавиш, работает быстрее всё равно.
UPD: глянул в 6 версии, krunner потребляет 172МБ.
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|4.51, Аноним (6), 13:21, 27/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Куда-то ты не туда смотришь. Вот я наблюдаю следующую картину
- krunner 1мб памяти + 68мб свопа + 44мб шаред пока не используется
- krunner 33 мб памяти + 48мб свопа + 56мб шаред когда используется
- krunner 84мб памяти + 60 шаред без свопа
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|1.18, abu (?), 11:07, 27/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Вся эта пурга (новости от KDE (Gnome)) в части улучшений интерфейса и прочих улучшений улучшенного, для меня лично сводится к простому - ставил полтора года назад свежий, на тот момент, Debian, дай, думаю, поставлю сборку KDE. Все встало ровно, запускаю какой-то там у KDE штатный плеер - при нажатии на пробел паузы в показе видео не происходит. Зато все скачет, окна маячат, дым из всех щелей идет.
Периодически, на всякий случай, читаю новости, 20 лет подряд - плазма продолжает падать. а то, что падало до плазмы, встать так и не смогло, плазма затмила своими падениями его.
Вот и все дела.
Переставил все на i3 (Window Maker тоже хорош до сих пор) + все то, что использую на десктопе 20 лет уж как - а там все норм. Без _дополнительных_ настроек. Без изучения, куда же делись кнопки и пробел для паузы.
Причем, все эти 20 лет именно из интереса, раз, примерно, в 5 лет делаю эксперимент с KDE (Gnome даже трогать не хочется) на юзабельность всей ихней красоты. Получаю хтонь то там, то сям, практически в первые два дня эксперимента. И откатываюсь в то, что сделано без этой дружной и оголтелой команды разработчиков.
Увы.
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|2.23, Аноним (23), 11:20, 27/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так ты попробуй все таки гном, там свистоперделок нет. Просто ребята и девчата свертали ui не как обычно, но при этом я бы не сказал, что это ватафак вызывает при использовании. На Мак с линукса больнее пересаживаться. Тупыми ты их все равно будешь считать, потому что уж сильно зажали они настроек, но жто раз твики поставил или плагины и живешь.
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|3.32, abu (?), 12:02, 27/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я не против Gnome, не против KDE. Но, блин, буквально на днях обновил Debain Bookworm. В Nautilus'e пропали деревья (в параметрах отображения) (: То есть, было так - жмешь на каталог, он как бы раскрывается и показывает, что в нем есть. До обновления было норм, после - не норм. Не показывает.
И я все понимаю, да и не прошу - кому-то где-то подгорело, кто-то забыл фичу или удалил по неким важным причинам. Но, блин, в Маке и винде это просто есть сто лет и не уходит никуда. Нет этих всех баталий на форумах разработчиков, типа - а нужны ли нам деревья? Сделали, 30 лет деревья есть без изменений. Нет =продолжения работы по улучшению интерфейса пользователя=, хотя, конечно, то, что на Маке и винде улучшают периодически - тоже под вопросом.
Но тут мы имеем _постоянную_ перемену мест слагаемых там, где ее быть сто лет как не должно. И эта перемена мест меняет сумму, назло арифметике.
Отсюда начинается такое - =а зачем тебе деревья? а как ты жил до этого без них? хочешь - запили свои деревья, хочешь - уйди туда, где кусты и трава и нет деревьев=. В итоге имеем достаточно узкое окружение, в котором есть предсказуемость работы, хотя вокруг него - куча будто бы готовых и рабочих вариантов.
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|3.44, BrainFucker (ok), 12:48, 27/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Что вы делаете с пятыми кедами что у вас возникают проблемы?
Устанавливаем его в рачлинукс.
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|1.19, Аноним (20), 11:08, 27/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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А я просто напомню, что КДЕ это не юникс вей СРС. Используйте юниксовые среды, а не виндоуз поделки.
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|2.21, Аноним (6), 11:16, 27/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ничего более юниксвейного (чёртовы проприетарщики), унифицированного (чёртов qml), и подконтрольного пользователю (чёртов редхат), ты просто не найдёшь.
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|3.26, Аноним (20), 11:28, 27/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Обсуждали уже, перечитай прошлые треды. Юникс вей определяется программируемостью среды. Кеды не программируется в отличие от гнома, например. Поэтому не юникс вэй по определению. Всё очень просто)
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|5.36, Аноним (36), 12:26, 27/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это порванный баян, ну почитай ты Кернигана. В гноме нет плагинов, в гноме расширения. Плагины реализуют ad hoc функции в заранее запрограммированных местах. Расширения меняют поведение системы. Для примера можешь попробовать реализовать расширение гнома paperwm на плагинах кде))
Плагины это идеология виндоуз - набор ручек, которые тебе разрешили крутить. В юниксах совершенно другая метода - вся система является средой программирования. Гном эту методу реализует.
