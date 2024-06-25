Обновление Firefox 127.0.2 с устранением проблемы с YouTube

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|3.4, Аноним (4), 23:53, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну то есть даже создатели раста решили это на раст не переписывать, ок
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|4.7, Аноним (7), 00:05, 26/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все, что может быть написано на RUST — рано или поздно будет написано на RUST
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|6.21, НяшМяш (ok), 02:47, 26/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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WebRender и pulse-rust только в файрфоксе? Не, кексперт не слышал.
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|5.20, Bottle (?), 02:36, 26/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты хочешь сказать, что великие и ужасные GCC и LLVM будут переписаны на хрусте? Не упаси Господь!
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|2.5, Аноним (5), 00:00, 26/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Проблема вызвана ошибочным формированием потока в формате VP9 на стороне YouTube
>> В отдаваемом YouTube потоке не обеспечивается постоянное увеличение временны́х меток поступающих видеофрагментов, что приводит к ситуации появления фрагментов, перекрывающих друг друга по времени
> А на каком языке написана эта часть ФФ?
Военство Супротив Раста опять дружно выступило на защиту Вселенной!
И как обычно - времени не нашлось даже на чтение первого абзатца новости, ведь Враг не дремлет!
Урра Военам! Урра Защитникам нашим!
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|1.3, Слава Линуксу (?), 23:51, 25/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ого, а я думал это Ютуб тупит. Для сервисов гугл нормально, когда они криво работают, обычно..
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|2.6, Аноним (5), 00:03, 26/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Проблема вызвана ошибочным формированием потока в формате VP9 на стороне YouTube
>> В отдаваемом YouTube потоке не обеспечивается постоянное увеличение временны́х меток поступающих видеофрагментов, что приводит к ситуации появления фрагментов, перекрывающих друг друга по времени
> Ого, а я думал это Ютуб тупит.
Для сервисов гугл нормально, когда они криво работают, обычно..
Э-э, ну да, все правильно - это не Ютуб виноват, ведь в правильных браузерах (Хром, Хром и вот - Хром) для сервисов Гугла - все работает!
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|3.22, НяшМяш (ok), 02:50, 26/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Давайте мы в своём ютубе закинем перекрывающиеся видеофрагменты, а в нашем браузере запилим их поддержку. А нам за это ничего не будет, потому что кексперты с опеннета готовы за нас горло перегрызть.
Сколько лет живу, а всё ещё удивляюсь, как люди жрут, нахваливают и гавкают на тех, кто нос от запаха воротит...
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|1.8, Аноним (8), 00:24, 26/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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> Firefox не может корректно рассчитать время
Хромиум может, а файрфокс не может. Это в принципе всё, что надо знать про файрфокс.
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|2.11, Rev (ok), 00:54, 26/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Просто никто в здравом уме не мог предположить, что сервер будет отдавать накладывающиеся сегменты.
А некий отморозок в гугле посчитал это нормальным.
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|3.12, Аноним (8), 00:58, 26/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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ну может там как в торрентах всё устроено, что поток делится на чанки, и ютубу удобнее и быстрее всего начать отдавать видео с предыдущего чанка. Примерно как в торрентах: вместе с единственно выбранным файлом скачаются куски соседних файлов. Нормальный™ браузер должен такое поддерживать.
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|4.23, Аноним (23), 02:56, 26/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, а теперь представь, что в торренте у тебя чанки перекрываются. То есть, у тебя чанк начинается с такого-то смещения и имеет такой-то размер. Ты ожидаешь, что следующий чанк начнётся в "смещение предыдущего+размер предыдущего". А в реальности у того чанка указано, что начало где-то раньше. Там, где ещё предыдущий не кончился.
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|5.24, Аноним (8), 03:09, 26/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кто знает, может они перекодируют видео по частям параллельно, а в местах склейки эти части накладываются поверх друг друга. В любом случае, если вместе с чанком прилетает информация о [start, end], то от клиента ожидается, что он эти поля будет использовать. Файрфокс использовал неверно.
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|1.19, Аноним (19), 02:24, 26/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Проблема вызвана ошибочным формированием потока в формате VP9 на стороне YouTube и проявляется, среди прочего, для видео VP9 с качеством выше 1080p.
Для тех кто не читал статью - обратите внимание на это предложение. Вот тут основная проблема в том что youtube коряво работает, а не firefox. И надеюсь из-за этих правок другим сайтам где тоже есть видео хуже не будет.
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