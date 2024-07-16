Выпуск языка программирования Hare 0.24.2

|
|1.2, Аноним (2), 12:12, 16/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
|
Посмотрел примеры хело ворлда на их сайте и понял, что этот язык мертворождён.
Не постите больше о нём новости.
|
|
|
|2.11, нах. (?), 12:36, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
что-то вот да. Потянуло хрустом с тем же закорючко-синтаксисом но без борова.
А зачем нам неудобочитаемые закорючки вместо си - непонятно.
|
|
|
|3.24, Аноним (1), 12:53, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Это как молодёжь говорит на своём языке. Программировать они тоже хотят на своём. Но у них на получается.
|
|
|
|4.27, нах. (?), 12:57, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
дрюша конечно молод душой, но помогите деду отмотать седую бороду от ножки стола.
|
|3.28, Аноним (-), 12:59, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А зачем нам неудобочитаемые закорючки вместо си - непонятно.
Хм, потому что СИ это просто свалка костылей и UB?
И да, в сишном коде хватает закорючек, если добавить еще то дырени будут находится каждые два-три дня
|
|
|
|
|
|5.39, Аноним (39), 13:47, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
мало того, что сишка почти целиком состоит из UB, так еще чтобы их все вызубрить, придется покупать стандарт сишки, потому что бесплатно его не достать. Еще раз: платишь бабки, а получаешь pdf, в котором на каждой странице undefined behavior. Прикольный стандарт, правда?
|
|
|
|
|
|7.53, Аноним (-), 14:19, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Это опять про С++. Чистая сишка кристально ясна.
Может та которая был от K и Р.
Даже 99 это просто груда костылей.
Ну и писаки тоже хороши, что-то не кастится? void* спасет всех!
|
|7.60, Аноним (-), 14:46, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Это опять про С++. Чистая сишка кристально ясна.
О! Это не ыксперт, а Ыкспертище!
Просто открываешь ту кучу, что по недоразумению называется стандартом, www.dii.uchile.cl/~daespino/files/Iso_C_1999_definition.pdf
Ищешь там слова undefined behavior.
Просветляешься.
Некотрые даже собрали это в список (наверное было много свободного времени))
gist.github.com/Earnestly/7c903f481ff9d29a3dd1
|
|6.70, YetAnotherOnanym (ok), 16:15, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> pdf, в котором на каждой странице undefined behavior
Ты, конечно же, можешь привести хотя бы десяток примерв с указанием идущих подряд номеров страниц этого pdf?
|
|5.68, Аноним (68), 15:43, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А назовёшь хотя бы три C++-специфичных кейса UB? Нет, весь UB растёт именно из C. И в C при этом нет никаких способов их обходить, как-то автоматическое управление памятью, checked math, да и вообще банальный range based for loop.
|
|
|
|5.78, Аноним (78), 16:45, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ещё один неосилятор Си, которому виноваты все, от K&R до ISO/IEC WG14 в полном составе.
Какой громкий пук!
Просто восхитительно.
Для того чтобы говорить "нужник вида 'дырка в земле' это устарело" не нужно им пользоваться массово.
Достаточно одного раза.
Мне, к сожалению, довелось писать под СИ лет десять назад. Много кода.
Ночные забеги с дебагом тк кто-то нагадил в память, ну удовольствия в этом мало.
Слава богу машине, свалил из этого болота.
|
|2.19, ИмяХ (ok), 12:49, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Не совсем мертворожден, но судя по логотипу людей написавших сойдут с ума
|
|1.3, zeecape (ok), 12:14, 16/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Hare плодить не нужные языки. С - для старых профи. С++ - для молодых профи. Rust - для зумеров пока-не-но-скоро-станут-профи.
|
|
|
|2.34, Аноним (39), 13:36, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Си - для любителей повылазить за буфер (других профи у меня для вас нет).
|
|
|
|3.42, Аноним (42), 14:00, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И часто линукс у вас вылазит за буфер? И в целом, какой софт такое часто делает? Мне кажется что программы на С вполне быстры и с отказоустойчивостью там вроде вполне нормально все. Не чаще случаются ошибки такие как переполнение буфера чем и на других языках.Это уже от программиста зависит больше.
|
|
|
|4.72, Аноним (72), 16:24, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Если я постоянно попадаю молотком по пальцам — то вроде бы и сам виноват. Но если после покупки другого молодка ситуация выправляется — повод задуматься о разнице между молотками.
|
|
|
|5.80, Аноним (-), 17:15, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Та если бы был просто молоток Тут у молотка голова может улететь, просто в зави... большой текст свёрнут, показать
|
|5.81, Аноним (-), 17:16, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я уже молчу про необязательность реализации отдельных модулей.
