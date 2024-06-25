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Обновление Firefox 127.0.2 с устранением проблемы с YouTube

25.06.2024 23:33

Доступен корректирующий выпуск Firefox 127.0.2, в котором устранены проблемы с зависанием воспроизведения видео с YouTube при смене позиции в потоке. Проблема вызвана ошибочным формированием потока в формате VP9 на стороне YouTube и проявляется, среди прочего, для видео VP9 с качеством выше 1080p.

В отдаваемом YouTube потоке не обеспечивается постоянное увеличение временны́х меток поступающих видеофрагментов, что приводит к ситуации появления фрагментов, перекрывающих друг друга по времени (например, приходит фрагмент, с метками начала и конца "124416000, 125126000", а за ним следует фрагмент с метками "125125000, 131382000", начинающийся раньше, чем заканчивается предыдущий фрагмент). Из-за данного несоответствия меток в потоке Firefox не может корректно рассчитать время начала следующего фрагмента и пропускает подобные фрагменты, не добавляя их в буфер и ожидая их поступления для воспроизведения, в то время как YouTube считает, что фрагменты успешно получены другой стороной.

Кроме того, исправлена ошибка, приводившая на платформе Windows к отображению в панели задач пиктограммы приватного режима и показу приватных окон Firefox в отдельных группах, в случае выставления параметра browser.privateWindowSeparation.enabled в значение false (после исправления приватные и обычные окна выводятся в одной группе на панели задач).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 127
  3. OpenNews: Обновление Firefox 127.0.1. Проблемы с YouTube в Firefox
  4. OpenNews: В Firefox предложен для тестирования встроенный AI-ассистент
  5. OpenNews: В ночные сборки Firefox добавлена поддержка вертикальных вкладок
  6. OpenNews: Mozilla добавит в Firefox 130 AI-возможность для генерации описаний изображений
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61441-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Пишу с 4 пня (?), 23:41, 25/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А на каком языке написана эта часть ФФ?
     
     
  • 2.2, вымя (?), 23:50, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ответ всего в трёх кликах и паре скроллов: https://hg.mozilla.org/integration/autoland/rev/f9eb1d015824
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 23:53, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну то есть даже создатели раста решили это на раст не переписывать, ок
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 00:05, 26/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все, что может быть написано на RUST — рано или поздно будет написано на RUST
     
     
  • 5.13, Аноним (13), 01:00, 26/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь супербезопасТно.
     
  • 5.14, 12yoexpert (ok), 01:48, 26/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    в смысле переписано? как что-то может быть написано на раст?
     
     
  • 6.21, НяшМяш (ok), 02:47, 26/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    WebRender и pulse-rust только в файрфоксе? Не, кексперт не слышал.
     
  • 5.20, Bottle (?), 02:36, 26/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты хочешь сказать, что великие и ужасные GCC и LLVM будут переписаны на хрусте? Не упаси Господь!
     
  • 2.5, Аноним (5), 00:00, 26/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Проблема вызвана ошибочным формированием потока в формате VP9 на стороне YouTube
    >> В отдаваемом YouTube потоке не обеспечивается постоянное увеличение временны́х меток поступающих видеофрагментов, что приводит к ситуации появления фрагментов, перекрывающих друг друга по времени
    > А на каком языке написана эта часть ФФ?

    Военство Супротив Раста опять дружно выступило на защиту Вселенной!
    И как обычно - времени не нашлось даже на чтение первого абзатца новости, ведь Враг не дремлет!
    Урра Военам! Урра Защитникам нашим!

     
     
  • 3.9, Пишу с 4 пня (?), 00:35, 26/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
     
  • 4.15, 12yoexpert (ok), 01:50, 26/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты (10)

  • 1.3, Слава Линуксу (?), 23:51, 25/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ого, а я думал это Ютуб тупит. Для сервисов гугл нормально, когда они криво работают, обычно..
     
