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Новые рекомендации по оформлению интерфейса приложений KDE

15.06.2024 11:56

Нейт Грэм (Nate Graham), разработчик, занимающийся контролем качества в проекте KDE, опубликовал очередной отчёт о разработке KDE и представил новую редакцию рекомендаций по оформлению элементов пользовательского интерфейса KDE (HIG, Human Interface Guidelines). Документ определяет общие шаблоны и правила оформления интерфейса приложений KDE, позволяющие разработчикам унифицировать внешний вид своих приложений с общим оформлением платформы KDE и добиться его гармоничного сочетания с другими приложениями.

Предложенное руководство отражает актуальное состояние разработки KDE и сосредоточено на использовании фреймворка Kirigami на базе Qt Quick, позволяющего создавать универсальные интерфейсы, пригодные как для десктопов, так и на мобильных устройств. Отмечается, что старый HIG давно потерял смысл, так как описывал устаревшие концепции дизайна, от которых давно отошёл проект (например, теперь активно применяется меню "гамбургер" и плоские панели), а также был запутан и многословен. Новый документ избавлен от воды и философствования, имеет простую структуру и нацелен на предоставление лаконичных практических рекомендаций по разработке. Документ не является окончательным и рассчитан на постоянное развитие, пополнение и адаптацию к меняющимся реалиям. Руководство размещено в формате Markdown и доступно для отправки дополнений и изменений.

Что касается развития KDE за последнюю неделю, то работа в основном была сосредоточена на финальной подготовке KDE Plasma 6.1 к релизу, намеченному на 18 июня. Из новшеств, созданных за истекшую неделю для Plasma 6.2 можно отметить:

  • В конфигураторе графических планшетов добавлена опция для настройки метода сопоставления области рисования на планшете с областью на экране (отразить на весь экран, отразить с учётом коэффициента соотношения сторон и отразить на часть экрана).
  • Добавлен режим для тестирования рисования на графическом планшете, позволяющий опробовать выставленные настройки.
  • Виджет для отображения прогноза погоды переведён на новый API сервиса NOAA, предоставляющего сведения о погоде, что позволило включить в виджет информацию о погоде в ночное время.
  • Предоставлена возможность пробуждения экрана из ждущего режима при движении стилуса.
  • Из KWin удалён эффект морфинга всплывающих диалогов из-за обилия проблем и наличия визуальных артефактов во время работы.
  • Повышена эффективность работы с памятью при показе уведомлений, содержащих изображения.


  1. Главная ссылка к новости (https://pointieststick.com/202...)
  2. OpenNews: Представлены новые рекомендации по оформлению элементов интерфейса GNOME и GTK
  3. OpenNews: Изменения для улучшения отображения KDE-приложений в GNOME и Xfce
  4. OpenNews: Выпуск KDE Gear 24.05, набора приложений от проекта KDE
  5. OpenNews: Тестирование среды рабочего стола KDE Plasma 6.1
  6. OpenNews: В KDE повышена эффективность кэширования и включено ускорение отрисовки курсора на системах с GPU Intel
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61373-kde
Ключевые слова: kde
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Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:02, 15/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    какое же ужас на скринах, виджет погоды как из интернета 90х
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:05, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как должен выглядеть современнный виджет погоды?
     
     
  • 3.8, dullish (ok), 13:08, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну, по крайней мере, должны быть облачка с няшной эпилептической анимацией и не менее чем одно, навязчиво всплывающее, окно с чатом "оставьте свой телефон и мы вам перезвоним".
     
  • 2.4, dullish (ok), 13:05, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    >из интернета 90х

    Как будто что-то плохое.

     
     
  • 3.17, Аноним (17), 13:23, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Не как будто, а так и есть.
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:06, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В старом виджете было переключение на графики по дням/часам, но yr.no закопали классический интерфейс сайта и всё сломалось. Актуальность всех этих прогнозов конечно 3 часа, но хотя бы обновлялись.
     
