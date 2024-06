Оценка числа разработчиков на различных языках программирования

Компания SlashData, специализирующаяся на проведении опросов разработчиков, опубликовала отчёт с результатами оценки востребованности языков программирования и прогнозирования размеров сообществ, связанных с языками программирования. Предполагается, что наиболее крупное сообщество, насчитывающее 25.2 млн участников, сформировалось вокруг языка JavaScript. На втором месте (18.2 млн) - сообщество, использующее язык Python, на третьем (17.7 млн) - Java. Язык C++ занимает четвёртое место (11.6 млн), а C - восьмое (6.5 млн). Сообщество разработчиков на языке Rust оценено в 4 млн разработчиков, при этом данное сообщество признано наиболее быстрорастущим - за последний год число участников в нём выросло на 30%, а за два года удвоилось (в 1 квартале 2022 года размер сообщества для языка Rust был оценён в 2 млн разработчиков). В качестве одной из возможных причин роста упоминается пылкий энтузиазм участников сообщества, которые активно проповедуют сильные стороны Rust, такие как средства для безопасной работы с памятью и возможности по созданию высокопроизводительных приложений. Заметный рост отмечается и в сообществе JavaScript, размер которого за год увеличился на 17%, что в абсолютных показателях соответствует 4 млн разработчиков. При этом отмеченный темп роста примерно соответствует общему увеличению числа разработчиков в мире. Интересно также то, что при опросе разработчики с опытом менее трёх лет в меньшем числе случаев отмечали язык JavaScript, чем разработчики с опытом от трёх лет. Подобное объясняется тем, что часто опытные разработчики добавляют JavaScript в список используемых языков так как им время от времени приходится с ним сталкиваться, а не из-за того, что у них он является первичным языком для разработки. Похожее расхождение также наблюдается для языков C# и PHP, но в данном случае оно объясняется потерей спроса среди новых разработчиков (данные языки держатся за счёт старых разработчиков и проектов). Продолжается рост популярности языка Python, который по сравнению с прошлым годом поднялся на второе место, вытеснив на третье место сообщество разработчиков на языке Java. За год сообщество Python выросло на 2.1 млн разработчиков (рост 13%), в то время как сообщество Java увеличилось на 1.2 млн разработчиков (рост 7%). Ещё одним растущим сообществом называется сообщество Go, которое с 1 квартала 2022 года увеличилось с 3 до 4.7 млн разработчиков. Рост сообщества Go за два года составил 55%, но за последний год снизился до 10%. При этом роста Go оказалось достаточно для того, чтобы сместить с 10 места в рейтинге язык Swift. Наиболее заметный спад популярности затрагивает язык Objective-C, число разработчиков на котором за последние два года держится на отметке примерно 2.5 млн. За два года Objective-C опустился в рейтинге с 12 на 14 место, уступив 12 и 13 места языкам Rust и Dart. Данные о размерах сообществ экстраполированы путём использования данных о языках программирования, полученных в результате опроса более 10 тысяч разработчиков из 135 стран, и расчётов, показывающих что в мире насчитывается около 43 млн активных разработчиков.