     
  • 2.6, Аноним (5), 00:03, 26/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Проблема вызвана ошибочным формированием потока в формате VP9 на стороне YouTube
    >>  В отдаваемом YouTube потоке не обеспечивается постоянное увеличение временны́х меток поступающих видеофрагментов, что приводит к ситуации появления фрагментов, перекрывающих друг друга по времени
    > Ого, а я думал это Ютуб тупит.

    Для сервисов гугл нормально, когда они криво работают, обычно..

    Э-э, ну да, все правильно - это не Ютуб виноват, ведь в правильных браузерах (Хром, Хром и вот - Хром) для сервисов Гугла - все работает!


     
     
  • 3.22, НяшМяш (ok), 02:50, 26/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Давайте мы в своём ютубе закинем перекрывающиеся видеофрагменты, а в нашем браузере запилим их поддержку. А нам за это ничего не будет, потому что кексперты с опеннета готовы за нас горло перегрызть.

    Сколько лет живу, а всё ещё удивляюсь, как люди жрут, нахваливают и гавкают на тех, кто нос от запаха воротит...

     

  • 1.8, Аноним (8), 00:24, 26/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    > Firefox не может корректно рассчитать время

    Хромиум может, а файрфокс не может. Это в принципе всё, что надо знать про файрфокс.

     
     
  • 2.10, Пишу с 4 пня (?), 00:37, 26/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Видимо потому что написано не на безопасном языке! 🌝
     
  • 2.11, Rev (ok), 00:54, 26/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Просто никто в здравом уме не мог предположить, что сервер будет отдавать накладывающиеся сегменты.
    А некий отморозок в гугле посчитал это нормальным.
     
     
  • 3.12, Аноним (8), 00:58, 26/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    ну может там как в торрентах всё устроено, что поток делится на чанки, и ютубу удобнее и быстрее всего начать отдавать видео с предыдущего чанка. Примерно как в торрентах: вместе с единственно выбранным файлом скачаются куски соседних файлов. Нормальный™ браузер должен такое поддерживать.
     
     
  • 4.16, 12yoexpert (ok), 01:53, 26/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    что ты несёшь?
    выздоравливай
     
  • 4.23, Аноним (23), 02:56, 26/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, а теперь представь, что в торренте у тебя чанки перекрываются. То есть, у тебя чанк начинается с такого-то смещения и имеет такой-то размер. Ты ожидаешь, что следующий чанк начнётся в "смещение предыдущего+размер предыдущего". А в реальности у того чанка указано, что начало где-то раньше. Там, где ещё предыдущий не кончился.
     
     
  • 5.24, Аноним (8), 03:09, 26/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто знает, может они перекодируют видео по частям параллельно, а в местах склейки эти части накладываются поверх друг друга. В любом случае, если вместе с чанком прилетает информация о [start, end], то от клиента ожидается, что он эти поля будет использовать. Файрфокс использовал неверно.
     

  • 1.17, 12yoexpert (ok), 01:54, 26/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    что случилось с ебаным? уже неделю лежит
     
     
  • 2.18, Аноним (8), 02:12, 26/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    с твоим папкой-то? забухал видать, вот и лежит
     

  • 1.19, Аноним (19), 02:24, 26/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Проблема вызвана ошибочным формированием потока в формате VP9 на стороне YouTube и проявляется, среди прочего, для видео VP9 с качеством выше 1080p.

    Для тех кто не читал статью - обратите внимание на это предложение. Вот тут основная проблема в том что youtube коряво работает, а не firefox. И надеюсь из-за этих правок другим сайтам где тоже есть видео хуже не будет.

     
     
  • 2.25, Аноним (25), 03:27, 26/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А может и нет: "There's also some possible issues around negative timecode handling in WebM that I suspect we don't handle correctly - previously we've treated this as a badly muxed file but Chromium has specific handling for these cases. I'll need to look into this further" - https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1903466

    А может только в некоторых случаях.

    Но вообще там и третий тикет открыли:
    https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1903974

    И про четвёртый вспомнили:
    https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1760529

    И пятого там нет - долгая начальная загрузка на HTTP3 (я его не заведу because reasons, но, впрочем, не мне одному помогало network.http.http3.enable=false).

     

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