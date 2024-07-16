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Выпуск языка программирования Hare 0.24.2

16.07.2024 12:03

Дрю ДеВолт (Drew DeVault), автор пользовательского окружения Sway, почтового клиента Aerc и платформы совместной разработки SourceHut, опубликовал выпуск языка программирования Hare 0.24.2 (номер версии образован как 0.YY.Q, где YY - две последние цифры года, а Q - номер квартала). Hare преподносится как язык системного программирования, близкий к языку Си, но проще, чем Си. Исходный код компилятора и инструментария распространяются под лицензией GPLv3, а код стандартной библиотеки под лицензией MPL (Mozilla Public License).

Язык оптимизирован для решения низкоуровневых задач, таких как разработка операционных систем, компиляторов, сетевых приложений и системных утилит, для которых требуется достижение максимальной производительности и полный контроль над выполнением. В языке применяется ручное управление памятью и статическая система типов, при которой каждой переменной явно должен быть присвоен определённый тип.

Для выполнения приложения поставляется минимальный runtime, а для разработки распространяется стандартная библиотека функций, предоставляющая доступ к базовым интерфейсам операционной системы, а также предлагающая функции для работы с типовыми алгоритмами, протоколами и форматами, включая средства для использования регулярных выражений и шифрования. Для разработки графических приложений развивается инструментарий hare-wayland, а также привязки для доступа к возможностям GTK, Vulkan, OpenGL, SDL2 и libui.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка операционной системы NetBSD (в дополнение к ранее поддерживаемым OpenBSD, FreeBSD и Linux).
  • Добавлен синтаксис для определения циклов "for-each", упрощающих перебор элементов массивов и срезов. 
    
   let items = [1, 2, 3, 4, 5];
   for (let item .. items) {
	fmt::println(item)!;
   };
  • Предоставлена возможность определения необязательных параметров функций, значение по умолчанию которых задаётся во время определения функции. 
    
   fn example(x: int, y: int = 34) void = {
	// ...
   };
   example(12);	//эквивалентно вызову example(12, 34);
  • Повышена производительность модуля bufio и связанных с ним API, использующих буферизированный ввод/вывод, таких как unix::resolvconf, unix::hosts и unix::passwd.
  • В модуле "regex::" в регулярных выражениях предоставлена возможность использование шаблонов вида "(ha|py|sh)" для перечисления нескольких вариантов выбора.
  • Добавлена поддержка разделяемой памяти (shm_open) и механизма memfd, позволяющего идентифицировать область памяти через передаваемый между процессами файловый дескриптор. Разделяемая память, которая может использоваться для межпроцессного и внутрипроцессного взаимодействия, например, уже задействована в реализации клиента и сервера Wayland hare-wayland.
  • Добавлены криптографические функции crypto::ec, crypto::ecdh и crypto::ecdsa.


  1. Главная ссылка к новости (https://harelang.org/blog/2024...)
  2. OpenNews: Первый тестовый выпуск языка программирования Hare
  3. OpenNews: В языке системного программирования Hare реализована поддержка OpenBSD
  4. OpenNews: Автор оболочки Sway и языка Hare развивает новое микроядро Helios и OC Ares
  5. OpenNews: Дрю ДеВолт представил язык системного программирования Hare
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61551-hare
Ключевые слова: hare, lang
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (74) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:07, 16/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    То же самое что TypeScript для JavaScript.
     
  • 1.2, Аноним (2), 12:12, 16/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Посмотрел примеры хело ворлда на их сайте и понял, что этот язык мертворождён.

    Не постите больше о нём новости.

     
     
  • 2.11, нах. (?), 12:36, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    что-то вот да. Потянуло хрустом с тем же закорючко-синтаксисом но без борова.

    А зачем нам неудобочитаемые закорючки вместо си - непонятно.

     
     
  • 3.24, Аноним (1), 12:53, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это как молодёжь говорит на своём языке. Программировать они тоже хотят на своём. Но у них на получается.
     
     
  • 4.27, нах. (?), 12:57, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дрюша конечно молод душой, но помогите деду отмотать седую бороду от ножки стола.