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|4.29, Аноним (6), 11:50, 27/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чушь какая-то. Гном наименее унифицирован (да-да, сам игнорирует написанные под себя же стандарты) и больше всего нестандартных костылей содержит, одного этого достаточно, чтобы на ноль помножить любые утверждения подобного рода.
И насчёт программируемости большие вопросы, вечно отваливающиеся в каждом минорном обновлении плагины и стили не особо юниксвейно, кучу компонентов регулярно переписывают и активно выкидывают на мороз то, что активно используется сторонним софтом. Не предлагая альтернативы. В этом отношении кути значительно более юниксвейны и сохраняют плюс минус совместимость по 20 лет (например, я лично видел устаревший легаси код времён куте2 в программах на куте5, что это, если не показатель).
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|5.39, Аноним (20), 12:30, 27/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Гном наименее унифицирован
Чем что? Примеры наименьшей унифицированности будут?
>отваливающиеся в каждом минорном обновлении плагины
В гноме нет плагинов.
>и стили
Что такое стили?
>кучу компонентов регулярно переписывают и активно выкидывают на мороз
Это называется работа.
>кути значительно более юниксвейны и сохраняют плюс минус совместимость по 20 лет
В какой книге пишут, что юникс вей определяется совместимостью?
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|6.43, Аноним (6), 12:42, 27/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Юниксвей подразумевает, что пользовательские компоненты могут полагаться на стабильность и совместимость версий базовой системы, сохраняемую при обновлении. Неужели это так сложно. Это то, чем гном не является, более того, корпорация целенаправленно ломают в библиотеках "всё, что не гном", с целью сохранения вендор-лока, о чём открыто говорят.
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|7.45, Аноним (20), 12:52, 27/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Щито? Ты это где-то вычитал или измышлизмами занимаешься? Если второе, то неинтересно спорить с твоими фантазиями. Юникс вей это строгое определение, а не размазывание гуманитарного потока мыслей по лицу
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|8.47, Аноним (6), 13:03, 27/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Это именно то, чем является мультикорпоративный стандартизированный юникс, и то,... текст свёрнут, показать
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|9.50, Аноним (20), 13:08, 27/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
А определения надо воспринимать метафизически что ли Или может через карты таро... текст свёрнут, показать
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|5.52, eugener (ok), 13:50, 27/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> вечно отваливающиеся в каждом минорном обновлении плагины
Это ложное заявление, если вы про расширения. Отваливаются только в мажорных обновлениях и то не всегда.
Впрочем, авторы расширений обычно оперативно адаптируют свои расширения, часто ещё до выхода окончательного релиза гнома.
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|2.24, Аноним (23), 11:23, 27/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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КДЕ раньше был вантузом с миллионом настроек, собсвтенно все как было так и осталось. Хотя бы смогли не перенять «оьратную совместимость» мелкомягких, когда у тебя одно и тоже в трех разных окнах конфигурируется, причем где то есть одно где то другое.
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|3.28, Аноним (3), 11:35, 27/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Лучше бы кде из консоли настраивался. А то сейчас только или гуй или руками править конфиги.
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|4.35, Аноним (31), 12:25, 27/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще-то этот гуй и настраивает "через консоль" - либо конфиги, либо DBUS.
Но конечно не очень то это просто и найти нужно. С этим согласен.
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|4.37, Аноним (37), 12:29, 27/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так напиши консольное приложение, кто тебе мешает? Это и будет ваш Юникс вэй.
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|4.46, BrainFucker (ok), 12:53, 27/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Лучше бы кде из консоли настраивался. А то сейчас только или гуй или руками править конфиги.
Надо через SQL. Как раз у них akonadi есть. Таким образом и через консоль можно будет: UPDATE plasma_kwin_settings SET value = 1 WHERE name = 'window_borders';
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|5.48, Аноним (20), 13:05, 27/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты серьезно? В гноме можно декларативно всю среду настроить (см. модули nix к home-manager), а тут нам предлагается скулить в консольку... Жесть какая.
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|6.49, BrainFucker (ok), 13:07, 27/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зато универсально, сразу появляется единый API для всех ЯП и никаких текстов не надо парсить.
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|3.41, Аноним (20), 12:33, 27/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я оперирую исключительно определениями Кернигана и Пайка. Не согласен - оспорь, а не гуди)
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|1.25, Аноним (23), 11:25, 27/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> В эмулятор терминала Konsole добавлена кнопка для автоматического сохранения в отдельный файл всей информации, выводимой в терминал.
Жаль что раньше мы никак не могли выводимое в консоле в файл писать… хотя погодите ка
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