  • 2.10, Аноним (10), 13:12, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    трей конечно адовый
     
  • 2.21, Аноним (21), 13:44, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    >интернета 90х

    Интернет 90х был офигенен, лёгок и ненавязчив. Ты что-то перепутал явно.

     
     
  • 3.25, Аноним (25), 14:01, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, аж ностальгия. По гифкам. По флешшу. По попапам. По миди-музыке. По мигающему тексту… нет, пожалуй, ну её, эту ностальгию.
     

  • 1.2, Alladin (?), 13:03, 15/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    что значит погода в ночное время?) у нас в одном дне 24 часа и каждый час может иметь чуть разную погоду, что значит погода днем и погода ночью:))
     
     
  • 2.6, Аноним (3), 13:06, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да и каждая минута может иметь разную погоду. Но что ты хотел этим сказать?
     
  • 2.7, Аноним (7), 13:07, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Светлая и темная сторона погоды.Бггг. Вообще погода по часам нужна разве что вежливым людям.
     
     
  • 3.18, Аноним (25), 13:27, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну не скажите, foreca показывает дождь с точностью ±полчаса, и это иногда весьма полезно.
     
     
  • 4.28, Аноним (28), 14:19, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а иногда нет
     

  • 1.9, 12yoexpert (ok), 13:09, 15/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Нейт Грэм (Nate Graham)

    Дальше не читал, этот карьерист занимается исключительно самопиаром

     
  • 1.11, Аноним (11), 13:13, 15/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вообще, по старой памяти видя новость про кеды радуюсь. Хотя сам давно ушел на эти ваши тайлинги.
    По скринам, как-то больно на гнум стало похоже. Мигелюшка сотоварищи и сюда проникли?:)
     
  • 1.12, Аноним (5), 13:14, 15/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мне не нравится то, что навязывают гномопорталы шлакпаковые в кедах. И те требуют суидный fuse, чё, вообще попутали собаки? Libproxy и остальной гномошлак тоже. И plasma-welcome сомнительная зависимость, зачем она, чтобы очередной зеродей пропихнуть?
     
  • 1.13, Аноним (13), 13:16, 15/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не увидел никаких улучшений, внешний вид все так же страшен.
     
     
  • 2.16, Аноним (11), 13:21, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вкусовщина конечно, но как по мне раньше было красивее.
    Сейчас вовсю гномоcятиной попахивает. Имхо.
     
  • 2.19, Аноним (17), 13:27, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что это KDE. Пока в этой среде есть настройки для багов, ненужные фичи, которыми пользуются полтора нейродивергента, о красоте рано говорить.
     

  • 1.14, Аноним (14), 13:19, 15/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Шрифты пусть исправят за 30 лет, чтоб глаза не выедало. Что нет? Не умеем? Тогда панельку по диагонали.
     
  • 1.20, anonymous (??), 13:39, 15/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В общем гном копируют, который копирует аппле. Главное чтоб не один в один а что то своё привнесли.
     
     
  • 2.24, Цыган (?), 13:59, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гному до аппле как раком до китая. Не копируют, а неумело подражают.
     
     
  • 3.26, _kp (ok), 14:04, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Берут гномы все худшее из всех ОС. ;)
    Кстати, там и шрифты гаже всех.
     

  • 1.22, anonnn (?), 13:50, 15/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ненавижу эти закругленные уголки
    ну оставили бы прямые углы везде
    нет повелись на веяние моды эх
     
     
  • 2.29, Аноним (28), 14:21, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты не понимаешь, сейчас надо смотреть видосы с border-radius 50%, вся шелуха отметается и видишь только самое главное
     

  • 1.23, Цыган (?), 13:56, 15/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Какой же ужас вырвиглазный. Все навалено в кучу, сумбурно и явно без академического понимания "почему надо так, а не иначе".
     
  • 1.27, Аноним (27), 14:07, 15/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Виджет для отображения прогноза погоды переведён на новый API сервиса NOAA, предоставляющего сведения о погоде, что позволило включить в виджет информацию о погоде в ночное время.

    Значит ли это, что виджет погоды в России вновь заработает?

     

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