     
  • 3.28, Аноним (-), 12:59, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А зачем нам неудобочитаемые закорючки вместо си - непонятно.

    Хм, потому что СИ это просто свалка костылей и UB?
    И да, в сишном коде хватает закорючек, если добавить еще то дырени будут находится каждые два-три дня

     
     
  • 4.35, Аноним (35), 13:39, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > свалка костылей и UB?

    Путаешь с С++.

     
     
  • 5.39, Аноним (39), 13:47, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    мало того, что сишка почти целиком состоит из UB, так еще чтобы их все вызубрить, придется покупать стандарт сишки, потому что бесплатно его не достать. Еще раз: платишь бабки, а получаешь pdf, в котором на каждой странице undefined behavior. Прикольный стандарт, правда?
     
     
  • 6.41, Аноним (35), 13:58, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это опять про С++. Чистая сишка кристально ясна.
     
     
  • 7.53, Аноним (-), 14:19, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Это опять про С++. Чистая сишка кристально ясна.

    Может та которая был от K и Р.
    Даже 99 это просто груда костылей.
    Ну и писаки тоже хороши, что-то не кастится? void* спасет всех!

     
     
  • 8.62, Илья (??), 14:57, 16/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 7.60, Аноним (-), 14:46, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это опять про С++. Чистая сишка кристально ясна.

    О! Это не ыксперт, а Ыкспертище!
    Просто открываешь ту кучу, что по недоразумению называется стандартом, www.dii.uchile.cl/~daespino/files/Iso_C_1999_definition.pdf
    Ищешь там слова ﻿undefined behavior.
    Просветляешься.

    Некотрые даже собрали это в список (наверное было много свободного времени))
    gist.github.com/Earnestly/7c903f481ff9d29a3dd1

     
  • 6.47, Аноним (1), 14:10, 16/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 6.70, YetAnotherOnanym (ok), 16:15, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > pdf, в котором на каждой странице undefined behavior

    Ты, конечно же, можешь привести хотя бы десяток примерв с указанием идущих подряд номеров страниц этого pdf?

     
  • 5.68, Аноним (68), 15:43, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А назовёшь хотя бы три C++-специфичных кейса UB? Нет, весь UB растёт именно из C. И в C при этом нет никаких способов их обходить, как-то автоматическое управление памятью, checked math, да и вообще банальный range based for loop.
     
     
  • 6.89, Аноним (89), 17:46, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    union {
        float f;
        i32 I;
    }
    Например ок в С и не ок в с++.
     
  • 4.71, YetAnotherOnanym (ok), 16:22, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё один неосилятор Си, которому виноваты все, от K&R до ISO/IEC WG14 в полном составе.
     
     
  • 5.78, Аноним (78), 16:45, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ещё один неосилятор Си, которому виноваты все, от K&R до ISO/IEC WG14 в полном составе.

    Какой громкий пук!
    Просто восхитительно.

    Для того чтобы говорить "нужник вида 'дырка в земле' это устарело" не нужно им пользоваться массово.
    Достаточно одного раза.
    Мне, к сожалению, довелось писать под СИ лет десять назад. Много кода.
    Ночные забеги с дебагом тк кто-то нагадил в память, ну удовольствия в этом мало.
    Слава богу машине, свалил из этого болота.


     
  • 2.19, ИмяХ (ok), 12:49, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не совсем мертворожден, но судя по логотипу людей написавших сойдут с ума
     
  • 2.48, Аноним (48), 14:11, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но Hare позволяет достичь до максимальной производительности!
     
  • 2.65, Аноним (65), 15:09, 16/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (19)

  • 1.3, zeecape (ok), 12:14, 16/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Hare плодить не нужные языки. С - для старых профи. С++ - для молодых профи. Rust - для зумеров пока-не-но-скоро-станут-профи.
     
     
  • 2.34, Аноним (39), 13:36, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Си - для любителей повылазить за буфер (других профи у меня для вас нет).
     
     
  • 3.36, Аноним (36), 13:41, 16/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.42, Аноним (42), 14:00, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И часто линукс у вас вылазит за буфер? И в целом, какой софт такое часто делает? Мне кажется что программы на С вполне быстры и с отказоустойчивостью там вроде вполне нормально все. Не чаще случаются ошибки такие как переполнение буфера чем и на других языках.Это уже от программиста зависит больше.
     
