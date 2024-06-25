Обновление Firefox 127.0.2 с устранением проблемы с YouTube

Доступен корректирующий выпуск Firefox 127.0.2, в котором устранены проблемы с зависанием воспроизведения видео с YouTube при смене позиции в потоке. Проблема вызвана ошибочным формированием потока в формате VP9 на стороне YouTube и проявляется, среди прочего, для видео VP9 с качеством выше 1080p.

В отдаваемом YouTube потоке не обеспечивается постоянное увеличение временны́х меток поступающих видеофрагментов, что приводит к ситуации появления фрагментов, перекрывающих друг друга по времени (например, приходит фрагмент, с метками начала и конца "124416000, 125126000", а за ним следует фрагмент с метками "125125000, 131382000", начинающийся раньше, чем заканчивается предыдущий фрагмент). Из-за данного несоответствия меток в потоке Firefox не может корректно рассчитать время начала следующего фрагмента и пропускает подобные фрагменты, не добавляя их в буфер и ожидая их поступления для воспроизведения, в то время как YouTube считает, что фрагменты успешно получены другой стороной.

Кроме того, исправлена ошибка, приводившая на платформе Windows к отображению в панели задач пиктограммы приватного режима и показу приватных окон Firefox в отдельных группах, в случае выставления параметра browser.privateWindowSeparation.enabled в значение false (после исправления приватные и обычные окна выводятся в одной группе на панели задач).



