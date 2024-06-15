Новые рекомендации по оформлению интерфейса приложений KDE

|
|
|
|
|
|3.8, dullish (ok), 13:08, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Ну, по крайней мере, должны быть облачка с няшной эпилептической анимацией и не менее чем одно, навязчиво всплывающее, окно с чатом "оставьте свой телефон и мы вам перезвоним".
|
|2.5, Аноним (5), 13:06, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В старом виджете было переключение на графики по дням/часам, но yr.no закопали классический интерфейс сайта и всё сломалось. Актуальность всех этих прогнозов конечно 3 часа, но хотя бы обновлялись.
|
|2.21, Аноним (21), 13:44, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
>интернета 90х
Интернет 90х был офигенен, лёгок и ненавязчив. Ты что-то перепутал явно.
|
|
|
|3.25, Аноним (25), 14:01, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Да, аж ностальгия. По гифкам. По флешшу. По попапам. По миди-музыке. По мигающему тексту… нет, пожалуй, ну её, эту ностальгию.
|
|1.2, Alladin (?), 13:03, 15/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
что значит погода в ночное время?) у нас в одном дне 24 часа и каждый час может иметь чуть разную погоду, что значит погода днем и погода ночью:))
|
|
|
|2.6, Аноним (3), 13:06, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Да и каждая минута может иметь разную погоду. Но что ты хотел этим сказать?
|
|2.7, Аноним (7), 13:07, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Светлая и темная сторона погоды.Бггг. Вообще погода по часам нужна разве что вежливым людям.
|
|
|
|3.18, Аноним (25), 13:27, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну не скажите, foreca показывает дождь с точностью ±полчаса, и это иногда весьма полезно.
|
|1.9, 12yoexpert (ok), 13:09, 15/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
> Нейт Грэм (Nate Graham)
Дальше не читал, этот карьерист занимается исключительно самопиаром
|
|1.11, Аноним (11), 13:13, 15/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Вообще, по старой памяти видя новость про кеды радуюсь. Хотя сам давно ушел на эти ваши тайлинги.
По скринам, как-то больно на гнум стало похоже. Мигелюшка сотоварищи и сюда проникли?:)
|
|1.12, Аноним (5), 13:14, 15/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Мне не нравится то, что навязывают гномопорталы шлакпаковые в кедах. И те требуют суидный fuse, чё, вообще попутали собаки? Libproxy и остальной гномошлак тоже. И plasma-welcome сомнительная зависимость, зачем она, чтобы очередной зеродей пропихнуть?
|
|
|
|2.16, Аноним (11), 13:21, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Вкусовщина конечно, но как по мне раньше было красивее.
Сейчас вовсю гномоcятиной попахивает. Имхо.
|
|2.19, Аноним (17), 13:27, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Потому что это KDE. Пока в этой среде есть настройки для багов, ненужные фичи, которыми пользуются полтора нейродивергента, о красоте рано говорить.
|
|1.14, Аноним (14), 13:19, 15/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Шрифты пусть исправят за 30 лет, чтоб глаза не выедало. Что нет? Не умеем? Тогда панельку по диагонали.
|
|1.20, anonymous (??), 13:39, 15/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
В общем гном копируют, который копирует аппле. Главное чтоб не один в один а что то своё привнесли.
|
|
|
|2.24, Цыган (?), 13:59, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Гному до аппле как раком до китая. Не копируют, а неумело подражают.
|
|
|
|3.26, _kp (ok), 14:04, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Берут гномы все худшее из всех ОС. ;)
Кстати, там и шрифты гаже всех.
|
|1.22, anonnn (?), 13:50, 15/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
ненавижу эти закругленные уголки
ну оставили бы прямые углы везде
нет повелись на веяние моды эх
|
|
|
|2.29, Аноним (28), 14:21, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
ты не понимаешь, сейчас надо смотреть видосы с border-radius 50%, вся шелуха отметается и видишь только самое главное
|
|1.23, Цыган (?), 13:56, 15/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Какой же ужас вырвиглазный. Все навалено в кучу, сумбурно и явно без академического понимания "почему надо так, а не иначе".
|
|1.27, Аноним (27), 14:07, 15/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Виджет для отображения прогноза погоды переведён на новый API сервиса NOAA, предоставляющего сведения о погоде, что позволило включить в виджет информацию о погоде в ночное время.
Значит ли это, что виджет погоды в России вновь заработает?
|