     
  • 4.61, Аноним (-), 14:56, 16/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 4.72, Аноним (72), 16:24, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если я постоянно попадаю молотком по пальцам — то вроде бы и сам виноват. Но если после покупки другого молодка ситуация выправляется — повод задуматься о разнице между молотками.
     
     
  • 5.80, Аноним (-), 17:15, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Та если бы был просто молоток Тут у молотка голова может улететь, просто в зави... большой текст свёрнут, показать
     
  • 5.81, Аноним (-), 17:16, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я уже молчу про необязательность реализации отдельных модулей.
    И при этом называть получившиеся "компилятор С99"
    А когда просишь скажите какой опенсорсный компилятор реализует язык полностью, то начинаются какие-то виляния.
    А потому что их нет! (с)
    en.cppreference.com/w/c/compiler_support
     
  • 5.82, _kp (ok), 17:20, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    первый был микроскоп
     
  • 2.43, Аноним (43), 14:05, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я начал изучать Си и С++ одновременно в ВУЗе. Я какой профи, стары или молодой?
     
     
  • 3.67, Аноним (39), 15:21, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не ломай ему картину мира, а то сегфолтнется.
     

  • 1.4, Ося Бендер (?), 12:18, 16/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Название прикольное. харЭ, я сказал!
    Проще Си, может быть только Си. Фор-ич уже добавили, ждем-с классы, модули и т.д.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 12:44, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Фор-ич уже добавили

    где?

     
     
  • 3.37, Аноним (36), 13:43, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так в новсти же:
    "Добавлен синтаксис для определения циклов "for-each", упрощающих перебор элементов массивов и срезов."
     

  • 1.12, Аноним (12), 12:37, 16/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда новая версия Nemerle?
     
  • 1.21, Вован (??), 12:51, 16/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему не собирается? Такая же ошибка была и на предыдущих версиях

    Syntax error: unexpected 'error' at rt/+linux/+x86_64.ha:44:34, expected '{'
    make: *** [makefiles/linux.x86_64.mk:11: .cache/rt.ssa] Error 1

     
  • 1.31, nume (ok), 13:19, 16/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Снова эти let, а-а-а!!!
     
  • 1.32, Аноним (32), 13:29, 16/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы sr.htом занимался.
     
  • 1.33, Аноним (-), 13:31, 16/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Молодец Дрю!
     
  • 1.38, Аноним (36), 13:47, 16/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дрю, давай механизм наподобие alias this из BetterC, шаблоны не хуже, если сможешь, даже лучше.
     

  • 1.40, Швондик (?), 13:53, 16/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ТО что надо! Я как раз хочу написать DOS для z280
     
     
  • 2.73, Аноним (72), 16:26, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для Z280 сам бог велел писать на ассемблере.
    Но ты ведь ни на чём не напишешь всё равно.
     
     
  • 3.86, Швондик (?), 17:43, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно же я пошутил. DOS я собираюсь делать на ассумблере, а если брать в основу исходники CP/M-3 то большая часть работы уже сделана:
    https://oldcomputers.dyndns.org/public/pub/rechner/zilog/z280/my_old_z280/syst
     
  • 2.75, Аноним (36), 16:34, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем DOS? Лучше какой-нить mini NIX.
     
     
  • 3.92, Швондик (?), 17:58, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну NIX на ассумблере мне не подсилу, у меня вообще мозги куриные
     

  • 1.44, Wed (??), 14:06, 16/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне больше нравится Nim вместо C.
     
     
  • 2.49, Аноним (1), 14:11, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Единственная норма это zig
     

  • 1.45, Аноним (45), 14:09, 16/07/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.46, pavlinux (ok), 14:10, 16/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    >  ..., но проще, чем Си.




    fn example(x: int, y: int = 34) void = {
    // ...
    };
    example(12); //эквивалентно вызову example(12, 34);



    Нуфуя создавать ф-цию я ДВУМЯ аргументами, когда один из них всегда константа?!!!

     
     
  • 2.51, Аноним (1), 14:13, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты программировать то умеешь? Это дефолтное значение, а не константа.
     