И при этом называть получившиеся "компилятор С99"
А когда просишь скажите какой опенсорсный компилятор реализует язык полностью, то начинаются какие-то виляния.
А потому что их нет! (с)
en.cppreference.com/w/c/compiler_support
|
|2.43, Аноним (43), 14:05, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я начал изучать Си и С++ одновременно в ВУЗе. Я какой профи, стары или молодой?
|
|1.4, Ося Бендер (?), 12:18, 16/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Название прикольное. харЭ, я сказал!
Проще Си, может быть только Си. Фор-ич уже добавили, ждем-с классы, модули и т.д.
|
|
|
|
|
|3.37, Аноним (36), 13:43, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так в новсти же:
"Добавлен синтаксис для определения циклов "for-each", упрощающих перебор элементов массивов и срезов."
|
|1.21, Вован (??), 12:51, 16/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Почему не собирается? Такая же ошибка была и на предыдущих версиях
Syntax error: unexpected 'error' at rt/+linux/+x86_64.ha:44:34, expected '{'
make: *** [makefiles/linux.x86_64.mk:11: .cache/rt.ssa] Error 1
|
|1.38, Аноним (36), 13:47, 16/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Дрю, давай механизм наподобие alias this из BetterC, шаблоны не хуже, если сможешь, даже лучше.
|
|
|
|2.73, Аноним (72), 16:26, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Для Z280 сам бог велел писать на ассемблере.
Но ты ведь ни на чём не напишешь всё равно.
|
|1.46, pavlinux (ok), 14:10, 16/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
|
> ..., но проще, чем Си.
fn example(x: int, y: int = 34) void = {
// ...
};
example(12); //эквивалентно вызову example(12, 34);
Нуфуя создавать ф-цию я ДВУМЯ аргументами, когда один из них всегда константа?!!!
|
|
|
|2.51, Аноним (1), 14:13, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ты программировать то умеешь? Это дефолтное значение, а не константа.
|
|
|
|
|
|4.58, Ананимус (?), 14:24, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> гoвнoкoдя, прикинь, это называется константа.
Это называется опциональные параметры, лол. Тебя не смущает что open() имеет в одном случае два аргумента, а в другом -- три?
|
|
|
|5.59, pavlinux (ok), 14:31, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> гoвнoкoдя, прикинь, это называется константа.
> а в другом -- три?
Там "по дефолту" не написано 34, va_arg это отдельная тема, тоже корявость С
|
|
|
|6.66, Ананимус (?), 15:14, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Там "по дефолту" не написано 34, va_arg это отдельная тема, тоже корявость С
Потому что та же самая задача в C реализована через va_arg. И нет, это не корявость, это довольно жирный плюс C, которого не хватает в том же Rust.
|
|4.85, _ (??), 17:42, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> Нуфуя создавать ф-цию я ДВУМЯ аргументами, когда один из них всегда константа?!!!
Для:
>> example(12); //эквивалентно вызову example(12, 34);
и: example(12, 100500);
>> Это дефолтное значение, а не константа.
>это называется константа.
Ты в рабочее время бухаешь что ли? :)
Что делать будем? ... Завидовать будем! (С) ВИС
|
|2.56, Ананимус (?), 14:24, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Нуфую
Знаешь, если ты не можешь придумать чем заменить мат в предложении, то наверное программировать тебе не надо.
|
|
|
|3.76, pavlinux (ok), 16:39, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>> Нуфую
> Знаешь, если ты
Ты - анонимный вакуум, ты вообще слова не имеешь
|
|
|
|2.88, _ (??), 17:45, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Отлично! Когда на него перепишут линукс?
В очередь СД!!!
Вначале - на раст!
Потом на JS\TS!
А вот тут уже занимайте очередь, мордобой разрешён! :-)
|
|1.63, Аноним (63), 15:01, 16/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
Есть вообще целый феномен языков-убийц С, напирающих на простоту Они не уточняю... большой текст свёрнут, показать
|
|1.74, zog (??), 16:31, 16/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> for (let item .. items) {
Почему они используют упавшее двоеточие? Чтобы было не так, как везде?
|
|1.79, Аноним (79), 16:58, 16/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Автор неизвестных программ опубликовал язык, которым никто не будет пользоваться. Отличная новость!
|