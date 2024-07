Выпуск языка программирования Hare 0.24.2

4.58 , Ананимус ( ? ), 14:24, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > гoвнoкoдя, прикинь, это называется константа. Это называется опциональные параметры, лол. Тебя не смущает что open() имеет в одном случае два аргумента, а в другом -- три?

5.59 , pavlinux ( ok ), 14:31, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> гoвнoкoдя, прикинь, это называется константа.

> а в другом -- три? Там "по дефолту" не написано 34, va_arg это отдельная тема, тоже корявость С

6.66 , Ананимус ( ? ), 15:14, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Там "по дефолту" не написано 34, va_arg это отдельная тема, тоже корявость С Потому что та же самая задача в C реализована через va_arg. И нет, это не корявость, это довольно жирный плюс C, которого не хватает в том же Rust.

7.77 , pavlinux ( ok ), 16:40, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> это довольно жирный плюс C С c плюсами это в другой теме

4.85 , _ ( ?? ), 17:42, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Нуфуя создавать ф-цию я ДВУМЯ аргументами, когда один из них всегда константа?!!! Для:

>> example(12); //эквивалентно вызову example(12, 34); и: example(12, 100500); >> Это дефолтное значение, а не константа.

>это называется константа. Ты в рабочее время бухаешь что ли? :) Что делать будем? ... Завидовать будем! (С) ВИС