     
  • 3.55, pavlinux (ok), 14:22, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Это дефолтное значение, а не константа.

    это называется константа.  

     
     
  • 4.58, Ананимус (?), 14:24, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > гoвнoкoдя, прикинь, это называется константа.  

    Это называется опциональные параметры, лол. Тебя не смущает что open() имеет в одном случае два аргумента, а в другом -- три?

     
     
  • 5.59, pavlinux (ok), 14:31, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> гoвнoкoдя, прикинь, это называется константа.
    > а в другом -- три?

    Там "по дефолту" не написано 34,   va_arg это отдельная тема, тоже корявость С  

     
     
  • 6.66, Ананимус (?), 15:14, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Там "по дефолту" не написано 34,   va_arg это отдельная тема, тоже корявость С  

    Потому что та же самая задача в C реализована через va_arg. И нет, это не корявость, это довольно жирный плюс C, которого не хватает в том же Rust.

     
     
  • 7.77, pavlinux (ok), 16:40, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> это довольно жирный плюс C

    С c плюсами это в другой теме  

     
  • 4.85, _ (??), 17:42, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Нуфуя создавать ф-цию я ДВУМЯ аргументами, когда один из них всегда константа?!!!

    Для:
    >> example(12); //эквивалентно вызову example(12, 34);

    и: example(12, 100500);

    >> Это дефолтное значение, а не константа.
    >это называется константа.

    Ты в рабочее время бухаешь что ли? :)

    Что делать будем? ... Завидовать будем! (С) ВИС

     
  • 3.84, Аноним (84), 17:41, 16/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.56, Ананимус (?), 14:24, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Нуфую

    Знаешь, если ты не можешь придумать чем заменить мат в предложении, то наверное программировать тебе не надо.

     
     
  • 3.64, Аноним (64), 15:03, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отсутствие логики более серьёзно для программирования.
     
  • 3.76, pavlinux (ok), 16:39, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Нуфую
    > Знаешь, если ты

    Ты - анонимный вакуум, ты вообще слова не имеешь  

     
     
  • 4.87, _ (??), 17:44, 16/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (12)

  • 1.50, Аноним (48), 14:12, 16/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отлично! Когда на него перепишут линукс?
     
     
  • 2.52, Аноним (1), 14:13, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никогда.  
     
  • 2.57, Аноним (-), 14:24, 16/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 2.88, _ (??), 17:45, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Отлично! Когда на него перепишут линукс?

    В очередь СД!!!
    Вначале - на раст!
    Потом на JS\TS!
    А вот тут уже занимайте очередь, мордобой разрешён! :-)

     

  • 1.63, Аноним (63), 15:01, 16/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Есть вообще целый феномен языков-убийц С, напирающих на простоту Они не уточняю... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.69, Аноним (63), 16:14, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И ещё - в ядре линукса в 60 файлах используется _Generic. Язык расширили дженериками не без помощи макросов образца 1973 года и жить стало немного лучше.

    systemd написан даже не с defer, а с RAII[1]. И с виртуальными методами. Только не средствами языка, а вручную, макросами и расширениями языка.

    То есть они не находят какой-то правильной архитектурной чистоты в старом C. Они видят ограничения языка, которые кое-как обходятся отступлениями от стандарта, макросами и паттернами проектирования. На кого рассчитаны слова про "aligned with its design roots"?

    [1] https://github.com/systemd/systemd/blob/main/src/fundamental/macro-fundamental
    [2] https://github.com/systemd/systemd/blob/main/src/network/tc/tclass.h#L34

     
     
  • 3.90, Аноним (-), 17:48, 16/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.74, zog (??), 16:31, 16/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > for (let item .. items) {

    Почему они используют упавшее двоеточие? Чтобы было не так, как везде?

     
     
  • 2.93, Аноним (93), 18:05, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Автор не знает, как везде. Потому и взялся за свой язык.
     

  • 1.79, Аноним (79), 16:58, 16/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Автор неизвестных программ опубликовал язык, которым никто не будет пользоваться. Отличная новость!
     
  • 1.83, Аноним (83), 17:24, 16/07/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     

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