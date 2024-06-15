Новые рекомендации по оформлению интерфейса приложений KDE

Нейт Грэм (Nate Graham), разработчик, занимающийся контролем качества в проекте KDE, опубликовал очередной отчёт о разработке KDE и представил новую редакцию рекомендаций по оформлению элементов пользовательского интерфейса KDE (HIG, Human Interface Guidelines). Документ определяет общие шаблоны и правила оформления интерфейса приложений KDE, позволяющие разработчикам унифицировать внешний вид своих приложений с общим оформлением платформы KDE и добиться его гармоничного сочетания с другими приложениями. Предложенное руководство отражает актуальное состояние разработки KDE и сосредоточено на использовании фреймворка Kirigami на базе Qt Quick, позволяющего создавать универсальные интерфейсы, пригодные как для десктопов, так и на мобильных устройств. Отмечается, что старый HIG давно потерял смысл, так как описывал устаревшие концепции дизайна, от которых давно отошёл проект (например, теперь активно применяется меню "гамбургер" и плоские панели), а также был запутан и многословен. Новый документ избавлен от воды и философствования, имеет простую структуру и нацелен на предоставление лаконичных практических рекомендаций по разработке. Документ не является окончательным и рассчитан на постоянное развитие, пополнение и адаптацию к меняющимся реалиям. Руководство размещено в формате Markdown и доступно для отправки дополнений и изменений. Что касается развития KDE за последнюю неделю, то работа в основном была сосредоточена на финальной подготовке KDE Plasma 6.1 к релизу, намеченному на 18 июня. Из новшеств, созданных за истекшую неделю для Plasma 6.2 можно отметить: В конфигураторе графических планшетов добавлена опция для настройки метода сопоставления области рисования на планшете с областью на экране (отразить на весь экран, отразить с учётом коэффициента соотношения сторон и отразить на часть экрана).

Добавлен режим для тестирования рисования на графическом планшете, позволяющий опробовать выставленные настройки.

Виджет для отображения прогноза погоды переведён на новый API сервиса NOAA, предоставляющего сведения о погоде, что позволило включить в виджет информацию о погоде в ночное время.

Предоставлена возможность пробуждения экрана из ждущего режима при движении стилуса.

Из KWin удалён эффект морфинга всплывающих диалогов из-за обилия проблем и наличия визуальных артефактов во время работы.

Повышена эффективность работы с памятью при показе уведомлений, содержащих изображения.



